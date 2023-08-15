Новая книга о Курильских островах

15 Августа 2023



В Южно-Сахалинске вышла книга Анатолия Самолюка «Начинали вместе… с простыми японцами! (Курильские острова:1945–1950 гг.).

Книг, описывающих послевоенный (1945–1950) остров Итуруп (шире – Курильский район Сахалинской области РСФСР), немного.

Классикой здесь остается блестящее «Курильское ожерелье» «крестного отца» сахалино-курильской географии Юрия Ефремова, изданное в 1951 году и малодоступное нынешним читателям. Продолжением этой книги, содержащим ценнейшие фотографии того периода, является современная (2015) работа Петра Бровко, Марины Гридяевой и их коллег «По Земле Тысячи островов. Курильская экспедиция 1946 года». В ней размещены фотографии японских поселков Итурупа, их жителей, добычи рыбы и серы, сушки морской капусты, сельскохозяйственных угодий местных жителей и даже празднования Дня Победы над Японией 3 сентября 1946 года.

Важным источником для понимания отношения государства к Итурупу являются воспоминания видного государственного деятеля Советского Союза Анастаса Микояна (1899–1978) «Так было. Размышления о минувшем» (2014). Заниматься проблемами Дальнего Востока Микоян начал еще в 1926 году, после назначения наркомом внутренней и внешней торговли.

В начале сентября 1945 года его как заместителя председателя Совнаркома СССР пригласил к себе Председатель Совнаркома Сталин и предложил полететь на Дальний Восток. Сталин сказал:

«Меня интересует, как наше командование налаживает жизнь в южной части Сахалина и на Курильских островах. Как они обходятся там с японцами? Нет ли жалоб у местного населения? Посмотри порты, предприятия, железные дороги: что они могут дать нашему народному хозяйству? Какие там есть бухты, пригодные для морского дела, для флота. Съезди заодно и на Камчатку, узнай, как там идут дела. Сейчас на Дальнем Востоке путина – заготавливается красная икра. Проследи, чтобы её хранение и вывоз были хорошо организованы. О своих впечатлениях сообщай каждый день шифровками». И еще раз повторил: «Обязательно каждый день. Не пропуская».

Прибыв 15 сентября 1945 года в Хабаровск, Микоян вместе с Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке маршалом Василевским и секретарем Хабаровского крайкома партии Назаровым решили вопрос о создании при Дальневосточном военном округе, штаб которого размещался в Тойохаре (1945–1953), Гражданского управления, утвердили список руководящих работников и специалистов, которые поедут на Южный Сахалин и Курильские острова.

Прилетев 18 сентября в Тойохару (нынешний Южно-Сахалинск) Микоян попросил Сталина дать указание в течение октября – ноября 1945 года направить сюда 25 тысяч тонн необрушенного риса и 5 тысяч тонн сои. Это спасло японское население от голода зимой. Микоян дал согласие на хождение на освобожденных территориях советского рубля по курсу один рубль – одна иена, хотя Госбанк предлагал курс 1:4, что привело бы к снижению заработной платы у местного населения в случае выдачи её в рублях.

В конце сентября 1945 года Микоян, передвигаясь на военном тральщике, в сопровождении наркома рыбной промышленности СССР А. Ишкова (1905–1988), секретаря Хабаровского крайкома ВКП(б) Назарова и начальника Гражданского управления на южном Сахалине и Курильских островах Д. Крюкова (1899–1985), двигаясь вдоль Курильской гряды, осмотрел её, прибыл на Камчатку, а затем на самолете посетил острова Парамушир и Итуруп.

Микоян писал: «Понимая особый интерес Сталина к Курильским островам, я постарался как можно подробнее осветить свою поездку. Я сообщил подробно обо всём увиденном: о бухтах, о промысле лососевых. На острове Итуруп вылавливают главным образом горбушу и кету. Небольшие уловы лососевых японцы объясняют тем, что в прошлом рыбопромышленники хищнически отлавливали их в местах продвижения на нерест. Для восполнения запасов лососевых в последние годы японцы ввели строгий запрет рыболовства в реках острова и образовали 10 рыбоводных пунктов для разведения лососевых.

