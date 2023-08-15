Однажды на школьном дворе

15 Августа 2023



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

Многие из нас школьные годы вспоминают с теплом в сердце, но есть те, для кого это время воскрешает в памяти лишь неприятные ощущения. Особой любви к школе я не испытывала. Во времена моего обучения школа, где я училась, выжигала в детях индивидуальность и желание отстаивать свое мнение. По мере взросления я приспособилась к жизни в серой массе, но никогда не давала себя в обиду. В моём классе были те, кто откровенно бунтовал против учителей и школьной дисциплины, получая статус «бездарных тупиц», и те, кто, не отрывая взора, ловил каждый жест педагогов, попадая в разряд любимчиков. Я поддерживала отношения с обоими «лагерями» и старалась соблюдать нейтралитет с учителями, что позволило приобрести немало друзей и уважение педагогического состава школы. Только одна девочка не смогла примкнуть к тому или другому лагерю и до окончания школы всегда держалась особняком, её звали Полина Никитина.

Она родилась в семье сотрудников биосферного заповедника и до восьми лет прожила в самом живописном месте нашей области в окружении природы. Полина хорошо читала, с легкостью справлялась с домашними заданиями, но неохотно шла на контакт с одноклассниками и учителями, за что вскоре получила прозвище «Дичок».

В школьных праздниках она никогда не участвовала, на дискотеки не ходила, с возрастом не освоила навыки по нанесению макияжа и укладке челки а-ля «Карлсон» в виде огромного зачеса, залитого лаком под названием «Прелесть», вместо лосин, невероятно модных в середине девяностых годов прошлого столетия, носила советское синее трико. За партой всегда сидела одна, на занятиях увлеченно рассматривала пейзажи за окном.

Сначала одноклассники подтрунивали над молчаливой нелюдимой Полиной, но вскоре все привыкли и перестали обращать на неё внимание, пока однажды на школьном дворе не случилась одно происшествие.

Та зима выдалась особенно снежной. Белые пушистые хлопья круглосуточно падали на застывшую землю, укладываясь в сугробы, достающие до карнизов окон первых этажей зданий. Коммунальные службы боролись с последствиями стихии, но природа, словно обиженная дева, издевалась над городскими властями и с новой силой обрушивала на город свежие порции осадков. Техника выходила из строя, люди выбивались из сил, через тридцать дней бесконечного снегопада улицы стали «тонуть» в мусоре и отходах, привлекая многочисленных ворон.

Их непрерывное кружение над помойками, громкое карканье производили угнетающее впечатление. Я старалась не обращать внимания на жутковатых птиц, но мои одноклассники решили физически побороться с ними. Самый задиристый мальчишка по имени Александр смог тайком взять у отца пневматический пистолет и после уроков решил с друзьями пострелять в помоечных гостей.

Закончив слушать очередную тягомотину про строение атомных ядер, весь класс «высыпался» на улицу. После первого выстрела стая птиц взлетела в небо и начала еще громче каркать. Я застегнула пальто и стала наблюдать за происходящим. Через мгновение Саша выстрелил снова. К нему подбежали одноклассники и стали просить дать возможность погонять этих поганых птиц. Владелец оружия стал кочевряжиться и снова произвел выстрел. Вдруг за спиной я услышала чей-то истошный крик. Сначала мне показалось, что пуля попала в кого-то из школьников, но, обернувшись, увидела Полину, которая, не успев застегнуть верхнюю одежду, с отчаянными криками вылетела из дверей школы. Не обращая внимания на окружающих, она подбежала к Александру и со всего размаху врезала ему по руке, в которой он держал пистолет. Нагловатый юноша, который всегда был готов на скандал, вдруг опешил, и вяло промямлил: «Ты чего?» «Не смей трогать птиц», – вдруг во весь голос закричала Полина. Всегда забитая и такая спокойная молчунья вдруг превратилась в яростную тигрицу, способную встать на защиту каких-то ворон. На секунду все потеряли дар речи, первым в себя пришел стрелок. Он рассмеялся и сказал: «Ой, я забыл, что ты защитница природы! Живи в лесу, Дичок, там тебе самое место», – и снова выстрелил в стаю. Полина стала плакать и просила прекратить эту гнусную расправу. Александр оттолкнул девушку, прицелился и снова произвел выстрел, который оказался точным. С неба упало окровавленное тело птицы. Полина закричала не своим голосом и рухнула на колени возле умирающего ворона.

