АНЕКДОТЫ ОТ БУШЕЛЕВА

22 Августа 2023
С этого номера «Вестей» мы начинаем публиковать анекдоты, которые нам таки любезно согласился присылать Вячеслав Бушелев.
Вячеслав Бушелев на Камчатке человек известный. В разное время, в том числе и суток, он был популярным тележурналистом компании «TVK», возглавлял пресс-службу градоначальника Александра Дудникова, затем был генеральным директором популярных на Камчатке кафе «Буш-Бир» и «Блин-Даш». В общем, он всегда умудрялся быть на слуху. Вячеслав обладает отличным чувством юмора, поэтому я решил не закапывать-таки его талант в наши личные отношения.
Итак, читайте, улыбайтесь и запоминайте.
Главред
Одесса. Утро. Голос из открытого окна:
– Нет, дорогой, так целуют знамя…
Одесса. Торговка на Привозе жалуется другой на плохую торговлю, и что народ вообще стал неадекватен…
На что товарка отвечает:
– Шо Вы хотите от этого народа? Этот народ Гитлера довел до самоубийства!
Одесская автозаправка:
– Уважаемый, должен Вас предупредить: сегодня бензин чуточку подорожал…
– Ой, я Вас умоляю! Вы таки налейте мне 30 литров вчерашнего!
Троллейбус в Одессе.
– Вы на следующей выходите?
– Да.
– Хорошо, а то надоели уже.
– Фима, каждой женщине нравится, что ей дарят цветы. До тех пор, пока она не узнает, что другим дарят бриллианты.
– Деньги, Изя, избавляют человека от желаний. А желания от денег…
Шмулик Шлеперзон держал корчму напротив кладбища. На дверях висела табличка: «Лучше здесь, чем напротив».
- Жора, как у тебя дела на личном фронте?
- А я таки дезертир…
Одесса. Привоз.
– Мадам, купите живых раков!
– Ой, деточка, живых в кипяток бросать жалко...
– А вы глаза закройте, когда варить будете.
– Шо, каждому?
– Дамочка, ну шо Вы эту колбасу трете-мнете? Ну не станет она ни тверже, ни длиннее!
В Одессе на Привозе:
– А шо у Вас селедка кривая?
– На повороте поймали.
Диалог на Привозе:
– Ой, что-то Ваша скумбрия не золотится...
– Дамочка, Вы собрались на неё желания загадывать или таки кушать?
В одесской аптеке:
– У Вас есть средство для ращения волос?
– Есть.
– Хорошее?
– Та не то слово! Вы видите за кассой человека с усами? Так это моя Сара! Она пыталась открыть пузырек зубами.
Одессит дачу застраховал, полис получил, смотрит недоверчиво на агента:
– И что, Ви хотите сказать, что я получу столько денег, если сгорит моя дача?
– Да, но только если Вы её не сами подожжете.
– Я таки знал, что тут какой-то подвох!
– Сарочка, шо Ви меня за дурака держите?
– Да я к Вашему дураку и не притрагивалась!
– Послушайте, Шнеерзон, когда я смотрю на Вас, мне кажется, шо Ваша
мама не хотела, а папа не старался!
Если в Одессе на стене висит репродукция картины Айвазовского, то комната считается с видом на море!
– Папа, смотри, сиськи на елке!
– Где?!
Внимательно смотрит на елку, потом разочарованно произносит:
– Яша! И за шо я плачу логопеду?!
Вчера, чтобы уснуть, вместо овец считала платья, висящие в моём шкафу. Насчитала пятнадцать платьев и одну овцу, которая в них не влезает.
– Сема, если ты знал, шо она пьет, зачем ты вообще на ней женился?!
– Тетя Циля, я понятия не имел, шо Роза пьет, пока она вдруг не пришла домой трезвая...
В магазине:
– Уважаемая, мне бы коробочку хороших конфет, но так, чтобы не очень дорого.
– Вам для девушки?
– Мне для доктора.
– Отблагодарить или отомстить?
В семье Шниперзонов царила полнейшая гармония: Цилечка говорила за двоих, а Лева молчал за обоих!
– Почему ты не хочешь быть co мной, Фира?
– Фима, ты должен сначала завоевать меня.
– А мирным путем с тобой никак?