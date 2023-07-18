НЕ ПАРА…

18 Июля 2023



«Небывалое бывает»

В минувшую субботу все центральные российские СМИ облетела новость о том, что Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД предотвратили покушения, организованные спецслужбами украинских неонацистов на журналистку Ксению Собчак и главного редактора телеканала «Арти» Маргариту Симоньян.

Это не первый случай, когда бандеровские упыри, захватившие власть на Украине, охотятся за российскими журналистами. Давайте вспомним, как еще в апреле этого года неонацистские ублюдки в России готовили покушение на телеведущего Владимира Соловьева, журналиста и гендиректора информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Кисилева, главного редактора информационного агентства «Россия сегодня» и «Арти» Маргариту Симоньян, телеведущих Ольгу Скобееву и Евгения Попова. Украинские террористы убили журналистку, писательницу и общественного деятеля Дарью Дугину, военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). Тяжело ранили общественного деятеля, писателя-публициста Захара Прилепина (настоящее имя Евгений Прилепин). Все перечисленные достойны уважения и светлой памяти, люди, много сделавшие и делающие для защиты своей страны в борьбе с западной лжепропагандой, русофобией и неонацизмом. Все они безоговорочно поддержали объединение Крыма с Россией и специальную военную операцию на Украине. Против них странами Запада были введены персональные санкции.

Как в рядах этих достойных людей смогла оказаться пустозвонная столичная тусовщица, навальновка и русофобка Ксения Собчак? В свое время, ратуя за возвращение Крыма Украине и выступая против проведения специальной военной операции на Украине, она не уставала называть себя «главной светской львицей» (надо полагать, нашей страны). Затем к этому титулу прибавились иные: журналистка, актриса, общественный деятель, телеведущая, радиоведущая, писательница. Если кто-то не знает её произведений, напомню: «Стильные штучки Ксении Собчак», «Zамуж за миллионера, или Брак высшего сорта», «Энциклопедия лоха». В последнем своем литературном труде она назвала Россию «идеальным полигоном для наблюдения за лохожителями». Таким образом, добежав до вершины своих философских сентенций, она решилась на главное дело своей жизни – попытать силы на выборах Президента Российской Федерации в марте 2018 года. В начале октября 2017 года газета «Ведомости» опубликовала полный текст письма Ксении Собчак, из которого нам должно быть ясно, почему теледиковина приняла такое судьбоносное для нашей страны решение. Начинается письмо бодро: «Хватит молчать. Уже несколько месяцев я думаю об этом (Гениально, не правда ли? Хватит молчать – думайте. – Авт.) Я Ксения Собчак, мне 35 лет. Я иду на выборы не просто как кандидат, а как рупор всех тех, кто не сможет стать кандидатом… Почему я? В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть Президентом Российской Федерации, моя задача проста: я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата «против всех». Через неделю на радиостанции «Эхо Москвы» (признано иноагентом. – Прим. ред.) появилось обращение Ксении Анатольевны под заголовком «Я – кандидат «против всех». Начиналось письмо на «Эхе Москвы» еще бодрее, чем в газете «Ведомости»: «Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И, как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в Президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Ну хотя бы потому, что я против всех, кто обычно этим правом пользуется» (т.е. в том числе против Президента России Владимира Путина). В первом обращении Ксения сказала правду: ей действительно 35 лет. Во втором обращении она слукавила, заявив, что ей стукнуло уже 36 годков. На самом деле «президентского возраста» она достигнет 5 ноября 2017 года. Великодушно простим ей эту маленькую оплошность. В президентской гонке некогда и в календарь заглянуть. Уверен, она доживет до своего 36-летия в полном здравии, и еще долго будет эпатировать российских «лохожителей» (прибегаю к терминологии госпожи Собчак) своими «штучками». Самым узким местом в предвыборной программе «главной светской львицы» являлся её призыв голосовать «против всех». Такой графы в бюллетене для голосования нет, и на президентских выборах не появится. Ксения Анатольевна лишь хочет вернуть эту графу. Другими словами, тут даже среднестатистический российский «лохожитель» поймет, что его «разводят». Когда он придет на участок и захочет проголосовать «против всех», включая Ксению Собчак, он должен всё равно голосовать за неё. Такая извращенная мотивировка могла прийти только лишь в блондинистую голову арт-поп-полит-штучки.

Госпожу Собчак можно смело назвать украинской пропагандисткой, явным представителем так называемой пятой колонны. Зачем украинским спецслужбам её убивать?

Кстати, незадолго до задержания террористов Ксения Собчак отправилась в гастрономическое путешествие по Франции. Она сообщила, если верить информационному агентству eg.ru, что находится в городе Экс-ан-Прованс. Вот что она сообщила в социальных сетях: «После премьеры «Трехгрошовой оперы» Остермайера и ресторана Sauvage, без хот-дога не обойтись. Три дня ходим по «высокой кухне» Aix-en-Provanse, и это не-вы-но-си-мо. Очень люблю Францию, но есть предпочитаю в Италии».

