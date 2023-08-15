КАМЧАТКА – ЭКОСИСТЕМА ЗАПОВЕДНОГО МУСОРА?

15 Августа 2023



В первую неделю августа на Камчатке проходил Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край». Самым громким заявлением, сделанным на нём, стали слова первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко. Обращаясь с приветственным словом к участникам форума, он назвал Петропавловск-Камчатский «экологической столицей нашей страны».

В это время вода реки Халактырка (протекает по территории ПКГО и впадает в Авачинский залив) с притоками была непригодна для питья и хозяйственно-бытовых целей на основании результатов лабораторных исследований, согласно которым вода не соответствует требованиям санитарного законодательства.

Не отвечала нормам СанПиНов и вода Халактырского пляжа, который посещали участники форума. В июне текущего года Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю оповестило мэрию Петропавловска-Камчатского о неудовлетворительных результатах исследования прибрежной морской воды.

Процитируем выдержку из указанного ведомственного документа от 07.06.2023 № 41-00-03/672492-2023, копия которого имеется в редакции:

«Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю (далее – Управление) сообщает. Управлением осуществляется мониторинг за состоянием водных объектов, находящихся в черте населенных пунктов. По результатам лабораторных исследований одна проба прибрежной морской воды водного объекта – Халактырский пляж по микробиологическим показателям не соответствует требованиям санитарного законодательства, в том числе:

– обнаружены E/Coli (кишечная палочка. – Прим. ред.) в количестве 300 КОЕ/100 см3, при гигиеническом нормативе не более 100 КОЕ/100 см3;

– обнаружены энтерококки в количестве 60 БОЕ/100 см3, при гигиеническом нормативе не более 10 БОЕ/100 см3.

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса органы местного самоуправления обязаны информировать граждан, в т.ч. посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, об ограничении водопользования, в т.ч. купания».

Отметим, что запрет на купание на Халактырском пляже, введенный по рекомендациям Роспотребнадзора, действовал и в прошлом, и в позапрошлом году, о чём граждан информировала городская мэрия со ссылкой на Управление по безопасности жизнедеятельности населения.

Всё это является следствием того, что канализационные стоки из микрорайона Кирпичики, улиц Гастелло и Солнечная, поселка Долиновка и т. д. прямым ходом идут в озеро Халактырское и в реку Халактырка. Через реку канализация попадает в Авачинский залив. Канализационные сбросы из микрорайонов СРВ и Завойко, улицы Индустриальная вливаются в бухту Раковая, то есть в Авачинскую губу.

Помимо канализационных стоков, на чистоте воды в Авачинской губе негативно сказывается скопление затонувших судов. В бухте Раковая находится не менее трех десятков брошенных и затопленных судов. Кроме того, в бухту десятилетиями сваливались обломки металла, отработанные автомобильные покрышки и прочий хлам.

Не лучше обстоят дела и на суше. Так, в период проведения форума на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, по данным государственного реестра размещения отходов, были поставлены на учет лишь два объекта: шламонакопители под номерами 41-00002-Х-00592-250914 и 41-00001-Х-00592-250914, которые эксплуатирует ОАО «Камчатскэнерго». Городской свалки в реестре нет, как не было и раньше.

История с городской свалкой, расположенной на улице Первомайская в микрорайоне Дальнем – яркий пример того, как поставлена работа с размещением и утилизацией мусора в Камчатском крае. «Вести» подробно рассказывали о ней («В» от 31.03.2021 «Суд закрыл, «Спецтранс» открыл»). Освежим эту историю в памяти. В 2018 году решением Петропавловск-Камчатского городского суда по иску камчатского природоохранного прокурора был вынесен запрет на использование городской свалки № 1 до внесения её в упомянутый выше федеральный реестр. При этом ГУП «Спецтранс» продолжал свалку эксплуатировать, потому что больше свозить мусор в городе было некуда, а отходы, пусть и нерегулярно, но всё-таки вывозились. Тем не менее судебный пристав-исполнитель Виктория Селькова в феврале 2021 года окончила исполнительное производство на основании липового приказа о прекращении эксплуатации свалки, выданного директором ГУП «Спецтранс» (тогда им руководил Сергей Воробьев). При этом, как объяснил «Вестям» руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, несмотря на вынесенное судебное решение, ГУП «Спецтранс» всё-таки имел право её эксплуатировать, но временно, до конца 2023 года. В обоснование своего заключения он привел приказ Минприроды РФ от 14 мая 2019 года № 303 «Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта РФ и Порядка подготовки заключения Минприроды России о возможности использования объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодательством РФ для размещения твердых бытовых отходов». Почему руководитель ГУП «Спецтранс» не предоставил это заключение судебному приставу-исполнителю, осталось загадкой.

