ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

05 Сентября 2023



(Продолжение. Начало «В» от 15.02.2023, от 15.03.2023, от 29.03.2023, от 19.04.2023, от 26.04.2023, от 03.05.2023, от 07.06.2023, от 21.06.2023, от 05.07.2023, от 19.07.2023, от 26.07.2023, от 16.08.2023, от 23.08.2023, от 30.08.2023)

Газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трех революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Материалы печатаются по книге «Сто великих писателей», авторы Любовь Калюжная и Геннадий Иванов, издательство «Вече», 2002 год, а также иным источникам.

Александр Николаевич Островский

(1823–1886)

(Продолжение. Начало «В» от 30.08.2023)

Сама картина жизни в России менялась. Дворянство приходило в упадок: «Было большое село, да от жару в кучу свело. Всё-то разорено, всё-то промотано», – говорит герой комедии Островского «Не в свои сани не садись».

В пьесах драматурга довольно часто встречается тип праздного, промотавшего дедовское и отцовское наследство дворянчика, ведущего охоту на богатых невест среди купеческого сословия, сколачивающего многомиллионные состояния и набирающего политическую силу. Эта историческая «смена мест» отражена в блестящих комедиях «На всякого мудреца довольно простоты» (1868), «Бешеные деньги» (1869), «Лес» (1870), «Волки и овцы» (1875).

Сатирически показал Островский дикие и алчные нравы купечества в период «первоначального накопления капитала», но это закономерность, характерная для многих стран на заре капитализма. Не будем забывать, что из купеческого сословия вышли и знаменитые промышленники, укреплявшие мощь России, и известные меценаты, оказавшие неоценимую помощь развитию культуры и искусства.

Одна из самых знаменитых пьес Александра Островского – драма «Гроза» (1859) – тоже была вовлечена критикой в идеологическую «работу». В замужней женщине, воспитанной в религиозных традициях, которая полюбила другого и трагически не сумела пережить свой грех, Добролюбов увидел едва ли не революционерку. В статье «Луч света в темном царстве» критик придал Катерине героические черты борца с «темным царством», то есть, получается, со всей царской Россией.

Не свекровь Кабаниха, по Добролюбову, олицетворяющая «темное царство», сгубила Катерину, а личное отношение героини к своей «преступной» любви: «Поди от меня! Поди прочь, окаянный человек! – говорит она возлюбленному. – Ты знаешь ли: ведь мне не замолить этого греха, не замолить никогда! Ведь он камнем ляжет на душу, камнем». Вот и исход: «Жить нельзя. Грех!» Вряд ли Александр Островский, человек христианского миросозерцания, намеревался в самоубийстве Катерины, что считается самым страшным грехом, показать свободолюбивый пример для подражания. В этой блестящей психологической драме заложен более глубинный смысл – борьба между долгом и влечением. Эту же тему продолжил в «Анне Карениной» Лев Толстой.

С «Грозой» связана и личная драма Александра Островского. В рукописи пьесы, рядом со знаменитым монологом Катерины: «А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и всё поют невидимые голоса…», есть приписка Островского: «Слышал от Л. П. про такой же сон…»

Л. П. – это актриса Любовь Петровна Косицкая. Она, как и Катерина, выросла на Волге. Будучи родом из семьи крепостных (позже выкупившейся), Любовь Петровна шестнадцати лет сбежала из дома, чтобы стать актрисой. Ко времени знакомства с драматургом она уже была знаменитостью. В её исполнении тридцатилетний Островский впервые услышал со сцены свою пьесу. Это была комедия «Не в свои сани не садись», выбранная актрисой для бенефиса. «В бенефис Л. П. Косицкой, 14 января 1853 года, я испытал первые авторские тревоги и первый успех», – писал Островский. Впоследствии «Не в свои сани не садись» он называл своей любимой пьесой.

Любовь Косицкая стала не только счастливым талисманом начинающего драматурга, подарив ему первую удачу, но и многолетней, довольно мучительной любовью.