На острове, в Тонней (совр. Буревестник в бухте Касатка о. Итуруп. – С. П.) самого большого внимания заслуживают имеющиеся здесь аэродромы и авиапосадочные площадки, которые мало в чём уступают лучшим наши аэродромам. Но никаких советских авиачастей здесь не было. Представлялось явно целесообразным, чтобы здесь стоял хотя бы один полк бомбардировщиков и один полк истребителей. Было видно, что японцы только начали освоение острова, поэтому, рассказав обо всем Сталину, я предложил тут развернуть хозяйственную деятельность, как и на Южном Сахалине».

Известно, что советская авиация на Итурупе была вскоре развернута, а хозяйственное развитие Итурупа было связано именно с рыбной промышленностью.

По воспоминаниям Д. Крюкова, при посадке в Сяна (ныне Курильск) они устроили здесь начальника Гражданского управления и директора рыбокомбината, привезенных с Камчатки. Оперативное руководство тогда включало немедленную расстановку кадров.

Можно констатировать, что как стратегические решения об освоении Курильских островов, так и тактические – о размещении на Итурупе авиационных частей, в 1945 году были приняты лично председателем правительства страны И. Сталиным по предложению его заместителя А. Микояна.

Следующим руководителем уровня А. Микояна, оказавшимся на Итурупе только спустя 76 лет, был председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин, побывавший здесь 26 июля 2021 года и посетивший рыбопромышленный комплекс в Китовом и поликлинику.

Ряд важных материалов, касающихся послевоенного Итурупа, опубликован в сборниках документов «Рыбацкая летопись Сахалина и Курил» 2011 года и «Курильский аспект. Деятельность органов власти и общественности Сахалинской области по сохранению территориальной целостности России. 1947–2019 годы» 2019 года.

Остров Итуруп стал героем и художественных произведений с документальной основой. Журналист Юрий Макарцев в 2013 году выпустил роман с броским названием «Итуруп». По сути, это любовная история, действие которой происходит в основном в Москве. И период, которому посвящена книга, относится не к послевоенному времени, а к 60-м и 90-м годам 20-го века. Итуруп выступает сначала как некое загадочное и романтическое место, куда влюбленные юноша и девушка хотят уехать. Затем, когда окружение президента Б. Ельцина всерьез готовилось передать Южные Курилы японцам, Итуруп выступает как символ защиты мечты. Антигосударственный акт уступки части Курильских островов, в том числе и Итурупа, был остановлен широким народным протестом, в котором участвуют и главные герои произведения.

В 2019 году сахалинским автором Сергеем Гуриным, выросшем на послевоенном Итурупе, выпущена автобиографическая повесть «Остановка «Цунами». Многие страницы в ней посвящены обстоятельствам вербовки на послевоенный Итуруп и жизни в поселке Одесский (бывший Утасуцу или Утасицы), ныне исчезнувшем с карты острова. Написанная с любовью, проиллюстрированная автором, хорошо изданная книга легко читается и весьма информативна.

Новая книга Анатолия Самолюка об Итурупе и Курильском районе логично встает в ряд вышеперечисленных работ, имея выделяющие её достоинства и представляя значительный краеведческий интерес. Она во многом ликвидирует ту информационную недостаточность, которая существует в отношении послевоенного Итурупа.

Работа охватывает период мирного строительства в Курильском районе с 1945 по 1950 год, но, чтобы не вырывать этот временной отрезок из исторического контекста, автор рассказал и об освобождении Итурупа в августе 1945 года, и о предшествующих событиях японского обладания Итурупом. Не избегает он и проведения параллелей с настоящим временем.

Из книги становится очевидным, что инструментом советизации средних Курил стал сначала институт гражданского управления как специализированного подразделения Второго Дальневосточного фронта, преобразованного в Дальневосточный военный округ со штабом на Южном Сахалине. С 1947 года на смену органам гражданского управления пришли местные Советы депутатов трудящихся. Однако всё это и последующее время органы работали под идеологическим и кадровым руководством территориальных органов Всероссийской коммунистической партии большевиков – ВКП(б). Из материалов книги хорошо видна интегрирующая роль Курильского райкома ВКП(б) в сопряжении не всегда совпадающих интересов промышленных ведомств (прежде всего Сахалинрыбпрома), армейцев, относившихся к островам как своему трофею, пограничников и гражданского территориального сообщества.

