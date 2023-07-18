СПАСИБО ПАРТИИ, РОДНОЙ!

18 Июля 2023



В редакцию газеты «Вести» прислали исковое заявление из Москвы, поступившее в Хорошевский районный суд столицы нашей Родины, автором которого является столичный житель Иван Сергеевич Зиновьев. Он по доверенности представляет интересы нашего 78-летнего земляка Вячеслава Дмитриевича Гончарова, проживающего в поселке Пионерский Елизовского района. Доверенное лицо тов. Гончарова в судебном порядке просит (орфография и стилистика сохранены):

« 1. Обязать политическую партию «Коммунистическая партия Коммунисты России» исключить Гончарова В. Д. из политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России» с 28 декабря 2021 года.

Обязать политическую партию «Коммунистическая партия Коммунисты России» освободить Гончарова В. Д. с должности Первого секретаря Комитета Камчатского регионального отделения партии «Коммунистическая партия Коммунисты России» с 28 декабря 2021 года. Обязать политическую партию «Коммунистическая партия Коммунисты России» провести перерегистрацию Камчатского регионального отделения партии на другой адрес. Взыскать с политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России» в пользу Гончарова В. Д. компенсацию морального вреда в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей».

Уважаемые читатели, это не шутка, как может показаться на первый взгляд, на второй и на третий. Исковое заявление так и называется «Об обязании исключить из партии, защите чести и достоинства, компенсации морального вреда».

Предлагаю предаться увлекательному чтению, вышедшему из-под пера москвича Ивана Зиновьева:

«Гончаров Вячеслав Дмитриевич, 27 марта 1945 года рождения, фактически являлся членом политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России» в период с 24 июня 2015 по 28 декабря 2021 года.

Гончаров В. Д. являлся первым секретарем Комитета Камчатского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России».

28 декабря 2021 года Гончаров В. Д. обратился в Политбюро ЦК политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России» с заявлением о добровольной отставке с занимаемой должности Первого секретаря Комитета Камчатского регионального отделения партии с 28 декабря 2021 года, с одновременным выходом из рядов партии.

Однако до настоящего времени Гончарову В. Д. не направлены документы, подтверждающие снятие с занимаемой должности и выход из членов партии, кроме того, согласно сведениям, имеющимся у Гончарова В. Д., он до настоящего момента обременен должностью Первого секретаря Комитета Камчатского регионального отделения партии, а также все еще является членом партии.

Неоднократные обращения Гончарова В. Д. за разъяснениями по сложившейся ситуации результатов не принесли.

28 декабря 2022 года в адрес политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России» было направлено заявление с требованием предоставить документы, подтверждающие отставку Гончарова В. Д. с должности Первого секретаря Комитета Камчатского регионального отделения партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», предоставить документы, подтверждающие прекращение членства Гончарова В. Д. в партии «Коммунистическая партия Коммунисты России».

Письмо было получено адресатом 09 января 2023 года, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления.

Письменного ответа на указанное письмо получено не было.

17 февраля 2023 года состоялась встреча с Руководителем Аппарата ЦК политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России» Пимкиным Юрием Александровичем, в рамках которой была достигнута устная договоренность об официальном оформлении выхода Гончарова В. Д. из партии с 28 декабря 2021 года, освобождении его от обязанностей Первого секретаря Комитета Камчатского регионального отделения партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», а также проведения перерегистрации указанного регионального отделения на другой адрес.

Для совершения указанных действий был оговорен срок в 40 (сорок) календарных дней, с момента проведения переговоров, то есть до 30 марта 2023 года.

Однако до настоящего времени никаких действий, направленных на выполнение достигнутых договоренностей со стороны политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России» не произведено, в связи с чем, Гончаров В.Д. вынужден обратиться в суд.

В соответствии с пунктом 2.1. Устава политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», членство в Партии является добровольным, индивидуальным и не ущемляет права и свободы граждан Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2.3. Устава политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», все члены Партии обладают равными правами, в том числе беспрепятственно выходить из Партии.

В соответствии с пунктом 2.15. Устава политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», Член Партии прекращает (утрачивает) членство в Партии в случае исключения из Партии в порядке, установленном настоящим Уставом.

В соответствии с пунктом 6.15. Устава политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», руководство деятельностью Комитета и Бюро Комитета регионального отделения осуществляется первым секретарём Комитета, который избирается и освобождается от должности Комитетом.

Первый секретарь Комитета регионального отделения Партии не может занимать эту должность более трёх трёхлетних сроков подряд.

Полномочия Бюро Комитета регионального отделения, а также первого секретаря, второго секретаря и секретарей Комитета сохраняются до избрания Комитетом регионального отделения соответственно нового состава Бюро Комитета или нового первого секретаря, второго секретаря и секретарей Комитета.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от (дата) № 95-ФЗ «О политических партиях», предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами Российской Федерации права на объединение в политические партии и особенностями создания, деятельности, реорганизации и ликвидации политических партий в Российской Федерации.

В соответствии со ст. З Федерального закона от № 95-ФЗ «О политических партиях», право граждан Российской Федерации на объединение в политические партии включает в себя право создавать на добровольной основе политические партии в соответствии со своими убеждениями, право вступать в политические партии либо воздерживаться от вступления в политические партии, право участвовать в деятельности политических партий в соответствии с их уставами, а также право беспрепятственно выходить из политических партий.

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от № 95-ФЗ «О политических партиях», политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения действуют на основании устава политической партии и в соответствии с ним.

Устав политической партии должен содержать положения, определяющие: условия и порядок приобретения и утраты членства в политической партии, права и обязанности ее членов;

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от № 95-ФЗ «О политических партиях», членство в политической партии является добровольным и индивидуальным.