Вообще Александра Островского принято представлять каким-то отяжелевшим, с мрачной думой на челе, господином, будто это не он принес на сцену столько шуток-прибауток, юмора, веселых историй, комических персонажей. Совсем другим рисует его в своих воспоминаниях известный певец Де-Лазари, выступавший под фамилией Константинов: «Страшно увлекался он всем и всеми, а в особенности женщинами. А о своей наружности был весьма высокого мнения и до чрезвычайности любил зеркало. Ведя с кем-нибудь разговор, он старался смотреть в зеркало. Он целый час был в состоянии спорить, чувствовать, плакать, злиться, ругать, но лица его вы не увидите. Лицо своё, со всеми оттенками радости, жалости, насмешки, злости, – видит только он один». По поводу зеркала мемуарист иронизирует зря: изучать все оттенки чувств на лице – профессиональная задача драматурга, а вот снять «хрестоматийный глянец» с образа классика ему удалось.

Любовь Косицкая позже играла в драме «Гроза». Современники называли её «лучшей из Катерин», а исследователи творчества Островского полагали, что Катерина во многом «списана» с той же Косицкой. В одной из сцен Катерина произносит удивительно поэтичные слова: «…До смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится… А знаешь, в солнечный день из купола такой светлый столб идет, и в этом столбе ходит дым, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют».

Берг вспоминал, как во время похорон Гоголя ехал вместе с Александром Островским и Любовью Косицкой в одних санях к Данилову монастырю, и актриса, завидев купола, стала припоминать свои детские ощущения в церкви. «Спутник всё это слушал, слушал вещим, поэтическим слухом и – после вложил в один из самых удачных монологов Катерины…» – свидетельствует мемуарист.

Любовь Петровна не стала женой Островского. Когда завязывалась их дружба-любовь, она была замужем. Став вдовой, продолжала отвергать его предложения руки. «…Я не хочу отнимать любви Вашей ни у кого», – писала она, намекая, возможно, на Агафью Ивановну, с которой драматург жил в невенчаном союзе и имел общих детей.

Знаменитая Агафья Ивановна! К ней ходили на поклон многие столичные актеры: получить по её словечку роль в пьесе Островского, поплакаться на жизнь… Внешне неприметная женщина, из простонародья, она отличалась незаурядным умом (ей первой читал драматург свои произведения), душевным, веселым нравом, необычайным гостеприимством, прекрасно исполняла русские песни и пользовалась огромным уважением у литературной Москвы.

Однако не Агафья Ивановна была причиной разрыва отношений: «…Я не шутила с Вами и не играла с душой Вашей, а я себя не помнила…» – писала Любовь Косицкая в прощальном письме Александру Николаевичу. Действительно, «себя не помнила». Несмотря на многие предостережения, Любовь Петровна, натура страстная и своевольная, увлеклась легкомысленным купеческим сынком, будто явившимся на свет прямо из пьес Островского. Он промотал всё её немалое состояние, оставив актрису в нищете и болезнях. От этого удара судьбы она так и не смогла оправиться.

С Агафьей Ивановной Островский прожил без малого двадцать лет, а после её кончины, через два года, в 1869 году, обвенчался с артисткой Марией Васильевной Бахметьевой, которая подарила ему четырех сыновей и двух дочерей (все дети от Агафьи Ивановны умерли в малолетстве).

Большое место в жизни драматурга занимала дружба с династией артистов Садовских. Отец, Пров Михайлович, прославился блестящим исполнением роли русского праведника Любима Торцова («Бедность не порок»), а также таких колоритных фигур, как купец Большов – самодур, ставший русским «королем Лиром» («Свои люди – сочтемся»), грозный Тит Титыч («В чужом пиру похмелье») и другие. Его сын Михаил Провыч, воспитанный Островским, тоже стал знаменитым актером, лучшим исполнителем молодых персонажей пьес своего крестного отца. Жена Михаила Провыча Ольга Садовская с успехом выступала в ролях купчих, мещанок Островского.

Знание актерской среды позволило драматургу создать такие шедевры, как комедии «Таланты и поклонники», «Лес» и другие.

Гоголевскую тему робкого маленького человека Островский продолжил в гениальной трилогии о Бальзаминове: «Праздничный сон – до обеда» (1857), «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «За чем пойдешь, то и найдешь» (обе – 1861). Так же, как мелкий чиновник Акакий Акакиевич возлагал большие надежды на новую шинель, его младший коллега Миша Бальзаминов – на богатую невесту. Эта трилогия Островского конгениально воплощена в знаменитом фильме «Женитьба Бальзаминова», который вот уже несколько десятков лет не сходит с экранов.