Цитируемые материалы персональных дел свидетельствуют, что именно парторганы несли на себе общественную функцию моральной оценки, боролись с расхлябанностью, безответственностью, пьянством, воровством, стяжательством, иными пороками, воспитывали в людях лидерские качества, задавали вектор и планку нравственной оценки.

Оригинальность новой книги А. Самолюка состоит в сочетании материалов партийных конференций Курильского района, проходивших в первую пятилетку после освобождения Курил, сведений из персональных дел членов ВКП(б), с личными комментариями автора и с записанными им живыми рассказами людей, живших на Итурупе сразу после окончания Второй мировой войны.

Анатолий Самолюк прибыл на Итуруп спустя тридцать лет после описываемых им событий, но прожил на острове более 40 лет, жил рядом и встречался с очевидцами и участниками новоосвоения острова. Длительное время работал журналистом в местной газете «Красный Маяк», что давало стимул для расспросов и возможность запечатлеть на бумаге воспоминания первопоселенцев. Как журналист, фотограф, проводник исходил Итуруп и многие другие Курильские острова. Логично, что он активный член Русского географического общества (РГО).

«Начинали вместе… с простыми японцами!» – не первая книга автора. Так, в 2011 году им выпущена богато иллюстрированная книга «Трижды теряя… (Курилы и Япония – двадцать лет безвизовых обменов» по материалам безвизовых поездок курильчан в Японию, участником которых А. Самолюк, представлявший Итуруп, неоднократно был. Здесь же можно найти сведения о приеме японских делегаций и других интересных для курильчан визитерах. В 2016 году Самолюк стал автором-составителем фотоальбома «От Курил до Байкала». В нём множество интереснейших сюжетов, среди которых рассказ об экспедиции РГО 2015 года на остров Уруп по программе имянаречения безымянных географических объектов. Мне довелось быть руководителем этой экспедиции, а Анатолию Самолюку – её проводником и летописцем.

Для облегчения чтения книги А. Самолюка читателю желательно дать некоторые справки.

До 1945 года Курильские острова в административном отношении были включены в состав округа Немуро губернаторства Хоккайдо. Постоянное население Итурупа составляло 5 742 человека. Однако многократно больше было здесь японских военных. Если в 1940 году на Курилах их было около 5 000, то уже в 1944 году – 60 000. Репатриация японских граждан в Японию производилась в 1946–1949 годах. Значительный объём оставшегося после репатриации имущества снижал затраты органов советской власти на прием и временное размещение переселенцев с материковой части Советского Союза. Постановление Совета Министров СССР от 27 июня 1947 года рекомендовало местным органам власти бесплатно передавать дома и постройки колхозникам-переселенцам, а хозяйственные строения передавать на баланс переселенческих колхозов.

Только по линии Сахалинрыбпрома в Сахалинскую область было переселено в 1947 году 11 300 человек, в 1948 году – 18 600 человек, в 1949 – 8 800 человек, в 1950 году – 12 500 человек.

Несмотря на значительное «обратничество», переселенцы трудились и в Курильском районе, где базовой была рыбная промышленность и добыча китов. Для решения кадровой проблемы в 1947 году на основании межправительственного соглашения для работы на предприятиях рыбной промышленности, в том числе Курильского района, прибыли 24 000 граждан Северной Кореи. В Северо-Курильском районе в 1947 году они даже составляли большинство гражданского населения (60%).

Помимо переселения, источником пополнения контингента работников стала демобилизация. Только в течение 1946 года на предприятия Сахалинской области поступило 2 635 демобилизованных воинов. Уже в июле 1946 года на Курильских островах было 9 800 советских граждан. В 1949 году – 19 000 человек, в том числе в Курильском районе – 5 900 человек.

Курильский район, центром которого стал Курильск на Итурупе, вошел сначала в состав Южно-Сахалинской области Хабаровского края, а затем влился в объединенную в 1947 году и ставшую самостоятельной российскую Сахалинскую область.

Рукопись книги была прочитана несколькими авторитетными курильчанами. Вот что пишет о работе А. Самолюка известный сахалинский журналист Михаил Шмидт, живший на соседнем с Итурупом острове Кунашир в Южно-Курильске с 1946 по 1966 год.

