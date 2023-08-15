Однажды на школьном дворе

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15 Августа 2023

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

Многие из нас школьные годы вспоминают с теплом в сердце, но есть те, для кого это время воскрешает в памяти лишь неприятные ощущения. Особой любви к школе я не испытывала. Во времена моего обучения школа, где я училась, выжигала в детях индивидуальность и желание отстаивать свое мнение. По мере взросления я приспособилась к жизни в серой массе, но никогда не давала себя в обиду. В моём классе были те, кто откровенно бунтовал против учителей и школьной дисциплины, получая статус «бездарных тупиц», и те, кто, не отрывая взора, ловил каждый жест педагогов, попадая в разряд любимчиков. Я поддерживала отношения с обоими «лагерями» и старалась соблюдать нейтралитет с учителями, что позволило приобрести немало друзей и уважение педагогического состава школы. Только одна девочка не смогла примкнуть к тому или другому лагерю и до окончания школы всегда держалась особняком, её звали Полина Никитина.

Она родилась в семье сотрудников биосферного заповедника и до восьми лет прожила в самом живописном месте нашей области в окружении природы. Полина хорошо читала, с легкостью справлялась с домашними заданиями, но неохотно шла на контакт с одноклассниками и учителями, за что вскоре получила прозвище «Дичок».

В школьных праздниках она никогда не участвовала, на дискотеки не ходила, с возрастом не освоила навыки по нанесению макияжа и укладке челки а-ля «Карлсон» в виде огромного зачеса, залитого лаком под названием «Прелесть», вместо лосин, невероятно модных в середине девяностых годов прошлого столетия, носила советское синее трико. За партой всегда сидела одна, на занятиях увлеченно рассматривала пейзажи за окном.

Сначала одноклассники подтрунивали над молчаливой нелюдимой Полиной, но вскоре все привыкли и перестали обращать на неё внимание, пока однажды на школьном дворе не случилась одно происшествие.

Та зима выдалась особенно снежной. Белые пушистые хлопья круглосуточно падали на застывшую землю, укладываясь в сугробы, достающие до карнизов окон первых этажей зданий. Коммунальные службы боролись с последствиями стихии, но природа, словно обиженная дева, издевалась над городскими властями и с новой силой обрушивала на город свежие порции осадков. Техника выходила из строя, люди выбивались из сил, через тридцать дней бесконечного снегопада улицы стали «тонуть» в мусоре и отходах, привлекая многочисленных ворон.

Их непрерывное кружение над помойками, громкое карканье производили угнетающее впечатление. Я старалась не обращать внимания на жутковатых птиц, но мои одноклассники решили физически побороться с ними. Самый задиристый мальчишка по имени Александр смог тайком взять у отца пневматический пистолет и после уроков решил с друзьями пострелять в помоечных гостей.

Закончив слушать очередную тягомотину про строение атомных ядер, весь класс «высыпался» на улицу. После первого выстрела стая птиц взлетела в небо и начала еще громче каркать. Я застегнула пальто и стала наблюдать за происходящим. Через мгновение Саша выстрелил снова. К нему подбежали одноклассники и стали просить дать возможность погонять этих поганых птиц. Владелец оружия стал кочевряжиться и снова произвел выстрел. Вдруг за спиной я услышала чей-то истошный крик. Сначала мне показалось, что пуля попала в кого-то из школьников, но, обернувшись, увидела Полину, которая, не успев застегнуть верхнюю одежду, с отчаянными криками вылетела из дверей школы. Не обращая внимания на окружающих, она подбежала к Александру и со всего размаху врезала ему по руке, в которой он держал пистолет. Нагловатый юноша, который всегда был готов на скандал, вдруг опешил, и вяло промямлил: «Ты чего?» «Не смей трогать птиц», – вдруг во весь голос закричала Полина. Всегда забитая и такая спокойная молчунья вдруг превратилась в яростную тигрицу, способную встать на защиту каких-то ворон. На секунду все потеряли дар речи, первым в себя пришел стрелок. Он рассмеялся и сказал: «Ой, я забыл, что ты защитница природы! Живи в лесу, Дичок, там тебе самое место», – и снова выстрелил в стаю. Полина стала плакать и просила прекратить эту гнусную расправу. Александр оттолкнул девушку, прицелился и снова произвел выстрел, который оказался точным. С неба упало окровавленное тело птицы. Полина закричала не своим голосом и рухнула на колени возле умирающего ворона.

