Новая книга о Курильских островах

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15 Августа 2023

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В Южно-Сахалинске вышла книга Анатолия Самолюка «Начинали вместе… с простыми японцами! (Курильские острова:1945–1950 гг.).

Книг, описывающих послевоенный (1945–1950) остров Итуруп (шире – Курильский район Сахалинской области РСФСР), немного.

Классикой здесь остается блестящее «Курильское ожерелье» «крестного отца» сахалино-курильской географии Юрия Ефремова, изданное в 1951 году и малодоступное нынешним читателям. Продолжением этой книги, содержащим ценнейшие фотографии того периода, является современная (2015) работа Петра Бровко, Марины Гридяевой и их коллег «По Земле Тысячи островов. Курильская экспедиция 1946 года». В ней размещены фотографии японских поселков Итурупа, их жителей, добычи рыбы и серы, сушки морской капусты, сельскохозяйственных угодий местных жителей и даже празднования Дня Победы над Японией 3 сентября 1946 года.

Важным источником для понимания отношения государства к Итурупу являются воспоминания видного государственного деятеля Советского Союза Анастаса Микояна (1899–1978) «Так было. Размышления о минувшем» (2014). Заниматься проблемами Дальнего Востока Микоян начал еще в 1926 году, после назначения наркомом внутренней и внешней торговли.

В начале сентября 1945 года его как заместителя председателя Совнаркома СССР пригласил к себе Председатель Совнаркома Сталин и предложил полететь на Дальний Восток. Сталин сказал:

«Меня интересует, как наше командование налаживает жизнь в южной части Сахалина и на Курильских островах. Как они обходятся там с японцами? Нет ли жалоб у местного населения? Посмотри порты, предприятия, железные дороги: что они могут дать нашему народному хозяйству? Какие там есть бухты, пригодные для морского дела, для флота. Съезди заодно и на Камчатку, узнай, как там идут дела. Сейчас на Дальнем Востоке путина – заготавливается красная икра. Проследи, чтобы её хранение и вывоз были хорошо организованы. О своих впечатлениях сообщай каждый день шифровками». И еще раз повторил: «Обязательно каждый день. Не пропуская».

Прибыв 15 сентября 1945 года в Хабаровск, Микоян вместе с Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке маршалом Василевским и секретарем Хабаровского крайкома партии Назаровым решили вопрос о создании при Дальневосточном военном округе, штаб которого размещался в Тойохаре (1945–1953), Гражданского управления, утвердили список руководящих работников и специалистов, которые поедут на Южный Сахалин и Курильские острова.

Прилетев 18 сентября в Тойохару (нынешний Южно-Сахалинск) Микоян попросил Сталина дать указание в течение октября – ноября 1945 года направить сюда 25 тысяч тонн необрушенного риса и 5 тысяч тонн сои. Это спасло японское население от голода зимой. Микоян дал согласие на хождение на освобожденных территориях советского рубля по курсу один рубль – одна иена, хотя Госбанк предлагал курс 1:4, что привело бы к снижению заработной платы у местного населения в случае выдачи её в рублях.

В конце сентября 1945 года Микоян, передвигаясь на военном тральщике, в сопровождении наркома рыбной промышленности СССР А. Ишкова (1905–1988), секретаря Хабаровского крайкома ВКП(б) Назарова и начальника Гражданского управления на южном Сахалине и Курильских островах Д. Крюкова (1899–1985), двигаясь вдоль Курильской гряды, осмотрел её, прибыл на Камчатку, а затем на самолете посетил острова Парамушир и Итуруп.

Микоян писал: «Понимая особый интерес Сталина к Курильским островам, я постарался как можно подробнее осветить свою поездку. Я сообщил подробно обо всём увиденном: о бухтах, о промысле лососевых. На острове Итуруп вылавливают главным образом горбушу и кету. Небольшие уловы лососевых японцы объясняют тем, что в прошлом рыбопромышленники хищнически отлавливали их в местах продвижения на нерест. Для восполнения запасов лососевых в последние годы японцы ввели строгий запрет рыболовства в реках острова и образовали 10 рыбоводных пунктов для разведения лососевых.

