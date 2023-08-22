Однажды на школьном дворе

22 Августа 2023



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

(Продолжение. Начало «В» от 16.08.2023)

Вместо радости от покупки мою душу посетила грусть и печаль. Я поздравила Андрея с приобретением, но для себя поняла, что свадьбы в этом году точно не будет.

Анна Петровна первой заметила грусть в моих глазах. За раболепное отношение к начальству и чрезмерное желание всем угодить она презирала Андрея и неоднократно просила найти себе другую пару. В ответ я только шутила и утверждала, что с таким набором качеств, как у Андрея, я вскоре стану супругой генерала. Повариха, услышав мои планы, морщилась и отрицательно мотала головой…

После покупки машины всё свободное время Андрей проводил в гараже, который достался ему в наследство от деда. Там он обустроил комфортное место для любимой «ласточки», так нежно называл Андрей свою машину перед друзьями, с которыми встречался по субботам. Мы стали отдаляться друг от друга, про свадьбу вообще перестали говорить. Попытки привлечь его внимание заканчивались спорами, иногда скандалами. Я понимала, что разлюбила своего будущего генерала, но почему-то не решалась вернуться домой. Моя жизнь состояла из тяжелого труда на пищеблоке воинской части и безрадостных вечеров в одиночестве. Дни были похожими друг на друга, пока судьба не решила внести разнообразие в мои будни.

Однажды предприимчивый коммерсант решил сэкономить на утилизации рыбных отходов и вывалил их неподалеку от нашей части. Вскоре стаи воронья начали кружиться над нашим режимным объектом. Руководство воинской части требовало от подчиненных выяснить причину нашествия пернатых, поставив ответственным за выполнение поручения Андрея. Вместо поиска нерадивого предпринимателя в целях его наказания и устранения зловонного очага, молодой прапорщик решил дождаться отпуска непосредственного начальника и перестрелять таинственных родственников Великого Кутха.

Когда я впервые услышала выстрелы, выскочила на улицу, чтобы узнать, что происходит. За казармой стоял Андрей, в руках у него было ружье, в глазах светился дьявольский азарт. Он палил без разбора, выкрикивая ругательства в адрес птиц. Вороны взмыли к небесам и улетели. Эта картина произвела на меня гнетущее впечатление. Я вспомнила судьбу одноклассника Александра после убийства ворона, подбежала к Андрею и решила предупредить его о последствиях этой расправы. Он даже слушать меня не стал, рассмеялся и назвал безмозглой дурой. Я заплакала и вернулась на пищеблок. В помещении для хранения овощей к своей работе уже приступил солдат Леша. Он снова был за что-то наказан и попал в распоряжение кухни на целых три дня. Я сухо поздоровалась и решила заняться тестом, но Анна Петровна попросила меня вернуться в кладовку, чтобы ускорить провинившегося солдата. Парень и так старался как мог, но явно не успевал наполнить чищеной картошкой двадцатилитровый чан, поэтому я взяла нож, села с ним рядом и начала помогать. Кругленькие чистенькие клубни проворно вылетали из моих рук, попадая в бак с ледяной водой. Монотонная работа успокоила меня, я решила заговорить с Алексеем, подняла глаза и поймала на себе его пристальный взгляд.

«На улице стреляли ворон?» – начал первым солдат. «Да, Андрей Иванович проявил инициативу», – ответила я. «Вот дурак», – продолжил Алексей. Я удивилась, но для сохранения порядка, поругала собеседника за его выражение, а потом язвительно добавила, что поняла причину частого получения солдатом нарядов вне очереди по дежурству в пищеблоке. Алексей неохотно извинился и продолжил, что однажды слышал от своей бабушки легенду о Великом Кутхе, она немного отличалась от той, которую мне однажды рассказала одноклассница Полина, но в целом идея создания земли и необходимости в поклонении этим таинственным птицам были те же. Собеседник добавил, что после смерти бабушки до сих пор уважительно относится к этим птицам. В ответ я рассказала свою историю, которая случилась однажды на школьном дворе. Алексей был уверен, что обидчику таинственных птиц всегда нужно ждать неприятных последствий от своих поступков, но будучи верующим человеком, мой собеседник не исключал возможность совпадений, нередко встречающихся в нашей жизни.

Я хотела продолжить этот необычный разговор, но Анна Петровна позвала меня к себе. Алексей донес чан с очищенной картошки до раковины и вернулся в кладовку, чтобы перебрать морковь и лук, сброшенные в угол. Я занялась лепкой булочек к полднику. В этот день с Алексеем мы больше не разговаривали.