Выстрелы и крики привлекли внимание учителей и директора школы. Они вышли из здания и, увидев алую кровь на снегу и скрюченную пополам Полину, предположили, что девушку ранили. В школьном дворе началась паника, кто-то вызвал скорую помощь, в милицию решили не обращаться. Врачи осмотрели участников происшествия и всем предложили какие-то успокоительные лекарства, директор просила выдать ей двойную дозу. Когда все немного успокоились, Полине и Александру было велено явиться в школу на следующий день в сопровождении родителей. Защитница природы обвернула шарфом раненую птицу и понесла её домой. Стая еще немного покружилась над школьным двором и вскоре улетела.

Мои подружки предложили прогуляться до ларька, чтобы купить новомодную коричневую помаду, но кровавое пятно на снегу и слезы Дички потрясли мою душу, отбив желание совершать покупки. Я думала о Полине и не могла поверить, ведь она никогда не могла постоять за себя, молча сносила все неуместные шутки и приколы в свой адрес и вдруг ради ворон, количество которых за последний месяц росло в геометрической прогрессии, была готова сразиться с наглым и самым зловредным пацаном из нашего класса. От прогулки я отказалась и отправилась домой. Ночью снова пошел снег, занося следы событий минувшего дня.

Утром в рекреации школы стояли разъяренные директор и завучи по воспитательной и учебной работе. Дети, увидев грозный состав встречающих, проносились, словно ветер, меняя на ходу уличную обувь на сменную. Я не была исключением: общая гнетущая обстановка в сочетании с наэлектризованным воздухом, придавали энергичности моим движениям. Заскочив в класс, я села за парту и стала ждать звонка на урок.

Занятия начались без Александра и Полины, они появились только к началу второго урока. Когда прозвенел звонок на очередную перемену, задира всем рассказал, что остался безнаказанным, потом подошел к заплаканной девушке и назвал её сумасшедшей. Она подняла свои глаза небесного цвета и произнесла: «Ночью ворон умер на моих руках, и ты вскоре уйдешь за ним». В классе наступила гробовая тишина, которую прервал звонок на следующий урок.

Когда занятия закончились, все вышли из школы. Увидев отсутствие помоечных птиц, Александр игриво наслаждался своей победой над пернатыми, только Дичок уныло отправилась домой. Подружки снова предложили прогуляться, но мне хотелось поговорить с Полиной и поддержать впечатлительную девчонку. Я пошла следом за одноклассницей и вскоре догнала её. Едва собравшись с духом, первой начала разговор, и тут Полина, повернувшись ко мне, произнесла: «Я не сумасшедшая, просто вороны – священные птицы, уничтожение которых приводит к беде. Они являются проводниками информации из других миров, связаны с духами умерших людей и могут предсказывать будущее».

От изумления я открыла рот и не стала перебивать собеседницу. Полина рассказала, что однажды в лесу рядом с их домом она нашла вороненка, выпавшего из гнезда. Облезлый птенец почти не издавал звуков, но маленькой девочке всё же удалось сохранить гордой птице жизнь. Со временем вороненок превратился в большого ворона, который обладал невероятным умом. Он так привязался к семье, приютившей его, что даже пытался воспроизводить звуки, напоминающие человеческую речь.

Вскоре родители Полины решили поменять работу и переехали жить в город, чтобы их дочь пошла учиться в школу. Птицу пришлось оставить в лесу. Девочка очень страдала от разлуки с вороном и всё время ждала, что он прилетит навестить её. Но вместо долгожданной встречи в их семье начались настоящие неприятности. Сначала тяжело заболела мама. Она несколько лет боролась за свое здоровье, смогла сохранить жизнь, но потеряла мужа. Отец увлекся другой женщиной и вскоре снова женился.

Развал семьи, по её мнению, был связан с тем, что они предали своего друга-ворона. Полина хотела вернуться в заповедник, чтобы найти птицу и попросить у неё прощение.

Мне казалось, было невероятно глупо валить на пернатую особь всю ответственность за измену отца, но спорить с Полиной я не стала, решила расспросить её о жизни в лесу. Моя заинтересованность удивила одноклассницу, она молниеносно приободрилась и с удовольствием рассказала о невероятном воздухе, атмосфере и прочих незабываемых особенностях жизни в заповеднике. Чарующие закаты и тишина перед самыми рассветами навсегда остались в её душе. Она знала названия сотни местных трав, узнавала птиц по их пению, вживую видела крупных и мелких животных, сама умела ловить и разделывать рыбу. Скучала по реке, рядом с которой стоял их дом, и мечтала о скорейшем окончании ненавистной школы. Я молча слушала рассказ Полины и даже не заметила, как пролетел целый час.