На острове, в Тонней (совр. Буревестник в бухте Касатка о. Итуруп. – С. П.) самого большого внимания заслуживают имеющиеся здесь аэродромы и авиапосадочные площадки, которые мало в чём уступают лучшим наши аэродромам. Но никаких советских авиачастей здесь не было. Представлялось явно целесообразным, чтобы здесь стоял хотя бы один полк бомбардировщиков и один полк истребителей. Было видно, что японцы только начали освоение острова, поэтому, рассказав обо всем Сталину, я предложил тут развернуть хозяйственную деятельность, как и на Южном Сахалине».

Известно, что советская авиация на Итурупе была вскоре развернута, а хозяйственное развитие Итурупа было связано именно с рыбной промышленностью.

По воспоминаниям Д. Крюкова, при посадке в Сяна (ныне Курильск) они устроили здесь начальника Гражданского управления и директора рыбокомбината, привезенных с Камчатки. Оперативное руководство тогда включало немедленную расстановку кадров.

Можно констатировать, что как стратегические решения об освоении Курильских островов, так и тактические – о размещении на Итурупе авиационных частей, в 1945 году были приняты лично председателем правительства страны И. Сталиным по предложению его заместителя А. Микояна.

Следующим руководителем уровня А. Микояна, оказавшимся на Итурупе только спустя 76 лет, был председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин, побывавший здесь 26 июля 2021 года и посетивший рыбопромышленный комплекс в Китовом и поликлинику.

Ряд важных материалов, касающихся послевоенного Итурупа, опубликован в сборниках документов «Рыбацкая летопись Сахалина и Курил» 2011 года и «Курильский аспект. Деятельность органов власти и общественности Сахалинской области по сохранению территориальной целостности России. 1947–2019 годы» 2019 года.

Остров Итуруп стал героем и художественных произведений с документальной основой. Журналист Юрий Макарцев в 2013 году выпустил роман с броским названием «Итуруп». По сути, это любовная история, действие которой происходит в основном в Москве. И период, которому посвящена книга, относится не к послевоенному времени, а к 60-м и 90-м годам 20-го века. Итуруп выступает сначала как некое загадочное и романтическое место, куда влюбленные юноша и девушка хотят уехать. Затем, когда окружение президента Б. Ельцина всерьез готовилось передать Южные Курилы японцам, Итуруп выступает как символ защиты мечты. Антигосударственный акт уступки части Курильских островов, в том числе и Итурупа, был остановлен широким народным протестом, в котором участвуют и главные герои произведения.

В 2019 году сахалинским автором Сергеем Гуриным, выросшем на послевоенном Итурупе, выпущена автобиографическая повесть «Остановка «Цунами». Многие страницы в ней посвящены обстоятельствам вербовки на послевоенный Итуруп и жизни в поселке Одесский (бывший Утасуцу или Утасицы), ныне исчезнувшем с карты острова. Написанная с любовью, проиллюстрированная автором, хорошо изданная книга легко читается и весьма информативна.

Новая книга Анатолия Самолюка об Итурупе и Курильском районе логично встает в ряд вышеперечисленных работ, имея выделяющие её достоинства и представляя значительный краеведческий интерес. Она во многом ликвидирует ту информационную недостаточность, которая существует в отношении послевоенного Итурупа.

Работа охватывает период мирного строительства в Курильском районе с 1945 по 1950 год, но, чтобы не вырывать этот временной отрезок из исторического контекста, автор рассказал и об освобождении Итурупа в августе 1945 года, и о предшествующих событиях японского обладания Итурупом. Не избегает он и проведения параллелей с настоящим временем.

Из книги становится очевидным, что инструментом советизации средних Курил стал сначала институт гражданского управления как специализированного подразделения Второго Дальневосточного фронта, преобразованного в Дальневосточный военный округ со штабом на Южном Сахалине. С 1947 года на смену органам гражданского управления пришли местные Советы депутатов трудящихся. Однако всё это и последующее время органы работали под идеологическим и кадровым руководством территориальных органов Всероссийской коммунистической партии большевиков – ВКП(б). Из материалов книги хорошо видна интегрирующая роль Курильского райкома ВКП(б) в сопряжении не всегда совпадающих интересов промышленных ведомств (прежде всего Сахалинрыбпрома), армейцев, относившихся к островам как своему трофею, пограничников и гражданского территориального сообщества.