Вечером я вспоминала Полину и наш класс, с которым не встречалась больше пяти лет. Меня приглашали на вечера встречи выпускников, но, узнав, что защитницу природы никто не хотел видеть, отказывалась от банкетов, ведь только её судьба мне казалась интересной.

Следующим утром Анна Петровна сказалась больной и попросила своего зятя обеспечить меня дополнительными кадрами для работы на пищеблоке. На грязную работу с овощами и мытье посуды я поставила двух новеньких солдат, а своим помощником сделала Алексея. Целый день мы болтали и смеялись, словно старинные друзья. Вечером, закончив все хлопоты, мы присели на старенький диван, который стоял в предбаннике и молча слушали выстрелы, доносящиеся с улицы. Учитывая нашу занятость, мы не обратили внимания на то, что утром вороны вернулись на излюбленное место, заставив понервничать исполнительного прапорщика Андрея. Переглянувшись с Алексеем, не сговариваясь, мы глубоко вздохнули и оба вполголоса произнесли: «Дурак».

Смирившись с происходящим за окнами пищеблока, я решила отвлечься и спросила у Алексея, как он попал служить в армию. Симпатичный солдат объяснил, что после школы окончил институт по юридической специальности, но при получении диплома выяснились проблемы с аккредитацией вуза. «Корочка» оказалась негосударственного образца, высшее образование – фиктивным, поэтому служба в армии затянулись на целых два года. Алексей пытался восстановить справедливость, но решил вернуться к подтверждению своего образования после дембеля, который должен был наступить через месяц. «Ой, как жалко», – вдруг сказала я, но потом опомнилась и уточнила, что жалела о проблемах с образованием, а не о будущем расставании. «Я тоже буду за тобой скучать, – нахально заявил Алексей, – ведь столько картошки я перечистил, чтобы быть с тобой рядом». Услышав это откровенное признание, я на мгновение потеряла дар речи. Мысли закружились в моей голове, я вдруг потянулась к Алексею и поцеловала его. Сильные руки заключили меня в свои объятия, наполнив душу волнением, а тело – желаниями. Я поняла, что окончательно теряю голову, но громкие выстрелы вернули меня на землю. Птичий палач не унимался и еще несколько минут пытался попасть в хитрых пернатых.

Алексей снова попытался поцеловать меня, но я выбралась из его объятий, извинилась и попросила покинуть пищеблок.

Весь вечер Андрей рассказывал мне о новой методике уничтожения воронья, которую он решил применить на следующий день. Он утверждал, что будет прятаться с ружьем в кустах, поскольку птицы стали узнавать его оружие, увидев которое, разлетались до первого выстрела. Я попыталась убедить прапорщика заняться поиском нарушителя закона или вывозом отходов, но в ответ получила лишь порцию обидных слов в свой адрес, перестала спорить и погрузилась в мир нежности, который случайно приоткрыл мне симпатичный солдат Алеша.

На следующий день я пришла на работу раньше обычного времени. Перед входом в пищеблок меня уже ждал Алексей. Мы поздоровались, я открыла двери, и мы вошли в помещение. Солдат расстегнул верхние пуговицы кителя и достал немного примятые ромашки. Эти обыкновенные растения цвели по всей территории воинской части, они словно окружили землю нашего подразделения, придавая бетонным поверхностям белый цвет. Я не любила ромашки, но, получив их в подарок, ощутила тепло в самом сердце. Мне захотелось обнять своего романтика, но нам помешали солдаты, направленные командиром для оказания помощи.

Целый день мы с Алексеем украдкой смотрели друг на друга и в тайне мечтали остаться наедине. После обеда прапорщик Андрей стал испытывать новую методику расправы над птицами. Звуки выстрелов раздавались из разных частей нашей территории. Раздражение к некогда любимому человеку стало нарастать в моей душе. К вечеру один раненый ворон замертво рухнул на землю, окончательно поставив точку в наших с Андреем отношениях. Вернувшись с работы, я заявила, что ухожу жить к маме. Несостоявшийся супруг держать меня не стал. Напоследок он самоуверенно заявил, что я пожалею о своём решении, язвительно потребовал вернуть ему подарки и пожелал счастья в личной жизни. Разъяренная таким отношением к себе, я швырнула в лицо Андрея единственное скромное колечко из серебра, полученное в подарок по случаю дня рождения, следом я бросила в него ключи от квартиры, взяла сумку и выскочила из дома, стены которого давно угнетали меня.

Мама безумно расстроилась, узнав про наше расставание с Андреем, вечером ей стало плохо, и я вызвала скорую помощь. Доктор не стал госпитализировать маму, прописал ей соблюдать постельный режим и домашний уход. Мне пришлось взять отпуск без содержания на несколько недель, чтобы помочь маме поправить здоровье.

