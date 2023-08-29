курьёзы камчатского края

Печать
PDF

29 Августа 2023

«смеяться,  право,  не  грешно...»

На прошлой неделе хроническая политтусовщица суперсекретного города Вилючинска Ирина Соловьева распространила в соцсетях документ, вышедший из-под пера мирового судьи судебного участка № 26 Вилючинского судебного района Камчатского края Идрисова Е. О., который «установил…». То, что он установил, изложено на восьми страницах убористым текстом. В разделе «Решил» нам открывается самая интригующая часть объемного, надо полагать, агитационного опуса кандидата на дополнительных выборах в депутаты Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному округу № 12. Оказывается, бывшая элдэпээровка, не так давно исключенная из партии, отсудила у предприятия ООО «Квартал М» (Управляющая компания) 518 рублей 41 копейку за содержание жилого помещения, в коем проживает истица, то бишь госпожа Соловьева. Ей-богу, она являет собой презанятную бестолково-нахрапистую даму, до самозабвения влюбленную в себя.

Начну с того, что за последние 15 лет ни одни выборы в Вилючинскую городскую думу, включая дополнительные, не обходились без Ирины Дмитриевны Соловьевой. В 2020 году она тоже «трясла» решением Вилючинского городского суда, который обязал городскую администрацию создать и обеспечить содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Инициатором этого решения стала Ирина Соловьева, обратившаяся с соответствующей жалобой в прокуратуру Вилючинска, а те по её жалобе вышли в суд. Здесь следует пояснить: до этого решения суда в микрорайоне Приморский (ранее носивший название Петропавловск-Камчатский-50) мусорных баков отродясь не бывало. Мусоровозы два раза в сутки в определенное время подъезжали к жилым домам и звонили в колокол. Услышав мелодичный звон, жители домов, к которым подъезжала машина, должны были быстро выйти на улицу с накопившимся в квартире мусором и загрузить его в спецавтомобиль. Приморцы последние 40 лет очень гордились такой привилегией. На улицах не было помоек, а значит, не было крыс, медведей, и шальной ветер не разносил по округе вонь вместе с обрывками бумаги, полиэтиленовыми пакетами и другим летучим мусором. Так продолжалось до 27 января 2020 года, когда Вилючинский городской суд Камчатского края под председательством госпожи Хорхординой с подачи Ирины Соловьевой не вынес свое решение. Тогда газета предположила, что выпускница Волочисского ПТУ (Западная Украина, Тернопольская область), на тот момент являющаяся депутатом Городской думы Вилючинска, затеяла «мусорную реформу» в городе подводников по заказу ООО УК «Квартал М». Последняя хотела нанести материальный ущерб компаниям-конкурентам. Дело в том, что у конкурентов были только мусоровозы, необорудованные захватом для мусорных баков. Поэтому для участия в последующих конкурсах по вывозу мусора им необходимо было закупить спецавтомобили, имеющие упомянутые захваты. Понимая, что установка мусорных баков вызвала бы явное недовольство жителей, «квартальцы» решили использовать депутата Вилючинской городской думы госпожу Соловьеву как предохранительную прокладку. К тому же вступать в открытую войну со своими конкурентами соловьевским кукловодам не хотелось. Они понимали, что «боевые» действия всегда ведут к финансовым потерям с обеих сторон. После того как вилючинцам открылась правда про мусормейкершу, они не избрали её в городскую думу в 2020 году. На дополнительных выборах 2021 года Ирина Соловьева с разгромным счетом проиграла Анару Атлуханову. Видимо, после этого ей предложили написать заявление о выходе из ЛДПР. Уроженка западной Украины, выпускница ПТУ, кладовщица, осужденная в 2012 году по ч. 1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль), дважды проигравшая выборы, покинула стройные ряды партии ЛДПР.

