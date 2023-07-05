МЯТЕЖИ И УЧАСТЬ МЯТЕЖНИКОВ

04 Июля 2023



С 23 по 27 июня произошел мятеж частной военной компании «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина.

Бессмысленно на страницах регионального издания пытаться рассказать обо всех нюансах этого предательского марша на Москву, какими бы благими намерениями он не сопровождался. Этот мятеж долго и подробно обсуждался и продолжает обсуждаться на страницах центральных СМИ и в коммуникационной сети Интернет. Остановлюсь на некоторых вопросах этого, если можно так сказать, «странного» мятежа.

Начну со значения слова «мятеж». Согласно Толковому словарю русского языка Сергея Ивановича Ожегова мятеж – это вооруженное выступление, возникшее в результате заговора против государственной власти.

В России к первому мятежу, пожалуй, можно отнести вооруженное восстание матросов на Черноморском флоте на новейшем корабле Русского Императорского флота, эскадренном броненосце «Князь Потемкин-Таврический» 14 июня 1905 года. Правда, это больше походило на стихийный бунт, чем на заговор против власти, но, по сути, дела не меняло. Матросы отказались принимать пищу из-за червивого мяса, офицеры пытались заставить их подчиниться, в результате чего возникла перестрелка, был убит командир корабля и зачинщик бунта матрос Вакуленчук. Над броненосцем взвился красный флаг. Следом за ним красный флаг подняли матросы миноносца № 267. Как известно, эскадренный броненосец «Князь Потемкин-Таврический» в конце июня 1905 года сдался румынским властям, а вся его команда отправилась на берег в качестве политэмигрантов и впоследствии была арестована российскими властями. Название корабля поменяли на «Святой Пантелеймон», затем, после Октябрьской революции 1917 года, броненосец получил название «Борец за свободу».

В ноябре 1905 года восстала команда крейсера «Очаков» (Черноморский флот). Мятеж возглавил лейтенант Шмидт. 14 ноября он поднял сигнал на крейсере «Командую флотом. Шмидт». Советские историки, как могли, героизировали образ Петра Петровича Шмидта.

В период гласности в конце 80-х годов стали доступны иные исторические труды на эту тему, в которых более добросовестные следователи пришли к выводу, что лейтенант Шмидт был не совсем здоров, у него наблюдалось устойчивое расстройство психики. Как бы там ни было, руководитель мятежа лейтенант Шмидт и трое матросов были приговорены к смертной казни и расстреляны на острове Березань в 1906 году, 14 человек команды приговорены к бессрочной каторге, 103 человека – к каторжным работам. Суд над Петром Шмидтом был открытым. Ему сочувствовала вся так называемая либеральная интеллигенция, а также представители пролетариата. Похоронили случайного революционера, объявившего себя командующим флотом, на кладбище Коммунаров в Севастополе. На его могиле над грудой камней высится красный флаг, именно такой, какой завещал Петр Петрович Шмидт.

В марте 1921 года в Кронштадте вспыхнул мятеж против большевиков, т.е. советской власти в России. Взбунтовался гарнизон крепости на острове Котлин (на нём расположен город Кронштадт). На подавление восставших были брошены части Красной Армии. За участие в восстании, по разным данным, расстреляно около двух тысяч человек. Из них 443 человека были казнены на территории Царского села (ныне город Пушкин). Место их погребения, как и всех остальных казненных, не найдено.

В 1994 году Президент РФ Борис Ельцин реабилитировал всех участников Кронштадтского мятежа, в том числе знаменитого российского поэта Николая Степановича Гумилева (мужа поэтессы Анны Ахматовой), якобы поддерживающего восставших кронштадтцев.

8 ноября 1975 года произошел вооруженный мятеж на Балтийском флоте на советском сторожевом корабле проекта 1135 «Сторожевой» под руководством заместителя командира корабля по политической части капитана третьего ранга Валерия Михайловича Саблина. В это время корабль находился на рейде города Лиепая. Командир корабля был изолирован от команды, офицеры и мичманы, не пожелавшие принимать участие в восстании, были также изолированы. Валерия Саблина поддержали три лейтенанта, несколько мичманов и почти весь экипаж. Перед оставшимся личным составом выступил капитан третьего ранга Саблин и объяснил, что в стране назрела необходимость в революционных преобразованиях, что нынешнее руководство государства ведет страну в тупик. Он сказал, что поведет корабль на рейд Кронштадта и изложит свои требования по центральному телевидению всей стране, а также будет направлена телеграмма членам политбюро ЦК КПСС. Когда командованию Балтфлота стало известно о мятеже, они отправили за взбунтовавшимся кораблем погоню. По тревоге были подняты самолеты, сбросившие бомбы на корабль. В конце концов «Сторожевой» потерял ход и сдался властям. Валерий Саблин был обвинен в измене Родине и 3 августа 1976 года расстрелян. Его непосредственный подчиненный матрос Александр Шеин был приговорен к восьми годам лишения свободы. Экипаж «Сторожевого» был расформирован. Сам корабль отправили к новому месту базирования на Камчатку, в поселок Завойко (бухта Петра Ильичева). Суд над Валерием Саблиным и матросом Александром Шеином прошел в закрытом режиме, все материалы по суду были засекречены. Заместитель командира корабля по политической части Валерий Саблин был лишен воинского звания и всех государственных наград: «Ордена за службу Родине в Вооруженных силах» и двух медалей «За отличие в воинской службе». Место его захоронения неизвестно.

