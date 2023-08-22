АНЕКДОТЫ ОТ БУШЕЛЕВА

22 Августа 2023



С этого номера «Вестей» мы начинаем публиковать анекдоты, которые нам таки любезно согласился присылать Вячеслав Бушелев.

Вячеслав Бушелев на Камчатке человек известный. В разное время, в том числе и суток, он был популярным тележурналистом компании «TVK», возглавлял пресс-службу градоначальника Александра Дудникова, затем был генеральным директором популярных на Камчатке кафе «Буш-Бир» и «Блин-Даш». В общем, он всегда умудрялся быть на слуху. Вячеслав обладает отличным чувством юмора, поэтому я решил не закапывать-таки его талант в наши личные отношения.

Итак, читайте, улыбайтесь и запоминайте.

Главред

Одесса. Утро. Голос из открытого окна:

– Нет, дорогой, так целуют знамя…

Одесса. Торговка на Привозе жалуется другой на плохую торговлю, и что народ вообще стал неадекватен…

На что товарка отвечает:

– Шо Вы хотите от этого народа? Этот народ Гитлера довел до самоубийства!

Одесская автозаправка:

– Уважаемый, должен Вас предупредить: сегодня бензин чуточку подорожал…

– Ой, я Вас умоляю! Вы таки налейте мне 30 литров вчерашнего!

Троллейбус в Одессе.

– Вы на следующей выходите?

– Да.

– Хорошо, а то надоели уже.

– Фима, каждой женщине нравится, что ей дарят цветы. До тех пор, пока она не узнает, что другим дарят бриллианты.

– Деньги, Изя, избавляют человека от желаний. А желания от денег…

Шмулик Шлеперзон держал корчму напротив кладбища. На дверях висела табличка: «Лучше здесь, чем напротив».

- Жора, как у тебя дела на личном фронте?

- А я таки дезертир…

Одесса. Привоз.

– Мадам, купите живых раков!

– Ой, деточка, живых в кипяток бросать жалко...

– А вы глаза закройте, когда варить будете.

– Шо, каждому?

– Дамочка, ну шо Вы эту колбасу трете-мнете? Ну не станет она ни тверже, ни длиннее!

В Одессе на Привозе:

– А шо у Вас селедка кривая?

– На повороте поймали.

Диалог на Привозе:

– Ой, что-то Ваша скумбрия не золотится...

– Дамочка, Вы собрались на неё желания загадывать или таки кушать?

В одесской аптеке:

– У Вас есть средство для ращения волос?

– Есть.

– Хорошее?

– Та не то слово! Вы видите за кассой человека с усами? Так это моя Сара! Она пыталась открыть пузырек зубами.

Одессит дачу застраховал, полис получил, смотрит недоверчиво на агента:

– И что, Ви хотите сказать, что я получу столько денег, если сгорит моя дача?

– Да, но только если Вы её не сами подожжете.

– Я таки знал, что тут какой-то подвох!

– Сарочка, шо Ви меня за дурака держите?

– Да я к Вашему дураку и не притрагивалась!

– Послушайте, Шнеерзон, когда я смотрю на Вас, мне кажется, шо Ваша

мама не хотела, а папа не старался!

Если в Одессе на стене висит репродукция картины Айвазовского, то комната считается с видом на море!

– Папа, смотри, сиськи на елке!

– Где?!

Внимательно смотрит на елку, потом разочарованно произносит:

– Яша! И за шо я плачу логопеду?!

Вчера, чтобы уснуть, вместо овец считала платья, висящие в моём шкафу. Насчитала пятнадцать платьев и одну овцу, которая в них не влезает.

– Сема, если ты знал, шо она пьет, зачем ты вообще на ней женился?!

– Тетя Циля, я понятия не имел, шо Роза пьет, пока она вдруг не пришла домой трезвая...

В магазине:

– Уважаемая, мне бы коробочку хороших конфет, но так, чтобы не очень дорого.

– Вам для девушки?

– Мне для доктора.

– Отблагодарить или отомстить?

В семье Шниперзонов царила полнейшая гармония: Цилечка говорила за двоих, а Лева молчал за обоих!

– Почему ты не хочешь быть co мной, Фира?

– Фима, ты должен сначала завоевать меня.

– А мирным путем с тобой никак?