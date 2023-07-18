Эксперимент по ограничению вывоза икры: возможен ли успех?

18 Июля 2023
С 1 ноября 2022 года на территории Камчатского края на основании Федерального закона от 14 июля 2022 года № 254-ФЗ «О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления»[1] введено ограничение на перемещение физическими лицами воздушным транспортом в багаже и (или) ручной клади икры лососевых видов рыб непромышленного изготовление более
Прошел год без малого с начала эксперимента и говорить об успехах и неудачах рано с учетом того, что активный вывоз икры с Камчатки традиционно начинается с конца августа – начала сентября, а основной объём продукции вывозится в ноябре и декабре, после окончания путины. Однако уже в середине марта 2023 года органы исполнительной власти стали рапортовать о первых успехах[2] проводимого эксперимента и сокращении количества вывозимой икры лососевых видов рыб, а также об отсутствии какого-либо неудобства для пассажиров в связи с введением новых правил при прохождении досмотра в аэропорту.
К данной информации, по нашему мнению, необходимо отнестись критически по нескольким обстоятельствам: непромысловое время года, мало выезжающих с территории Камчатского края в другие регионы.
По данным Приморского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на 16 мая 2023 года, с начала эксперимента в качестве багажа оформлено
Согласно п. 6 Правил обеспечения соблюдения запрета на перемещение физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и (или) ручной клади икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления более
Из этого следует, что вес икры определяется на глаз и, более того, никто не считает икру в багаже и (или) ручной клади, маркированных наклейками зеленого или желтого цвета.
Возникает еще масса неурегулированных вопросов: почему претензии органов власти направлены в отношении лиц, которые приобрели икру за свои денежные средства, а не тех, кто её добыл и изготовил? Как быть, если икра приобретена на различных интернет-площадках? Как превентивная мера, чтобы не повадно было покупать, данная мера по ограничению перемещения икры, возможно, и хороша, но соответствие её действующему законодательству весьма спорно с точки зрения приобретателя.
Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки 022/2011» распространяет своё действие на выпускаемую в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза пищевую продукцию в части её маркировки и не распространяет свое действие на пищевую продукцию, производство которой осуществляется физическим лицом в личных подсобных хозяйствах не для цели осуществления предпринимательской деятельности[5].
Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»[6] не распространяет свое действие на процессы производства, хранения, перевозки и утилизации пищевой рыбной продукции непромышленного изготовления, предназначенной для выпуска в обращение на территории Союза, а также на пищевую рыбную продукцию, производимую гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных хозяйствах, а также на процессы производства, хранения, перевозки и утилизации такой продукции, предназначенной только для личного потребления и не предназначенной для выпуска в обращение на территории Союза, то есть через торговые сети.
Интерес в этом плане представляет приговор Индустриального районного суда г. Хабаровска от 13 декабря 2022 года[7], которым гражданин С. оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.1 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в действиях состава преступления.
Органом предварительного следствия гражданин С. обвинялся в том, что умышленно, из корыстных побуждений сбыл продовольственные товары в крупном размере без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. Из исследованных в суде первой инстанции доказательств установлен и не опровергнут стороной обвинения, тот факт, что икра рыб лососевых видов – кеты обвиняемый С. приобрел через интернет в г. Николаевске-на-Амуре у рыбаков, представивших ему путевки на вылов рыбы для личного потребления, икра была непромышленного изготовления. При этом доказательств тому, что обвиняемый С. лично занимался заготовкой и переработкой указанной икры, её фасовкой органами предварительного следствия и стороной обвинения не представлено, как и не представлено доказательств о промышленном производстве икры. При таких обстоятельствах суд признал, что на икру рыб лососевых видов – кеты, приобретенную обвиняемым С., действия вышеперечисленных нормативно-правовых актов не распространяется.
Кроме этого, суд отметил, что за нарушение требований Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации несут лишь индивидуальные предприниматели и юридические лица. Однако каких-либо объективных доказательств тому, что обвиняемый С. занимался предпринимательской деятельностью, а именно с целью систематического получения прибыли продавал икру кеты, материалы уголовного дела не содержат, сторонами суду первой и апелляционной инстанций не представлено. Приговор вступил в законную силу 21 марта 2023 года.
