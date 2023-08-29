курьёзы камчатского края

29 Августа 2023



«смеяться, право, не грешно...»

На прошлой неделе хроническая политтусовщица суперсекретного города Вилючинска Ирина Соловьева распространила в соцсетях документ, вышедший из-под пера мирового судьи судебного участка № 26 Вилючинского судебного района Камчатского края Идрисова Е. О., который «установил…». То, что он установил, изложено на восьми страницах убористым текстом. В разделе «Решил» нам открывается самая интригующая часть объемного, надо полагать, агитационного опуса кандидата на дополнительных выборах в депутаты Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному округу № 12. Оказывается, бывшая элдэпээровка, не так давно исключенная из партии, отсудила у предприятия ООО «Квартал М» (Управляющая компания) 518 рублей 41 копейку за содержание жилого помещения, в коем проживает истица, то бишь госпожа Соловьева. Ей-богу, она являет собой презанятную бестолково-нахрапистую даму, до самозабвения влюбленную в себя.

Начну с того, что за последние 15 лет ни одни выборы в Вилючинскую городскую думу, включая дополнительные, не обходились без Ирины Дмитриевны Соловьевой. В 2020 году она тоже «трясла» решением Вилючинского городского суда, который обязал городскую администрацию создать и обеспечить содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Инициатором этого решения стала Ирина Соловьева, обратившаяся с соответствующей жалобой в прокуратуру Вилючинска, а те по её жалобе вышли в суд. Здесь следует пояснить: до этого решения суда в микрорайоне Приморский (ранее носивший название Петропавловск-Камчатский-50) мусорных баков отродясь не бывало. Мусоровозы два раза в сутки в определенное время подъезжали к жилым домам и звонили в колокол. Услышав мелодичный звон, жители домов, к которым подъезжала машина, должны были быстро выйти на улицу с накопившимся в квартире мусором и загрузить его в спецавтомобиль. Приморцы последние 40 лет очень гордились такой привилегией. На улицах не было помоек, а значит, не было крыс, медведей, и шальной ветер не разносил по округе вонь вместе с обрывками бумаги, полиэтиленовыми пакетами и другим летучим мусором. Так продолжалось до 27 января 2020 года, когда Вилючинский городской суд Камчатского края под председательством госпожи Хорхординой с подачи Ирины Соловьевой не вынес свое решение. Тогда газета предположила, что выпускница Волочисского ПТУ (Западная Украина, Тернопольская область), на тот момент являющаяся депутатом Городской думы Вилючинска, затеяла «мусорную реформу» в городе подводников по заказу ООО УК «Квартал М». Последняя хотела нанести материальный ущерб компаниям-конкурентам. Дело в том, что у конкурентов были только мусоровозы, необорудованные захватом для мусорных баков. Поэтому для участия в последующих конкурсах по вывозу мусора им необходимо было закупить спецавтомобили, имеющие упомянутые захваты. Понимая, что установка мусорных баков вызвала бы явное недовольство жителей, «квартальцы» решили использовать депутата Вилючинской городской думы госпожу Соловьеву как предохранительную прокладку. К тому же вступать в открытую войну со своими конкурентами соловьевским кукловодам не хотелось. Они понимали, что «боевые» действия всегда ведут к финансовым потерям с обеих сторон. После того как вилючинцам открылась правда про мусормейкершу, они не избрали её в городскую думу в 2020 году. На дополнительных выборах 2021 года Ирина Соловьева с разгромным счетом проиграла Анару Атлуханову. Видимо, после этого ей предложили написать заявление о выходе из ЛДПР. Уроженка западной Украины, выпускница ПТУ, кладовщица, осужденная в 2012 году по ч. 1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль), дважды проигравшая выборы, покинула стройные ряды партии ЛДПР.

