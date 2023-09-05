Избирательная экология Greenpeace

05 Сентября 2023



Китай и КНДР возмущены. Республика Корея по политическим мотивам хранит молчание, которое вовсе не означает отсутствия острых тревожных настроений как у рядовых граждан, так и у официального Сеула. Но протестовать «вашингтонский обком» не велит.

«Эгоистичный и безответственный акт»

Основания для тревоги и беспокойства в перечисленных странах, в России, на всей нашей пока еще зелено-голубой планете есть. 24 августа Япония начала сброс с АЗС «Фукусима-1» в Тихий океан почти полутора миллионов тонн загрязненной воды. Ранее она использовалась для охлаждения поврежденных цунами в марте 2011 года реакторов атомной станции. По оценкам специалистов, гигантский объём воды, зараженной тритием, углеродом-14, калием-40, стронцием-90, йодом 129, изотопами цезия и плутония, через 50 дней распространится на половину Тихого океана, а через несколько лет окажет влияние на экологическую обстановку во всём мире.

Завершить сброс воды Токио планирует к 2051 году, после завершения демонтажа аварийных блоков.

Соседние с Японией страны считают, что угроза морским гидробионтам, человечеству, потребляющему их, очевидна. Пхеньян назвал действия Японии «ядерной катастрофой». Пекин выразился более дипломатично, охарактеризовав решение Токио как «эгоистичный и безответственный акт». Япония утверждает, что вода прошла необходимую очистку, но соседние страны не склонны доверять таким сообщениям. Судя по фотографии, представленной официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, сотрудники АЭС рядом с бассейнами, из которых сливается вода в океан, носят костюмы химической и радиоактивной защиты.

Основания, что Камчатке следует опасаться последствий фукусимской провокации, минимальны. Но если в морепродуктах, которые добывают рыбаки полуострова, через некоторое время начнут фиксировать повышенный уровень радиации, то кризис основной отрасли экономики края неизбежен. Под вопросом окажутся и перспективы развития массового туризма на Камчатке и неформальный статус нашего полуострова как экологической столицы России. В сравнении с повышенным радиационным фоном даже так называемые «красные приливы» покажутся пустяком. Такой результат Фукусимы, считают ученые, в том числе российские, маловероятен. Однако в Сахалинском филиале ВНИРО полагают, что «Роспотребнадзору следует усилить контроль за уровнем заражения вылавливаемых российскими рыбаками сайры и других видов рыб и кальмаров, пути миграции которых пересекают акваторию вероятного распространения радиоактивной воды».

В недавнем прошлом Камчатки, однако, есть пример, когда действия Японии нанесли рыбохозяйственному комплексу полуострова ущерб, последствия которого ощущались десятилетиями. В истории он получил неофициальное название «рыбной войны», а его последствия считают дрифтерной катастрофой.

Забытые рыбная война и дрифтерная катастрофа

Начало «рыбной войны» относится к лету 1952 года, когда Япония подписала с Соединенными Штатами и Канадой «Конвенцию о рыболовстве в открытой северо-восточной части Тихого океана». Согласно этому документу Токио отказывался от дрифтерного промысла лососей у побережья Северной Америки. США пошли на подписание такого документа, ориентируясь не только на экономические интересы. Американцы преследовали и политические цели, провоцируя дальнейшее ухудшение отношений между Москвой и Токио, которые формально находились в состоянии войны, ибо мирный договор между двумя странами по окончании Второй мировой войны, равно как и сегодня, странами не подписан.

Японский рыболовный флот перекочевал к берегам Советского Союза. В 1952 году у Камчатки вели промысел лососей три плавбазы. Их работу обеспечивали 62 дрифтера, которые выставляли наплавные сети у кромки территориальных вод СССР и надежно перекрывали ход лососю, идущему в нерестовые реки полуострова. Каждый дрифтер ежесуточно выставлял 300–350 сетей с длиной порядков по 10–12 километров. Общий вылов японских рыбаков у берегов Камчатки в 1952 году составил 4,5 тысячи тонн.

В следующем году он вырос почти в четыре раза, до 16 тысяч тонн. В 1954 году в водах, омывающих Камчатку, вели промысел 7 плавбаз, выставлявших 205 дрифтеров. Их общий улов составил 40 тысяч тонн лосося, преимущественно нерки и чавычи. Через год 14 плавбаз и 396 дрифтеров выловили 135 тысяч тонн!

