МЯТЕЖИ И УЧАСТЬ МЯТЕЖНИКОВ

Печать
PDF

04 Июля 2023

С 23 по 27 июня произошел мятеж частной военной компании «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина.

Бессмысленно на страницах регионального издания пытаться рассказать обо всех нюансах этого предательского марша на Москву, какими бы благими намерениями он не сопровождался. Этот мятеж долго и подробно обсуждался и продолжает обсуждаться на страницах центральных СМИ и в коммуникационной сети Интернет. Остановлюсь на некоторых вопросах этого, если можно так сказать, «странного» мятежа.

Начну со значения слова «мятеж». Согласно Толковому словарю русского языка Сергея Ивановича Ожегова мятеж – это вооруженное выступление, возникшее в результате заговора против государственной власти.

В России к первому мятежу, пожалуй, можно отнести вооруженное восстание матросов на Черноморском флоте на новейшем корабле Русского Императорского флота, эскадренном броненосце «Князь Потемкин-Таврический» 14 июня 1905 года. Правда, это больше походило на стихийный бунт, чем на заговор против власти, но, по сути, дела не меняло. Матросы отказались принимать пищу из-за червивого мяса, офицеры пытались заставить их подчиниться, в результате чего возникла перестрелка, был убит командир корабля и зачинщик бунта матрос Вакуленчук. Над броненосцем взвился красный флаг. Следом за ним красный флаг подняли матросы миноносца № 267. Как известно, эскадренный броненосец «Князь Потемкин-Таврический» в конце июня 1905 года сдался румынским властям, а вся его команда отправилась на берег в качестве политэмигрантов и впоследствии была арестована российскими властями. Название корабля поменяли на «Святой Пантелеймон», затем, после Октябрьской революции 1917 года, броненосец получил название «Борец за свободу».

В ноябре 1905 года восстала команда крейсера «Очаков» (Черноморский флот). Мятеж возглавил лейтенант Шмидт. 14 ноября он поднял сигнал на крейсере «Командую флотом. Шмидт». Советские историки, как могли, героизировали образ Петра Петровича Шмидта.

В период гласности в конце 80-х годов стали доступны иные исторические труды на эту тему, в которых более добросовестные следователи пришли к выводу, что лейтенант Шмидт был не совсем здоров, у него наблюдалось устойчивое расстройство психики. Как бы там ни было, руководитель мятежа лейтенант Шмидт и трое матросов были приговорены к смертной казни и расстреляны на острове Березань в 1906 году, 14 человек команды приговорены к бессрочной каторге, 103 человека – к каторжным работам. Суд над Петром Шмидтом был открытым. Ему сочувствовала вся так называемая либеральная интеллигенция, а также представители пролетариата. Похоронили случайного революционера, объявившего себя командующим флотом, на кладбище Коммунаров в Севастополе. На его могиле над грудой камней высится красный флаг, именно такой, какой завещал Петр Петрович Шмидт.

В марте 1921 года в Кронштадте вспыхнул мятеж против большевиков, т.е. советской власти в России. Взбунтовался гарнизон крепости на острове Котлин (на нём расположен город Кронштадт). На подавление восставших были брошены части Красной Армии. За участие в восстании, по разным данным, расстреляно около двух тысяч человек. Из них 443 человека были казнены на территории Царского села (ныне город Пушкин). Место их погребения, как и всех остальных казненных, не найдено.

В 1994 году Президент РФ Борис Ельцин реабилитировал всех участников Кронштадтского мятежа, в том числе знаменитого российского поэта Николая Степановича Гумилева (мужа поэтессы Анны Ахматовой), якобы поддерживающего восставших кронштадтцев.

8 ноября 1975 года произошел вооруженный мятеж на Балтийском флоте на советском сторожевом корабле проекта 1135 «Сторожевой» под руководством заместителя командира корабля по политической части капитана третьего ранга Валерия Михайловича Саблина. В это время корабль находился на рейде города Лиепая. Командир корабля был изолирован от команды, офицеры и мичманы, не пожелавшие принимать участие в восстании, были также изолированы. Валерия Саблина поддержали три лейтенанта, несколько мичманов и почти весь экипаж. Перед оставшимся личным составом выступил капитан третьего ранга Саблин и объяснил, что в стране назрела необходимость в революционных преобразованиях, что нынешнее руководство государства ведет страну в тупик. Он сказал, что поведет корабль на рейд Кронштадта и изложит свои требования по центральному телевидению всей стране, а также будет направлена телеграмма членам политбюро ЦК КПСС. Когда командованию Балтфлота стало известно о мятеже, они отправили за взбунтовавшимся кораблем погоню. По тревоге были подняты самолеты, сбросившие бомбы на корабль. В конце концов «Сторожевой» потерял ход и сдался властям. Валерий Саблин был обвинен в измене Родине и 3 августа 1976 года расстрелян. Его непосредственный подчиненный матрос Александр Шеин был приговорен к восьми годам лишения свободы. Экипаж «Сторожевого» был расформирован. Сам корабль отправили к новому месту базирования на Камчатку, в поселок Завойко (бухта Петра Ильичева). Суд над Валерием Саблиным и матросом Александром Шеином прошел в закрытом режиме, все материалы по суду были засекречены. Заместитель командира корабля по политической части Валерий Саблин был лишен воинского звания и всех государственных наград: «Ордена за службу Родине в Вооруженных силах» и двух медалей «За отличие в воинской службе». Место его захоронения неизвестно.