Выстрелы и крики привлекли внимание учителей и директора школы. Они вышли из здания и, увидев алую кровь на снегу и скрюченную пополам Полину, предположили, что девушку ранили. В школьном дворе началась паника, кто-то вызвал скорую помощь, в милицию решили не обращаться. Врачи осмотрели участников происшествия и всем предложили какие-то успокоительные лекарства, директор просила выдать ей двойную дозу. Когда все немного успокоились, Полине и Александру было велено явиться в школу на следующий день в сопровождении родителей. Защитница природы обвернула шарфом раненую птицу и понесла её домой. Стая еще немного покружилась над школьным двором и вскоре улетела.

Мои подружки предложили прогуляться до ларька, чтобы купить новомодную коричневую помаду, но кровавое пятно на снегу и слезы Дички потрясли мою душу, отбив желание совершать покупки. Я думала о Полине и не могла поверить, ведь она никогда не могла постоять за себя, молча сносила все неуместные шутки и приколы в свой адрес и вдруг ради ворон, количество которых за последний месяц росло в геометрической прогрессии, была готова сразиться с наглым и самым зловредным пацаном из нашего класса. От прогулки я отказалась и отправилась домой. Ночью снова пошел снег, занося следы событий минувшего дня.

Утром в рекреации школы стояли разъяренные директор и завучи по воспитательной и учебной работе. Дети, увидев грозный состав встречающих, проносились, словно ветер, меняя на ходу уличную обувь на сменную. Я не была исключением: общая гнетущая обстановка в сочетании с наэлектризованным воздухом, придавали энергичности моим движениям. Заскочив в класс, я села за парту и стала ждать звонка на урок.

Занятия начались без Александра и Полины, они появились только к началу второго урока. Когда прозвенел звонок на очередную перемену, задира всем рассказал, что остался безнаказанным, потом подошел к заплаканной девушке и назвал её сумасшедшей. Она подняла свои глаза небесного цвета и произнесла: «Ночью ворон умер на моих руках, и ты вскоре уйдешь за ним». В классе наступила гробовая тишина, которую прервал звонок на следующий урок.

Когда занятия закончились, все вышли из школы. Увидев отсутствие помоечных птиц, Александр игриво наслаждался своей победой над пернатыми, только Дичок уныло отправилась домой. Подружки снова предложили прогуляться, но мне хотелось поговорить с Полиной и поддержать впечатлительную девчонку. Я пошла следом за одноклассницей и вскоре догнала её. Едва собравшись с духом, первой начала разговор, и тут Полина, повернувшись ко мне, произнесла: «Я не сумасшедшая, просто вороны – священные птицы, уничтожение которых приводит к беде. Они являются проводниками информации из других миров, связаны с духами умерших людей и могут предсказывать будущее».

От изумления я открыла рот и не стала перебивать собеседницу. Полина рассказала, что однажды в лесу рядом с их домом она нашла вороненка, выпавшего из гнезда. Облезлый птенец почти не издавал звуков, но маленькой девочке всё же удалось сохранить гордой птице жизнь. Со временем вороненок превратился в большого ворона, который обладал невероятным умом. Он так привязался к семье, приютившей его, что даже пытался воспроизводить звуки, напоминающие человеческую речь.

Вскоре родители Полины решили поменять работу и переехали жить в город, чтобы их дочь пошла учиться в школу. Птицу пришлось оставить в лесу. Девочка очень страдала от разлуки с вороном и всё время ждала, что он прилетит навестить её. Но вместо долгожданной встречи в их семье начались настоящие неприятности. Сначала тяжело заболела мама. Она несколько лет боролась за свое здоровье, смогла сохранить жизнь, но потеряла мужа. Отец увлекся другой женщиной и вскоре снова женился.

Развал семьи, по её мнению, был связан с тем, что они предали своего друга-ворона. Полина хотела вернуться в заповедник, чтобы найти птицу и попросить у неё прощение.

Мне казалось, было невероятно глупо валить на пернатую особь всю ответственность за измену отца, но спорить с Полиной я не стала, решила расспросить её о жизни в лесу. Моя заинтересованность удивила одноклассницу, она молниеносно приободрилась и с удовольствием рассказала о невероятном воздухе, атмосфере и прочих незабываемых особенностях жизни в заповеднике. Чарующие закаты и тишина перед самыми рассветами навсегда остались в её душе. Она знала названия сотни местных трав, узнавала птиц по их пению, вживую видела крупных и мелких животных, сама умела ловить и разделывать рыбу. Скучала по реке, рядом с которой стоял их дом, и мечтала о скорейшем окончании ненавистной школы. Я молча слушала рассказ Полины и даже не заметила, как пролетел целый час.

