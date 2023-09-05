Избирательная экология Greenpeace

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05 Сентября 2023

Китай и КНДР возмущены. Республика Корея по политическим мотивам хранит молчание, которое вовсе не означает отсутствия острых тревожных настроений как у рядовых граждан, так и у официального Сеула. Но протестовать «вашингтонский обком» не велит.

«Эгоистичный и безответственный акт»

Основания для тревоги и беспокойства в перечисленных странах, в России, на всей нашей пока еще зелено-голубой планете есть. 24 августа Япония начала сброс с АЗС «Фукусима-1» в Тихий океан почти полутора миллионов тонн загрязненной воды. Ранее она использовалась для охлаждения поврежденных цунами в марте 2011 года реакторов атомной станции. По оценкам специалистов, гигантский объём воды, зараженной тритием, углеродом-14, калием-40, стронцием-90, йодом 129, изотопами цезия и плутония, через 50 дней распространится на половину Тихого океана, а через несколько лет окажет влияние на экологическую обстановку во всём мире.

Завершить сброс воды Токио планирует к 2051 году, после завершения демонтажа аварийных блоков.

Соседние с Японией страны считают, что угроза морским гидробионтам, человечеству, потребляющему их, очевидна. Пхеньян назвал действия Японии «ядерной катастрофой». Пекин выразился более дипломатично, охарактеризовав решение Токио как «эгоистичный и безответственный акт». Япония утверждает, что вода прошла необходимую очистку, но соседние страны не склонны доверять таким сообщениям. Судя по фотографии, представленной официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, сотрудники АЭС рядом с бассейнами, из которых сливается вода в океан, носят костюмы химической и радиоактивной защиты.

Основания, что Камчатке следует опасаться последствий фукусимской провокации, минимальны. Но если в морепродуктах, которые добывают рыбаки полуострова, через некоторое время начнут фиксировать повышенный уровень радиации, то кризис основной отрасли экономики края неизбежен. Под вопросом окажутся и перспективы развития массового туризма на Камчатке и неформальный статус нашего полуострова как экологической столицы России. В сравнении с повышенным радиационным фоном даже так называемые «красные приливы» покажутся пустяком. Такой результат Фукусимы, считают ученые, в том числе российские, маловероятен. Однако в Сахалинском филиале ВНИРО полагают, что «Роспотребнадзору следует усилить контроль за уровнем заражения вылавливаемых российскими рыбаками сайры и других видов рыб и кальмаров, пути миграции которых пересекают акваторию вероятного распространения радиоактивной воды».

В недавнем прошлом Камчатки, однако, есть пример, когда действия Японии нанесли рыбохозяйственному комплексу полуострова ущерб, последствия которого ощущались десятилетиями. В истории он получил неофициальное название «рыбной войны», а его последствия считают дрифтерной катастрофой.

Забытые рыбная война и дрифтерная катастрофа

Начало «рыбной войны» относится к лету 1952 года, когда Япония подписала с Соединенными Штатами и Канадой «Конвенцию о рыболовстве в открытой северо-восточной части Тихого океана». Согласно этому документу Токио отказывался от дрифтерного промысла лососей у побережья Северной Америки. США пошли на подписание такого документа, ориентируясь не только на экономические интересы. Американцы преследовали и политические цели, провоцируя дальнейшее ухудшение отношений между Москвой и Токио, которые формально находились в состоянии войны, ибо мирный договор между двумя странами по окончании Второй мировой войны, равно как и сегодня, странами не подписан.

Японский рыболовный флот перекочевал к берегам Советского Союза. В 1952 году у Камчатки вели промысел лососей три плавбазы. Их работу обеспечивали 62 дрифтера, которые выставляли наплавные сети у кромки территориальных вод СССР и надежно перекрывали ход лососю, идущему в нерестовые реки полуострова. Каждый дрифтер ежесуточно выставлял 300–350 сетей с длиной порядков по 10–12 километров. Общий вылов японских рыбаков у берегов Камчатки в 1952 году составил 4,5 тысячи тонн.

В следующем году он вырос почти в четыре раза, до 16 тысяч тонн. В 1954 году в водах, омывающих Камчатку, вели промысел 7 плавбаз, выставлявших 205 дрифтеров. Их общий улов составил 40 тысяч тонн лосося, преимущественно нерки и чавычи. Через год 14 плавбаз и 396 дрифтеров выловили 135 тысяч тонн!