«Ситуация на Итурупе практически повторяет ситуацию на Кунашире. У нас в 47-м (если не ошибаюсь) тоже произошла трагедия – погибло более десятка рыбаков, и никто не смог оказать какой-либо помощи ввиду отсутствия средств. Среди погибших был и отец моего сверстника Юрки Свиридова (Шмидт – 1942 г. рождения. – С. П.), я этот случай очень хорошо помню. У нас тоже было мало плавсредств, но были и добротные японские шхуны. Одну из них (кажется, в 49-м) выбросило на мелководье залива во время шторма, и она лет двадцать торчала в середине бухты, пока вконец не распилили на дрова. Что касается взаимоотношений с японцами, то, насколько помню, мы мирно уживались вместе с ними, они, кстати, многим поделились в первый год нашего пребывания на Кунашире. Никогда не забуду слезы горя и непонимания, когда их депортировали в Японию. Многие, кстати, пытались скрыться в лесу, но погранцы всех до единого выловили.

Что касается книги, то автору надо отдать должное и за существенные подробности, и за популярность языка. Читается легко, а главное, с интересом. Словом, книга полезная и, значит, очень нужная. Я нигде и никогда не читал более подлинного материала о Южных Курилах».

Сахалинский краевед Александр Кутелев, живший на Шикотане и Кунашире в 1949–1959 годах, автор нескольких замечательных книг о Южных Курилах, включая недавно вышедшую (2018) «На дальних наших островах», так отзывается о книге А. Самолюка:

«С большим удовольствием прочел представленную рукопись. Архивный материал точно отображает обстановку и положение дел на Курилах, начиная с 1945 года и по настоящее время. У меня имеются копии документов партийных конференций, проходивших в Южно-Курильском районе. Информация, представленная в рукописи, практически совпадает с тем, что происходило и в Южно-Курильском районе. Автор проделал большую работу, освещая жизнь на Итурупе в первые годы освоения острова. Нашел две знакомые фамилии, Пимкиных и Баландиных, они позже перебрались на Шикотан и Кунашир. Какую-то литературную правку текста делать не следует, в таком виде, как представлена рукопись, прекрасно чувствуется дух того времени и реальное ощущение обстановки. Я будто возвратился в прошлое на семьдесят лет. Издание подобной книги просто необходимо. Но, хотелось бы просить автора не скрывать фамилии одиозных персонажей. Страна должна знать своих героев, коль гласность пошла. Хотелось бы отметить право автора на собственную оценку событий, а интересующийся читатель сделает свои выводы согласно мировоззрению и общему развитию. Изданную книгу я бы приобрел с удовольствием».

Из этих оценок можно сделать вывод, что ситуация на Итурупе, Кунашире, ряде островов Малой Курильской гряды, имевших гражданское население (о. Шикотан, о. Зеленый), была во многом схожей, что объясняется географической и экономической однородностью субрегиона Южных Курил, общностью их исторической судьбы.

Считаю необходимым отметить, что при подготовке книги к печати большую помощь автору и редактору оказала работа И. А. Самарина «Об истории переименования населенных пунктов Южного Сахалина и Курильских островов в 1946–1947 годах». Кстати, его другая работа 2019 года, посвященная острову Матуа, может дать дополнительные сведения по истории Курильского района. Дело в том, что хотя сейчас (2023 год) о. Матуа относится к Северо-Курильскому району, несколько лет после войны войсковые части, расположенные на Матуа, подчинялись штабам на Итурупе, а так как органов гражданского управления на Матуа не было, хотя гражданское население имелось (метеорологи, жены и дети военных), то военные вынуждены были обращаться с их проблемами (школа и т.п.) к районным властям Итурупа.

Книга хорошо иллюстрирована. В ней около 50 редких фотографий из государственных и частных архивов, включая архив автора.

Очевидно, что книга А. Самолюка «Начинали вместе… с простыми японцами!» станет вкладом в сахалино-курильское краеведение.

Надеемся, что она будет интересна не только бывшим, настоящим и будущим курильчанам, но всем интересующимся историей родного края, способами укрепления территориальной целостности СССР/России, обстоятельствами совместного проживания советских и японских граждан, замещения населения островных приграничных территорий, усилиями освоения островов переселенцами, трудностями на этом пути, которые имели географические, демографические и исторические предпосылки, многие из которых станут понятными после прочтения новой книги Анатолия Самолюка.

Сергей ПОНОМАРЕВ,

краевед,

член Сахалинского регионального отделения

Российского военно-исторического общества