С тех пор мы не стали подругами, но иногда я составляла Полине компанию по дороге домой, чтобы послушать истории про очарование хотя и нашего, но неизвестного мне региона, в котором я родилась, но почему-то никогда не любила его. Однажды Полина рассказала мне легенду о Вороне Кутхе – создателе нашей суровой земли.

«Не было раньше ничего, кроме воды. И летал над ней Ворон по имени Кутх, был он белый, как снег. Летал, летал, притомился и подумал: «Был бы я лебедем, сел на воду, а раз земли нет – надо её сделать!» Взял Ворон своего сына и сделал из него землю. Надел Ворон лыжи и пошел по земле. Где прошли его следы – там горы поднялись. Где крылом провел – реки потекли, полные рыбы. Набросал он своих белых перьев поверх гор – покрылись они снежными шапками. Вдохнул Кутх свой горячий дух в горы – и закипели, забурлили они. Любил Ворон вкусно покушать и покрыл тундру ягодами: ароматной морошкой, красной брусникой, сочной шикшей. Стала земля красивой, но пустой. Заскучал Кутх, взял он бобовый стручок и сделал из него людей, а из глины налепил животных и разных морских существ. Весело зажила земля. Научил Ворон людей охотиться, ловить рыбу, ходить на лодках и на лыжах. Но темно было на земле и холодно. Тогда взлетел Кутх до самого неба и стал долбить его клювом: где стучал, там появлялись дырочки, через них проливался свет. Так появились звезды.

Посветлее стало на земле, но всё равно люди жаловались на вечную темень. Прознал Кутх, что в одной яранге жила женщина-дух, которая прятала у себя Солнце и Луну, превратив их в мячи. Долго пытался он пробраться к ней, чтобы выкрасть светила, но так и не смог. Тогда хитрый Кутх превратился в хвоинку и упал в ручей. Женщина зачерпнула воды с хвоинкой из ручья, выпила и забеременела. Когда Кутх родился вновь, попросил он поиграться с мячиками, да порвал их своим клювом, выпустив Солнце и Луну на свободу, взял их и отнес на небо. Стало на земле тепло, светло и радостно, всё согрелось вокруг. Пока Ворон летел, так опалился о Солнце, что весь почернел. Со временем перестали люди слушать его советов, обиделся Кутх и улетел навсегда. С тех пор, если встретишь ворона на своем пути, – не обижай его, поклонись, уважь – вдруг это сам Кутх прилетел проведать родную землю».

Странная история, наполненная противоречиями и откровенной глупостью, рассмешила меня, я расхохоталась в голос, но, увидев серьезный взгляд сказительницы, успокоилась и пообещала выполнить все заветы этой легенды. Полина снова напомнила детали той мерзкой расправы над птицами и неминуемых последствиях для обидчика священных пернатых. Я решила уточнить, почему она волновалась за судьбу гаденыша Александра. В ответ услышала, что Полина никому никогда не желала зла и переживала за тех, кто не осознавал всю степень ответственности за свои поступки. Я посмотрела на собеседницу и уловила легкий румянец на её щеках, из чего сделала вывод, что Саша был ей просто небезразличен.

После услышанной легенды, я стала пристальней наблюдать за воронами. К тому времени природа сжалилась над нами и перестала обильно посыпать снегом. Вскоре мусор от домов был вывезен на городские свалки, стаи ворон покинули город, оставив немногих сторожей для присмотра за людьми.

Вскоре я действительно стала замечать особенности в поведении этих птиц. Их поступь, повороты головы, пристальные взгляды, парные махинации по добыче лакомых кусочков еды доказывали наличие у ворон интеллекта. Незаметно для себя прониклась уважением к этим громкоголосым пернатым. При выходе из дома стала захватывать кусочек хлебушка, чтобы угостить какую-нибудь ворону, при встрече с ними здоровалась.

Свои новые привычки я держала в тайне, но внимательные одноклассники заметили мои странные поступки и в тот же миг нарекли меня еще одной сумасшедшей в классе. Когда Саша насмерть разбился на машине, сумасшедшей осталась только я, поскольку Полине дали прозвище – Ведьма.