Одновременно росла активность японцев и на промысле других видов морепродуктов. В Беринговом и Охотском морях они ловили сельдь, краба, камбалу, минтай, окуня, палтуса, угольную рыбу… Биологический терроризм наших морских соседей привел к социально-экономическому кризису на Камчатке. Лосось перестал идти в реки полуострова. Береговая рыбная промышленность Камчатки лишилась сырьевой базы. Закрывались комбинаты, моторно-рыболовные станции, население бросало поселки, расположенные на побережье. С полуострова началась обратная миграция населения.

Отношения между Москвой и Токио обострились предельно. С 1952 года в советском представительстве в Японии оставались всего шесть сотрудников, и только глава дипмиссии имел дипломатический паспорт.

От СССР требовалось принятия решительных мер для нормализации обстановки. Советскому Союзу пришлось в 1956 году в одностороннем порядке ввести запрет на промысел японцев за так называемой «линией Булганина» – по имени тогдашнего председателя Совета Министров СССР Николая Булганина. Иностранным промысловым судам запрещалось находиться в районе, который ограничивался с востока и юга линией, проходящей от мыса Олюторского на севере до точки 48 градусов северной широты и 170 градусов восточной долготы – на юге, а затем на запад до острова Анучина. Тихоокеанский флот Советского Союза получал право открывать огонь по иностранным промысловым судам, пересекшим «линию Булганина», что могло стать началом новой советско-японской войны. Буквально за сутки до вступления в силу постановления о введении запретного для иностранного промысла района, 14 мая 1956 года, Москва и Токио подписали «Конвенцию о рыболовстве в открытой северо-западной части Тихого океана». Соглашение, как и многое при тогдашнем руководителе страны Никите Хрущеве заключили поспешно.

Конвенция позволяла японцам в акваториях, примыкающих к советским территориальным водам, в «урожайные» годы добывать дрифтерным способом 100 тысяч тонн лосося, в «неурожайные» – 80 тысяч. Это лишь немногим меньше того, что получала Страна восходящего солнца от лицензионных помыслов на территории СССР, которые существовали до 1945 года.

Окончательно запретить дрифтерный вылов японцами лосося в российской экономической зоне удалось только в 2016 году. Убрать наплавные сети, наносящие громадный вред морской фауне, из списка легитимного промыслового вооружения удалось во многом благодаря активности камчатских законодателей и рыбопромышленников. Особые усилия в этом направлении проявлял член Совета Федерации Борис Невзоров. И за всю историю дрифтерного промысла японских рыбаков в советской, а затем российской исключительной экономической зоне Greenpeace не демонстрировал оформленной в акции тревоги относительно колоссального ущерба животному миру.

«Молчат как рыбы в Тихом океане»

Удивительное хладнокровие и безразличие к сбросу тритиевой воды в Тихий океан проявляют международные экологические организации.

В упомянутом выше обращении Мария Захарова их равнодушие с присущей дипломату афористичностью сравнила с молчанием рыб в Тихом океане. «Интересно, почем нынче молчание ведущих мировых экологических организаций? Или на них просто оказывают давление?» – задает вопросы официальный представитель МИД.

Показательное молчание WWF и Greenpeace дополнительно подтверждают правильную, но, к сожалению, припозднившуюся правовую оценку их действий со стороны России. Первая из названных организаций – «Всемирный фонд дикой природы» – объявлен Минюстом РФ 10 марта 2023 года иностранным агентом. Greenpeace, штаб-квартира которого находится в Амстердаме, в мае этого же года Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ организацией.

Кстати, Россия не единственное государство, запретившая деятельность «Зеленого мира». Первой страной, которая вывела функционирование Greenpeace за пределы легитимности, стала Индия.

Статс-секретарь Экологической палаты России, председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров, комментируя решение Генпрокуратуры РФ в отношении Greenpeace, отметил, что «зеленая» гуманитарная интервенция давно укоренилась в методах влияния «мягкой силы» Запада. С ним солидарен первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Владимир Бурматов. По мнению депутата, то, чем занимался Greenpeace в России, «к экологии имело весьма отдаленное отношение, а было похоже на работу по дискредитации российских проектов в сфере энергетики, освоения Арктики и Северного морского пути».

Противники решения Генпрокуратуры пытаются напоминать о других, вполне благородных занятиях Greenpeace в РФ. Они, акцентируясь на проектах международной организации по раздельному разбору мусора, сохранению лесов, тушению природных пожаров в России, скорее всего, сознательно выносят за скобки разговора избирательность в деятельности Greenpeace. В целом она представляется откровенно враждебной по отношению к нашей стране.