Сделаем небольшое отступление. За последние несколько лет на Камчатке рейтинг политической партии ЛДПР значительно снизился. Жители поселковых и муниципальных образований полуострова всё чаще отдавали предпочтение беспартийным кандидатам-самовыдвиженцам. Наверное, руководство Управляющей компании ООО «Квартал М» сделало выводы из проигранных госпожой Соловьевой выборов и предложило ей стать беспартийной и пойти на очередные выборы самовыдвиженкой. Для того чтобы их кандидатшу не связали с «Кварталом М» придумали легенду, по которой «западэнка» Соловьева якобы вступила в конфликт с вышеупомянутой управляющей компанией. Как было указано ранее, мусормейкерша в суде выиграла у ООО «Квартал М» 518 рублей 41 копейку. Поэтому вилючинцы должны поверить, что госпожа Соловьева не имеет к упомянутой управляющей компании никакого отношения. Кукловоды опять просчитались. Во-первых, волочисская пэтэушница вряд ли с такой точностью сумела бы посчитать размер нанесенного ей ущерба. Во-вторых, смущает слишком маленькая сумма денег, ради которой разгорелся такой сыр-бор. В-третьих, скорее всего, региональное отделение партии ЛДПР решило разыграть совместно с ООО «Квартал М» нехитрую комбинацию. Местные элдэпээровцы выдвинули на выборы явно провального кандидата в депутаты, жителя Новосибирска, работника Унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» Александра Трусевского. Полагаю, за несколько дней до выборов он снимет свою кандидатуру в пользу беспартийной самовыдвиженки Ирины Соловьевой. В поддержку этой версии говорит то обстоятельство, что господин Трусевский ходит рука об руку с госпожой Соловьевой. Возможно, я слишком переоцениваю умственный потенциал руководства регионального ЛДПР. Тогда глупее решения не придумаешь, чем выдвинуть на камчатские выборы кандидата, проживающего в Новосибирске, понимая, что госпожа Соловьева будет играть с ним на одном электоральном поле, т.е. оттянет на себя его голоса. Другими словами, эти два кандидата отбирают друг у друга избирателей. Возможно, руководитель регионального отделения ЛДПР Валерий Калашников таким образом решил подыграть политической партии «Единая Россия», т.е. «обезжирил» свою бывшую коллегу по партии госпожу Соловьеву.

В любом случае самоперемещающаяся биоплатформа с хаотичными политнастройками уверенно двинула из суперсекретного города прямо в рубрику нашей газеты «Курьезы Камчатского края».

Недавно «Вестям» стало известно, что кандидатура Сергея Анатольевича Павлова, руководителя Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, рассматривается министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Николаевичем Патрушевым для назначения на должность руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому АО.

Господин Павлов на Камчатке лицо известное. Напомню нашим читателям, что Сергей Павлов закончил военную службу в 1996 году в должности завклуба, т.е. начальника Дома офицеров Российской Армии. Эта должность позволяла ему контактировать напрямую с командованием армейского корпуса, дислоцированного в те времена на Камчатке. Обладая одним безусловным талантом – уметь угодить нужным людям, он очень быстро нашел контакт с начальником штаба армейского корпуса (до сокращения штаб размещался в Петропавловске-Камчатском) генерал-майором Варенниковым-младшим. Уже став депутатом областного совета, господин Павлов этой «дружбе» не дал угаснуть. Он сумел дважды избраться депутатом областного совета. Побывав поочередно в партиях «Наш дом – Россия», «Единая Россия», «Родина» и «Справедливая Россия». Будучи членом «Единой России», он даже возглавил фракцию «едросов» в областном совете. Далее излагаю версию случившихся головокружительных перипетий с бывшим военным завклубом.