Из-под пера Островского вышла и серия исторических хроник «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» (1861, вторая редакция – 1866), «Воевода» (1864, вторая редакция – 1885), «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1866), «Тушино» (1866), «Василиса Мелентьева» (совместно с. А. Гедеоновым; 1867).

Как правило, лето Александр Николаевич проводил в своем имении Щелыково в Костромской губернии. Утром 2 (14) июня 1886 года он по обычаю работал в кабинете, просматривая перевод «Антония и Клеопатры» Шекспира, рядом находилась старшая дочь Мария. «Вдруг отец вскрикнул: «Ах, мне дурно», – рассказывала она. – Я побежала за водой, и только что вошла в гостиную, как услышала, что он упал». На её крик прибежали братья Михаил и Александр, подняли отца. На их руках через несколько секунд он скончался.

Погребен Александр Николаевич Островский у церкви, рядом с могилой своего отца, на кладбище Ново-Бережки, расположенном недалеко от Щелыкова.

Когда-то, во время пушкинских торжеств в Москве, Александр Островский в своей речи высказал замечательную мысль, что через Пушкина умнеет всё, что только способно поумнеть. Эти же слова мы можем сказать и в адрес великого драматурга.

Несколько интересных фактов об Александре Островском

Началом своей деятельности писатель считает день, когда он зачитал пьесу «Картины семейного счастья» в доме профессора университета. После прочтения профессор знатно расхвалил юношу и сказал, что зародилось новое драматическое светило в литературе. Сейчас мы можем увидеть, насколько точно профессор предсказал будущее Александра Николаевича.

Александр много путешествовал по России, участвовал в экспедициях, выражая свои эмоции и впечатления в произведениях.

Писатель был полиглотом: он знал семь языков: французский, немецкий, итальянский, испанский, английский, древнегреческий и латинский.

Он первый перевел произведение Шекспира и ознакомил русский народ с ним.

В первых произведениях писатель выразительно показывал недобросовестность этого мира, делал акцент на персонажах, способствующих ей.

В своих пьесах Островский выделял не самих героев, а то, какие личности они отражают. Он широко рассматривал их с психологической точки зрения.

Драматург каждый год создавал новую пьесу в течение 30 лет.

Современники писателя поделились тем, что драматург не любил критику. Он воспринимал её слишком близко к сердцу. И остро реагировал даже на мягкие высказывания или замечания в адрес его самого, а также его произведений.

Великий драматург занимался писательством более 40 лет.

Островский написал за свою жизнь 49 пьес. А пятидесятое произведение так и не закончил из-за внезапной настигнувшей его смерти.

Островский был очень аккуратен во всём – от укладывания чемоданов до отношений с окружающими. В отличие от большинства творческих знаменитостей, с его участием не случалось никаких скандалов, дуэлей и прочих страстей.

Драматург отличался особым вкусом в одежде. Он предпочитал экстравагантность. Из-за этого он иногда побаивался выходить в свет.

Писатель много конфликтовал с театральной цензурой в своих произведениях. Из-за этого некоторые были не допущены к публикации.

Петр Чайковский реализовал свою первую оперу для произведения Александра Николаевича «Воевода».

Александр Островский создал транспарант. Это лист с чёрными линиями, который помогал ровно писать на нелинованной бумаге.

Александр считал, что полностью погружаться в роль должны не только главные актёры, но и второстепенные персонажи.

Благодаря ему и зародилось современное понятие драмтеатра.

Островский активно увлекался рыбалкой.

В возрасте 62 лет он отвечал за репертуар театров Москвы и руководил театральным училищем. Эта деятельность, хоть и приятная, была очень напряженной и плохо повлияла на здоровье писателя.

culturcenter.ru





Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

(1826–1889)

В последние годы, даже десятилетия, имя Салтыкова-Щедрина ушло как бы в тень общественных, писательских и литературоведческих интересов. В школах и институтах продолжали читать о нём лекции как о великом сатирике, но современная жизнь и литература как будто стали обходить Михаила Евграфовича, обтекать, как в реке вода обтекает большой валун.