Сейчас столичная тусовщица ведет телеграмм-канал «Осторожно, новости». Вот как она отреагировала на сообщения силовых структур (стилистика сохранена): «Ну и серьезно, про всю эту подготовку. Если всё это правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если же нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян – это просто подлость». То есть госпожа Собчак считает для себя унизительным находиться в одной обойме с вышеназванными журналистами. Извините за некоторое обобщение, но не за внешний же вид Ксения Собчак ополчилась на Маргариту Симоньян. Вот как это пояснил сенатор РФ Сергей Цеков: «Симоньян занимает пророссийскую позицию, очень жестко оценивает руководство Украины и ВСУ по отношению к гражданским лицам и пленным. Обе они очень известны, Киев решил сосредоточиться на знаменитостях. Вот такое получилось ныне территориальное образование из предавших свое прошлое русских людей, обслуживающих США, считая, что могут действовать таким образом. Хотели выслужиться перед Западом ради поддержки. Всех граждан РФ надо защищать».

Пожалуй, высказывание сенатора от Крыма нужно перевести с русского на русский. Если это сделать покороче, то по логике сенатора у нас под ударом находятся все российские знаменитости. Тогда срочно нужно выставлять охрану к Алле Пугачевой и далее по списку. Тут никаких сотрудников ФСБ не хватит.

На информационном ресурсе dzen.ru высказали следующую версию:

«Второй момент, вызывающий у многих сомнение, касается Ксении Анатольевны. По мнению ряда скептиков, для чего убирать Собчак? Ладно пропагандистка Симоньян, а эту то за что?»

Здесь следует возразить.

Ну, во-первых, ликвидация обеих – это широкий общественный резонанс.

Во-вторых, давайте на минуту представим себе ситуацию, что выполнение заказа удалось, но только лишь в плане устранения главреда RT. Что за этим последовало бы? Необычайная шумиха в отечественных СМИ, громкие заявления о перейденных красных линиях, широкомасштабный поиск виновных (с дальнейшим нахождением их), соболезнования на самом высоком уровне и церемония прощания, но вероятнее всего без присутствия Верховного.

А теперь давайте представим, что выполнение заказа удалось так сказать в полном объеме. Было бы всё то же самое, только шумиха была бы больше, красные линии насыщеннее, а самое главное, шансов на то, что Верховный посетит траурную церемонию куда больше (почему, думаем, объяснять не стоит)».

Странный вывод делает мой коллега по цеху. Из их рассуждений следует, что главной целью акции по устранению Ксении Собчак является прибытие на её похороны Президента Российской Федерации Владимира Путина. И всё?

Далее на этом же ресурсе он возражает сам себе. Читаем: «И вот в этом случае, для зарубежных СМИ, рядовое событие, превратилось бы в событие мирового масштаба, которое бросились бы все освещать. Заголовки тоже нетрудно предугадать: «Президент не смог защитить дочь своего друга» или что-нибудь в этом духе. Как результат, «экстаз» в стане противника, и падение рейтинга лидера страны в российском обществе. Мы не беремся утверждать, что так было бы на самом деле, но подобный сценарий нам кажется наиболее вероятным».

Только в очень разгоряченной голове могло возникнуть предположение, что убийство Ксении Собчак украинскими спецслужбами понизит рейтинг нашего Президента. Гламурная «главная светская львица» настолько скомпрометировала себя в глазах российской общественности, что, предположу, нашлось бы много россиян, которые подумали: «Туда ей и дорога».

Выскажу свои версии заказа спецслужб Украины на устранение Ксении Собчак.

Версия первая. Самому старшему террористу в неонацистской группировке, которой поступил заказ на теледиву, только исполнилось восемнадцать лет. Когда его показали по телевидению, на его лице явно отсутствовали признаки интеллекта. О других несовершеннолетних подельниках не говорю: уверен, у них с интеллектом еще хуже, чем у главаря. Эти выродки вполне могли перепутать фамилии и на допросе назвали ту, которая была на слуху (практически все телепроекты, в которых участвовала госпожа Собчак, были ориентированы именно на такую молодежную аудиторию).

Версия вторая. Заказчики могли проинструктировать террористов, как вести себя в случае задержания и какие фамилии называть, чтобы посеять сомнения в достоверности информации, озвученной российскими спецслужбами. Сомнения действительно возникли. Ставить на одну доску Маргариту Симоньян и Ксению Собчак абсурдно.

Версия третья. Возможно, на Ксению Собчак выходили представители спецслужб Украины через каких-либо посредников и просили её за хорошее вознаграждение активизировать борьбу против России. Не будем забывать, что Ксения Собчак свободно перемещается по странам Западной Европы, является хорошо известной фигурой в оппозиционной среде и водит знакомства с представителями руководства Российской Федерации. Другими словами, она представляет собой идеальный объект для вербовки. Но при всём своем ошалелом позерстве, гипертрофированном тщеславии госпожа Собчак труслива, говорлива и одновременно пуста как барабан. Вероятно, даже в её мозгу, благодаря не здравомыслию, а исключительно трусости, проведена пунктирная линия, за которую нельзя переступать, т.е. она могла отказаться от выгодного предложения вербовщиков. Наказание за непослушание последовало быстро, чтобы другим оппозиционерам было неповадно. Скорее всего, я преувеличиваю умственные способности главной тусовщицы России, и она сказала «нет» не сойдясь в цене либо не согласившись с предложением, прозвучавшим не в той форме, в которой хотелось бы.

Как бы там ни было, Ксения Собчак получила убийственный «привет» от неонацистской мрази. Но гламурно-трескучую оппозиционерку возмутили не действия спецслужб Украины, а то, что её объединили в одну компанию с Маргаритой Симоньян.

Главное, чтобы костюмчик сидел…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