Полагаю, политическая карьера Сергея Павлова не сложилась из-за несокрушимой склонности изрядно злословить в адрес вчерашних друзей в сочетании с патологической подлостью и жадностью. И главное, он легко менял невыгодные убеждения на выгодные. Всё это привело его к конфликту с тогдашним руководителем отделения партии «Единая Россия» президентом «Агропромбанка» Дмитрием Повзнером. Скандал разгорелся особенно сильно, когда Сергей Анатольевич публично нелицеприятно высказался по поводу национальности Дмитрия Марковича. Полагаю, бывший политработник пошел тогда на эскалацию конфликта умышленно. В завклубе окончательно выпестовался комплекс Наполеона – не хватало войска. Было понятно: господин Повзнер войско не даст. Он сам был не прочь понаполеонствовать. К тому времени на политическую арену вышла партия «Родина», одним из создателей которой был генерал армии Варенников-старший, с сыном которого сильно приятельствовал камчатский наполеончик. Дело осталось за малым: выйти из «Единой России», посильнее хлопнув дверью, чтобы под шум протеста создать и возглавить региональное отделение партии «Родина». Замыслу перебежчика помог осуществиться главный коммунист полуострова губернатор Камчатской области Михаил Машковцев. Он чувствительно щелкнул по носу «Единую Россию», да еще чужими руками. Михаил Борисович не мог отказать себе в этом удовольствии. Возглавив камчатское региональное отделение «Родины», новоиспеченный партийный лидер свежей партии сумел в конце концов поссориться почти со всеми своими соратниками и разрушить многое из того, что было создано в смысле партийного строительства. Терпеть Павлова собирались далеко не все. В 2006 году партия «Родина» объединилась с «Партией пенсионеров» и с микроскопической «Партией жизни», образовался очередной невнятный политический проект во главе с Сергеем Мироновым. И уже на следующий год, на выборах в Законодательное собрание Камчатского края региональное отделение «Справедливой России» пошло на выборы. Более трети его членов, идущих по списку, сняли свои кандидатуры, и тогда по закону всех кандидатов от партии «СР» сняли с выборов. Среди одномандатных депутатов от «Справедливой России» не прошел никто. Сам руководитель регионального отделения эсэров Сергей Павлов пытался избраться в третьем избирательном округе, где до того уже два раза становился депутатом. Главный камчатский эсэр с треском проиграл выборы. Его более чем в два раза по количеству голосов обошел до того времени никому не известный, предприниматель Эдуард Мелехин. После выборов господина Павлова однопартийцы исключили из рядов «Справедливой России» за действия, приведшие к её уничижительному поражению. После чего бывший главный камчатский эсэр внезапно исчез с политического подиума.

В 2008 году Сергей Павлов пытался возглавить Территориальное управление Федерального агентства по рыболовству Камчатского края. Его мечтам не суждено было сбыться, но «вони» от него было много. Затем он объявился в 2011 году в роли исполняющего обязанности начальника управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Камчатскому краю. Похоже, жизнь на Камчатке ничему не научила недоделанного бонопартишку.

Терруправление Госимуществом, которое имело такое несчастье, как руководитель Сергей Павлов, заключило договоры на ответственное хранение арестованных и конфискованных морских судов, находящихся в собственности Российской Федерации. За каждое хранимое судно государство платит немалые деньги тому, кто хранит (около двухсот двадцати тысяч рублей в месяц за одно судно). Причем терруправление не может по своему усмотрению выбирать того, кто будет хранить, а только по конкурсу.

В 2011 году, еще до прихода Павлова, конкурс на хранение тринадцати судов выиграла фирма ООО «РосМорСпецСервис», что и было оформлено соответствующим контрактом. Все суда стояли на причале СРВ. Выходило, что терруправление платило фирме ООО «РосМорСпецСервис» за хранение около восьми с половиной миллионов рублей в квартал, а самому Павлову не доставалось ни копейки. Жить с этой мыслью Сергею Анатольевичу было невыносимо. Его изнаночный ум ежемесячно испытывал сильное потрясение, когда рука бухгалтера подписывала очередные платежные поручения. И деньги текли мимо, мимо, мимо…

И однажды его осенило. В июле этого года на свет появляется новая компания, заявившая себя на хранение судов ООО «СпецМорТрансСервис» во главе с генеральным директором Константином Галдусом, бывшим депутатом областного совета, давним павловским подельником. Причем Устав, да и само название вновь образованного ООО «СпецМорТрансСервис» почти один в один перекликается с ООО «РосМорСпецСервис». После чего без проведения конкурса суда передались на хранение во вновь образованную фирму.