Внимание же публики притягивали Достоевский, Булгаков, писатели, тоже не лишенные сатирического начала, но не останавливавшиеся на бичевании пороков и грехов человека или социальной ущербности государства. Они устремлялись в глубинные пласты человеческой психологии и в духовные глубины.

Проще говоря, книги Салтыкова-Щедрина зовут к социальной революции, а Достоевского – к внутренней работе человека со своей душой, к изменению прежде всего самого себя. Зовут к религиозному осмыслению мира и своего места в нём. Этот (второй) взгляд, оказался для наших современников ближе. Бунты, восстания и революции отошли на второй план в России.

Но, с другой стороны, общество без критического отношения, скажем так, без оппозиции, тоже утрачивает многое. Оно должно видеть свои недостатки. Поэтому традиции сатирической литературы сформировались давно (Эзоп, Рабле, Свифт, Марк Твен) и будут жить до тех пор, пока существует человеческое общество.

В 1875 году Салтыков-Щедрин уезжал за границу. Поэт Некрасов пишет ему на этот отъезд такое стихотворение:

М. Е. Салтыкову

(При отъезде за границу)

О нашей родине унылой

В чужом краю не позабудь

И возвратись, собравшись с силой,

На оный путь – журнальный путь…

На путь, где шагу мы не ступим

Без сделок с совестью своей,

Но где мы снисхожденье купим

Трудом у мыслящих людей.

Трудом – и бескорыстной целью…

Да! Будем лучше рисковать,

Чем безопасному безделью

Остаток жизни отдавать.

Некрасов был главным редактором журнала «Отечественные записки» и напоминал автору о том, чтобы тот что-то писал для журнала. Но здесь вот что примечательно: Некрасов поддерживает писателя в его сатирическом, обличительном направлении, каковым и было направление журнала, но при этом справедливо замечает, что на этом пути «шагу мы не ступим без сделок с совестью своей». Некрасов понимает, что обличительное направление вынуждает писателя работать не на глубине проблем, куда его устремляет писательская совесть и писательский интерес, но на поверхности проблем. Сатирику приходится работать более прямолинейно и грубо, но, считает Некрасов, современники будут ему благодарны за эту работу, потому что надо показать мерзость российской жизни, показать мерзость властей – и тогда что-то в России переменится.

Хочу напомнить читателям в этом смысле о драме Гоголя. Ведь он тоже поначалу был гениальным сатириком, но потом, углубляясь в проблемы творчества и жизни, понял, что его сатира, его смех над людьми их не исправляют, а только увеличивают зло в мире. С религиозной точки зрения: не судите, да не судимы будете. Гоголь представил себе, скольких людей в России он осудил, высмеял. А чтобы высмеять, ему приходилось образы людей примитизировать, огрублять, упрощать, то есть приходилось «идти на сделку с совестью». Поэтому Гоголь так страдал в конце жизни, много молился, ездил в монастырь к оптинскому старцу Макарию, сжег второй том «Мертвых душ».

Михаил Евграфович Салтыков родился в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Отец его, Евграф Васильевич, был из старинного дворянского рода, но рода к началу XIX века почти разорившегося. Чтобы поправить положение, он женится на дочери богатого московского купца Забелиной, будущей матери писателя.

Детство Салтыкова-Щедрина, как он сам вспоминал, под крышей родительского дома прошло без свойственной детству поэзии, обстановка в семье была строгой и напряженной.

Салтыков рано стал читать статьи Белинского в «Отечественных записках», позже интересовался французскими просветителями, примкнул к кружку Петрашевского, из-за которого потом Достоевский пойдет на каторгу.

Чиновную службу Салтыков начал в Военном ведомстве. Потом он будет занимать различные должности вплоть до рязанского и тверского вице-губернатора, но главным делом его жизни, безусловно, станет писательство.

Михаил Евграфович начал с повестей «Противоречия» (1847) и «Запутанное дело» (1848). Молодой писатель пытается в них разрешить противоречия между идеалом и действительностью. Идеалом для него в эти годы стал социализм Сен-Симона и других французских социалистов.