После того происшествия на школьном дворе Александр не поменял свой стиль общения и манеру поведения. Он всё так же дерзил учителям, скандалил с родителями, тайком воровал у них деньги и однажды ночью без спроса взял ключи от машины отца. Теплый апрельский денёк растопил ледяную корку дорог, однако ночной морозец вернул былой гололед на трассы, не оставив шансов на выживание неопытному шестнадцатилетнему выпившему подростку. Я пыталась вразумить одноклассников, убеждая, что в своей смерти Александр был виноват сам, но даже учителя стали побаиваться Полину.

Закончив девять классов, защитница природы решила поступить в лесотехнический техникум, который находился в другом регионе. В кабинете директора школы она получила аттестат о среднем образовании и, пропустив выпускной бал, уехала из нашей области навсегда.

Два последних года обучения в школе прошли для меня в усиленной подготовке к поступлению в институт на бюджетное место. Однако в конце девяностых годов прошлого столетия, помимо усиленных знаний и хороших оценок в аттестате, для поступления в высшее учебное заведение полагалось оказывать безвозмездную помощь на развитие кафедры. В народе этот взнос назывался взяткой. В тот год моего отца на работе сократили, заработную плату маме выплачивали не каждый месяц. Денег катастрофически не хватало даже на еду, оплатить гарантированное зачисление в институт моя семья не смогла. Приемная комиссия похвалила меня за прекрасную подготовку, но предложила попробовать свои усилия в следующем году. До конца испытаний я верила в свое поступление, но чуда, увы, не произошло. Пропускать целый год я не хотела, побоялась, что вообще заброшу учебу, перебрав в голове техникумы нашего города, я подала документы для обучения поварскому делу.

Сначала я училась неохотно, страдала по несбывшимся мечтам, но смерть отца заставила меня прийти в себя, чтобы стать полноценным помощником для своей немолодой и не очень здоровой мамы. В техникуме я подтянула оценки и всерьез увлеклась своей будущей профессией. После получения диплома друзья отца устроили меня работать по профессии в воинскую часть на окраине нашего города. Я поступила в распоряжение румяной и очень веселой поварихи, с которой мы быстро нашли общий язык и, несмотря на разницу в возрасте около тридцати лет, даже подружились. Анна Петровна была тещей командира, пользовалась заслуженным уважением у состава подразделения, вкусно готовила из любых продуктов, умела разнообразить солдатское меню и всех мужчин моложе тридцати пяти лет называла сынками.

В начале двухтысячных годов содержание вооруженных сил стало значительно лучше последних нескольких десятков лет прошлого века, однако Анна Петровна частенько вспоминала то сложное время, когда капуста и гнилая картошка были основными ингредиентами блюд. Она считала преступлением содержать в голоде бойцов и защитников Родины, любила повторять, что их нужно кормить до отвала и всегда угощала добавками солдат, которые помогали с чисткой овощей и помывкой посуды.

С момента появления на работе, я моментально стала объектом пристального внимания большого количества мужчин. Сначала мне понравился солдатик Леша, который чаще остальных чистил картошку на кухне, но потом я обратила внимание на симпатичного прапорщика Андрея, отвечающего за хозяйственную деятельность. После окончания техникума он проходил срочную военную службу в этой части, зарекомендовал себя исполнительным, ответственным солдатом и остался служить по контракту. Высокий подтянутый интересный мужчина казался мне отличной партией для создания семьи. Я с радостью приняла его ухаживания и вскоре поняла, что всерьез увлеклась Андреем.

Мой серьезный и ответственный мужчина очень понравился маме. Она благословила наш союз и безумно расстраивалась, что мой отец не застал меня счастливой. Мама просила не тянуть со свадьбой, но мы хотели прежде накопить внушительную сумму денег для отдыха в медовый месяц, поэтому решили не спешить с регистрацией нашего брака и стали снимать квартиру, чтобы получше узнать друг друга. Первые месяцы совместной жизни я была очень счастливой, но чем дольше мы жили вместе, тем реже Андрей говорил о свадьбе. Денег хватало только на ежедневные нужды, отложить на отдых у нас не получалось. Однако через год мой суженый заявил, что устал добираться до службы на казенном транспорте и вскоре предъявил мне роскошную иномарку черного цвета…

Вместо радости от покупки мою душу посетила грусть и печаль. Я поздравила Андрея с приобретением, но для себя поняла, что свадьбы в этом году точно не будет…

(Продолжение следует)

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."