К моменту моего выхода на работу я узнала, что Алексей демобилизовался и вернулся домой. Командование части распорядилось вывезти злосчастные отходы на городскую свалку и наказать прапорщика, устроившего самовольную стрельбу на территории подразделения, влепив ему строгий выговор. Ромашки уже отцвели, в утреннем воздухе появились слабые нотки предстоящей осень. Я наблюдала за увяданием природы, и в моей душе снова поселилась тоска, будто пожелтевшие и опадающие листья забирали с собой часть тепла моего сердца. Эта меланхолия не осталась без внимания Анны Петровны. Она смогла выведать мои тайны и пообещала помочь. В ответ я только улыбалась и благодарила за участие в личной жизни. Через несколько дней моя румяная повариха протянула мне листок бумаги, на котором был написан чей-то адрес и телефон. Ради меня она воспользовалась семейными связями и нашла контакт Алексея, вскружившего мне голову. Я стала отнекиваться, утверждала, что не буду первой искать встречи с мужчиной, говорила про несерьезное увлечение молодого солдата смазливой кухаркой, но шефиня «надавила» на меня и заставила взять листок.

Несколько дней я старалась не думать об Алексее, но вскоре сдалась и решила позвонить. Набрала номер, разнервничалась и сбросила вызов, порвала листок и выбросила в помойное ведро. Мне показалось, я выглядела смешной и глупой, тоскуя за человеком, которого едва знала и целовала всего один раз. Мне захотелось забыть эту историю навсегда и найти смысл жизни.

В свой выходной день я решила прогуляться по городу, чтобы насладиться последними солнечными деньками бабьего лета. Взяв по привычке небольшой кусочек хлебушка, я вышла из подъезда, где меня в юности встречал один и тот же ворон. У него была повреждена лапа, поэтому узнать своего старинного друга мне не составило труда. Хромоногий хитрец до сих пор дежурил возле моего дома, чтобы полакомится свежим хлебом, а не копаться в помойке с самого утра. Я поздоровалась с ним как со старым знакомым, бросила кусочек хлеба, но в ответ услышала громкое недовольное карканье. Ворон будто требовал более изысканное кушанье. Мне пришлось извиниться и продолжить свой путь. Через несколько метров я заметила, что прохожие посмеиваются, глядя на меня, а дети тычут пальцами в мою сторону, я обернулась и увидела важного ворона, который шел следом за мной, переваливаясь с ноги на ногу. Так вместе мы прошагали до самой остановки, он «посадил» меня в автобус и улетел по своим делам.

Проезжая мимо центрального рынка, я случайно обратила внимание на рекламную вывеску, на которой жителей города приглашали посетить выставку-ярмарку мастеров декоративно-прикладного искусства страны, в углу растяжки красовался огромный Ворон Кутх в красивой национальной шубке. Я захотела посмотреть на эти творческие работы и поспешила к выходу.

Отыскав нужный павильон, я купила входной билет и пошла наслаждаться рукотворными произведениями искусства. В центре зала танцевал национальный ансамбль, дети разного возраста ловко справлялись с ролью чаек. Стенды и полки помещений были украшены разноцветными поделками, возле каждого стола находился автор изделий, который рассказывал об особенностях своего мастерства. Мне понравилась одежда, обувь и украшения из меха, но особенно впечатлил деревянный Ворон, изображение которого было размещено на рекламной вывеске у входа. Все линии и элементы одежды говорили об особом мастерстве исполнителя. Когда я внимательно рассмотрела Кутха, опустила глаза и с удивлением прочитала: «ВЕЛИКИЙ ВОРОН-КУТХ. Автор: Семенова (Никитина) Полина, г. Екатеринбург». Предчувствие кольнуло мое сердце, и я стала искать глазами знакомые черты, но среди посторонних людей не смогла найти человека, похожего на мою одноклассницу. Подойдя к администратору ярмарки-выставки, я справилась об интересующем меня авторе. Молодая энергичная женщина рассказала, что Полина, в девичестве Никитина, была уроженка наших мест, но после окончания школы она уехала в Екатеринбург, где всерьез увлеклась резьбой по дереву и стала одним из лучших мастеров в этом искусстве. Автор сама хотела сопровождать свои работы, чтобы побывать на малой родине, но не смогла прилететь, потому что ждала появления на свет второго ребенка. Будучи студенткой Уральского государственного лесотехнического университета, она познакомилась с руководителем природного заповедника Свердловской области, вскоре стала его женой, поселилась в живописных местах той земли и освоила один из самых сложных видов искусств.