Сделаем небольшое отступление. За последние несколько лет на Камчатке рейтинг политической партии ЛДПР значительно снизился. Жители поселковых и муниципальных образований полуострова всё чаще отдавали предпочтение беспартийным кандидатам-самовыдвиженцам. Наверное, руководство Управляющей компании ООО «Квартал М» сделало выводы из проигранных госпожой Соловьевой выборов и предложило ей стать беспартийной и пойти на очередные выборы самовыдвиженкой. Для того чтобы их кандидатшу не связали с «Кварталом М» придумали легенду, по которой «западэнка» Соловьева якобы вступила в конфликт с вышеупомянутой управляющей компанией. Как было указано ранее, мусормейкерша в суде выиграла у ООО «Квартал М» 518 рублей 41 копейку. Поэтому вилючинцы должны поверить, что госпожа Соловьева не имеет к упомянутой управляющей компании никакого отношения. Кукловоды опять просчитались. Во-первых, волочисская пэтэушница вряд ли с такой точностью сумела бы посчитать размер нанесенного ей ущерба. Во-вторых, смущает слишком маленькая сумма денег, ради которой разгорелся такой сыр-бор. В-третьих, скорее всего, региональное отделение партии ЛДПР решило разыграть совместно с ООО «Квартал М» нехитрую комбинацию. Местные элдэпээровцы выдвинули на выборы явно провального кандидата в депутаты, жителя Новосибирска, работника Унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» Александра Трусевского. Полагаю, за несколько дней до выборов он снимет свою кандидатуру в пользу беспартийной самовыдвиженки Ирины Соловьевой. В поддержку этой версии говорит то обстоятельство, что господин Трусевский ходит рука об руку с госпожой Соловьевой. Возможно, я слишком переоцениваю умственный потенциал руководства регионального ЛДПР. Тогда глупее решения не придумаешь, чем выдвинуть на камчатские выборы кандидата, проживающего в Новосибирске, понимая, что госпожа Соловьева будет играть с ним на одном электоральном поле, т.е. оттянет на себя его голоса. Другими словами, эти два кандидата отбирают друг у друга избирателей. Возможно, руководитель регионального отделения ЛДПР Валерий Калашников таким образом решил подыграть политической партии «Единая Россия», т.е. «обезжирил» свою бывшую коллегу по партии госпожу Соловьеву.

В любом случае самоперемещающаяся биоплатформа с хаотичными политнастройками уверенно двинула из суперсекретного города прямо в рубрику нашей газеты «Курьезы Камчатского края».

Недавно «Вестям» стало известно, что кандидатура Сергея Анатольевича Павлова, руководителя Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, рассматривается министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Николаевичем Патрушевым для назначения на должность руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому АО.

Господин Павлов на Камчатке лицо известное. Напомню нашим читателям, что Сергей Павлов закончил военную службу в 1996 году в должности завклуба, т.е. начальника Дома офицеров Российской Армии. Эта должность позволяла ему контактировать напрямую с командованием армейского корпуса, дислоцированного в те времена на Камчатке. Обладая одним безусловным талантом – уметь угодить нужным людям, он очень быстро нашел контакт с начальником штаба армейского корпуса (до сокращения штаб размещался в Петропавловске-Камчатском) генерал-майором Варенниковым-младшим. Уже став депутатом областного совета, господин Павлов этой «дружбе» не дал угаснуть. Он сумел дважды избраться депутатом областного совета. Побывав поочередно в партиях «Наш дом – Россия», «Единая Россия», «Родина» и «Справедливая Россия». Будучи членом «Единой России», он даже возглавил фракцию «едросов» в областном совете. Далее излагаю версию случившихся головокружительных перипетий с бывшим военным завклубом.

