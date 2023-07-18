Эксперимент по ограничению вывоза икры: возможен ли успех?

18 Июля 2023



С 1 ноября 2022 года на территории Камчатского края на основании Федерального закона от 14 июля 2022 года № 254-ФЗ «О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления»[1] введено ограничение на перемещение физическими лицами воздушным транспортом в багаже и (или) ручной клади икры лососевых видов рыб непромышленного изготовление более 10 килограммов на одного человека за один рейс.

Прошел год без малого с начала эксперимента и говорить об успехах и неудачах рано с учетом того, что активный вывоз икры с Камчатки традиционно начинается с конца августа – начала сентября, а основной объём продукции вывозится в ноябре и декабре, после окончания путины. Однако уже в середине марта 2023 года органы исполнительной власти стали рапортовать о первых успехах[2] проводимого эксперимента и сокращении количества вывозимой икры лососевых видов рыб, а также об отсутствии какого-либо неудобства для пассажиров в связи с введением новых правил при прохождении досмотра в аэропорту.

К данной информации, по нашему мнению, необходимо отнестись критически по нескольким обстоятельствам: непромысловое время года, мало выезжающих с территории Камчатского края в другие регионы.

По данным Приморского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на 16 мая 2023 года, с начала эксперимента в качестве багажа оформлено 7 801,6 кг икры с документами. Следует констатировать увеличение количества икры, вывозимой с документами[3]. Однако, полагаем, и эти цифры следует рассматривать как среднюю температуру.

Согласно п. 6 Правил обеспечения соблюдения запрета на перемещение физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и (или) ручной клади икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления более 10 килограммов в расчете на одно физическое лицо за один рейс в период проведения эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1947[4], багаж и (или) ручная кладь физических лиц, содержащие предметы, которые по визуальной оценке проекционного изображения досмотрового оборудования можно отнести к икре лососевых видов рыб (красной икре) в объёме менее 10 килограммов , маркируются наклейками желтого цвета. В соответствии с п. 18 указанных Правил багаж и (или) ручная кладь, маркированные наклейками зеленого или желтого цвета, за исключением багажа и (или) ручной клади, маркированных наклейками желтого цвета в расчете на 2 и более места багажа и (или) ручной клади физического лица, принимаются к регистрации на рейсы при осуществлении внутренних воздушных перевозок и допускаются авиапредприятием к перевозке без акта.

Из этого следует, что вес икры определяется на глаз и, более того, никто не считает икру в багаже и (или) ручной клади, маркированных наклейками зеленого или желтого цвета.

Возникает еще масса неурегулированных вопросов: почему претензии органов власти направлены в отношении лиц, которые приобрели икру за свои денежные средства, а не тех, кто её добыл и изготовил? Как быть, если икра приобретена на различных интернет-площадках? Как превентивная мера, чтобы не повадно было покупать, данная мера по ограничению перемещения икры, возможно, и хороша, но соответствие её действующему законодательству весьма спорно с точки зрения приобретателя.

Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки 022/2011» распространяет своё действие на выпускаемую в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза пищевую продукцию в части её маркировки и не распространяет свое действие на пищевую продукцию, производство которой осуществляется физическим лицом в личных подсобных хозяйствах не для цели осуществления предпринимательской деятельности[5].

Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»[6] не распространяет свое действие на процессы производства, хранения, перевозки и утилизации пищевой рыбной продукции непромышленного изготовления, предназначенной для выпуска в обращение на территории Союза, а также на пищевую рыбную продукцию, производимую гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных хозяйствах, а также на процессы производства, хранения, перевозки и утилизации такой продукции, предназначенной только для личного потребления и не предназначенной для выпуска в обращение на территории Союза, то есть через торговые сети.

Интерес в этом плане представляет приговор Индустриального районного суда г. Хабаровска от 13 декабря 2022 года[7], которым гражданин С. оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.1 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в действиях состава преступления.

