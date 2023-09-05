ДИКИЙ ТУРИЗМ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДИКИЙ

05 Сентября 2023



Девять дней назад в Петропавловск-Камчатском городском суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению директора новосибирской туристической фирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанова, организовавшего смертельное восхождение на Ключевскую сопку в прошлом году. По стечению обстоятельств в этот же день на склоне Авачинского вулкана нашли тело туриста, пропавшего 27 августа. Жизнь словно специально сопоставила два этих события, доказывающих: дикий туризм на Камчатке так и остался диким.

Напомним, что при восхождении, организованном Степановым около года назад, погибли девять человек. Государственный обвинитель предъявила подсудимому обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Наша газета посвятила этому громкому делу ряд публикаций. Здесь кратко напомним ход событий. Степанов, зная, что вулкан Ключевская сопка, расположенный на территории природного парка, закрыт для посещений, разместил рекламное объявление об организации экскурсии на его вершину. На объявление откликнулись десять туристов из разных регионов страны. Они перечислили на счет «Экстрим Тайм» в общей сложности около одного миллиона рублей. До вершины их сопровождали нанятые Степановым два гида-проводника, не имевшие необходимой квалификации для проведения такого маршрута. Это были Иван Алабугин (сейчас находится под следствием) и Андрей Мищенко (погиб при восхождении). Поход на вулкан начался 30 августа, в отсутствие разрешения природного парка на его посещение, о чём Степанов знал.

3 сентября группа вышла из базового лагеря на высоте 3 300 метров. Поднявшись по южному склону на 700 метров, двое туристов решили вернуться, сославшись на недомогание. Их сопровождал Иван Алабугин. Остальные продолжили восхождение в единой связке. Они поднялись до высоты 4 400 метров и не смогли её преодолеть. Гид и туристы повернули обратно и сорвались с ледового склона. Один человек погиб сразу, остальные получили травмы. В условиях низких температур и сильного ветра все они погибли один за другим.

Сложная операция по эвакуации живых и погибших заняла три дня. В ней были задействованы всевозможные силы и средства, в том числе авиация МЧС, территориального центра медицины катастроф, а также коммерческий борт «Витязь-Аэро».

Были ли сделаны выводы из случившейся трагедии? Судя по происшествиям, которыми ознаменовались последние выходные августа, ничего не изменилось. В ночь на 27 августа помощь спасателей потребовалась туристу на Верхне-Опальских термальных источниках. Он оступился и угодил в лужу с горячей водой. В службу спасения позвонил его товарищ. Ситуация осложнялась темным временем суток. Добраться до места происшествия бригада скорой помощи не могла, так как местность является труднодоступной. Поэтому решили обратиться к спасателям.

Спасатели доставили медиков к обварившемуся туристу на экспедиционном автомобиле. Сотрудники скорой помощи диагностировали сильный ожог и оказали необходимую помощь. Пострадавшего доставили в Елизовскую районную больницу.

Верхне-Опальские горячие источники находятся на территории природного заказника регионального значения «Олений дол» в Усть-Большерецком районе, в 68 км на юго-восток от поселка Апача, в левобережной части долины реки Левая Опала. Они состоят из двух крупных грифонов (выходы подземной воды на поверхность), находящихся в глубоких воронках, на дне которых выбиваются сильные струи с температурой 74 градуса по Цельсию. Когда-то работавшие здесь геологи устроили на горячем ручье деревянные ванны. Сегодня поездка сюда, занимающая около семи часов по бездорожью с выездом из Петропавловска-Камчатского, – один из излюбленных маршрутов джиперов.

Следующее происшествие случилось на склоне вулкана Горелый, который считается одним из самых доступных и безопасных для посещения. Тем не менее в разное время на нём погибли мужчина и женщина, имевшие проблемы с сердцем. На этот раз при спуске с вулкана упала и повредила ногу 42-летняя женщина. Чтобы эвакуировать её со склона Горелого, был поднят вертолет территориального центра медицины катастроф. Спасатели, находившиеся на борту вместе с медиками, перенесли пострадавшую на носилках на борт, где ей оказали неотложную помощь. В больнице женщине диагностировали вывих ноги и перелом лодыжки.

