НОВОЕ ЗДАНИЕ – СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

29 Августа 2023



Новый корпус Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» подарил жителям краевого центра, включая работников школы вместе с директором Ириной Николаевной Козырь, несколько радостных минут. Наконец-то школа была построена и дети сели за новые парты в новом здании. Увы, радость длилась недолго, и для директора наступили тяжелые дни, связанные с мучительными переговорами с представителями застройщика ООО «Трест» (гендиректор Вагиф Мурсалов).

Дело в том, что количество, мягко выражаясь, недоделок было настолько огромным, что впору перестраивать здание заново и снова проводить отделочные работы. Приемо-сдаточные документы были подписаны, деньги строителям выплачены в полном объеме, а все проблемы, связанные с низким качеством строительства, теперь стали головной болью в основном директора школы.

Новый учебный корпус сдали не просто с опозданием, а с большим опозданием. По графику стройка должна была завершиться 1 августа 2022 года. Затем срок сначала перенесли на 1 сентября, затем на ноябрь того же года. Если можно так сказать, директора приперли к стенке, заставляя подписать необходимые документы о приемке школы.

Чтобы подсластить пилюлю, как-никак стройка попала в нацпроекты, была создана постоянно действующая комиссия по устранению недостатков. Состав «делегации», проводившей выездные мониторинговые совещания на объекте «Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловске-Камчатском», постоянно менялся. Высокая комиссия провела пять заседаний, первое – в начале апреля, второе – в середине апреля, третье – в начале мая, четвертое – в июне и пятое – августе 2023 года. Правда, толку от этих заседаний было немного.

Судите сами. На одном из совещаний под протокол было рекомендовано представителю ПАО «Камчатскэнерго» Скворцову Владиславу Владиславовичу совместно с директором МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» Козырь Ириной Николаевной, главным инженером ООО «Трест» Литвинюком Вячеславом Ростиславовичем, индивидуальным предпринимателем Кусакиным Станиславом Владимировичем (цитирую): «Провести выездное совещание в здании МАОУ «Средняя школа № 33» для определения параметров и возможности поставки теплового ресурса, необходимого для обеспечения работоспособности вентиляционной системы, причин аварийной работы вентиляционной системы и их взаимосвязи с параметрами поставляемого теплового ресурса, мероприятий, предлагаемых для обеспечения надлежащей работы вентиляционной системы».

Дело в том, что в пищеблоке новой школы была обнаружена плесень. Почему-то подрядчик решил, что это случилось из-за неудовлетворительной работы вентиляционной системы. Возможно, в какой-то части это верно, но в данном случае, как говорят специалисты, нарушена технология заливки бетона, поэтому бетон начал отдавать влагу, а впоследствии будет еще и крошиться. На что в этой связи может повлиять директор школы и что значит аварийная работа вентиляционной системы? Она (система) либо работает, либо нет. Если вентиляционные устройства не выдают надлежащих параметров, значит, они неисправны. Любопытно узнать, как проверял работу установщик этого дефектного оборудования господин Кусакин и что в этом смысле может пояснить главный инженер ПАО «Камчатскэнерго» Владислав Скворцов? Куда смотрел представитель подрядчика главный инженер ООО «Трест» Вячеслав Литвинюк? Эти три лица мужского пола, похоже, регулярно включают дурака, совещаясь по тем проблемам, в которых они либо не разбираются, либо эти проблемы невозможно устранить.