Таким образом, приобретая икру, производимую гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных хозяйствах, мы понимаем, что она не подлежит маркировке. А какой документ в этом случае будет гарантировать возможность её перемещения в размерах свыше разрешенных
Увеличение количества икры лососевых пород рыб, вывозимой с территории Камчатского края с подтверждающими её происхождение документами, факт крайне настораживающий. На наш взгляд, это подтверждение, что лица, занимающиеся вывозом браконьерской икры с территории Камчатского края, тоже ищут выход из создавшейся ситуации, и, кажется, они его нашли... Время путины и её окончание, конечно, покажет, какой выход и (или) обход нашли лица, занимающиеся вывозом браконьерской икры с территории Камчатского края.
Эксперимент начался, на наш взгляд, спонтанно и неорганизованно. И возникает традиционный вопрос: «Что делать?»
Во-первых, необходимо четко и ясно определиться, за что и с чем мы боремся. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 254-ФЗ «О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления» эксперимент проводится в целях сохранения водных биологических ресурсов посредством предотвращения их незаконного оборота. В настоящее время, можно констатировать, что усилия сводятся только к подсчетам.
Во-вторых, из нормативных актов, регулирующих проведение эксперимента, невозможно понять какие документы необходимо представлять при добросовестном приобретении икры лососевых видов рыб непромышленного изготовления в отношении объемов, превышающих
В-третьих, в целях снижения организационной напряженности, а уже имеются случаи опоздания на рейсы ввиду введенных ограничений, необходимо продумать систему раннего извещения перевозчика и (или) органов власти, на которые возложены контроль за исполнением Федерального закона от 14 июля 2022 года № 254-ФЗ о намерении вывезти свыше
Вместо послесловия
Нельзя не обратить внимание, что без ограничения между тем остался стратегически важный ресурс ‒ краб и продукция из него. Камчатские крабы являются одними из крупнейших членистоногих. Примечательно, что под названием «камчатский краб» подразумевают не только один конкретный вид, а несколько. Основные виды камчатского краба: краб равношипый; краб синий; краб колючий; краб-стригун Опилио; краб-стригун Бэрда; четырехугольный волосатый; краб-стригун красный. Несмотря на то, что у берегов Камчатки добывается большое количество краба именно браконьерским способом, и цена килограмма краба выше, чем килограмма икры, вывозить его по-прежнему можно тоннами. Соответственно, часть лиц, ранее специализирующихся на перемещении икры лососевых пород рыб для реализации за пределами Камчатского края, просто поменяла предмет перемещения, ничего не потеряв в своем преступном бизнесе.
Елена ПОНОМАРЕВА,
председатель Камчатской
коллегии адвокатов «ВИНДЕКС»,
кандидат юридических наук, доцент
О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления : Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 254-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. Москва, 2022 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140019?index=0&rangeSize=1 (дата обращения: 17.05.2023).
Власти Камчатки отчитались об успехах эксперимента по ограничению вывоза икры. URL: https://kam24.ru/news/main/20230315/96039.html#.mO98GvQ2.dpuf/ (дата обращения 17.05.2023)
URL: https://125.fsvps.gov.ru/news/bolee-121-tonny-ikry-nepromyshlennogo-izgotovlenija-prokontrolirovano-rosselhoznadzorom-na-kamchatke/ (дата обращения: 19.05.2023).
в расчете на одно физическое лицо за один рейс в период проведения эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления : Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1947 // Официальный интернет-портал правовой информации. Москва, 2022 URL: http:// http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211010031?index=1&rangeSize=1 (дата обращения: 17.05.2023).
). URL: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293799/4293799226.htm/ (дата обращения: 19.05.2023).
. URL: https://docs.cntd.ru/document/420394425/ (дата обращения: 19.05.2023).
Апелляционное определение Хабаровского краевого суда по делу № 22-573/2023. URL: http://kraevoy--hbr.sudrf.ru/ (дата обращения: 17.05.2023).