В 1994 году военная коллегия Верховного суда РФ пересмотрела уголовное дело Саблина и переквалифицировала его со статьи «Измена Родине» на статьи «О воинских преступлениях (превышение власти, неповиновение, сопротивление начальству)». Через три года сторожевой корабль проекта 1134 «Сторожевой» был выведен из состава российского флота и продан как металлолом.

После заявления руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что он во главе своих войск отправится на Москву за справедливостью, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ (вооруженный мятеж). Затем по указанию Президента РФ дело прекратили, и Евгений Пригожин вместе со своими сторонниками отправился в Белоруссию по договоренности с президентом Александром Лукашенко. Разумеется, Евгений Пригожин, как и вся его частная военная компания, существовали на государственные деньги, о чём официально заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, назвав при этом ошеломляющие цифры финансовых вливаний. Разумеется, на фронте не сам Пригожин руководил боевыми действиями ЧВК «Вагнер», это делал его заместитель Дмитрий Уткин, который до 2013 года был командиром отдельного отряда специального назначения в составе отдельной бригады специального назначения Главного управления генерального штаба ВС РФ. Принимал участие в двух Чеченских кампаниях. Вышел в отставку в звании подполковника. С 2014 года воевал на Донбассе, затем в Сирии. Дмитрий Уткин кавалер трех орденов Мужества. Пока нет никаких сведений о его роли в мятеже, но есть смысл вспомнить командиров, возглавлявших штаб и штурмовые группы «Вагнера», уничтожавшие неонацистов в Соледаре и Артемовске. Вот имена некоторых из них (печатается по данным российских СМИ): «Андрей Трошев, Герой России, полный кавалер орденов Мужества, полковник МВД. Прошел Афган, две войны в Чечне, Героя получил за Сирию. Андрей Богатов, Герой России, воевал в Афгане в ДШБ, в Югославии. В Сирии был тяжело ранен, лишился руки, но вернулся в строй. Получил звание Героя, четыре ордена Мужества. Это его отряд окончательно выбил ВСУ из Артемовска. Александр Кузнецов. Имеет четыре ордена Мужества, Героя России. Кадровый военный, прошел две Чеченские войны, Сирию, Ливию. В Бахмуте был тяжело ранен. «Золотую Звезду» Героя РФ получил закрытым Указом Президента РФ».

В своих выступлениях Владимир Путин сравнил нынешний мятеж с революциями 1917 года, которые привели к развалу страны, потере территорий и Гражданской войне и назвал это национальной катастрофой. Впервые президентом была дана столь резкая отрицательная оценка действиям большевиков (коммунистов).

Меня удивляет, что на откровенную матерную брань Евгения Пригожина в адрес начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу из-за нехватки боеприпасов у бойцов ЧВК «Вагнер», штурмовавших Артемовск, те предпочли отмолчаться. Постоянная конфронтация Евгения Пригожина с руководителями МО РФ явно играла на снижение авторитета руководства Вооруженными силами Российской Федерации. Поэтому вопрос: почему этот конфликт не был своевременно исчерпан в переговорном процессе, – повис в воздухе. Председатель комитета Госдумы Андрей Картаполов в интервью газете «Ведомости» назвал ЧВК «Вагнер» самым боеспособным подразделением в стране на сегодняшний день (цитирую): «…взять их и разоружить и разогнать – лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь. Это не нужно делать». Официальную реакцию на ругань Пригожина продемонстрировал только Сергей Неверов, заместитель председателя Государственной думы. В Телеграм-канале он написал: «Предлагаю пригласить Евгения Пригожина в Государственную думу, послушать и обсудить его заявление, его позицию…» Не пригласили…

Обращает на себя внимание еще то обстоятельство, что после мятежа с экранов телевизоров пропал Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС РФ. Возможно, это случилось из-за его действий во время пригожинского бунта? Вот как об этом пишет «Телеграм. Пригожин 2023»: «На вопрос Пригожина «Где начальник Генштаба?» генералы ответили, что тот покинул штаб ЮВО (Южного военного округа. – Прим. ред.) час назад». Далее не берусь пересказывать нелицеприятную информацию в адрес начальника Генерального штаба, т.к. не могу её ни подтвердить, ни опровергнуть. Однако почему он ничего не знал о готовящемся мятеже? Похоже, что в Вооруженных силах Российской Федерации скоро появится новый начальник Генерального штаба.

По сути дела, Евгений Пригожин ударил в спину нашей стране и предал её интересы. Заслуживает ли он наказания? Безусловно, да. Но ради избежания большого кровопролития президенты России и Белоруссии решили иначе. Сможет ли господин Пригожин еще принести пользу. Уверен, что да. Он пользуется авторитетом среди бойцов ЧВК «Вагнер», находясь с частью из них в Белоруссии, и, видимо, готовится защищать интересы России, Белоруссии с оружием в руках (иначе зачем он нужен в Белоруссии?).

Каков будет финал этой «мятежной» истории? Полагаю, он (финал) будет дописываться на полях сражений. Победителей не судят.

Расформируют ли ЧВК «Вагнер»? Уверен, что нет. Зачем хорошо работающий военный механизм разбирать на запчасти?

После всех событий, связанных с бунтом Пригожина, остается горькое чувство от правоты слов великого патриота России генерала Антона Ивановича Деникина. В своей книге «Очерки русской смуты» он пишет: «У русского народа существует психологическая аномалия – склонность к самоуничтожению».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."