Дополним, что, помимо прочего, свалка на момент эксплуатации не отвечала требованиям ГОСТ. Главным несоответствием было отсутствие фундамента-основания, препятствующего загрязнению почвы. Свалку надо было либо рекультивировать, либо оборудовать новый полигон.

В сентябре 2021 года губернатор края констатировал: «Полигон (для размещения мусора. – Прим. ред.), который работает в краевой столице, переполнен и не соответствует требованиям. Сейчас определяется место для размещения нового полигона. На сегодняшний день предложено место в Елизовском районе, в 80 километрах от города. Мы продолжаем искать другое место, чтобы расходы на перевозку не легли на плечи жителей краевой столицы».

В октябре 2021 года в краевом правительстве назначили проведение конкурса на проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон для размещения отходов с мусороперерабатывающим комплексом, расположенный в п. Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края».

По мнению нашей редакции, место для главной камчатской помойки было выбрано крайне неудачно. В своей публикации «Вести» указывали, что переезд мусорного полигона на новый адрес «влетит в копеечку». Расстояние от краевого центра до этого полигона составляет около 60 км, а значит, пробег мусоровоза от города и обратно составит 120 км. Следовательно, расход бензина увеличится в пять раз, время на вывоз единицы отходов тоже. Чтобы уложиться во временной норматив, придется увеличить в разы парк автомобилей («В» от 06.10.2021, Редакторская колонка). И все эти расходы лягут на плечи горожан.

После выхода публикации, как мы полагаем, с учетом наших выводов, заявленный конкурс был отменен. Но задача вынести свалку за черту Петропавловск-Камчатского городского округа осталась. Над её решением бились почти год. Наконец осенью 2022 года прозвучало очередное заявление.

«Новый полигон будет располагаться в Елизовском районе за пределами водоохраной зоны и соответствовать всем экологическим требованиям. На полигон будут свозиться отходы со всех населенных пунктов, которые находятся в автомобильной транспортной доступности», – сказал зампред Правительства Камчатского края Сергей Миронов. В краевом правительстве пообещали, что «к концу 2024 на Камчатке года будут построены: мусорный полигон, линия сортировки и перерабатывающие заводы».

Не успели граждане переварить эту новость, как им объявили, что новый мусорный полигон войдет в состав будущего камчатского экотехнопарка (комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию и размещению отходов в Елизовском муниципальном районе). Были организованы общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности объекта. В феврале 2023 года жители Камчатки узнали, что экотехнопарк начнут строить в 2024 году. Кроме того, будут построены три мусороперегрузочные станции в Усть-Большерецком, Мильковском и Елизовском районах. Об этом сообщил всё тот же Сергей Миронов.

«В рамках поручений Правительства Российской Федерации об утверждении стратегического мастер-плана развития Камчатки в регионе будет построен экотехнопарк – объект размещения, обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, которые образуются в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском, Усть-Большерецком и Мильковском районах.