Одновременно росла активность японцев и на промысле других видов морепродуктов. В Беринговом и Охотском морях они ловили сельдь, краба, камбалу, минтай, окуня, палтуса, угольную рыбу… Биологический терроризм наших морских соседей привел к социально-экономическому кризису на Камчатке. Лосось перестал идти в реки полуострова. Береговая рыбная промышленность Камчатки лишилась сырьевой базы. Закрывались комбинаты, моторно-рыболовные станции, население бросало поселки, расположенные на побережье. С полуострова началась обратная миграция населения.

Отношения между Москвой и Токио обострились предельно. С 1952 года в советском представительстве в Японии оставались всего шесть сотрудников, и только глава дипмиссии имел дипломатический паспорт.

От СССР требовалось принятия решительных мер для нормализации обстановки. Советскому Союзу пришлось в 1956 году в одностороннем порядке ввести запрет на промысел японцев за так называемой «линией Булганина» – по имени тогдашнего председателя Совета Министров СССР Николая Булганина. Иностранным промысловым судам запрещалось находиться в районе, который ограничивался с востока и юга линией, проходящей от мыса Олюторского на севере до точки 48 градусов северной широты и 170 градусов восточной долготы – на юге, а затем на запад до острова Анучина. Тихоокеанский флот Советского Союза получал право открывать огонь по иностранным промысловым судам, пересекшим «линию Булганина», что могло стать началом новой советско-японской войны. Буквально за сутки до вступления в силу постановления о введении запретного для иностранного промысла района, 14 мая 1956 года, Москва и Токио подписали «Конвенцию о рыболовстве в открытой северо-западной части Тихого океана». Соглашение, как и многое при тогдашнем руководителе страны Никите Хрущеве заключили поспешно.

Конвенция позволяла японцам в акваториях, примыкающих к советским территориальным водам, в «урожайные» годы добывать дрифтерным способом 100 тысяч тонн лосося, в «неурожайные» – 80 тысяч. Это лишь немногим меньше того, что получала Страна восходящего солнца от лицензионных помыслов на территории СССР, которые существовали до 1945 года.

Окончательно запретить дрифтерный вылов японцами лосося в российской экономической зоне удалось только в 2016 году. Убрать наплавные сети, наносящие громадный вред морской фауне, из списка легитимного промыслового вооружения удалось во многом благодаря активности камчатских законодателей и рыбопромышленников. Особые усилия в этом направлении проявлял член Совета Федерации Борис Невзоров. И за всю историю дрифтерного промысла японских рыбаков в советской, а затем российской исключительной экономической зоне Greenpeace не демонстрировал оформленной в акции тревоги относительно колоссального ущерба животному миру.

«Молчат как рыбы в Тихом океане»

Удивительное хладнокровие и безразличие к сбросу тритиевой воды в Тихий океан проявляют международные экологические организации.

В упомянутом выше обращении Мария Захарова их равнодушие с присущей дипломату афористичностью сравнила с молчанием рыб в Тихом океане. «Интересно, почем нынче молчание ведущих мировых экологических организаций? Или на них просто оказывают давление?» – задает вопросы официальный представитель МИД.

Показательное молчание WWF и Greenpeace дополнительно подтверждают правильную, но, к сожалению, припозднившуюся правовую оценку их действий со стороны России. Первая из названных организаций – «Всемирный фонд дикой природы» – объявлен Минюстом РФ 10 марта 2023 года иностранным агентом. Greenpeace, штаб-квартира которого находится в Амстердаме, в мае этого же года Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ организацией.

Кстати, Россия не единственное государство, запретившая деятельность «Зеленого мира». Первой страной, которая вывела функционирование Greenpeace за пределы легитимности, стала Индия.

Статс-секретарь Экологической палаты России, председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров, комментируя решение Генпрокуратуры РФ в отношении Greenpeace, отметил, что «зеленая» гуманитарная интервенция давно укоренилась в методах влияния «мягкой силы» Запада. С ним солидарен первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Владимир Бурматов. По мнению депутата, то, чем занимался Greenpeace в России, «к экологии имело весьма отдаленное отношение, а было похоже на работу по дискредитации российских проектов в сфере энергетики, освоения Арктики и Северного морского пути».

Противники решения Генпрокуратуры пытаются напоминать о других, вполне благородных занятиях Greenpeace в РФ. Они, акцентируясь на проектах международной организации по раздельному разбору мусора, сохранению лесов, тушению природных пожаров в России, скорее всего, сознательно выносят за скобки разговора избирательность в деятельности Greenpeace. В целом она представляется откровенно враждебной по отношению к нашей стране.

