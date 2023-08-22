КАМЧАТСКИЙ МИНЗДРАВ – НЕ ЗДРАВ

22 Августа 2023



13 августа в госпитале Антальи, курортного города на юге Турции, умер 67-летний житель Камчатки Сергей Косицын. Он был на отдыхе с семьей, когда 6 августа почувствовал себя плохо. Мужчину положили в госпиталь, где ему диагностировали острый панкреатит (заболевание поджелудочной железы. – Прим. ред.). По словам супруги Сергея, его лечили в отделении интенсивной терапии, однако состояние больного продолжало ухудшаться, и его перевели в реанимацию. Ситуация осложнялась тем, что он не оформил медицинскую страховку, и оплата услуг госпиталя обходилась семье дорого. Супруга Сергея обратилась к российским властям с просьбой срочно эвакуировать мужа в Россию для продолжения лечения.

12 августа министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков заявил, что он «с самого начала в курсе ситуации» и держит её под личным контролем (ниже мы приведем его слова полностью, без стилистических и грамматических правок). Однако больной эвакуации не дождался. Его семья была вынуждена объявить в соцсетях сбор средств, чтобы доставить тело умершего родственника на Камчатку.

В чём же заключался личный контроль над ситуацией главы Камчатского Минздрава, который, если верить его словам, «с самого начала» знал о происходящем? Контроль – это, как известно, возможность действовать эффективно в любых обстоятельствах, несмотря на их сложность. Уметь контролировать ситуацию – значит, уметь быстро принимать решения и достигать поставленных целей. Министр же сказал следующее:

«Я с самого начала в курсе ситуации, с самого начала на связи с супругой (заболевшего пациента. – Прим. ред.), также подключен Центр медицины катастроф (так называемая пациентская защита), также подключено посольство Российской Федерации в Республике Турция, также ежечасно нахожусь я лично на связи со специалистами больницы (это и переводчики, это и врачи), динамически получаю ситуацию по состоянию в голосовом виде, в текстовом, и в том числе в формате выписки.

Касательно состояния пациента – состояние тяжелое, основной диагноз панкреатит, на фоне панкреатита развилась полиорганная недостаточность (одновременное или последовательное поражение нескольких систем организма. Определяющими признаками являются цианоз, одышка, отеки, гипотония, шоковое состояние. – Прим. ред.). Да действительно пациенту проводился гемодиализ (внепочечное очищение крови, при котором кровь проходит через особый аппарат и очищается от токсинов. – Прим. ред.). Да, действительно пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких. И самое главное, основное – в настоящее время состояние пациента не позволяет его транспортировать на территорию Российской Федерации для продолжения лечения.

Очень серьезно ситуацию осложняет – отсутствие у пациента медицинской страховки. Это в разы меняет ситуацию, меняет и юридически, и экономически, и в плане взаимодействия. Взаимодействия, в каком плане: взаимодействие с докторами, взаимодействие в плане с переводчиками, взаимодействие в плане динамического получения информации и еще как минимум пяти-семи…

Огромная просьба при выезде за территорию Российской Федерации все-таки оформлять медицинскую страховку. Пусть в минимальном объеме, но обязательно это делать».

Где тут эффективные действия для достижения поставленной цели? Неужели они в том, что Александр Гашков «ежечасно» названивал в турецкую больницу (что вызывает большие сомнения) и супруге пациента? Что изменилось для камчатского туриста и его родных, оттого что Гашков получал сообщения о состоянии больного? Ровным счетом ничего. Никакого решения на основе полученной информации министр не принимал и к поставленной цели – транспортировке больного для продолжения лечения в Россию, не смог приблизиться ни на шаг.

Что же касается «подключения центра медицины катастроф» и посольства Российской Федерации в Турции, то при чем тут контроль главы камчатского Минздрава? К тому же, как мы полагаем, в посольстве узнали о происходящем от супруги Сергея Косицына, а вовсе не от Александра Гашкова.

Камчатский министр здравоохранения лишь транслировал полученные сообщения другим: «Да, действительно пациенту проводился гемодиализ. Да, действительно пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких». И констатировал в итоге: «Состояние пациента не позволяет транспортировать его на территорию Российской Федерации для продолжения лечения». Другими словами, Александр Гашков расписался в собственном бессилии.

Жители Камчатки и родственники вместо ожидаемой помощи услышали от главы камчатского Минздрава беспомощное: «Это (отсутствие медицинской страховки. – Прим. ред.) в разы меняет ситуацию, меняет и юридически, и экономически, и в плане взаимодействия». Грамотный человек сказал бы: значительно ухудшает ситуацию. Но не будем придираться к словам камчатского министра, хотя меняться «в разы» можно и в лучшую сторону. Дальше он говорит: «Взаимодействия в каком плане: взаимодействие с докторами, взаимодействие в плане с переводчиками, взаимодействие в плане динамического получения информации и еще как минимум пяти-семи». Но он уже перед этим сказал, что ситуация поменялась. Зачем повторять то же самое еще раз?

Во всех этих многочисленных взаимодействиях ключевым моментом является оплата услуг переводчика, работы турецких медиков, а также лекарств, процедур и пребывания в больнице. Другими словами, если у пациента нет денег, значит, жизнь его находится под угрозой. Всё это министр мог бы сказать в двух предложениях.

Гашкову надо было бы сосредоточиться на поиске денег на услуги госпиталя и транспортировку больного в Россию, если он действительно хотел помочь соотечественнику. И найти способ решить эти вопросы быстро.

На Камчатке лет семь назад уже был похожий случай, когда в такой же ситуации оказалась наша соотечественница. Не имея медицинской страховки, она попала в автомобильную аварию в Турции. Жизнь её висела на волоске. Тогда в дело вместе с Правительством Камчатского края вмешалась депутат Государственной думы Ирина Яровая. Были оперативно решены финансовые проблемы и вопрос с транспортировкой пострадавшей. За камчатской девушкой выслали борт МЧС, который доставил её в Москву, где она успешно прошла лечение.

Понимаем, почему господин Гашков не обратился к Ирине Яровой. На селекторных совещаниях, которые касаются работы камчатского Минздрава, Ирина Яровая устраивает Гашкову выволочку.

В августе исполнился год, как Александр Гашков руководит камчатским Министерством здравоохранения. До вступления в эту должность он в течение примерно одного года был министром здравоохранения Ульяновской области, после чего подал в отставку. Нашим коллегам из ульяновских СМИ Гашков запомнился сомнительными реформами и рядом скандалов («В» от 17.08.2022 «И снова здравствуйте»). Теперь он оттачивает свои управленческие навыки в нашем регионе. За время его работы, по данным редакции, значительно увеличились жалобы на камчатскую медицину.

За последние три года, после ухода с поста министра здравоохранения Камчатского края Елены Сорокиной, проблемным министерством «рулит» уже четвертый чиновник (если считать временно исполняющих обязанности). Пусть теперь читатели сами ответят на вопрос, как с такой кадровой чехардой можно навести порядок в камчатском Минздраве. Мы уже не обращаем внимания на личность и профессиональные качества здравоохранительных министров.

Коллектив редакции газеты «Вести» выражает искренние соболезнования семье Сергея Косицына.

Наталья МАКСИМИШИНА

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