Господин Павлов, исполняя обязанности руководителя Камчатского территориального управления руководителя Росимущества, без объявления аукциона, как того требует Федеральный закон № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» передал суда, находящиеся на хранении в ООО «РосМорСпецСервис», в другую компанию – ООО «СпецМорТрансСервис». Предположу, что личная выгода господина Павлова, по скромным подсчетам, составила около восьми миллионов рублей.

После того как на его действия было написано заявление руководителю Камчатского территориального управления Федеральной антимонопольной службы Андрею Петрову, началось мучительное ожидание результатов проверки. Мы предположили, что налицо некое умышленное затягивание дела со стороны антимонопольщиков, т.к. главный антимонопольщик Камчатки некогда приятельствовал с Сергеем Павловым. Оказалось, всё не так просто. Решение о том, что действия господина Павлова признаны незаконными, на бумаге существует. Но дальше этого дело не пошло, антимонопольщики не «родили» документ с требованием вернуть всё обратно, т.е. прекратить «нарушение закона». Андрей Петров объяснил причину подобного «бездействия». С его слов, и.о. руководителя Камчатского ТУ Росимущества, то бишь Павлов, придумал хитрую схему ухода от аукционов. Как оказалось, суда были переданы без аукциона для хранения в другую компанию всего на один день (эта услуга составляет менее 100 тысяч рублей и поэтому не требует проведения аукциона). По истечении суток суда оставались у нового хранителя на продолжительный срок, а потом тот (хранитель) через суд получал деньги с Территориального управления Росимущества за фактически оказанную услугу. На протест руководителя Камчатского территориального управления ФАС исполняющий обязанности руководителя ТУ Росимущества якобы отвечал, что у него нет денег на проведение нового аукциона. Время шло, деньги за хранение судов набегали немалые, Павлов и компания были довольны. Когда запахло жареным, господин Павлов убыл с Камчатки и, как выяснилось позже, возглавил Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

После отъезда Сергея Павлова в Хабаровск схема ухода от аукционов по хранению арестованных судов в Камчатском крае перестала работать. Однако не перестал трудиться бывший завклуб, хронический «политперебежчик» и чудо-управленец с оглушительным самомнением и гипертрофированной способностью угождать нужным людям (иногда это называют лизоблюдством) – прямо скажем, очень полезное для карьеры качество.

На флоте говорят: «шило» в холщевом мешке не унесешь – прольется. Так случилось, что эту пословицу забыл Алексей Войтов, бывший заместитель председателя Правительства Камчатского края при губернаторе Владимире Илюхине. По версии газеты, он так «скрывал» свое желание избраться депутатом Законодательного собрания Камчатского края, что об этом знали все, кто так или иначе с ним сотрудничал. За время его работы в правительстве мне доводилось слышать в его адрес так называемое «погоняло» – Мажор и Нарцисс. Трудно сказать, чего в нём больше из этих двух, будем говорить, имен с понятиями. В его голове всё так мудрено переплелось, что стало неразличимо, где кончается Мажор и начинается Нарцисс, или наоборот.

В начале минувшей недели до газеты докатилась информация изрядно позабавившая нас. Далее излагаю версию событий, заслуживающую внимания рубрики «Курьезы Камчатского края».