Я поблагодарила администратора за подробный рассказ, хотела передать небольшое послание для своей одноклассницы, но поймала себя на мысли, что мне нечего было ей сообщить. Моя жизнь состояла из приготовления ненавистных борщей, бесконечной вони жареного лука от волос и одежды, запаха пота гимнастерок, вечно умирающей мамы, разбитого сердца и отсутствия мечты. Письмо передавать я не стала, еще немного походила по выставке, купила роскошного Кутха, изготовленного сильной и целеустремленной Полиной, и вышла из павильона.

Грусть и тоска захватили мою душу, я прижала к себе деревянное чудо и расплакалась. Придя немного в себя, услышала рекламу дополнительного набора студентов в государственный технический университет, где предлагали получить диплом технолога пищевой промышленности. Я усмотрела в этом знак судьбы и решила получить высшее образование, чтобы навсегда покинуть пищеблок надоевшей мне воинской части.

Учитывая успешную сдачу ЕГЭ, наличие диплома профессионального училища и низкой привлекательности будущей профессии (тогда все непременно хотели быть менеджерами), я смогла поступить в университет на бюджетное место. Меня зачислили на третий курс, но предложили досдать экзамены по дисциплинам, которых недоставало в образовательной программе техникума. Тяжелый кропотливый труд и фигурка Великого Кутха помогли пройти через все испытания. Завершая первый год заочного обучения в вузе, я приобрела статус самого ответственного и талантливого студента, кроме того, стала лучшей старостой группы. Моя жизнь приобрела смысл, вот только любовь не спешила постучаться в сердце.

Забежав однажды в деканат, я наткнулась на молодого мужчину с очень знакомым лицом. Он поздоровался со мной и явно чем-то смутился. Я улыбнулась в ответ и, не найдя нужного преподавателя, решила покинуть кабинет, но незнакомец остановил меня и спросил: «Вы меня не помните? Я Алексей, воинская часть 80102, пищеблок, картошка и ромашки». Сердце с невероятной скоростью забилось в моей груди. Передо мной стоял похорошевший возмужавший молодой, хорошо одетый мужчина. Я немного замялась, но не смогла соврать и ответила, что помню его. Он рассказал, что только сейчас смог получить диплом государственного образца. Я поздравила выпускника с победой и решила заняться поиском своего преподавателя, но Алексей успел взять мою руку, он предложил вместе выпить кофе, чтобы поболтать о жизни. Мне не хотелось воскрешать свои воспоминания о человеке, принесшем столько тоски моему сердцу, я вежливо поблагодарила и отказалась от посиделок.

Следующим утром Алексей встречал меня возле вуза. В руках он держал букет красивых роз. «Это Вам!» – протягивая цветы, сказал Леша. «А где помятые ромашки?» – язвительно спросила я. «Тогда это были единственные цветы, которые я мог тебе подарить, а сейчас у ромашек не сезон, да и такой красивой девушке, как ты, дарить нужно только розы», – ответил молодой мужчина. Он попросил дать ему шанс, чтобы снова понравиться, ведь, по его мнению, наша встреча в деканате была судьбоносной. «Почему ты не искал меня раньше?» – спросила я. «Переживал, что буду выглядеть глупым и смешным», – ответил дипломированный юрист.

Мы решили начать всё сначала и вскоре поняли, что любим друг друга. Его родителям я не понравилась, ведь не кухарку из воинской части они мечтали видеть рядом с единственным сыном. Мне пришлось потратить много усилий, чтобы растопить их лед в их сердцах. Получив высшее образование, я нашла другую работу и вышла замуж за своего трепетного солдата, однажды вскружившего мне голову. Мы преодолели немало трудностей, но смогли приобрети собственное жилье, в котором свое место нашел роскошный Великий Кутх из дерева, выполненный прекрасной защитницей природы Полиной Никитиной. Свою дочку мы назвали в честь бабушки Алексея, которая обожала ворона, жившего в её дворе. По вечерам маленькая Лиза любила слушать рассказы, сказки и былины про нашу землю и народ, но больше всего ей нравилась легенда о Вороне – создателе этой суровой земли, родственники которого до сих пор иногда прилетают навестить нас.

Что касается прапорщика Андрея, он не погиб, но так и не стал генералом. Во время работы в пищеблоке воинской части я много слышала о странностях его характера, которые раньше не бросались в глаза командованию подразделения. Внезапная тяга к азартным играм и горячительным напиткам сгубили его карьеру и не позволили выучиться на офицера. Несколько раз он безуспешно лечился от алкоголизма. Подлые и гнилые поступки оттолкнули от него друзей и коллег. Он до сих пор не женат и у него нет детей. Среди впечатлительных сослуживцев до сих пор ходят слухи о проклятии ворона, застреленного однажды Андреем, согласно которому обидчик Великого Кутха был обречен на вечную пустоту в душе и одиночество…

Ариша ЗИМА