Гражданин Российской Федерации может быть членом только одной политической партии. Член политической партии может состоять только в одном региональном отделении данной политической партии – по месту постоянного или преимущественного проживания.

Кроме того, в июне 2021 года, по результатам проведенного Съезда Политической партии «Коммунистическая Партия Коммунисты России», Гончаров В. Д. был включен в число кандидатов в депутаты Законодательного собрания Камчатского края четвертого созыва, был внесен в списки в составе Региональной группы № 24.

Однако Гончаров В. Д., являясь первым секретарем Комитета Камчатского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», своего согласия на участие в избирательной компании (правильно – кампании. – Авт.) 2021 года не давал и не подписывал, анкету кандидата в депутаты для предоставления в Избирательную комиссию Камчатского края не заполнял и не подписывал, сведения о своих доходах и имуществе, доходах и имуществе родственников не заполнял и не подписывал.

О своем «выдвижении» Гончаров В. Д. узнал из социальных сетей, после чего сразу же написал заявление на имя Председателя Избирательной комиссии Камчатского края, Ирининой И.В., с просьбой снять свою кандидатуру с выборов.

Просьба была удовлетворена, Гончаров В. Д. был исключен из списков в кандидаты в депутаты Законодательного собрания Камчатского края четвертого созыва.

Однако, данные действия руководства Политической партии «Коммунистическая Партия Коммунисты России» привели к тому, что Гончарову В. Д. был нанесен серьезный репутационный урон.

Гончаров Вячеслав Дмитриевич является опытным и авторитетным (сдается мне, это смешно. – Авт.) политическим деятелем, чья репутация помогала партии добиваться определенных результатов на выборах в 2016 и 2017 годах, когда Гончаров В. Д. предоставлял в Аппарат ЦК все необходимые сведения для кандидатов в депутаты.

Данные в этот период сведения и были незаконно использованы руководством Политической партии «Коммунистическая Партия Коммунисты России» в 2021 году.

Сложившаяся ситуация, разумеется, привлекла внимание региональных СМИ, в том числе газеты «Вести», распространяемой на территории Камчатского края, и издаваемой ООО «Вести Плюс» (ОГРН 1054100108688).

Так в выпуске газеты «Вести» от 24 августа 2021 года была напечатана статья с названием «Умопомрачение в отдельных головах кандидатов», в которой Гончаров В. Д. был одной из центральных фигур».

Действительно, наша газета обратила внимание на абсурдность ситуации, в которой оказался тогда еще член политической партии «Коммунистическая Партия «Коммунисты России» (КПКР) и руководитель регионального отделения Вячеслав Гончаров. Истец, то бишь Гончаров В. Д., являлся соратником бывшего губернатора Камчатской области, бывшего руководителя Камчатского обкома КПРФ Михаила Машковцева. Последний, полагаю, для того чтобы удержаться у власти, выступил с резкой критикой в адрес Первого секретаря ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и вышел из рядов КПРФ, а затем вступил во вновь образованную политическую партию «Коммунистическая партия Коммунисты России». Туда же вступил и Вячеслав Гончаров.

Михаил Борисович, на мой взгляд, много сделал для того, чтобы развалить региональное отделение КПРФ, в чём и преуспел. Будучи губернатором нашего региона тов. Машковцев назначил руководить управлением, отвечающим за имущество Камчатской области, тов. Гончарова. После объединения Корякского автономного округа с Камчатской областью 1 июля 2007 года тов. Машковцев и тов. Гончаров покинули свои посты. Позже Вячеслав Гончаров стал главным редактором газеты «Камчатская правда», а его соратник по партии Михаил Машковцев, как известно, уехал на постоянное место жительства в Санкт-Петербург. В 2016 году Михаил Борисович Машковцев прибыл на Камчатку и пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах в Государственную думу РФ. Пожалуй, можно сказать, что его главным помощником на Камчатке был Вячеслав Гончаров. Они собрали подписи избирателей, но при проверке оказалось, что туда были включены люди, не проживающие на территории Камчатского края, и так называемые мертвые души. В итоге тов. Машковцев не набрал нужное количество подписей избирателей. Спрашивается, стоило ли ехать из Санкт-Петербурга на Камчатку, чтобы так опозориться?

Тов. Гончаров остался на Камчатке. Его микроскопическое региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», полагаю, в настоящее время состоит из двух человек, одним из которых до сих пор является Вячеслав Гончаров. Более того, региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России» зарегистрирована по адресу проживания тов. Гончарова.

Члены Центрального комитета «КПРФ» понимают, что в случае исключения Гончарова из своих рядов они теряют региональное партийное отделение, а это обстоятельство, в свою очередь, демонстрирует падение популярности политической партии «Коммунистической партии «Коммунисты России» в целом по стране. Поэтому даже в случае смерти (не дай бог, конечно) тов. Гончарова его имя будет навечно вписано в стройные ряды «КПРФ». Так что на партийной перекличке нашему герою еще долго придется громко выкрикивать «Я!».

Саму по себе идиотскую ситуацию, в которой оказался Вячеслав Гончаров, своими действиями он довел, похоже, до совершенного идиотизма, требуя через суд исключить его из партийных рядов и взыскать моральный вред с вышеназванной партии в размере трехсот тысяч рублей.

Допустим, тов. Гончарова исключат из рядов «КПКР», однако на очередных выборах он может снова оказаться в избирательных списках. Тов. Гончаров опять обратится в суд? Следовательно, сумма морального вреда вырастет в два раза.

Рассуждая чисто теоретически можно сказать, что дряхлеющий тов. Гончаров на закате своей политической карьеры нащупал золотую жилу.

Спасибо партии, родной!

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