Вечером 27 августа в дежурную смену поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» позвонила женщина, заявившая, что на Авачинском вулкане пропал её знакомый, вместе с которым она совершала восхождение. По словам заявительницы, сначала они шли вместе, затем разделились и дальше шли порознь. Оперативный дежурный посоветовал дождаться спутника у подножия вулкана. Через несколько часов женщина позвонила вновь и сообщила, что её спутник так и не вернулся. Рано утром 28 августа на поиски пропавшего человека выдвинулись спасатели и добровольцы из местной Федерации альпинизма и скалолазания.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, одна часть спасателей пошла по классическому туристическому маршруту и должна была обследовать верхний участок лавового языка. Другая – отправилась исследовать лавовый язык со стороны поселка Радыгина. Это опасная тропа, по которой редко ходят туристы. На каждом участке применялись беспилотники, к поискам привлекли частный вертолет, но работу осложняла облачность. Поиск завершили только с наступлением темноты, но с раннего утра его продолжили.

Как рассказал спасатель 2-го класса поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Камчатскому краю Илья Измайлов, их группа, которая шла по классическому маршруту, выдвинулась на вершину вулкана около четырех часов утра. «Работы осложнялись плохой погодой. На высоте около 2 000 метров спасатели и альпинисты попали в облако с осадками. Сначала шел дождь, затем снег. Когда мы были на высоте примерно 2 500 метров, уже на конусе вулкана, по радиосвязи пришло сообщение о том, что первая группа нашла погибшего. К этому моменту конус был практически полностью в снегу», – сказал он.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю уточнили, что погибший турист был из Санкт-Петербурга. При каких обстоятельствах он погиб, предстоит выяснить следствию, начавшему проверку по факту обнаружения тела.

По информации, появившейся в СМИ, была обнаружена переписка погибшего туриста перед восхождением. Он интересовался маршрутом в камчатских интернет-группах. Именно там кто-то посоветовал ему идти сложным маршрутом, который сильно отклоняется от основной тропы.

Знакомые погибшего рассказали журналистам, что он был хорошо экипирован и имел за плечами опыт покорения нескольких вулканов на Камчатке. К нам в регион он прибыл после путешествия по острову Итуруп и в оставшиеся дни каникул решил совершить восхождение на Авачу. Попутчицу он нашел, разместив сообщение в мессенджере, объединяющем любителей туризма.

Как пояснила спутница туриста, знакомство произошло на пути к вулкану. Маршрут показался ей достаточно легким, правда, она признала, что «в паре мест» чувствовала себя некомфортно, боясь сорваться со склона. «Ближе к вершине стали попадаться огромные валуны, мы обходили их и старались держать друг друга в поле зрения. Несколько раз визуальный контакт терялся, но потом я снова находила Максима глазами, поэтому, когда не увидела его в очередной раз, беспокойства это у меня не вызвало. В какой-то момент я поняла, что не вижу его уже долго и решила, что он уже на вершине» – рассказала женщина нашим коллегам.

По её словам, она поднялась на вершину, где в тот день было много людей, но своего спутника там не увидела. Она стала писать ему в мессенджер, но он не вышел на связь. Прождав его на вершине полтора часа, женщина стала спускаться вниз, сообщив о случившемся в поисковый отряд. У неё была надежда, что спутник ждет внизу, у машины. С вулкана она спустилась в 23 часа, но у машины никого не было. Она позвонила спасателям еще раз, а также сообщила о случившемся в полицию. Женщина также сказала, что о своём маршруте в МЧС они не сообщали.

Тело погибшего туриста удалось эвакуировать со склона только 31 августа.

