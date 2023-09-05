ДИКИЙ ТУРИЗМ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДИКИЙ

Печать
PDF

05 Сентября 2023

Девять дней назад в Петропавловск-Камчатском городском суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению директора новосибирской туристической фирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанова, организовавшего смертельное восхождение на Ключевскую сопку в прошлом году. По стечению обстоятельств в этот же день на склоне Авачинского вулкана нашли тело туриста, пропавшего 27 августа. Жизнь словно специально сопоставила два этих события, доказывающих: дикий туризм на Камчатке так и остался диким.

Напомним, что при восхождении, организованном Степановым около года назад, погибли девять человек. Государственный обвинитель предъявила подсудимому обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Наша газета посвятила этому громкому делу ряд публикаций. Здесь кратко напомним ход событий. Степанов, зная, что вулкан Ключевская сопка, расположенный на территории природного парка, закрыт для посещений, разместил рекламное объявление об организации экскурсии на его вершину. На объявление откликнулись десять туристов из разных регионов страны. Они перечислили на счет «Экстрим Тайм» в общей сложности около одного миллиона рублей. До вершины их сопровождали нанятые Степановым два гида-проводника, не имевшие необходимой квалификации для проведения такого маршрута. Это были Иван Алабугин (сейчас находится под следствием) и Андрей Мищенко (погиб при восхождении). Поход на вулкан начался 30 августа, в отсутствие разрешения природного парка на его посещение, о чём Степанов знал.

3 сентября группа вышла из базового лагеря на высоте 3 300 метров. Поднявшись по южному склону на 700 метров, двое туристов решили вернуться, сославшись на недомогание. Их сопровождал Иван Алабугин. Остальные продолжили восхождение в единой связке. Они поднялись до высоты 4 400 метров и не смогли её преодолеть. Гид и туристы повернули обратно и сорвались с ледового склона. Один человек погиб сразу, остальные получили травмы. В условиях низких температур и сильного ветра все они погибли один за другим.

Сложная операция по эвакуации живых и погибших заняла три дня. В ней были задействованы всевозможные силы и средства, в том числе авиация МЧС, территориального центра медицины катастроф, а также коммерческий борт «Витязь-Аэро».

Были ли сделаны выводы из случившейся трагедии? Судя по происшествиям, которыми ознаменовались последние выходные августа, ничего не изменилось. В ночь на 27 августа помощь спасателей потребовалась туристу на Верхне-Опальских термальных источниках. Он оступился и угодил в лужу с горячей водой. В службу спасения позвонил его товарищ. Ситуация осложнялась темным временем суток. Добраться до места происшествия бригада скорой помощи не могла, так как местность является труднодоступной. Поэтому решили обратиться к спасателям.

Спасатели доставили медиков к обварившемуся туристу на экспедиционном автомобиле. Сотрудники скорой помощи диагностировали сильный ожог и оказали необходимую помощь. Пострадавшего доставили в Елизовскую районную больницу.

Верхне-Опальские горячие источники находятся на территории природного заказника регионального значения «Олений дол» в Усть-Большерецком районе, в 68 км на юго-восток от поселка Апача, в левобережной части долины реки Левая Опала. Они состоят из двух крупных грифонов (выходы подземной воды на поверхность), находящихся в глубоких воронках, на дне которых выбиваются сильные струи с температурой 74 градуса по Цельсию. Когда-то работавшие здесь геологи устроили на горячем ручье деревянные ванны. Сегодня поездка сюда, занимающая около семи часов по бездорожью с выездом из Петропавловска-Камчатского, – один из излюбленных маршрутов джиперов.

Следующее происшествие случилось на склоне вулкана Горелый, который считается одним из самых доступных и безопасных для посещения. Тем не менее в разное время на нём погибли мужчина и женщина, имевшие проблемы с сердцем. На этот раз при спуске с вулкана упала и повредила ногу 42-летняя женщина. Чтобы эвакуировать её со склона Горелого, был поднят вертолет территориального центра медицины катастроф. Спасатели, находившиеся на борту вместе с медиками, перенесли пострадавшую на носилках на борт, где ей оказали неотложную помощь. В больнице женщине диагностировали вывих ноги и перелом лодыжки.