Цитируемые материалы персональных дел свидетельствуют, что именно парторганы несли на себе общественную функцию моральной оценки, боролись с расхлябанностью, безответственностью, пьянством, воровством, стяжательством, иными пороками, воспитывали в людях лидерские качества, задавали вектор и планку нравственной оценки.

Оригинальность новой книги А. Самолюка состоит в сочетании материалов партийных конференций Курильского района, проходивших в первую пятилетку после освобождения Курил, сведений из персональных дел членов ВКП(б), с личными комментариями автора и с записанными им живыми рассказами людей, живших на Итурупе сразу после окончания Второй мировой войны.

Анатолий Самолюк прибыл на Итуруп спустя тридцать лет после описываемых им событий, но прожил на острове более 40 лет, жил рядом и встречался с очевидцами и участниками новоосвоения острова. Длительное время работал журналистом в местной газете «Красный Маяк», что давало стимул для расспросов и возможность запечатлеть на бумаге воспоминания первопоселенцев. Как журналист, фотограф, проводник исходил Итуруп и многие другие Курильские острова. Логично, что он активный член Русского географического общества (РГО).

«Начинали вместе… с простыми японцами!» – не первая книга автора. Так, в 2011 году им выпущена богато иллюстрированная книга «Трижды теряя… (Курилы и Япония – двадцать лет безвизовых обменов» по материалам безвизовых поездок курильчан в Японию, участником которых А. Самолюк, представлявший Итуруп, неоднократно был. Здесь же можно найти сведения о приеме японских делегаций и других интересных для курильчан визитерах. В 2016 году Самолюк стал автором-составителем фотоальбома «От Курил до Байкала». В нём множество интереснейших сюжетов, среди которых рассказ об экспедиции РГО 2015 года на остров Уруп по программе имянаречения безымянных географических объектов. Мне довелось быть руководителем этой экспедиции, а Анатолию Самолюку – её проводником и летописцем.

Для облегчения чтения книги А. Самолюка читателю желательно дать некоторые справки.

До 1945 года Курильские острова в административном отношении были включены в состав округа Немуро губернаторства Хоккайдо. Постоянное население Итурупа составляло 5 742 человека. Однако многократно больше было здесь японских военных. Если в 1940 году на Курилах их было около 5 000, то уже в 1944 году – 60 000. Репатриация японских граждан в Японию производилась в 1946–1949 годах. Значительный объём оставшегося после репатриации имущества снижал затраты органов советской власти на прием и временное размещение переселенцев с материковой части Советского Союза. Постановление Совета Министров СССР от 27 июня 1947 года рекомендовало местным органам власти бесплатно передавать дома и постройки колхозникам-переселенцам, а хозяйственные строения передавать на баланс переселенческих колхозов.

Только по линии Сахалинрыбпрома в Сахалинскую область было переселено в 1947 году 11 300 человек, в 1948 году – 18 600 человек, в 1949 – 8 800 человек, в 1950 году – 12 500 человек.

Несмотря на значительное «обратничество», переселенцы трудились и в Курильском районе, где базовой была рыбная промышленность и добыча китов. Для решения кадровой проблемы в 1947 году на основании межправительственного соглашения для работы на предприятиях рыбной промышленности, в том числе Курильского района, прибыли 24 000 граждан Северной Кореи. В Северо-Курильском районе в 1947 году они даже составляли большинство гражданского населения (60%).

Помимо переселения, источником пополнения контингента работников стала демобилизация. Только в течение 1946 года на предприятия Сахалинской области поступило 2 635 демобилизованных воинов. Уже в июле 1946 года на Курильских островах было 9 800 советских граждан. В 1949 году – 19 000 человек, в том числе в Курильском районе – 5 900 человек.

Курильский район, центром которого стал Курильск на Итурупе, вошел сначала в состав Южно-Сахалинской области Хабаровского края, а затем влился в объединенную в 1947 году и ставшую самостоятельной российскую Сахалинскую область.

Рукопись книги была прочитана несколькими авторитетными курильчанами. Вот что пишет о работе А. Самолюка известный сахалинский журналист Михаил Шмидт, живший на соседнем с Итурупом острове Кунашир в Южно-Курильске с 1946 по 1966 год.