Полагаю, политическая карьера Сергея Павлова не сложилась из-за несокрушимой склонности изрядно злословить в адрес вчерашних друзей в сочетании с патологической подлостью и жадностью. И главное, он легко менял невыгодные убеждения на выгодные. Всё это привело его к конфликту с тогдашним руководителем отделения партии «Единая Россия» президентом «Агропромбанка» Дмитрием Повзнером. Скандал разгорелся особенно сильно, когда Сергей Анатольевич публично нелицеприятно высказался по поводу национальности Дмитрия Марковича. Полагаю, бывший политработник пошел тогда на эскалацию конфликта умышленно. В завклубе окончательно выпестовался комплекс Наполеона – не хватало войска. Было понятно: господин Повзнер войско не даст. Он сам был не прочь понаполеонствовать. К тому времени на политическую арену вышла партия «Родина», одним из создателей которой был генерал армии Варенников-старший, с сыном которого сильно приятельствовал камчатский наполеончик. Дело осталось за малым: выйти из «Единой России», посильнее хлопнув дверью, чтобы под шум протеста создать и возглавить региональное отделение партии «Родина». Замыслу перебежчика помог осуществиться главный коммунист полуострова губернатор Камчатской области Михаил Машковцев. Он чувствительно щелкнул по носу «Единую Россию», да еще чужими руками. Михаил Борисович не мог отказать себе в этом удовольствии. Возглавив камчатское региональное отделение «Родины», новоиспеченный партийный лидер свежей партии сумел в конце концов поссориться почти со всеми своими соратниками и разрушить многое из того, что было создано в смысле партийного строительства. Терпеть Павлова собирались далеко не все. В 2006 году партия «Родина» объединилась с «Партией пенсионеров» и с микроскопической «Партией жизни», образовался очередной невнятный политический проект во главе с Сергеем Мироновым. И уже на следующий год, на выборах в Законодательное собрание Камчатского края региональное отделение «Справедливой России» пошло на выборы. Более трети его членов, идущих по списку, сняли свои кандидатуры, и тогда по закону всех кандидатов от партии «СР» сняли с выборов. Среди одномандатных депутатов от «Справедливой России» не прошел никто. Сам руководитель регионального отделения эсэров Сергей Павлов пытался избраться в третьем избирательном округе, где до того уже два раза становился депутатом. Главный камчатский эсэр с треском проиграл выборы. Его более чем в два раза по количеству голосов обошел до того времени никому не известный, предприниматель Эдуард Мелехин. После выборов господина Павлова однопартийцы исключили из рядов «Справедливой России» за действия, приведшие к её уничижительному поражению. После чего бывший главный камчатский эсэр внезапно исчез с политического подиума.

В 2008 году Сергей Павлов пытался возглавить Территориальное управление Федерального агентства по рыболовству Камчатского края. Его мечтам не суждено было сбыться, но «вони» от него было много. Затем он объявился в 2011 году в роли исполняющего обязанности начальника управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Камчатскому краю. Похоже, жизнь на Камчатке ничему не научила недоделанного бонопартишку.

Терруправление Госимуществом, которое имело такое несчастье, как руководитель Сергей Павлов, заключило договоры на ответственное хранение арестованных и конфискованных морских судов, находящихся в собственности Российской Федерации. За каждое хранимое судно государство платит немалые деньги тому, кто хранит (около двухсот двадцати тысяч рублей в месяц за одно судно). Причем терруправление не может по своему усмотрению выбирать того, кто будет хранить, а только по конкурсу.

В 2011 году, еще до прихода Павлова, конкурс на хранение тринадцати судов выиграла фирма ООО «РосМорСпецСервис», что и было оформлено соответствующим контрактом. Все суда стояли на причале СРВ. Выходило, что терруправление платило фирме ООО «РосМорСпецСервис» за хранение около восьми с половиной миллионов рублей в квартал, а самому Павлову не доставалось ни копейки. Жить с этой мыслью Сергею Анатольевичу было невыносимо. Его изнаночный ум ежемесячно испытывал сильное потрясение, когда рука бухгалтера подписывала очередные платежные поручения. И деньги текли мимо, мимо, мимо…

И однажды его осенило. В июле этого года на свет появляется новая компания, заявившая себя на хранение судов ООО «СпецМорТрансСервис» во главе с генеральным директором Константином Галдусом, бывшим депутатом областного совета, давним павловским подельником. Причем Устав, да и само название вновь образованного ООО «СпецМорТрансСервис» почти один в один перекликается с ООО «РосМорСпецСервис». После чего без проведения конкурса суда передались на хранение во вновь образованную фирму.

