ПАМЯТНИК ГЕРОЮ

04 Июля 2023



27 июня в Петропавловске-Камчатском на аллее Героев (парк Победы) состоялось торжественное открытие памятного знака (памятника) нашему земляку – Герою России Александру Николаевичу Попову.

Как ранее сообщала наша газета («В» от 06.07.2022) со ссылкой на информацию, полученную из Министерства обороны Российской Федерации, гвардии старший лейтенант Александр Николаевич Попов «…в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР пожертвовал своей жизнью, чтобы удержать стратегически важный рубеж. Александр Попов был заместителем командира роты десантно-штурмовой бригады. Его группа выполняла задачу по прикрытию позиций российских войск.

Украинские националисты силами двух мотопехотных рот при поддержке артиллерии попытались прорвать линию нашей обороны, чтобы обойти с тыла подразделения российских Вооруженных сил. На пути двух рот ВСУ (от 200 до 300 бойцов) оказался взвод (около 30 человек), возглавляемый старшим лейтенантом Поповым.

Несмотря на численное превосходство врага, взвод под непрекращающимся огнем украинских боевиков совершил рывок в направлении главного удара противника. Своими действиями Попов сковал подразделения украинских националистов, грамотно скорректировав огонь артиллерии. Решительные действия офицера вынудили противника остановить наступление и отойти на исходные рубежи.

Нарастив усилия, украинские националисты предприняли попытку окружить взвод Александра Попова. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Александр занял грамотную позицию и лично выстрелом из установки ПТУР (противотанковой управляемой ракеты) уничтожил девять националистов, чем предотвратил возможное окружение и внес панику в ряды врага.

В ходе боя старший лейтенант Попов получил ранение от разорвавшегося рядом с ним артиллерийского снаряда, однако продолжил руководить вверенным ему личным составом. Продолжая вести бой с националистами, Александр получил еще одно тяжелое ранение. Подразделением под командованием старшего лейтенанта Александра Попова был нанесен существенный урон вооруженным формированиям националистов (уничтожено более 20 боевиков и 7 единиц бронетехники), после чего враг отступил.

До последнего выполняя воинский долг, проявляя мужество и героизм, Александр Попов ценой своей жизни обеспечил удержание стратегически важного рубежа.

Благодаря смелым и решительным действиям, проявленной самоотверженности, мужеству и отваге старшего лейтенанта Александра Попова удалось сдержать натиск превосходящих сил врага, отбить многократные атаки противника и не допустить прорыва оборонительных рубежей».

27 июня 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина старшему лейтенанту Александру Николаевичу Попову за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, было присвоено звание Героя России посмертно.

Александр Попов был выпускником Термальненской средней школы Елизовского района. Теперь школа, в которой он учился, носит имя Героя.

В церемонии открытия памятника приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин, ветераны боевых действий, депутаты Законодательного собрания, Городской думы и другие официальные лица, а также родные и близкие, учителя Термальненской средней школы, юнармейцы, одноклассники и друзья Александра Попова, а также его односельчане и горожане. После выступления официальных лиц была объявлена минута молчания и произведен торжественный салют.

Надо отдать должное представителям городской администрации и МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа». Они оперативно оформили все необходимые документы для изготовления и установки памятного знака (памятника).

В Петропавловске-Камчатском отдельной брошюрой был издан очерк о жизни и подвиге Героя России Александра Попова под названием «Позывной «Камчатка», написанный председателем местного отделения Союза писателей России Александром Смышляевым. При активной поддержке сенатора Российской Федерации Валерия Пономарева, Управления образования ПКГО, издательства «Новая книга» брошюра увидела свет и была распространена как среди общеобразовательных школ краевого центра, так и школ труднодоступных районов Камчатского края.

В очерке Александра Смышляева размещена автобиография Александра Попова. Приводим её в полном объеме с комментариями автора:

«Я, Попов Александр Николаевич, родился 18 июня 1996 года в г. Алупка, городской округ Ялта Автономной Республики Крым, Украина. На момент моего рождения родители были в разводе, я воспитывался мамой, Коноваловой Татьяной Анатольевной, и бабушкой, Коломиец Людмилой Александровной. Отец, Попов Николай Борисович, проживал на Камчатке в п. Термальный. С самого рождения отец поддерживал со мной тесную связь.

В 2002 г. я поступил в первый класс Алупкинской СОШ № 2. В 2008 году для получения более качественного моего образования родителями было принято решение о моем переезде на постоянное место жительства к отцу на Камчатку, где был принят на обучение в 6 класс МБОУ «Термальненская СОШ».

В 2010 году после тяжелой болезни мама умерла. Моим воспитанием и образованием занимается отец Попов Николай Борисович.

В 2010 году получил гражданство РФ.

В 2011 году получил Аттестат об основном общем образовании с основными оценками «5» и «4». Продолжил учиться в школе и в настоящее время обучаюсь в 11-м классе МБОУ «Термальненская СОШ».

К учебе отношусь старательно, участник предметных олимпиад (география, ОБЖ, физкультура) различного уровня. В 2013 году был награжден дипломом I степени Премьер-лиги за участие во втором этапе IX Международной олимпиады по основам наук (предмет ОБЖ).

С первых дней обучения в МБОУ «Термальненская СОШ» принимаю активное участие в жизни класса и школы.

С 2008 по 2013 г. возглавлял юнармейское отделение школы. Ежегодно команда школы занимала призовые места в муниципальной военно-спортивной игре «Победа», «Слете мальчишек». На этапе «Пожарная эстафета» возглавляемое мной отделение дважды занимало I место.

В 2010–2011 гг. в составе волонтерского отряда принимал участие в разработке и реализации социального проекта «Пока мы помним – они живы». На Всероссийском конкурсе «Мир молодости» проект был награжден серебряной медалью.

В свободное от учебы время систематически занимаюсь в Центре внешкольной работы «Ратибор» в секциях туризм и волейбол. Являюсь капитаном школьной команды по баскетболу.

К настоящему времени я определился с выбором профессии: моя мечта – стать сотрудником МЧС».

Ему нравилась игра «Пожарная эстафета», он был спортивным парнем, поэтому и захотел служить в МЧС. Они собрали с отцом все необходимые документы, но на этапе медицинской комиссии Александра не пропустили по зрению. Отклонение составило 2,25 процента, для МЧС этого оказалось много. Мечта рухнула. Отец успокаивал, напомнил о том, что в детстве Саша хотел стать военным, и в этом его поддерживал дед Олег Иванович, муж бабушки. Да и сам отец был не против.

- Поступай в военное училище, станешь офицером,– посоветовал он.

«При поступлении в общевойсковое училище допускалось зрение до минус двух, можно было и чуть больше, – рассказывает Николай Борисович Попов. – Поэтому Саша подал заявление в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (ДВОКУ). Оно находится в городе Благовещенске Амурской области».

Александр Попов поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского в 2015 году. Через четыре года окончил его с красным дипломом и выбрал для себя дальнейшую службу в воздушно-десантных войсках.

Он был одним из многих парней, которые учились, мечтали, стремились к своей цели, влюблялись и были любимы. Но пришло время испытаний. Для таких как Саша Попов громкие слова об исполнении воинского долга – защиты Родины, даже пожертвовав собственной жизнью, были естественны, по-другому они себя не чувствовали и не жили. Именно такие ребята есть остов нашей страны, именно на них она держится и благодаря им существует.

Долг тех, кто живет – помнить о погибших Героях и передавать эту память следующим поколениям. Страна, которая не помнит и не чтит граждан, сложивших за неё головы, обречена.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