Обе повести были опубликованы в «Отечественных записках». Славы они писателю не принесли. В 1948 году началась революция во Франции, и в Петербурге создается негласный комитет по изучению ситуации в российских журналах. В ночь с 21 на 22 апреля Салтыков был арестован и отправлен в далекую и глухую по тем временам Вятку. За симпатии к французским идеям.

Семь лет провел Салтыков в ссылке в должностях провинциального чиновника губернского правления. Конечно, он увидел жизнь реальную, а не выдуманную в кружке Петрашевского. «Я несомненно ощущал, что в сердце моём таится невидимая, но горячая струя, которая без ведома для меня самого приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни», – писал Салтыков-Щедрин о вятских впечатлениях.

Увидел в Вятке писатель и антинародную, как он понял, сущность государственной системы и пассивность народа. Что он предлагает? Он пишет «Губернские очерки» (1856–1857) от имени надворного советника Н. Щедрина, поэтому с этих пор и стал он Салтыковым-Щедриным, так вот в этих очерках писатель предлагает «честно служить» каждому на своем месте. Такая у него тогда была теория.

Потом жизнь разобьет и её. Он изживет веру в «честную службу», которая, как он сам говорил, «бесцельная капля добра в море бюрократического произвола».

Одной из вершинных книг писателя стала «История одного города», в которой автор не только сатирически изображает взаимоотношения народа и властей города Глупова, но и поднимается до правительственных верхов России. Это обобщающая многое книга. Исследователь Д. Николаев пишет: «В «Истории одного города», как это видно из названия книги, мы встречаемся с одним городом, одним образом. Но это такой образ, который вобрал в себя признаки сразу всех городов. И не только городов, но и сёл, и деревень. Мало того, в нём нашли воплощение характерные черты всего самодержавного государства, всей страны».

Глуповское государство началось с грозного градоначальнического окрика: «Запорю!» Конечно, Россия началась не с такого окрика, и вообще не с окрика. Всё гораздо сложнее. Но жанр пародии диктует писателю свои законы.

Когда эта книга вышла в свет, критик А. С. Суворин упрекнул автора в глумлении над народом, в высокомерном отношении к нему. Щедрин не согласился с упреком.

Вершиной творчества писателя стал роман «Господа Головлевы» (1880). В нём он выразил мысль о распаде семьи в России; и Толстой, и Достоевский тогда увидели то же самое: распад семей широко охватил тогда русское общество.

Мелкопоместная семья Головлевых разлагается прежде всего потому, что это семья стяжателей-хищников, семья с буржуазно-потребительской психологией. Дворянство вырождается в таких вот Головлевых. Потом будут «вишневые сады», бунинское прощание с дворянскими усадьбами – и всё, и тема будет исчерпана исторически.

Семья Головлевых – это пауки в банке. Маменька Арина Петровна становится причиной смерти старшего сына Степана, средний сын Порфирий Владимирович, прозванный Иудушкой-кровопивушкой, который приберет постепенно все капиталы семьи, мать свою превратит в нищую приживалку, а детей своих доведет до смерти.

Писатель мастерски показывает, как постепенно гибнет душа в Иудушке, в его словоблудии уже никакое горе не может пробить брешь, «для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир в его глазах есть гроб, могущий служить лишь поводом для бесконечного пустословия».

Вся семья, опускаясь нравственно, начинает тянуться к алкоголю. Сначала спивается глава семейства Владимир Михалыч Головлев, потом его сыновья, потом по дикому спивается одна из внучек. Очередь доходит и до Иудушки. Он пьет много. Но писатель не захотел поставить в этом месте точку. Он считал, что на последней стадии падения жизнь мстит человеку за содеянное: у него на краткий миг просыпается совесть, и она, именно она убивает человека, пронизывая его и мучая.

На Страстной неделе во время службы в церкви что-то вдруг пробуждается в душе Иудушки. Он начинает задумываться над смыслом божественных слов. Дома он вглядывается в образ Спасителя на иконе, его охватывает мука… Он одевается и куда-то идет… Труп его на другой день был найден рядом с погостом, на котором похоронена его мать Арина Петровна…

Салтыков-Щедрин написал немало сатирических сказок, очерков. Он критически относился ко многому в России, но Россию он любил. «Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России, – писал Щедрин. – Только раз в жизни мне пришлось выжить довольно долгий срок в благонамеренных заграничных местах, и я не упомню минуты, в которую сердце моё не рвалось бы к России».