С тех пор мы не стали подругами, но иногда я составляла Полине компанию по дороге домой, чтобы послушать истории про очарование хотя и нашего, но неизвестного мне региона, в котором я родилась, но почему-то никогда не любила его. Однажды Полина рассказала мне легенду о Вороне Кутхе – создателе нашей суровой земли.

«Не было раньше ничего, кроме воды. И летал над ней Ворон по имени Кутх, был он белый, как снег. Летал, летал, притомился и подумал: «Был бы я лебедем, сел на воду, а раз земли нет – надо её сделать!» Взял Ворон своего сына и сделал из него землю. Надел Ворон лыжи и пошел по земле. Где прошли его следы – там горы поднялись. Где крылом провел – реки потекли, полные рыбы. Набросал он своих белых перьев поверх гор – покрылись они снежными шапками. Вдохнул Кутх свой горячий дух в горы – и закипели, забурлили они. Любил Ворон вкусно покушать и покрыл тундру ягодами: ароматной морошкой, красной брусникой, сочной шикшей. Стала земля красивой, но пустой. Заскучал Кутх, взял он бобовый стручок и сделал из него людей, а из глины налепил животных и разных морских существ. Весело зажила земля. Научил Ворон людей охотиться, ловить рыбу, ходить на лодках и на лыжах. Но темно было на земле и холодно. Тогда взлетел Кутх до самого неба и стал долбить его клювом: где стучал, там появлялись дырочки, через них проливался свет. Так появились звезды.

Посветлее стало на земле, но всё равно люди жаловались на вечную темень. Прознал Кутх, что в одной яранге жила женщина-дух, которая прятала у себя Солнце и Луну, превратив их в мячи. Долго пытался он пробраться к ней, чтобы выкрасть светила, но так и не смог. Тогда хитрый Кутх превратился в хвоинку и упал в ручей. Женщина зачерпнула воды с хвоинкой из ручья, выпила и забеременела. Когда Кутх родился вновь, попросил он поиграться с мячиками, да порвал их своим клювом, выпустив Солнце и Луну на свободу, взял их и отнес на небо. Стало на земле тепло, светло и радостно, всё согрелось вокруг. Пока Ворон летел, так опалился о Солнце, что весь почернел. Со временем перестали люди слушать его советов, обиделся Кутх и улетел навсегда. С тех пор, если встретишь ворона на своем пути, – не обижай его, поклонись, уважь – вдруг это сам Кутх прилетел проведать родную землю».

Странная история, наполненная противоречиями и откровенной глупостью, рассмешила меня, я расхохоталась в голос, но, увидев серьезный взгляд сказительницы, успокоилась и пообещала выполнить все заветы этой легенды. Полина снова напомнила детали той мерзкой расправы над птицами и неминуемых последствиях для обидчика священных пернатых. Я решила уточнить, почему она волновалась за судьбу гаденыша Александра. В ответ услышала, что Полина никому никогда не желала зла и переживала за тех, кто не осознавал всю степень ответственности за свои поступки. Я посмотрела на собеседницу и уловила легкий румянец на её щеках, из чего сделала вывод, что Саша был ей просто небезразличен.

После услышанной легенды, я стала пристальней наблюдать за воронами. К тому времени природа сжалилась над нами и перестала обильно посыпать снегом. Вскоре мусор от домов был вывезен на городские свалки, стаи ворон покинули город, оставив немногих сторожей для присмотра за людьми.

Вскоре я действительно стала замечать особенности в поведении этих птиц. Их поступь, повороты головы, пристальные взгляды, парные махинации по добыче лакомых кусочков еды доказывали наличие у ворон интеллекта. Незаметно для себя прониклась уважением к этим громкоголосым пернатым. При выходе из дома стала захватывать кусочек хлебушка, чтобы угостить какую-нибудь ворону, при встрече с ними здоровалась.

Свои новые привычки я держала в тайне, но внимательные одноклассники заметили мои странные поступки и в тот же миг нарекли меня еще одной сумасшедшей в классе. Когда Саша насмерть разбился на машине, сумасшедшей осталась только я, поскольку Полине дали прозвище – Ведьма.