Органом предварительного следствия гражданин С. обвинялся в том, что умышленно, из корыстных побуждений сбыл продовольственные товары в крупном размере без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. Из исследованных в суде первой инстанции доказательств установлен и не опровергнут стороной обвинения, тот факт, что икра рыб лососевых видов – кеты обвиняемый С. приобрел через интернет в г. Николаевске-на-Амуре у рыбаков, представивших ему путевки на вылов рыбы для личного потребления, икра была непромышленного изготовления. При этом доказательств тому, что обвиняемый С. лично занимался заготовкой и переработкой указанной икры, её фасовкой органами предварительного следствия и стороной обвинения не представлено, как и не представлено доказательств о промышленном производстве икры. При таких обстоятельствах суд признал, что на икру рыб лососевых видов – кеты, приобретенную обвиняемым С., действия вышеперечисленных нормативно-правовых актов не распространяется.

Кроме этого, суд отметил, что за нарушение требований Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации несут лишь индивидуальные предприниматели и юридические лица. Однако каких-либо объективных доказательств тому, что обвиняемый С. занимался предпринимательской деятельностью, а именно с целью систематического получения прибыли продавал икру кеты, материалы уголовного дела не содержат, сторонами суду первой и апелляционной инстанций не представлено. Приговор вступил в законную силу 21 марта 2023 года.

Таким образом, приобретая икру, производимую гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных хозяйствах, мы понимаем, что она не подлежит маркировке. А какой документ в этом случае будет гарантировать возможность её перемещения в размерах свыше разрешенных 10 кг ? Достаточным ли является предоставление документов, разрешающих вылов рыбы. Полагаем, да.

Увеличение количества икры лососевых пород рыб, вывозимой с территории Камчатского края с подтверждающими её происхождение документами, факт крайне настораживающий. На наш взгляд, это подтверждение, что лица, занимающиеся вывозом браконьерской икры с территории Камчатского края, тоже ищут выход из создавшейся ситуации, и, кажется, они его нашли... Время путины и её окончание, конечно, покажет, какой выход и (или) обход нашли лица, занимающиеся вывозом браконьерской икры с территории Камчатского края.

Эксперимент начался, на наш взгляд, спонтанно и неорганизованно. И возникает традиционный вопрос: «Что делать?»

Во-первых, необходимо четко и ясно определиться, за что и с чем мы боремся. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 254-ФЗ «О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления» эксперимент проводится в целях сохранения водных биологических ресурсов посредством предотвращения их незаконного оборота. В настоящее время, можно констатировать, что усилия сводятся только к подсчетам.

Во-вторых, из нормативных актов, регулирующих проведение эксперимента, невозможно понять какие документы необходимо представлять при добросовестном приобретении икры лососевых видов рыб непромышленного изготовления в отношении объемов, превышающих 10 кг .

В-третьих, в целях снижения организационной напряженности, а уже имеются случаи опоздания на рейсы ввиду введенных ограничений, необходимо продумать систему раннего извещения перевозчика и (или) органов власти, на которые возложены контроль за исполнением Федерального закона от 14 июля 2022 года № 254-ФЗ о намерении вывезти свыше 10 кг икры лососевых пород рыб в багаже и (или) ручной клади путем направления сканированных копий документов, подтверждающих факт её происхождения. Это даст возможность не только не тратить время на проверку этих документов в аэропорту, но и проверить их соответствие в свободном режиме, а не ограниченности временем регистрации.

Вместо послесловия

Нельзя не обратить внимание, что без ограничения между тем остался стратегически важный ресурс ‒ краб и продукция из него. Камчатские крабы являются одними из крупнейших членистоногих. Примечательно, что под названием «камчатский краб» подразумевают не только один конкретный вид, а несколько. Основные виды камчатского краба: краб равношипый; краб синий; краб колючий; краб-стригун Опилио; краб-стригун Бэрда; четырехугольный волосатый; краб-стригун красный. Несмотря на то, что у берегов Камчатки добывается большое количество краба именно браконьерским способом, и цена килограмма краба выше, чем килограмма икры, вывозить его по-прежнему можно тоннами. Соответственно, часть лиц, ранее специализирующихся на перемещении икры лососевых пород рыб для реализации за пределами Камчатского края, просто поменяла предмет перемещения, ничего не потеряв в своем преступном бизнесе.

Елена ПОНОМАРЕВА,

председатель Камчатской

коллегии адвокатов «ВИНДЕКС»,

кандидат юридических наук, доцент