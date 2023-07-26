НЕ КАЧАЕТ!

25 Июля 2023



Канализационная насосная станция № 15 – очередной камчатский долгострой

26 июля завершился прием заявок на выполнение подрядных работ по строительству канализационной насосной станции № 15, расположенной в микрорайоне «Верхний Горизонт» Петропавловска-Камчатского.

Согласно аукционной документации, с которой ознакомилась наша редакция, мэрия готова выложить за строительство объекта 207 миллионов 756 тысяч рублей. Заказчик – Управление капитального строительства и ремонта (в настоящее время им руководит Владимир Ветчинкин) – ищет подрядчика, которому предстоит построить водоводы, водоочистные и насосные станции, выполнить освещение, установить систему видеонаблюдения и пожарной сигнализации, сделать ограждение и озеленить территорию.

Работы должны завершиться не позднее 31 августа 2024 года.

Газета «Вести» неоднократно публиковала материалы о судьбе многострадальной КНС под номером пятнадцать. Она стоит того, чтобы освежить её в памяти. Эта почти детективная история началась в мае 2015 года, когда был подписан договор о строительстве КНС № 15. Победителем аукциона стало ООО «КАМЭС-ОВК» (гендиректор – бывший майор полиции Альберт Ерохин), предложившее наименьшую цену в размере 189 миллионов 827 рублей. Со стороны заказчика, печально известной УКСиР, подписантом был Александр Иванов, руководивший этой организацией.

Канализационная насосная станция (КНС) – это целый комплекс гидротехнического оборудования, который предназначен для перекачки ливневых вод, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, когда их самотечное отведение невозможно. По условиям контракта, её следовало построить к 30 ноября 2016 года, при этом все этапы работ также имели конкретные сроки завершения, зафиксированные документально. Однако постройка объекта не закончена и по сей день, а металлический скелет недостроенной КНС продолжает уродовать городской ландшафт.

К началу строительства объекта Александр Иванов свой пост уже оставил. Документы, свидетельствующие о приемке работ на поставку и монтаж гидротехнического оборудования, подписал новый руководитель УКСиР, а именно Андрей Романчук, бывший подполковник ФСБ. Он заплатил ООО «КАМЭС-ОВК» причитающиеся деньги в сумме почти сорока миллионов рублей. Около 60 процентов работ выполнены не были, необходимое оборудование отсутствовало, а то, что установили, не соответствовало техническому заданию. УКСиР и представители администрации ПКГО, курирующие стройку, не признали материальный ущерб при строительстве КНС № 15. Чиновники из УКСиР также «не заметили» нескольких публикаций «Вестей» с критикой канализационного долгостроя.

Получив деньги за некачественно выполненное строительство, руководитель ООО «КАМЭС-ОВК» Альберт Ерохин в марте 2017 года в одностороннем порядке расторг контракт с МКУ «УКСиР». Разрыв контракта был признан Арбитражным судом Камчатского края законным. При составлении сметы расходов на строительство КНС № 15 проектанты допустили ряд грубых недочетов, которые заказчик должен был выявить, но не сделал этого. Заключенный ранее договор позволял в таком случае расторгнуть контракт в одностороннем порядке по инициативе исполнителя работ.

Приведем основания этого разрыва, чтобы было понятно, какой низкий уровень продемонстрировал УКСиР в лице Андрея Романчука и его предшественника Александра Иванова. В решении об одностороннем отказе от исполнения контракта (копия имеется в редакции) говорится следующее:

«ООО «КАМЭС-ОВК» в соответствии с пунктом 10.7 раздела 7 муниципального контракта № 0138300000168 от 12.05.2015 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Канализационная насосная станция № 15» в г. Петропавловске-Камчатском», пунктом 19 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», части 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации приняло решение об отказе от исполнения муниципального контракта № 0138300000168 от 12.05.2015 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Канализационная насосная станция № 15» в г. Петропавловске-Камчатском» (далее – Контракт), заключенного с МКУ «Управление капитального строительства и ремонта».

Настоящее решение вступает в силу, и указанный Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Основанием расторжения муниципального контракта № 0138300000168 от 12.05.2015 является неисполнение заказчиком встречных обязанностей по Контракту, а именно – неустранение несоответствий в переданной Заказчиком проектно-сметной документации, лишающих Генподрядчика возможности исполнить обязательства по Контракту надлежащим образом и в надлежащий срок».

Далее в документе указан перечень недостатков проектно-сметной документации (всего четырнадцать пунктов) на общую сумму около 15 миллионов рублей.

После нашей публикации была проведена проверка в отношении оборудования, которое якобы было установлено на КМС-15 на сумму около 40 миллионов рублей.

В 2021 году заместитель главы города Юлия Иванова пояснила, что оборудование находится на ответственном хранении у ООО «КАМЭС-ОВК». Но никто этого оборудования не видел.

В настоящее время в новом конкурсе на выполнение строительных работ на КНС № 15 в стоимость строительства объекта включена сумма на покупку того же оборудования, которое якобы находится на ответственном хранении. И еще: никакой речи о передаче этого оборудования новому подрядчику не идет, хотя по документам оно приобретено и установлено. На деле этого нет.

Дополним, что ко времени одностороннего расторжения контракта руководитель УКСиР Андрей Романчук добровольно ушел с занимаемой должности. Полагаю, на основании публикаций в нашей газете полиция провела проверку, но никаких нарушений со стороны заказчика-подписанта Романчука не выявила.