Мажор-Нарцисс, оказывается, не оставил свою тщеславную мечту стать депутатом Законодательного собрания Камчатского края. Напомню, его политическое ковыляние началось после увольнения из регионального правительства. Господин Войтов пытался возглавить местное отделение ЛДПР, чтобы избраться в Законодательное собрание края с прицелом занять освобожденную должность не меньше заместителя председателя. Он считает людей за мусор и искренне убежден, что они должны служить ему и радоваться тому, что их сиятельство есть. Не обремененный моральными принципами, господин Войтов очень удивился, когда получил от ворот поворот в местном отделении ЛДПР. Он давно и небезосновательно списал членов ЛДПР в «отстой» и никак не мог взять в толк, почему камчатские элдэпээровцы его недооценили.

Кстати сказать, светозарному Войтову выпала конфигурация из трех пальцев не только на политическом поприще. На мой взгляд, благодаря его управленческой бестолковости в здании краевого правительства (площадь Ленина, 1) исчезло помещение столовой. Точнее, там в 2016 году начался бесконечный ремонт, который курировал наш нарциссный Мажор. Ремонт до сих пор не закончился. Так что членам краевого правительства и другим, менее маститым работникам, питаться приходится где попало.

Полагаю, благодаря связям бывшего губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, его подопечный Алексей Войтов, младо дерзновенный и часто тостующий: «Я Ваш верный солдат!» – был пристроен в золотодобывающую компанию «Тревожное зарево», впоследствии переименованную в ТСГ «Асача». В октябре 2021 года наш Мажор возглавил компанию «Золото Камчатки».

Пожалуй, с этого момента начался новый отсчет его неугасимой мечты стать депутатом Законодательного собрания Камчатского края. Он сумел найти общий язык с нынешним заместителем председателя Правительства Камчатского края Павлом Ясевичем, отвечающим за внутреннюю политику, и тот посодействовал ему занять должность заместителя председателя Совета сторонников партии «Единая Россия», разумеется, благодаря только мажористым глазам. Это был маленький трамплин для большого прыжка в политический омут. И тут Нарцисс-Мажору повезло: 25 июля 2023 года были досрочно прекращены полномочия депутата Заксобрания Камчатского края от 11 избирательного округа Юрия Ломакина согласно его заявлению. Сладкой слюной потекли надежды у новоиспеченного зампреда регионального совета сторонников. Правда, несколько смущала цена освободившегося депутатского кресла (более 20 миллионов рублей), но в конечном счете при отсутствии «достойных» заявителей торг в воображении Войтова рисовался уместным. Где-то на тайных полках его перевозбужденного мозга едва различимым диссонансом звучала старая песня в исполнении Александра Малинина: «Я хотел въехать в город на белом коне…» Эта же песня в свое время чудилась бывшему главе администрации Елизовского района, главе администрации ПКГО и прочая, прочая, прочая, известному на Камчатке толерасту (очень толерантному человеку) Дмитрию Зайцеву. Последний некоторое время приятельствовал с Алексеем Войтовым, пытаясь устроиться к нему на работу. В итоге судьба камчатского толераста всё ковыляет мимо полуострова Камчатка.

В упомянутой двухходовой политической комбинации нет ничего невозможного. Тут, главное, Мажору быть порасторопнее, вовремя занести деньги кому надо, и дело в шляпе. Однако не всё так просто. Во-первых, господин Войтов не хочет тратить личные деньги и, видимо, попытается уговорить своих учредителей заплатить за него. Захотят ли те удобрять гипертрофированное тщеславие своего работника немалыми деньгами – большой вопрос. Во-вторых, как мы уже рассказывали, господин Войтов напоминает красивого пуделя, которого хозяин водит с собой на поводке в дорогой пивной бар, чтобы иметь возможность после выпитой кружки пива сплевывать не на пол (запрещено правилами питейного заведения), а на красивую длинную шерсть четвероногого спутника. Но изюминка ситуации заключается в том, что кудрявой ухоженной собаке нравятся дорогие пивные бары и поводки. И зачем тогда хозяину повышать статус своего пуделя?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."