Станции перегрузки ТКО (твердые коммунальные отходы. – Прим. ред.) будут служить связующим звеном между экотехнопарком и контейнерными площадками, они будут снижать себестоимость утилизации отходов. Мощность экотехнопарка будет составлять 117 тысяч тонн отходов ежегодно. В Елизовском районе станция будет располагаться в районе 12 километра федеральной трассы Морпорт – Аэропорт, почти в километре от микрорайона Молодежный и почти в двух километрах от поселка Светлый», – пояснил чиновник. Он уточнил, что «из-за особенностей рельефа перегрузочный пункт не будет виден из окон строящейся краевой больницы, а расчетная роза ветров в точке мусороперегрузочной станции направлена от микрорайона Молодежный».

После его слов как минимум возникает вопрос о том, продлено всё-таки разрешение на эксплуатацию городской свалки в поселке Дальнем до конца 2023 года или же нет. Кроме того, интересно узнать, где построят новый мусорный полигон? Чтобы внести ясность в эти вопросы, наш корреспондент связался с министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Александром Питиримовым. Тот рекомендовал позвонить его заместителю Виктории Расуловой. Однако заместителю министра, судя по всему, неведом закон РФ «О средствах массовой информации», 38 статья которого гласит, что редакция имеет право запрашивать информацию в устной форме. Чиновница в лучших традициях местных управленцев ответствовала, что никаких пояснений она устно предоставлять не станет, а ответит только на основании официального запроса. Почему она решила, что обязана отвечать только на письменный запрос редакции, непонятно. Даже если госпожа Расулова не уверена, что ей позвонил корреспондент, а не кто-то другой, что, скажите, такого секретного у неё спросили? Неужели сведения о камчатских помойках настолько засекречены, что для ответа на них надо устраивать ведомственную переписку?

Согласно документации по объекту «Комплекс по обработке утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в Елизовском муниципальном районе» (экотехнопарк), с которой ознакомилась наша редакция, намечаемый мусорный полигон планируется разместить на земельном участке с кадастровым номером № 41:05:0101012:2031, площадь которого составляет 2 796 298 квадратных метров. По данным публичной кадастровой карты на 14 августа 2023 года, данный участок относится к категории «Земли лесного фонда». Если ехать из Петропавловска, указанный земельный участок будет расположен слева от автодороги Петропавловск-Камчатский – Мильково. С другой же стороны дороги в окрестностях участка находятся населенные пункты Южные Коряки (на расстоянии 50 км по трассе от Петропавловска), Березняки (около 53 км) и Лесной (50 км).

Но мусор из Петропавловска сначала доставят на мусороперегрузочный пункт, который хотят оборудовать поблизости от густонаселенного микрорайона Молодежный и поселка Светлый. Другими словами, туда потоком пойдут машины с отходами, чтобы перегрузить их в контейнеры и везти на главную свалку. Цикл непрерывный и, на наш взгляд, непонятно зачем придуманный. В чём тут зампред Борис Миронов увидел удешевление? Почему нельзя везти отходы из населенных пунктов на полигон сразу? Такой мусороперегрузочный пункт, по нашей версии, на деле превратится в еще одну большую помойку, такой опыт на Камчатке уже есть (о нём мы расскажем чуть позже). Но даже если мусор не будет там накапливаться, что вызывает сомнения, то до момента перегрузки он всё равно будет находиться в этом пункте. А на смену вывезенному тут же привезут новый.

К слову, если такие пункты в Мильковском и Усть-Большерецком районах оборудуют не там, где сейчас размещают отходы, а на других участках, то на Камчатке появится целых три новых точки скопления мусора.

Теперь о розе ветров, которую упомянул Борис Миронов. Это векторная диаграмма, которая изображает преобладающее направление ветра по многолетним наблюдениям. В Петропавловске-Камчатском преобладающими направлениями ветров являются северный (19,7 %) и северо-западный (19,5 %). Частота западного ветра составляет 17,4 %, южного – 13,3 %, а юго-восточного – 11,1 % (weatherarchive.ru). Когда надвигается циклон, то направление ветра смещается по часовой стрелке. Так что жители ряда населенных пунктов быстро почувствуют все прелести соседства с мусороперегрузочной станцией в Елизовском районе. Ветер с северо-запада принесет специфический запах в аэропорт, Нагорный, Новый, Пионерский и расположенные рядом поселки и базы отдыха, в частности, на базу «Деревенька».