«В XIX веке большой проблемой были азартные игры, особенно карты. Картежники могли проигрывать целые имения, а то и состояния. Не обошла эта пагубная страсть и Салтыкова-Щедрина. К счастью, у него хватало самообладания, чтобы не делать высокие ставки, поэтому проиграться в пух и прах он не мог. Таланта к карточной игре у Михаила Евграфовича не было, и все знакомые констатировали, что играл литератор плохо. Умение блефовать для мужчины осталось непостижимым, это усугублялось полным отсутствием способности трактовать манеру игры соперников, а также их психологию. Но поражения воспринимались крайне серьезно и даже болезненно. Мужчина становился агрессивным, злым, раздражающимся. Признать свои ошибки в игре сатирик считал унижением, поэтому Салтыков-Щедрин личные неудачи приписывал нечестной игре остальных участников. Когда игры проходили в кругу друзей, они просто тихонько посмеивались над такой горячностью, но при проигрыше чужим людям история всякий раз оканчивалась громкими скандалами.

Со своей будущей женой Елизаветой Салтыков-Щедрин познакомился в ссылке. В то время мужчине почти исполнилось 30 лет, а его избраннице было только 14. После того как семья его невесты переехала в другой город, писатель несколько раз нарушал режим ссылки и выезжал за пределы Вятки, чтобы встретиться с любимой. Когда встал вопрос о свадьбе, этому резко воспротивилась мать Салтыкова-Щедрина, которую смущал слишком юный возраст невесты и отсутствие хорошего приданого. Общественность придерживалась таких же консервативных взглядов в вопросе возраста, поэтому молодым людям пришлось подождать год, пока девушке не исполнится 15. Несмотря на то, что материнский наказ был выполнен, известен факт, что она так и не приехала на свадьбу к молодым. Друзья семьи вспоминали, что пара была любящей, хотя и не всегда отношения складывались безоблачно. Дело в том, что темпераменты супругов резко отличались: Елизавета была спокойной и мягкой, но поверхностной натурой, а Михаил Евграфович – властным, прямым и очень умным человеком, которого раздражала чужая глупость. Точно так же злили Салтыкова-Щедрина и глупые речи, произносимые невпопад женой. Зато женщина оказалась хорошей хозяйкой, она поддерживала мужа в творчестве, занималась переписью рукописей, прекрасно воспитывала детей, а позже очень грамотно и умело распорядилась наследством. Любовь зла. Но были в истории семьи и совсем нелицеприятные моменты. Всё окружение знало, что Елизавета изменяла мужу, даже не пытаясь скрыть этот факт. Более того, она часто позволяла себе шутки по поводу мужа-рогоносца. Это никак не мешало жить изменщице за счет мужа. Ситуация усугублялась тем, что пара 17 лет не могла завести детей. В итоге, когда женщина забеременела в первый раз, практически всё окружение решило, что этот ребенок – со стороны. После мальчика-первенца в семействе появилась дочь. Знакомые даже самому Салтыкову-Щедрину высказывали свои сомнения в его отцовстве, но писатель почему-то был уверен, что сын однозначно носит хромосомы рода Салтыковых, несмотря на то, что внешне малыш не был похож на отца. Дети не оценили отцовского вклада в их воспитание. Когда последние годы литератор был слаб и беспомощен, жена с дочерью неприкрыто издевались над ним. Сын Салтыкова-Щедрина не позволял себе такого, но через много лет после смерти отца написал воспоминания, насквозь пропитанные пренебрежением к мужчине, давшему ему жизнь.

Любовь – не единственное прекрасное, что случилось с Салтыковым-Щедриным в Вятке во время ссылки. Это ещё и стало началом прекрасной карьеры. В этом отдаленном от столицы городке факты биографии играли сатирика на руку: Царскосельский лицей, дворянское происхождение и даже опала царя были тут бесспорными козырями. В Вятке практически не было людей, которые входили в круг, близкий к государю, а опала косвенно указывала на то, что писатель с царем был знаком. Всё это выдавало принадлежность к высоким кругам общества в столице. Каждому чиновнику было понятно, что от вражды до дружбы с государем – один шаг, поэтому Салтыкова-Щедрина даже побаивались.