Все три названных выше вулкана – Ключевский, Горелый и Авачинский – входят в сеть природных парков «Вулканы Камчатки». Гостям полуострова он преподносится, как визитная карточка региона, в который камчатские власти усиленно зазывают туристов. Этим летом не проходило и недели без того, чтобы в краевом правительстве не сообщили об очередном важном мероприятии, призванном развить «индустрию туризма и гостеприимства» на Камчатке. В начале августа при Правительстве Камчатского края даже создали штаб по туризму, первое заседание которого прошло под председательством регионального министра туризма Владимира Русанова. Был выпущен видеоролик о «безопасном поведении на вулканах и в дикой природе Камчатки». Еще через несколько дней губернатор Владимир Солодов назвал туризм «самой быстрорастущей отраслью Камчатского края». Он заявил, что «в перспективе она должна встать вровень с рыбной отраслью по количеству рабочих мест».

«В этой связи мы ведем подготовку заявки на решение комиссии федерального уровня на открытие профессионалитета в сфере туризма», – сказал глава региона. Другими словами, у нас опять ставят телегу впереди лошади.

В тот день, когда начался суд над Андреем Степановым и был найден погибший турист на Авачинском вулкане, камчатский штаб по туризму собрался второй раз. В заседании участвовали пятнадцать человек. Обратило на себя внимание выступление директора КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» Эдуарда Тарасика. Он сказал: «Мы предоставили возможность для заключения соглашения всем туристическим компаниям Камчатского края. Условия, прописанные в нём, обеспечивают свободное, беспрепятственное посещение особо охраняемых природных территорий туристическими группами. До 1 августа мы добросовестно исполняли свою часть условий, но подавляющее большинство туристических компаний пренебрегли договоренностями. В итоге от юридических лиц мы получили на 92 % меньше денежных средств в сравнении с прошлым годом. Я понимаю, что туристический поток нестабилен и сложно прогнозируем. Но эти цифры заставляют задуматься об отношении туристических операторов к природному парку «Вулканы Камчатки».

Почему он решил, что, имея возможность проникнуть на территорию парка в отсутствие разрешения на его посещение, люди будут эти разрешения оформлять? Тем более им для этого потребуется вносить плату за посещение или оплачивать рекреационные сборы.

Не лучше обстоит дело и с регистрацией маршрутов в МЧС, несмотря на то, что с 2017 года такая обязанность законодательно закреплена постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 года № 252 «О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации». Напомним, согласно документу, регистрировать свои маршруты обязаны организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере занятия активными видами туризма на территории России, туристы и туристские группы, в том числе имеющие в своём составе несовершеннолетних детей, если передвижение происходит по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, здоровья туристов (экскурсантов) и их имущества.

На деле же мы узнаем об отсутствии регистрации только тогда, когда с кем-нибудь из путешественников происходит несчастье и требуется помощь спасателей.

Туристы пренебрегают своими обязанностями как перед администрацией природных парков, так и перед МЧС, зная, что на маршруте их проверять некому.

Коммерческие туристические группы никто не контролирует. После гибели девяти человек на Ключевской сопке губернатор Камчатки предлагал проверять всех туристов, выходящих в поход, на предмет их готовности к путешествию. Предполагалось, что «разрешение на каждого участника группы вместе с уведомлением о выходе будет направляться в МЧС». При этом он ссылался на приказ Министерства спорта, которого, похоже, просто нет. Было совершенно непонятно, кто и на каком основании должен такие разрешения выдавать. Проводить опрос людей, полагаясь на их честность? Или устраивать практический зачет? («В» от 21.09.2022 «Эхо трагедии на Ключевском вулкане»). Эти вопросы так и остались без ответа.

Подготовки квалифицированных гидов на горных маршрутах у нас нет. А слова главы региона о создании «профессионалитета» в сфере туризма означают, что в этом направлении мы только начинаем двигаться. И еще непонятно, будет ли продолжение у этого пути.

Никакой штаб и никакие видеоролики в решении этих проблем не помогут. Дикий туризм как процветал на Камчатке, так и будет процветать. И мы по-прежнему будем узнавать о том, что та или иная группа туристов посетила особо охраняемую природную территорию без разрешения только тогда, когда они потеряются там или, не дай бог, погибнут. Как это и случилось год назад на Ключевском вулкане, закрытом для восхождений.

Наталья МАКСИМИШИНА