Господин Павлов, исполняя обязанности руководителя Камчатского территориального управления руководителя Росимущества, без объявления аукциона, как того требует Федеральный закон № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» передал суда, находящиеся на хранении в ООО «РосМорСпецСервис», в другую компанию – ООО «СпецМорТрансСервис». Предположу, что личная выгода господина Павлова, по скромным подсчетам, составила около восьми миллионов рублей.

После того как на его действия было написано заявление руководителю Камчатского территориального управления Федеральной антимонопольной службы Андрею Петрову, началось мучительное ожидание результатов проверки. Мы предположили, что налицо некое умышленное затягивание дела со стороны антимонопольщиков, т.к. главный антимонопольщик Камчатки некогда приятельствовал с Сергеем Павловым. Оказалось, всё не так просто. Решение о том, что действия господина Павлова признаны незаконными, на бумаге существует. Но дальше этого дело не пошло, антимонопольщики не «родили» документ с требованием вернуть всё обратно, т.е. прекратить «нарушение закона». Андрей Петров объяснил причину подобного «бездействия». С его слов, и.о. руководителя Камчатского ТУ Росимущества, то бишь Павлов, придумал хитрую схему ухода от аукционов. Как оказалось, суда были переданы без аукциона для хранения в другую компанию всего на один день (эта услуга составляет менее 100 тысяч рублей и поэтому не требует проведения аукциона). По истечении суток суда оставались у нового хранителя на продолжительный срок, а потом тот (хранитель) через суд получал деньги с Территориального управления Росимущества за фактически оказанную услугу. На протест руководителя Камчатского территориального управления ФАС исполняющий обязанности руководителя ТУ Росимущества якобы отвечал, что у него нет денег на проведение нового аукциона. Время шло, деньги за хранение судов набегали немалые, Павлов и компания были довольны. Когда запахло жареным, господин Павлов убыл с Камчатки и, как выяснилось позже, возглавил Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

После отъезда Сергея Павлова в Хабаровск схема ухода от аукционов по хранению арестованных судов в Камчатском крае перестала работать. Однако не перестал трудиться бывший завклуб, хронический «политперебежчик» и чудо-управленец с оглушительным самомнением и гипертрофированной способностью угождать нужным людям (иногда это называют лизоблюдством) – прямо скажем, очень полезное для карьеры качество.

На флоте говорят: «шило» в холщевом мешке не унесешь – прольется. Так случилось, что эту пословицу забыл Алексей Войтов, бывший заместитель председателя Правительства Камчатского края при губернаторе Владимире Илюхине. По версии газеты, он так «скрывал» свое желание избраться депутатом Законодательного собрания Камчатского края, что об этом знали все, кто так или иначе с ним сотрудничал. За время его работы в правительстве мне доводилось слышать в его адрес так называемое «погоняло» – Мажор и Нарцисс. Трудно сказать, чего в нём больше из этих двух, будем говорить, имен с понятиями. В его голове всё так мудрено переплелось, что стало неразличимо, где кончается Мажор и начинается Нарцисс, или наоборот.

В начале минувшей недели до газеты докатилась информация изрядно позабавившая нас. Далее излагаю версию событий, заслуживающую внимания рубрики «Курьезы Камчатского края».