Что же касается оптимистичного заявления запреда краевого правительства Сергея Миронова о том, что пункт по перегрузке мусора не будет видно из окон строящейся краевой больницы, то разочаруем его. Из верхних этажей помойку видно всё-таки будет.

В этой связи поучительна история мусоросортировочного полигона в городском поселении Вулканный. Он продолжает эксплуатироваться, и глава поселения Владимир Смолин, к которым связались «Вести», о данном объекте говорит с горечью: «Это моя головная боль уже много лет». Приведем здесь точку зрения главы поселения, который знает ситуацию не понаслышке.

«Если говорить кратко, то мусоросортировочный полигон находится на территории нашего поселения, земля под ним принадлежит району, полномочия по переработке отходов региональные, а занимается ими частный бизнес, ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство» (генеральный директор Мухин Александр. – Прим. ред.). Так что эксплуатация полигона не в моей компетенции. Но с моей субъективной и достаточно жесткой точки зрения, полигон расположен с нарушением законодательных норм. Он не должен был здесь появиться уже потому, что находится всего лишь в 4,5 км по прямой от вертодрома «Витязь-Аэро» и в 10 км от взлетной полосы Елизовского аэропорта (по нормативам, полигоны твердых бытовых отходов должны находиться на расстоянии 15 км от контрольной точки аэродрома, геометрического центра главной взлетно-посадочной полосы. – Прим. ред.).

То, что сейчас называется мусоросортировкой, больше напоминает обыкновенную свалку. Что-то сортируется, а что-то идет в отходы, так называемые «хвосты». По моему мнению, объём этих «хвостов» составляет около 70 процентов от всего поступающего мусора. И все они просто сваливаются на полигоне. Сортировка производится вручную: идет конвейерная лента, с одной стороны работает человек семь, с другой столько же.

В 260 метрах от полигона находится граница войсковой части. Когда атмосферное давление низкое, запах со свалки идет на территорию городка.

Но, повторюсь, это моя точка зрения, а по мнению вышестоящего руководства, всё в рамках закона, нарушений не выявлено.

Сейчас я с нетерпением жду, когда откроют новый мусорный полигон. И у меня в связи с этим возникает вопрос, что будет тогда с полигоном в Вулканном, оставят его или закроют? Если оставят, то, я считаю, лет через пять воздействие этого объекта на окружающую среду станет гораздо более негативным, чем в настоящее время, а ведь у нас в поселении 25 процентов населения составляют несовершеннолетние дети», – поделился своим видением ситуации Владимир Смолин.

Если сортировка мусора на этом объекте превратилась в такую проблему для жителей Вулканного, как можно с уверенностью говорить, что то же самое не произойдет с новым полигоном в Елизовском районе и с мусороперегрузочными станциями?

Подведем итоги сказанному. Вода в реке Халактырка и её притоках загрязнена. На Халактырском пляже и в Авачинской губе купаться нельзя из-за загрязнения морской воды. Городскую свалку в поселке Дальний по решению суда запрещено эскплуатировать, но всё-таки ею продолжают пользоваться, поскольку другой пока нет. О строительстве нового мусорного полигона в Новолесновском сельском поселении громко заявили, но строить не стали, потому что место выбрали ошибочно. А теперь для главной камчатской свалки нашли новый участок в Елизовском районе, но отходы туда собираются везти через мусоперегрузочный пункт, который планируют разместить поблизости от ряда густонаселенных поселков и микрорайона, и где до ближайшей границы ПКГО будет около 3,5 км. При этом остается неясным, в чём тут удешевление себестоимости утилизации мусора.

При таком клубке проблем, даже имея очень богатое воображение, Петропавловск-Камчатский трудно представить экологической столицей страны. И проведение масштабного экофорума с его экосессиями, экопросвещением и экопрактикумами здесь, по мнению нашей редакции, не поможет. Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет.

Наталья МАКСИМИШИНА

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