В сентябре прошлого года функционеры Greenpeace не позволили на севере Финляндии судну Coral Energice разгрузить СПГ из России. К сжиженному газу из США, поставляемому в Страну тысячи озер, экологические активисты претензий не имели. Четырьмя месяцами ранее Greenpeace воспрепятствовал разгрузке российской нефти с греческого танкера Andromeda в терминале Navigator английского графства Эссекс.

Одной из самых экстремистских акций экологической организации против России стала агрессивная высадка её активистов в 2013 году на платформу «Приразломную», работающую в Баренцевом море. Для пресечения провокации потребовалось вмешательство спецназа ФСБ России. Газовые и нефтяные платформы Норвегии в том же Баренцевом море, равно как в Северном и Норвежском морях, Greenpeace не интересовали.

Никак не отреагировала экологическая организация и на обнародованные официальным Осло в мае текущего года планы по наращиванию добычи углеводородов в Баренцевом море, зато экологическая организация решительно выступала против разведки нефти и газа на шельфе Охотского моря.

Еще одна провокация Greenpeace, удаленная от нас по времени, но близкая к нам географически, сегодня практически забыта, но она также свидетельствует об избирательных, политически ориентированных экологических акциях международной организации.

В июле 1983 года принадлежащее Greenpeace судно «Rainbow Warrior» («Воин радуги») под британским флагом в Беринговом море попыталось помешать коренным жителям Чукотки в их традиционной охоте на китов. Аборигенное население Аляски занимается тем же промыслом, но им «Воин радуги» решил не докучать. Такая избирательность объясняется и тем, что, возможно, деятельность «Rainbow Warrior» финансировали не только Greenpeace, но и спецслужбы Британии.

Экипаж пограничного сторожевого корабля, который в этот период нёс службу на чукотском направлении, не позволил «Воину радуги» помешать китобойному промыслу коренного населения полуострова. Может быть, потому, что экстремистская экологическая акция не удалась, но не следует исключать преднамеренного и спланированного характера последовавших затем действий. Экипаж экологического судна пошел на откровенную провокацию. «Rainbow Warrior», зайдя в советские территориальные воды, спустил катер, на котором восемь человек высадились на берег в районе поселка Лорино. Пограничники чукотского отряда семерых экологов задержали, но один из нарушителей попытался скрыться на катере.

Его настиг поднявшийся с борта пограничного корабля вертолет. Находившийся на катере иностранец останавливаться не пожелал. В сложившейся ситуации летчикам ничего не оставалось, как перевернуть катер потоками воздуха от несущего винта. Барахтающегося в воде эколога подняли на борт вертолета.

«Rainbow Warrior» после того, как на его борт вернули всю задержанную восьмерку, выдворили за пределы территориальных вод СССР. Капитана предупредили: повторение провокации обернется конфискацией судна. Хотя полагаю, что предостережение особого воздействия на экипаж не возымело. Люди на нём подобрались странные, о чём можно судить по одному характерному эпизоду.

Вскоре после устроенной у берегов Чукотки провокации команда «Rainbow Warrior» принимала участие в семинаре «зеленых», который проходил в Австралии. На нём провозгласили создание «большого совета всех живых существ». Участники семинара, войдя в транс, по их словам, «уловили мистические импульсы, исходящие от животных и растений, угнетенных людьми, и стали посредниками между человеком и природой». Остается надеяться, что до физического соития с флорой и фауной тогда, в отличие от сегодняшнего дня, дело не дошло.

«Воин радуги» свои морские путешествия закончил трагически. Судно взорвалось у берегов Новой Зеландии 7 ноября 1985 года. В южной части Тихого океана экипаж «Rainbow Warrior» намеревался помешать проведению французских ядерных испытаний. По одной из версий, спецслужбы этой страны и уничтожили судно. Характерно, что именно в этот период отношения между США и Францией переживали очередной кризис.

Некоторые вопросы вызвала и работа группы Greenpeace на Камчатке осенью 2020 года, когда размножение динофитовых водорослей, более нам известное как «красный прилив», вызвало гибель в прибрежной зоне морских животных. Облаченные в костюмы биологической защиты экологи разнообразно и охотно позировали перед фото- и видеокамерами и стремились взять пробы воды, песка и почв к югу от Халактырского пляжа, на котором наиболее зримо проявились последствия «красного прилива».

Такая вот избирательная экология.

Владимир СЛАБУКА

От «Вестей»:

Представители Greenpeace на Камчатке в 2020 году появились по приглашению губернатора Камчатского края Владимира Солодова, выпускника парижского университета Сорбонна. Пробы воды представители Greenpeace пытались взять в бухте Крашенинникова, где базируются наши атомные подводные лодки, в двадцати километрах южнее Халактырского пляжа.