После того происшествия на школьном дворе Александр не поменял свой стиль общения и манеру поведения. Он всё так же дерзил учителям, скандалил с родителями, тайком воровал у них деньги и однажды ночью без спроса взял ключи от машины отца. Теплый апрельский денёк растопил ледяную корку дорог, однако ночной морозец вернул былой гололед на трассы, не оставив шансов на выживание неопытному шестнадцатилетнему выпившему подростку. Я пыталась вразумить одноклассников, убеждая, что в своей смерти Александр был виноват сам, но даже учителя стали побаиваться Полину.

Закончив девять классов, защитница природы решила поступить в лесотехнический техникум, который находился в другом регионе. В кабинете директора школы она получила аттестат о среднем образовании и, пропустив выпускной бал, уехала из нашей области навсегда.

Два последних года обучения в школе прошли для меня в усиленной подготовке к поступлению в институт на бюджетное место. Однако в конце девяностых годов прошлого столетия, помимо усиленных знаний и хороших оценок в аттестате, для поступления в высшее учебное заведение полагалось оказывать безвозмездную помощь на развитие кафедры. В народе этот взнос назывался взяткой. В тот год моего отца на работе сократили, заработную плату маме выплачивали не каждый месяц. Денег катастрофически не хватало даже на еду, оплатить гарантированное зачисление в институт моя семья не смогла. Приемная комиссия похвалила меня за прекрасную подготовку, но предложила попробовать свои усилия в следующем году. До конца испытаний я верила в свое поступление, но чуда, увы, не произошло. Пропускать целый год я не хотела, побоялась, что вообще заброшу учебу, перебрав в голове техникумы нашего города, я подала документы для обучения поварскому делу.

Сначала я училась неохотно, страдала по несбывшимся мечтам, но смерть отца заставила меня прийти в себя, чтобы стать полноценным помощником для своей немолодой и не очень здоровой мамы. В техникуме я подтянула оценки и всерьез увлеклась своей будущей профессией. После получения диплома друзья отца устроили меня работать по профессии в воинскую часть на окраине нашего города. Я поступила в распоряжение румяной и очень веселой поварихи, с которой мы быстро нашли общий язык и, несмотря на разницу в возрасте около тридцати лет, даже подружились. Анна Петровна была тещей командира, пользовалась заслуженным уважением у состава подразделения, вкусно готовила из любых продуктов, умела разнообразить солдатское меню и всех мужчин моложе тридцати пяти лет называла сынками.

В начале двухтысячных годов содержание вооруженных сил стало значительно лучше последних нескольких десятков лет прошлого века, однако Анна Петровна частенько вспоминала то сложное время, когда капуста и гнилая картошка были основными ингредиентами блюд. Она считала преступлением содержать в голоде бойцов и защитников Родины, любила повторять, что их нужно кормить до отвала и всегда угощала добавками солдат, которые помогали с чисткой овощей и помывкой посуды.

С момента появления на работе, я моментально стала объектом пристального внимания большого количества мужчин. Сначала мне понравился солдатик Леша, который чаще остальных чистил картошку на кухне, но потом я обратила внимание на симпатичного прапорщика Андрея, отвечающего за хозяйственную деятельность. После окончания техникума он проходил срочную военную службу в этой части, зарекомендовал себя исполнительным, ответственным солдатом и остался служить по контракту. Высокий подтянутый интересный мужчина казался мне отличной партией для создания семьи. Я с радостью приняла его ухаживания и вскоре поняла, что всерьез увлеклась Андреем.

Мой серьезный и ответственный мужчина очень понравился маме. Она благословила наш союз и безумно расстраивалась, что мой отец не застал меня счастливой. Мама просила не тянуть со свадьбой, но мы хотели прежде накопить внушительную сумму денег для отдыха в медовый месяц, поэтому решили не спешить с регистрацией нашего брака и стали снимать квартиру, чтобы получше узнать друг друга. Первые месяцы совместной жизни я была очень счастливой, но чем дольше мы жили вместе, тем реже Андрей говорил о свадьбе. Денег хватало только на ежедневные нужды, отложить на отдых у нас не получалось. Однако через год мой суженый заявил, что устал добираться до службы на казенном транспорте и вскоре предъявил мне роскошную иномарку черного цвета…

Вместо радости от покупки мою душу посетила грусть и печаль. Я поздравила Андрея с приобретением, но для себя поняла, что свадьбы в этом году точно не будет…

(Продолжение следует)

Ариша ЗИМА