«Ситуация на Итурупе практически повторяет ситуацию на Кунашире. У нас в 47-м (если не ошибаюсь) тоже произошла трагедия – погибло более десятка рыбаков, и никто не смог оказать какой-либо помощи ввиду отсутствия средств. Среди погибших был и отец моего сверстника Юрки Свиридова (Шмидт – 1942 г. рождения.С. П.), я этот случай очень хорошо помню. У нас тоже было мало плавсредств, но были и добротные японские шхуны. Одну из них (кажется, в 49-м) выбросило на мелководье залива во время шторма, и она лет двадцать торчала в середине бухты, пока вконец не распилили на дрова. Что касается взаимоотношений с японцами, то, насколько помню, мы мирно уживались вместе с ними, они, кстати, многим поделились в первый год нашего пребывания на Кунашире. Никогда не забуду слезы горя и непонимания, когда их депортировали в Японию. Многие, кстати, пытались скрыться в лесу, но погранцы всех до единого выловили.

Что касается книги, то автору надо отдать должное и за существенные подробности, и за популярность языка. Читается легко, а главное, с интересом. Словом, книга полезная и, значит, очень нужная. Я нигде и никогда не читал более подлинного материала о Южных Курилах».

Сахалинский краевед Александр Кутелев, живший на Шикотане и Кунашире в 1949–1959 годах, автор нескольких замечательных книг о Южных Курилах, включая недавно вышедшую (2018) «На дальних наших островах», так отзывается о книге А. Самолюка:

«С большим удовольствием прочел представленную рукопись. Архивный материал точно отображает обстановку и положение дел на Курилах, начиная с 1945 года и по настоящее время. У меня имеются копии документов партийных конференций, проходивших в Южно-Курильском районе. Информация, представленная в рукописи, практически совпадает с тем, что происходило и в Южно-Курильском районе. Автор проделал большую работу, освещая жизнь на Итурупе в первые годы освоения острова. Нашел две знакомые фамилии, Пимкиных и Баландиных, они позже перебрались на Шикотан и Кунашир. Какую-то литературную правку текста делать не следует, в таком виде, как представлена рукопись, прекрасно чувствуется дух того времени и реальное ощущение обстановки. Я будто возвратился в прошлое на семьдесят лет. Издание подобной книги просто необходимо. Но, хотелось бы просить автора не скрывать фамилии одиозных персонажей. Страна должна знать своих героев, коль гласность пошла. Хотелось бы отметить право автора на собственную оценку событий, а интересующийся читатель сделает свои выводы согласно мировоззрению и общему развитию. Изданную книгу я бы приобрел с удовольствием».

Из этих оценок можно сделать вывод, что ситуация на Итурупе, Кунашире, ряде островов Малой Курильской гряды, имевших гражданское население (о. Шикотан, о. Зеленый), была во многом схожей, что объясняется географической и экономической однородностью субрегиона Южных Курил, общностью их исторической судьбы.

Считаю необходимым отметить, что при подготовке книги к печати большую помощь автору и редактору оказала работа И. А. Самарина «Об истории переименования населенных пунктов Южного Сахалина и Курильских островов в 1946–1947 годах». Кстати, его другая работа 2019 года, посвященная острову Матуа, может дать дополнительные сведения по истории Курильского района. Дело в том, что хотя сейчас (2023 год) о. Матуа относится к Северо-Курильскому району, несколько лет после войны войсковые части, расположенные на Матуа, подчинялись штабам на Итурупе, а так как органов гражданского управления на Матуа не было, хотя гражданское население имелось (метеорологи, жены и дети военных), то военные вынуждены были обращаться с их проблемами (школа и т.п.) к районным властям Итурупа.

Книга хорошо иллюстрирована. В ней около 50 редких фотографий из государственных и частных архивов, включая архив автора.

Очевидно, что книга А. Самолюка «Начинали вместе… с простыми японцами!» станет вкладом в сахалино-курильское краеведение.

Надеемся, что она будет интересна не только бывшим, настоящим и будущим курильчанам, но всем интересующимся историей родного края, способами укрепления территориальной целостности СССР/России, обстоятельствами совместного проживания советских и японских граждан, замещения населения островных приграничных территорий, усилиями освоения островов переселенцами, трудностями на этом пути, которые имели географические, демографические и исторические предпосылки, многие из которых станут понятными после прочтения новой книги Анатолия Самолюка.

Сергей ПОНОМАРЕВ,
краевед,
член Сахалинского регионального отделения
Российского военно-исторического общества

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."