В сентябре прошлого года функционеры Greenpeace не позволили на севере Финляндии судну Coral Energice разгрузить СПГ из России. К сжиженному газу из США, поставляемому в Страну тысячи озер, экологические активисты претензий не имели. Четырьмя месяцами ранее Greenpeace воспрепятствовал разгрузке российской нефти с греческого танкера Andromeda в терминале Navigator английского графства Эссекс.

Одной из самых экстремистских акций экологической организации против России стала агрессивная высадка её активистов в 2013 году на платформу «Приразломную», работающую в Баренцевом море. Для пресечения провокации потребовалось вмешательство спецназа ФСБ России. Газовые и нефтяные платформы Норвегии в том же Баренцевом море, равно как в Северном и Норвежском морях, Greenpeace не интересовали.

Никак не отреагировала экологическая организация и на обнародованные официальным Осло в мае текущего года планы по наращиванию добычи углеводородов в Баренцевом море, зато экологическая организация решительно выступала против разведки нефти и газа на шельфе Охотского моря.

Еще одна провокация Greenpeace, удаленная от нас по времени, но близкая к нам географически, сегодня практически забыта, но она также свидетельствует об избирательных, политически ориентированных экологических акциях международной организации.

В июле 1983 года принадлежащее Greenpeace судно «Rainbow Warrior» («Воин радуги») под британским флагом в Беринговом море попыталось помешать коренным жителям Чукотки в их традиционной охоте на китов. Аборигенное население Аляски занимается тем же промыслом, но им «Воин радуги» решил не докучать. Такая избирательность объясняется и тем, что, возможно, деятельность «Rainbow Warrior» финансировали не только Greenpeace, но и спецслужбы Британии.

Экипаж пограничного сторожевого корабля, который в этот период нёс службу на чукотском направлении, не позволил «Воину радуги» помешать китобойному промыслу коренного населения полуострова. Может быть, потому, что экстремистская экологическая акция не удалась, но не следует исключать преднамеренного и спланированного характера последовавших затем действий. Экипаж экологического судна пошел на откровенную провокацию. «Rainbow Warrior», зайдя в советские территориальные воды, спустил катер, на котором восемь человек высадились на берег в районе поселка Лорино. Пограничники чукотского отряда семерых экологов задержали, но один из нарушителей попытался скрыться на катере.

Его настиг поднявшийся с борта пограничного корабля вертолет. Находившийся на катере иностранец останавливаться не пожелал. В сложившейся ситуации летчикам ничего не оставалось, как перевернуть катер потоками воздуха от несущего винта. Барахтающегося в воде эколога подняли на борт вертолета.

«Rainbow Warrior» после того, как на его борт вернули всю задержанную восьмерку, выдворили за пределы территориальных вод СССР. Капитана предупредили: повторение провокации обернется конфискацией судна. Хотя полагаю, что предостережение особого воздействия на экипаж не возымело. Люди на нём подобрались странные, о чём можно судить по одному характерному эпизоду.

Вскоре после устроенной у берегов Чукотки провокации команда «Rainbow Warrior» принимала участие в семинаре «зеленых», который проходил в Австралии. На нём провозгласили создание «большого совета всех живых существ». Участники семинара, войдя в транс, по их словам, «уловили мистические импульсы, исходящие от животных и растений, угнетенных людьми, и стали посредниками между человеком и природой». Остается надеяться, что до физического соития с флорой и фауной тогда, в отличие от сегодняшнего дня, дело не дошло.

«Воин радуги» свои морские путешествия закончил трагически. Судно взорвалось у берегов Новой Зеландии 7 ноября 1985 года. В южной части Тихого океана экипаж «Rainbow Warrior» намеревался помешать проведению французских ядерных испытаний. По одной из версий, спецслужбы этой страны и уничтожили судно. Характерно, что именно в этот период отношения между США и Францией переживали очередной кризис.

Некоторые вопросы вызвала и работа группы Greenpeace на Камчатке осенью 2020 года, когда размножение динофитовых водорослей, более нам известное как «красный прилив», вызвало гибель в прибрежной зоне морских животных. Облаченные в костюмы биологической защиты экологи разнообразно и охотно позировали перед фото- и видеокамерами и стремились взять пробы воды, песка и почв к югу от Халактырского пляжа, на котором наиболее зримо проявились последствия «красного прилива».

Такая вот избирательная экология.

Владимир СЛАБУКА

От «Вестей»:

Представители Greenpeace на Камчатке в 2020 году появились по приглашению губернатора Камчатского края Владимира Солодова, выпускника парижского университета Сорбонна. Пробы воды представители Greenpeace пытались взять в бухте Крашенинникова, где базируются наши атомные подводные лодки, в двадцати километрах южнее Халактырского пляжа.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."