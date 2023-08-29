НОВЫЕ ПРАВИЛА ШКОЛЬНОЙ УЧЕБЫ

29 Августа 2023



Подошли к концу летние каникулы. В мэрии Петропавловска-Камчатского отчитались, что все тридцать пять школ города готовы к учебному году. Первого сентября, в День знаний, в них придут более двух тысяч первоклашек, для которых прозвенит первый в их жизни школьный звонок. Всего же в краевой столице сядут за парты около двадцати с половиной тысяч учеников.

Что же изменится для российских школьников, их родителей и учителей в новом учебном году?

В прошлом году Государственная дума РФ приняла ряд поправок в Федеральный закон «Об образовании».

Важнейшим изменением стало введение в новом учебном году Федеральной основной общеобразовательной программы (ФООП) как для государственных школ, так и для частных. Она заменяет прежние рекомендации Минпросвещения.

До сих пор каждая школа могла использовать собственную программу, а каждый учитель – выбирать учебники и трактовать темы по своему усмотрению. При этом список учебной литературы, входившей в федеральный перечень, постоянно менялся. К тому же использование разных образовательных программ создавало трудности, когда ребенок переходил из одной школы в другую. Теперь рабочие программы и учебники для всех школ станут едиными и обязательными, то есть появился единый стандарт школьного образования.

Право на разработку авторских программ у школ остается, но делать это можно только с учетом требований основной общеобразовательной программы. Меньше информации давать нельзя, больше – можно. Также нововведения закрепляют необходимость соответствия заданий экзамена содержанию учебников.

Газета «Вести» была единственным изданием на Камчатке, которая указывала на такое несоответствие, причем делала это постоянно на протяжении ряда лет. Образно говоря, редакция исписала все перья, доказывая, что уровень сложности задач на ЕГЭ выше того уровня знаний, которые дают учителя в обычных средних образовательных российских школах. Здесь не хватит места, чтобы перечислить все публикации, посвященные редакцией этой болезненной теме. Процитируем одну из них: «Главное противоречие ЕГЭ, чего никак не может взять себе в толк наш министр просвещения, заключается в том, что уровень знаний, преподаваемых в средней школе, значительно ниже уровня знаний, которые необходимы для успешной сдачи ЕГЭ. Другими словами, школьникам не преподают то, о чём спрашивают на экзамене. Поэтому они вынуждены идти к репетиторам, которые действительно просто натаскивают их на ЕГЭ. К тому же репетиторы объясняют выпускникам, как можно обмануть систему, чтобы получить более высокий балл. По разным данным на Камчатке до сорока процентов школьников прибегают к услугам репетиторов или их заменяют свои же учителя на дополнительных занятиях. Во многих школах дело доходило до абсурда: ученики не посещали уроки, но исправно ходили к репетиторам». («В» от 26.06.2019 года «Меньше знаешь, будешь здесь»). Новые поправки в «Закон об образовании» наконец-то признали существование озвученной проблемы на официальном уровне, чего раньше никак не удавалось добиться от Минпросвещения. Остается только посочувствовать тем поколениям выпускников, которые были вынуждены сдавать ЕГЭ, сталкиваясь с заданиями, о которых им не рассказывали на уроках.

Но вернемся к единой общеобразовательной программе. Согласно принятым поправкам в закон, переходить на новый стандарт будут постепенно, полностью переход должен завершиться к началу 2027–2028 учебного года.

В новом учебном году внедрение единой общеобразовательной программы в начальной школе начнется по русскому языку, чтению и окружающему миру. В среднем звене – по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Выбор этих дисциплин в Минпросвещения объясняют тем, что это образовательная основа и вариативности в подаче материала по этим предметам быть не должно. К примеру, по истории сейчас существует более восьмидесяти учебников, по русскому языку – более ста.

Из перечня обязательных школьных предметов будут исключены экономика, право, астрономия, естествознание, экология и «Россия в мире». В рамках математики, кроме алгебры и геометрии, появится курс «Вероятность и статистика».

Изменятся уроки истории. Преподавать этот предмет в десятых и одиннадцатых классах начнут по новым единым учебникам. Его авторами стали помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

В новом учебнике для десятиклассников охвачен период с 1914 по 1945 годы. Значительно расширен блок о Великой Отечественной войне, истории которой посвящена почти треть материалов. Учебник «История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 года по настоящее время. Раздел новейшей истории пополнен главой о Крымской весне. Кроме того, учебник содержит главу «Россия сегодня. Специальная военная операция».