Мажор-Нарцисс, оказывается, не оставил свою тщеславную мечту стать депутатом Законодательного собрания Камчатского края. Напомню, его политическое ковыляние началось после увольнения из регионального правительства. Господин Войтов пытался возглавить местное отделение ЛДПР, чтобы избраться в Законодательное собрание края с прицелом занять освобожденную должность не меньше заместителя председателя. Он считает людей за мусор и искренне убежден, что они должны служить ему и радоваться тому, что их сиятельство есть. Не обремененный моральными принципами, господин Войтов очень удивился, когда получил от ворот поворот в местном отделении ЛДПР. Он давно и небезосновательно списал членов ЛДПР в «отстой» и никак не мог взять в толк, почему камчатские элдэпээровцы его недооценили.

Кстати сказать, светозарному Войтову выпала конфигурация из трех пальцев не только на политическом поприще. На мой взгляд, благодаря его управленческой бестолковости в здании краевого правительства (площадь Ленина, 1) исчезло помещение столовой. Точнее, там в 2016 году начался бесконечный ремонт, который курировал наш нарциссный Мажор. Ремонт до сих пор не закончился. Так что членам краевого правительства и другим, менее маститым работникам, питаться приходится где попало.

Полагаю, благодаря связям бывшего губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, его подопечный Алексей Войтов, младо дерзновенный и часто тостующий: «Я Ваш верный солдат!» – был пристроен в золотодобывающую компанию «Тревожное зарево», впоследствии переименованную в ТСГ «Асача». В октябре 2021 года наш Мажор возглавил компанию «Золото Камчатки».

Пожалуй, с этого момента начался новый отсчет его неугасимой мечты стать депутатом Законодательного собрания Камчатского края. Он сумел найти общий язык с нынешним заместителем председателя Правительства Камчатского края Павлом Ясевичем, отвечающим за внутреннюю политику, и тот посодействовал ему занять должность заместителя председателя Совета сторонников партии «Единая Россия», разумеется, благодаря только мажористым глазам. Это был маленький трамплин для большого прыжка в политический омут. И тут Нарцисс-Мажору повезло: 25 июля 2023 года были досрочно прекращены полномочия депутата Заксобрания Камчатского края от 11 избирательного округа Юрия Ломакина согласно его заявлению. Сладкой слюной потекли надежды у новоиспеченного зампреда регионального совета сторонников. Правда, несколько смущала цена освободившегося депутатского кресла (более 20 миллионов рублей), но в конечном счете при отсутствии «достойных» заявителей торг в воображении Войтова рисовался уместным. Где-то на тайных полках его перевозбужденного мозга едва различимым диссонансом звучала старая песня в исполнении Александра Малинина: «Я хотел въехать в город на белом коне…» Эта же песня в свое время чудилась бывшему главе администрации Елизовского района, главе администрации ПКГО и прочая, прочая, прочая, известному на Камчатке толерасту (очень толерантному человеку) Дмитрию Зайцеву. Последний некоторое время приятельствовал с Алексеем Войтовым, пытаясь устроиться к нему на работу. В итоге судьба камчатского толераста всё ковыляет мимо полуострова Камчатка.

В упомянутой двухходовой политической комбинации нет ничего невозможного. Тут, главное, Мажору быть порасторопнее, вовремя занести деньги кому надо, и дело в шляпе. Однако не всё так просто. Во-первых, господин Войтов не хочет тратить личные деньги и, видимо, попытается уговорить своих учредителей заплатить за него. Захотят ли те удобрять гипертрофированное тщеславие своего работника немалыми деньгами – большой вопрос. Во-вторых, как мы уже рассказывали, господин Войтов напоминает красивого пуделя, которого хозяин водит с собой на поводке в дорогой пивной бар, чтобы иметь возможность после выпитой кружки пива сплевывать не на пол (запрещено правилами питейного заведения), а на красивую длинную шерсть четвероногого спутника. Но изюминка ситуации заключается в том, что кудрявой ухоженной собаке нравятся дорогие пивные бары и поводки. И зачем тогда хозяину повышать статус своего пуделя?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