Вечером 27 августа в дежурную смену поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» позвонила женщина, заявившая, что на Авачинском вулкане пропал её знакомый, вместе с которым она совершала восхождение. По словам заявительницы, сначала они шли вместе, затем разделились и дальше шли порознь. Оперативный дежурный посоветовал дождаться спутника у подножия вулкана. Через несколько часов женщина позвонила вновь и сообщила, что её спутник так и не вернулся. Рано утром 28 августа на поиски пропавшего человека выдвинулись спасатели и добровольцы из местной Федерации альпинизма и скалолазания.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, одна часть спасателей пошла по классическому туристическому маршруту и должна была обследовать верхний участок лавового языка. Другая – отправилась исследовать лавовый язык со стороны поселка Радыгина. Это опасная тропа, по которой редко ходят туристы. На каждом участке применялись беспилотники, к поискам привлекли частный вертолет, но работу осложняла облачность. Поиск завершили только с наступлением темноты, но с раннего утра его продолжили.

Как рассказал спасатель 2-го класса поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Камчатскому краю Илья Измайлов, их группа, которая шла по классическому маршруту, выдвинулась на вершину вулкана около четырех часов утра. «Работы осложнялись плохой погодой. На высоте около 2 000 метров спасатели и альпинисты попали в облако с осадками. Сначала шел дождь, затем снег. Когда мы были на высоте примерно 2 500 метров, уже на конусе вулкана, по радиосвязи пришло сообщение о том, что первая группа нашла погибшего. К этому моменту конус был практически полностью в снегу», – сказал он.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю уточнили, что погибший турист был из Санкт-Петербурга. При каких обстоятельствах он погиб, предстоит выяснить следствию, начавшему проверку по факту обнаружения тела.

По информации, появившейся в СМИ, была обнаружена переписка погибшего туриста перед восхождением. Он интересовался маршрутом в камчатских интернет-группах. Именно там кто-то посоветовал ему идти сложным маршрутом, который сильно отклоняется от основной тропы.

Знакомые погибшего рассказали журналистам, что он был хорошо экипирован и имел за плечами опыт покорения нескольких вулканов на Камчатке. К нам в регион он прибыл после путешествия по острову Итуруп и в оставшиеся дни каникул решил совершить восхождение на Авачу. Попутчицу он нашел, разместив сообщение в мессенджере, объединяющем любителей туризма.

Как пояснила спутница туриста, знакомство произошло на пути к вулкану. Маршрут показался ей достаточно легким, правда, она признала, что «в паре мест» чувствовала себя некомфортно, боясь сорваться со склона. «Ближе к вершине стали попадаться огромные валуны, мы обходили их и старались держать друг друга в поле зрения. Несколько раз визуальный контакт терялся, но потом я снова находила Максима глазами, поэтому, когда не увидела его в очередной раз, беспокойства это у меня не вызвало. В какой-то момент я поняла, что не вижу его уже долго и решила, что он уже на вершине» – рассказала женщина нашим коллегам.

По её словам, она поднялась на вершину, где в тот день было много людей, но своего спутника там не увидела. Она стала писать ему в мессенджер, но он не вышел на связь. Прождав его на вершине полтора часа, женщина стала спускаться вниз, сообщив о случившемся в поисковый отряд. У неё была надежда, что спутник ждет внизу, у машины. С вулкана она спустилась в 23 часа, но у машины никого не было. Она позвонила спасателям еще раз, а также сообщила о случившемся в полицию. Женщина также сказала, что о своём маршруте в МЧС они не сообщали.

Тело погибшего туриста удалось эвакуировать со склона только 31 августа.