Учебники имеют QR-коды и ссылки на архивные материалы, книги, фильмы и другие источники информации.

Владимир Мединский подчеркнул, что новый учебник отражает российский государственный взгляд на то, «как должна выглядеть и преподноситься история».

Поправки в закон «Об образовании» повлияли и на курс «Основы безопасности жизнедеятельности». Минпросвещения утвердило федеральную программу школьного образования для 10–11-х классов, где представлено два варианта курса ОБЖ. Один является базовым: он содержит привычные разделы по безопасности. В другом есть раздел «Элементы начальной военной подготовки». В него включены следующие темы: строевая подготовка и воинское приветствие, оружие пехотинца и правила обращения с ним, автомат Калашникова – основы и правила стрельбы, устройство и принцип действия ручных гранат, средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою; сооружения для защиты личного состава и другие.

Уточняется, что каждая школа сможет самостоятельно выбрать более подходящий для себя вариант. А с 1 сентября 2024–2025 учебного года предмет ОБЖ планируется переименовать в «Основы безопасности и защита Родины» и распространить элементы начальной военной подготовки на другие классные параллели.

О необходимости возврата школьного курса начальной военной подготовки, обязательной когда-то для советских учеников, «Вести» говорили не раз.

Кроме того, с нового учебного года в школах страны вводится обязательный профориентационный минимум. Занятия по профориентации должны проводиться еженедельно для учеников с шестого по одиннадцатый класс. При этом количество часов под занятия в течение года каждое учебное заведение выбирает самостоятельно из трех вариантов: их может быть сорок, шестьдесят или восемьдесят. Работу по профориентации для школьников будут проводить как на уроках, так и во внеурочное время, включая экскурсии на предприятия, производственную практику – в колледжах и на предприятиях, участие родителей в школьных встречах с представителями разных профессий.

Изменилось и отношение к общественно полезной работе. Школам разрешено привлекать учащихся к труду без согласия родителей. Речь идет об уборке классов и пришкольной территории, озеленении школьного двора, участии в субботниках, оформлении кабинетов к праздничным дням, помощи в школьных библиотеках и музеях. Закон также позволяет школам привлекать учеников к участию в патриотических и добровольческих акциях. Поручать работу школьникам можно в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья. Соответствующие поправки к закону о трудовом воспитании школьников были приняты Госдумой в июле этого года.

Что касается Единого государственного экзамена, о вреде которого так много и горячо говорили в Государственной думе, то реформа образования не предполагает его замены традиционными экзаменами. Однако некоторые изменения в государственной итоговой аттестации в 2023–2024 учебном году всё же произойдут. Одиннадцатиклассники смогут изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный и наоборот. Выпускники прошлых лет смогут изменить или дополнить перечень предметов, выбранных для прохождения ЕГЭ. При этом сдавать экзамены они смогут только в резервные сроки основного периода. Срок проверки экзаменационных работ по информатике сократится с четырех календарных дней до двух. Дополнительную дату проведения итогового сочинения перенесли на вторую среду апреля (раньше это была первая рабочая среда мая).

Приятные изменения в новом учебном году ждут хорошистов. Серебряной медали вернули официальный статус и присвоили название «За особые успехи в учении» II степени. (До 2014 года серебряные медали получали выпускники, у которых в аттестате было не более двух четверок. С 2014 года была введена единая федеральная медаль «За особые успехи в учении», которая выдавалась только отличникам. Правда, регионы получили право самостоятельно устанавливать для обучающихся виды поощрений. – Прим. ред.)

С нового учебного года серебро смогут получить ученики, в аттестатах которых было одна или две четверки, а все остальные оценки – «отлично». Закон об этом Совет Федерации одобрил в конце июля. По заверению глава Минпросвещения Сергея Кравцова, серебряные медали будут давать их обладателям от двух до трех дополнительных баллов при поступлении в вузы.

Пока этот материал готовился к печати, в камчатском Министерстве образования отчитались, что 24 августа в Камчатский край поступили учебники истории для десятых и одиннадцатых классов единого образца. Учебники по этому предмету с пятого по девятый классы планируется подготовить к началу следующего учебного года.

Подготовила Наталья МАКСИМИШИНА

(По материалам российских СМИ)