В 1994 году военная коллегия Верховного суда РФ пересмотрела уголовное дело Саблина и переквалифицировала его со статьи «Измена Родине» на статьи «О воинских преступлениях (превышение власти, неповиновение, сопротивление начальству)». Через три года сторожевой корабль проекта 1134 «Сторожевой» был выведен из состава российского флота и продан как металлолом.

После заявления руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что он во главе своих войск отправится на Москву за справедливостью, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ (вооруженный мятеж). Затем по указанию Президента РФ дело прекратили, и Евгений Пригожин вместе со своими сторонниками отправился в Белоруссию по договоренности с президентом Александром Лукашенко. Разумеется, Евгений Пригожин, как и вся его частная военная компания, существовали на государственные деньги, о чём официально заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, назвав при этом ошеломляющие цифры финансовых вливаний. Разумеется, на фронте не сам Пригожин руководил боевыми действиями ЧВК «Вагнер», это делал его заместитель Дмитрий Уткин, который до 2013 года был командиром отдельного отряда специального назначения в составе отдельной бригады специального назначения Главного управления генерального штаба ВС РФ. Принимал участие в двух Чеченских кампаниях. Вышел в отставку в звании подполковника. С 2014 года воевал на Донбассе, затем в Сирии. Дмитрий Уткин кавалер трех орденов Мужества. Пока нет никаких сведений о его роли в мятеже, но есть смысл вспомнить командиров, возглавлявших штаб и штурмовые группы «Вагнера», уничтожавшие неонацистов в Соледаре и Артемовске. Вот имена некоторых из них (печатается по данным российских СМИ): «Андрей Трошев, Герой России, полный кавалер орденов Мужества, полковник МВД. Прошел Афган, две войны в Чечне, Героя получил за Сирию. Андрей Богатов, Герой России, воевал в Афгане в ДШБ, в Югославии. В Сирии был тяжело ранен, лишился руки, но вернулся в строй. Получил звание Героя, четыре ордена Мужества. Это его отряд окончательно выбил ВСУ из Артемовска. Александр Кузнецов. Имеет четыре ордена Мужества, Героя России. Кадровый военный, прошел две Чеченские войны, Сирию, Ливию. В Бахмуте был тяжело ранен. «Золотую Звезду» Героя РФ получил закрытым Указом Президента РФ».

В своих выступлениях Владимир Путин сравнил нынешний мятеж с революциями 1917 года, которые привели к развалу страны, потере территорий и Гражданской войне и назвал это национальной катастрофой. Впервые президентом была дана столь резкая отрицательная оценка действиям большевиков (коммунистов).

Меня удивляет, что на откровенную матерную брань Евгения Пригожина в адрес начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу из-за нехватки боеприпасов у бойцов ЧВК «Вагнер», штурмовавших Артемовск, те предпочли отмолчаться. Постоянная конфронтация Евгения Пригожина с руководителями МО РФ явно играла на снижение авторитета руководства Вооруженными силами Российской Федерации. Поэтому вопрос: почему этот конфликт не был своевременно исчерпан в переговорном процессе, – повис в воздухе. Председатель комитета Госдумы Андрей Картаполов в интервью газете «Ведомости» назвал ЧВК «Вагнер» самым боеспособным подразделением в стране на сегодняшний день (цитирую): «…взять их и разоружить и разогнать – лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь. Это не нужно делать». Официальную реакцию на ругань Пригожина продемонстрировал только Сергей Неверов, заместитель председателя Государственной думы. В Телеграм-канале он написал: «Предлагаю пригласить Евгения Пригожина в Государственную думу, послушать и обсудить его заявление, его позицию…» Не пригласили…

Обращает на себя внимание еще то обстоятельство, что после мятежа с экранов телевизоров пропал Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС РФ. Возможно, это случилось из-за его действий во время пригожинского бунта? Вот как об этом пишет «Телеграм. Пригожин 2023»: «На вопрос Пригожина «Где начальник Генштаба?» генералы ответили, что тот покинул штаб ЮВО (Южного военного округа. – Прим. ред.) час назад». Далее не берусь пересказывать нелицеприятную информацию в адрес начальника Генерального штаба, т.к. не могу её ни подтвердить, ни опровергнуть. Однако почему он ничего не знал о готовящемся мятеже? Похоже, что в Вооруженных силах Российской Федерации скоро появится новый начальник Генерального штаба.

По сути дела, Евгений Пригожин ударил в спину нашей стране и предал её интересы. Заслуживает ли он наказания? Безусловно, да. Но ради избежания большого кровопролития президенты России и Белоруссии решили иначе. Сможет ли господин Пригожин еще принести пользу. Уверен, что да. Он пользуется авторитетом среди бойцов ЧВК «Вагнер», находясь с частью из них в Белоруссии, и, видимо, готовится защищать интересы России, Белоруссии с оружием в руках (иначе зачем он нужен в Белоруссии?).

Каков будет финал этой «мятежной» истории? Полагаю, он (финал) будет дописываться на полях сражений. Победителей не судят.

Расформируют ли ЧВК «Вагнер»? Уверен, что нет. Зачем хорошо работающий военный механизм разбирать на запчасти?

После всех событий, связанных с бунтом Пригожина, остается горькое чувство от правоты слов великого патриота России генерала Антона Ивановича Деникина. В своей книге «Очерки русской смуты» он пишет: «У русского народа существует психологическая аномалия – склонность к самоуничтожению».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