Мы предположили, что бывший подполковник ФСБ вышел сухим из воды благодаря своему прошлому, то есть службе в ФСБ. При этом как у заказчика, так у курирующего его органа не возникло желания подать иск в суд (хотя это положено по закону) на недобросовестного подрядчика для возврата денег.

Наверное, всё так и ушло бы на дно УКСиР-овского болота, если бы не жадность Альберта Ерохина. Он посчитал, что ему недоплатили пять миллионов рублей за какие-то работы, выполненные на объекте, и обратился с иском в Арбитражный суд. Такая наглость бывшего полицейского возмутила даже покладистых кураторов строительства КНС № 15 из мэрии. Они-то понимали, что как минимум сорок миллионов рублей компания Ерохина получила необоснованно, а по мнению «Вестей», незаконно.

Вместо того чтобы спокойно тратить нахапанные миллионы, помалкивать и радоваться жизни, ненасытный Ерохин потребовал еще денег. И тут городские управленцы, надо думать, испытавшие сильнейший шок, окончательно утратили остатки здравого смысла. Руководитель УКСиР, которым на ту пору был Константин Кириллов, по настоянию вышестоящего начальства подал встречный иск к ООО «КАМЭС-ОВК» на сумму более 66 миллионов рублей. Другими словами, он признал факт нанесенного исполнителем ущерба казне, а следовательно, вину своего предшественника Романчука и свою собственную бездеятельность в возврате государственных денег. Получилось, что чиновники из мэрии подали иск на самих себя, официально подтвердив, что исполнитель получил деньги за невыполненные работы, о чём много раз рассказывала газета «Вести», и согласились, что зная о мошенничестве, они молчали и бездействовали.

Что же касается металлического каркаса КНС, напоминающего остов доисторического чудища, то специалисты долго не могли решить, снести его или оставить. Так и стоит уродливая конструкция в районе улицы Академика Курчатова, словно памятник бездарным управленцам из МКУ «УКСиР». Превратится ли этот скелет к началу сентября 2024 года в полноценную канализационную насосную станцию, как нам сейчас обещают? Время покажет, но весь печальный опыт, накопленный УКСиР, вся его, мягко говоря, подмоченная репутация, говорят о том, что если сие случится, это будет из разряда чудес. А миновать этой гибельной организации, увы, не удастся.

Согласно Уставу МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», единственным учредителем и собственником имущества учреждения является Петропавловск-Камчатский городской округ. Предметом и видом деятельности УКСиР является «осуществление функций заказчика по организации обеспечения выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и сносу (демонтажу) объектов муниципальной собственности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, а также составление и (или) проверка смет на текущий ремонт». Другими словами, муниципальная «казенка» является заказчиком всех муниципальных строек в ПКГО со всеми вытекающими последствиями. То есть без УКСиР в городе ничего строиться не будет.

Любопытно, что каждый последующий начальник этого учреждения (их по подсчетам редакции с 2015 года сменилось около десятка человек, а состав управленческого звена УКСиР обновился полностью как минимум три раза) будто не замечает ошибок своих предшественников. Руководят так, словно они на этом посту первые, отчего и наступают по многу раз на одни и те же грабли, на что неоднократно указывали «Вести».

Размашисто шагая по разбросанным своими же руками граблям, работники городской «казенки» наращивают защиту против попадания здравого смысла в их крепкие черепа. Кураторы из городской администрации, которую на тот момент возглавлял главный толераст (очень толерантный человек) Камчатки Дмитрий Зайцев, с пугающей обреченностью след в след идут за ними, вырабатывая в себе стойкость, терпение и невосприимчивость к болезненным ощущениям на своём «славном» пути. Их мученический подвиг заслуживает скорее сочувствия, чем порицания. Особенно окреп головою уже упомянутый толераст. Сейчас он строит свою карьеру вдали от нашего региона, в Санкт-Петербурге. Уверены, ему есть что рассказать о своей бесконечной толерантности в Северной столице.

УКСиР, на наш взгляд, настолько дискредитировал себя как заказчика строительных работ, что в 2020 году от них убрали дорожный отдел и передали его в Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства.

Управлению капитального строительства и ремонта хронически не везет как с руководителями, так и с управленческим аппаратом в целом. Видимо, в их помещениях какой-то вредный воздух, либо их кто-то сглазил. Полагаю, перечисление всех недостроев, которые получил Петропавловск-Камчатский, займет много времени и места. Назову лишь самый известный и, если можно так выразиться, яркий из них: это незаконченная стройка дома культуры на СРВ, о которой глава региона на пресс-конференции 2022 года заявил, что в краевом правительстве только приступают к пониманию этой проблемы. Судя по всему, они до сих пор её не поняли.

Соб. инф.

P.S. Казалось бы, после всех этих строительных перипетий от ООО «КАМЭС-ОВК» надо шарахаться как от огня. Но нет, оно получило новый подряд. 15 мая 2023 года была проведена процедура вскрытия заявок на участие в конкурсе по лоту ОКПД2 – 42.21.21.000 Строительство тепломагистрали диаметром 500 мм, соединяющей тепломагистрали ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском (закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) (копия протокола имеется в редакции).

Выяснилось, что в адрес организатора закупки поступила единственная заявка – от общества с ограниченной ответственностью «КАМЭС-ОВК», которое и выиграло конкурс. Надо полагать, долго нам придется ждать закольцовки.