Все три названных выше вулкана – Ключевский, Горелый и Авачинский – входят в сеть природных парков «Вулканы Камчатки». Гостям полуострова он преподносится, как визитная карточка региона, в который камчатские власти усиленно зазывают туристов. Этим летом не проходило и недели без того, чтобы в краевом правительстве не сообщили об очередном важном мероприятии, призванном развить «индустрию туризма и гостеприимства» на Камчатке. В начале августа при Правительстве Камчатского края даже создали штаб по туризму, первое заседание которого прошло под председательством регионального министра туризма Владимира Русанова. Был выпущен видеоролик о «безопасном поведении на вулканах и в дикой природе Камчатки». Еще через несколько дней губернатор Владимир Солодов назвал туризм «самой быстрорастущей отраслью Камчатского края». Он заявил, что «в перспективе она должна встать вровень с рыбной отраслью по количеству рабочих мест».

«В этой связи мы ведем подготовку заявки на решение комиссии федерального уровня на открытие профессионалитета в сфере туризма», – сказал глава региона. Другими словами, у нас опять ставят телегу впереди лошади.

В тот день, когда начался суд над Андреем Степановым и был найден погибший турист на Авачинском вулкане, камчатский штаб по туризму собрался второй раз. В заседании участвовали пятнадцать человек. Обратило на себя внимание выступление директора КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» Эдуарда Тарасика. Он сказал: «Мы предоставили возможность для заключения соглашения всем туристическим компаниям Камчатского края. Условия, прописанные в нём, обеспечивают свободное, беспрепятственное посещение особо охраняемых природных территорий туристическими группами. До 1 августа мы добросовестно исполняли свою часть условий, но подавляющее большинство туристических компаний пренебрегли договоренностями. В итоге от юридических лиц мы получили на 92 % меньше денежных средств в сравнении с прошлым годом. Я понимаю, что туристический поток нестабилен и сложно прогнозируем. Но эти цифры заставляют задуматься об отношении туристических операторов к природному парку «Вулканы Камчатки».

Почему он решил, что, имея возможность проникнуть на территорию парка в отсутствие разрешения на его посещение, люди будут эти разрешения оформлять? Тем более им для этого потребуется вносить плату за посещение или оплачивать рекреационные сборы.

Не лучше обстоит дело и с регистрацией маршрутов в МЧС, несмотря на то, что с 2017 года такая обязанность законодательно закреплена постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 года № 252 «О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации». Напомним, согласно документу, регистрировать свои маршруты обязаны организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере занятия активными видами туризма на территории России, туристы и туристские группы, в том числе имеющие в своём составе несовершеннолетних детей, если передвижение происходит по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, здоровья туристов (экскурсантов) и их имущества.

На деле же мы узнаем об отсутствии регистрации только тогда, когда с кем-нибудь из путешественников происходит несчастье и требуется помощь спасателей.

Туристы пренебрегают своими обязанностями как перед администрацией природных парков, так и перед МЧС, зная, что на маршруте их проверять некому.

Коммерческие туристические группы никто не контролирует. После гибели девяти человек на Ключевской сопке губернатор Камчатки предлагал проверять всех туристов, выходящих в поход, на предмет их готовности к путешествию. Предполагалось, что «разрешение на каждого участника группы вместе с уведомлением о выходе будет направляться в МЧС». При этом он ссылался на приказ Министерства спорта, которого, похоже, просто нет. Было совершенно непонятно, кто и на каком основании должен такие разрешения выдавать. Проводить опрос людей, полагаясь на их честность? Или устраивать практический зачет? («В» от 21.09.2022 «Эхо трагедии на Ключевском вулкане»). Эти вопросы так и остались без ответа.

Подготовки квалифицированных гидов на горных маршрутах у нас нет. А слова главы региона о создании «профессионалитета» в сфере туризма означают, что в этом направлении мы только начинаем двигаться. И еще непонятно, будет ли продолжение у этого пути.

Никакой штаб и никакие видеоролики в решении этих проблем не помогут. Дикий туризм как процветал на Камчатке, так и будет процветать. И мы по-прежнему будем узнавать о том, что та или иная группа туристов посетила особо охраняемую природную территорию без разрешения только тогда, когда они потеряются там или, не дай бог, погибнут. Как это и случилось год назад на Ключевском вулкане, закрытом для восхождений.

Наталья МАКСИМИШИНА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."