Вот еще одна протокольная рекомендация, полученная в ходе очередного мониторингового совещания (цитирую): «Рекомендовать исполнителю государственного контракта от 30.06.2020 № 50/20-ГК ООО «Трест» устранить, в рамках гарантийных обязательств и по согласованному с КГКУ «Служба заказчика Минстроя Камчатского края» и МАОУ «Средняя школа № 33» графику, следующие замечания, выявленные участниками выездного мониторингового совещания: трещины и деформацию штукатурного и красочного слоя в холлах и помещениях Объекта, в том числе согласно представленным фотоматериалам (срок – 01.08.2023); обеспечить поставку металлических стеллажей в помещения пищеблока взамен подверженных коррозии и обеспечить работоспособность поставленного технического оборудования, в том числе согласно представленным фотоматериалам (срок – 07.04.2023); трещины и вздутия асфальтового покрытия на прилегающей к Объекту территории, в том числе согласно представленным фотоматериалам (срок – 01.08.2023); дефекты (сколы, трещины) покрытия (плитки, красочного слоя и грунтовки) на крыльцах и пандусах, в том числе согласно представленным фотоматериалам (срок – 01.08.2023)».

Все вышеуказанные недостатки (за исключением металлических стеллажей, подверженных коррозии) свидетельствуют о нарушении технологии укладки бетона, в конечном итоге влияют на качество отделки фасада и помещений и срок уменьшают срок службы всего здания. За все эти недостатки должен отвечать подрядчик – ООО «Трест» во главе с гендиректором Вагифом Мурсаловым, врио начальника КГКУ «Служба заказчика Минстроя Камчатского края» Олег Морозов и Министр строительства Камчатского Артем Фирстов во главе с куратором – заместителем председателя Правительства Камчатского края Тимофеем Смирновым. Выявленные недостатки, касающиеся технологических нарушений, устранить НЕВОЗМОЖНО! Для этого надо сносить здание и строить его заново.

Есть еще недоделки, которые выглядят не так удручающе, но эмоционально действуют сильнее. Например, в актовом зале обнаружено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Проще говоря, сильно воняет жженой резиной. Из кранов течет ржавая вода: это говорит о том, что при строительстве были использованы ранее бывшие в употреблении трубы. И совсем невинным на общем фоне глобальных недочетов выглядит ошибка в проектировании, не предусмотревшая установку школьного звонка!

Членам ненужных совещаний я бы порекомендовал прийти к школе поздно вечером, когда на стенах нового здания горят фонари освещения. Только в это время суток можно заметить, что внешняя облицовка здания школы начала вспучиваться. Это значит, утеплитель напитывается влагой, что свидетельствует об отсутствии герметизации и, опять же, нарушении технологии укладки бетона, которые сейчас начинают отдавать свою влагу, а зимой замерзшая вода разорвет панели покрытия.

Знает ли губернатор Владимир Солодов о серьезных нарушениях, допущенных при строительстве школы, и кто в этом виноват? В который раз наша газета высказывает предположение, что за всем развалом строительной отрасли Камчатского края стоит лишь одна фигура – заместителя председателя Правительства Камчатского края Тимофея Смирнова. Сколько еще нужно провести пустых совещаний, чтобы понять, что наказывать нужно не директора школы, не министра образования – они не отвечают за качество строительства и контроля над строителями. Если не наказывать виновников бессмысленной траты государственных средств, низкого качества работ и безответственной приемки этих работ, то мы никогда не наведем порядок в строительной отрасли Камчатки. Ни один строительный объект в регионе за последние несколько лет не был сдан вовремя и хотя бы с удовлетворительным качеством.

Несколько слов стоит сказать о главном фасаде новой школы, на котором изображены великие ученые Иван Сеченов, Альберт Эйнштейн и Дмитрий Менделеев. Рядом с Иваном Сеченовым нарисован человеческий мозг, перед Менделеевым стоят пробирки, а рядом с Эйнштейном – устройство атома. Уверен, тот, кто придумал эту композицию, не замыслил ничего плохого, но лица великих ученых несут на себе печать необъяснимой грусти, словно смотрят они из своего далекого прошлого и задают немой вопрос: «Ради кого мы старались?!» Предположу, что ради зампреда Тимофея Смирнова, его «банды», возможно, коррумпированных чиновников из камчатского Минстроя и руко…ых строителей?

Наверное, у губернатора Владимира Солодова, если он хочет, получится переубедить великих мыслителей. Надежд на это остается всё меньше и меньше.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