В юные годы и в молодости страстной мечтой Салтыкова-Щедрина было написание стихов. Он видел себя в облике известного поэта, который сможет занять нишу Пушкина. Первые стихи были написаны еще во время обучения в лицее, тем более что там это было чуть ли не обязательным увлечением всех лицеистов. Салтыков-Щедрин подошел к этому вопросу досконально: он изучил огромное количество трудов о написании стихотворных строк и пытался применять свои знания как математические формулы. Биографам известен факт, что некоторые из первых «проб пера» сатирик пытался направлять в редакции, но даже самые близкие друзья раскритиковали эти произведения, не говоря об отзывах настоящих критиков. Такая неудача глубоко оскорбила и ранила душу литератора, поэтому со стихами было покончено. Зато в прозе душа развернулась по полной. Мало того, что автором было найдено много новых литературных ходов и приемов, так еще и словарь русского языка расширился новыми словами благодаря работам Салтыкова-Щедрина. В произведениях впервые звучат такие слова, как «головотяпство», «благоглупость» и «мягкотелость». Еще один интересный факт из биографии Михаила Евграфовича: как-то раз он решил помочь своей дочери с домашним заданием. Для этого он написал от её имени сочинение. Учитель удостоил это творение двойки с позорной припиской: «Не знает русского языка».

Одной из черт характера, за которую сатирика уважали многочисленные знакомые, была невероятная работоспособность. С каждым годом это качество становилось всё более выраженным и особенно расцвело в последний период жизни. Несмотря на тяжелое течение ревматизма, Салтыков-Щедрин ежедневно отправлялся в рабочий кабинет, где занимался написанием текстов на протяжении нескольких часов. Только тогда, когда силы не хватало, чтобы удерживать перо в руке, работа прекращалась. Несколько лет все усилия медиков были направлены на то, чтобы побороть мучивший сатирика ревматизм, но ситуация ухудшалась. Тем удивительнее тот факт, что скончался старик не от ревматизма, а от банальной простуды, которая вызвала сильные и резкие осложнения в истощенном организме».

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Михаил Салтыков-Щедрин – писатель, прозаик и журналист. Подлинной фамилией литератора является «Салтыков», а приставка «Щедрин» выла выбрана им в качестве псевдонима.

В молодости Салтыков-Щедрин не обладал хорошими манерами и высокой нравственностью. Это связано с тем, что отец не принимал никакого участия в воспитании детей, переложив эту обязанность на свою жену. Стоит отметить, что мать русского классика отличалась деспотизмом.

Салтыков-Щедрин прекрасно разговаривал на французском и немецком языках.

Близкие друзья и знакомые писателя утверждали, что он был чересчур эмоционален и даже инфантилен. Находится долго в обществе Салтыкова-Щедрина было непросто.

После издания своей первой статьи Салтыков-Щедрин был сослан в провинцию. Царская власть настороженно отнеслась к колким намекам литератора.

Автором слова «мягкотелость» является именно Михаил Евграфович.

Если верить свидетельствам современников, занимая высокий государственный пост, Салтыков-Щедрин вел себя довольно хамовато. Позже он был уволен со своей должности за статью, в которой прозаик в оскорбительной форме высказался о тульском губернаторе.

Герои одного из самых популярных произведений Михаила Салтыкова-Щедрина – «Господа Головлевы», были списаны с членов его семьи.

Будучи уже зрелым мужчиной, Салтыков-Щедрин взял себе в жены 15-летнюю девушку, которая приходилась дочерью одному вице-губернатору.

Салтыков-Щедрин работал в таких направлениях, как сатира, реализм, рассказ, хроника, роман и сказка.

Салтыков-Щедрин был похоронен рядом с могилой Ивана Тургенева, поскольку таковой была его последняя воля.

В некоторых произведениях литератора встречаются грубые и даже бранные выражения.

В эпоху СССР в память о Салтыкове-Щедрине были выпущены почтовые марки и конверты.

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