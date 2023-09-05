КУРЬЁЗЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

05 Сентября 2023



Эх, дороги! Эх, Миронов…

Заместитель председателя Правительства Камчатского края Сергей Анатольевич Миронов человек косноязычный, но словоохотливый. Он бесстрашно и бессвязно делится грандиозными планами строительства дорог в регионе, называет сумму затрат и сроки сдачи стройобъектов. Однако чиновник умалчивает, каким способом собирается соблюсти конкурсные процедуры для определения подрядчика на столь масштабное строительство.

Первым на это обратил внимание известный на Камчатке блогер Алексей Николаев. В своём видеоролике, размещенном на электронной площадке YouTube, он рассказал, как ведомство господина Миронова жонглирует требованиями законов, выдавая белое за черное, а черное за белое. Речь идет о Федеральном законе, принятом 08.03.2022 № 46-ФЗ, в редакции от 19.12.2022 о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Этот закон позволяет заключать контракты для осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), другими словами, теперь можно не проводить длительные конкурсные процедуры, а выбирать подрядчиков по своему усмотрению.

Соглашусь с Алексеем Николаевым, что целью закона является защита российской экономики в условиях санкций и защита интересов граждан нашей страны. Для реализации требований вышеупомянутого закона Правительство Камчатского края приняло постановление от 22.03.2022 № 132-П «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд Камчатского края и порядке их осуществления».

Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы соблюсти требования закона, правительство края разработало приложение (Порядок) к данному постановлению. Приведу выдержки из Порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд Камчатского края:

«3. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) инициируется заказчиками посредством направления соответствующему главному распорядителю средств краевого бюджета обращения либо оперативным штабом по обеспечению устойчивости экономики Камчатского каря в условиях введенных санкций, образованным распоряжением Губернатора Камчатского края от 11.03.2022 № 154-Р (далее – Штаб), посредством дачи поручения конкретному исполнительному органу государственной власти Камчатского края, если применение конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), требующих затрат времени, нецелесообразно в связи с экономической ситуацией, характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

В обращении заказчика указываются:

наименование заказчика;

предмет контракта и описание объекта закупки, включающее в себя функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), согласованное с заинтересованным исполнительным органом государственной власти Камчатского края;

3) экономическое и (или) технологическое обоснование нецелесообразности осуществления закупки с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), обусловленной наличием причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления закупки для государственных и (или) муниципальных нужд в целях обеспечения нужд Камчатского края и экономической ситуацией, характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и международных организаций;

4) обоснование срочности осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

5) информация о предполагаемом единственном поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым планируется заключить контракт, включая его наименование, идентификационный номер налогоплательщика, обоснование выбора такого поставщика (подрядчика, исполнителя);

6) результаты проведенной заказчиком (заказчиками) проверки соответствия предполагаемого единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям статьи 31 Закона о контрактной системе;

7) информация об исполнении предполагаемым единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту лично или с привлечением к его исполнению субподрядчиков, соисполнителей и обоснование необходимости их привлечения, а также требование к объему исполнения этим поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому контракту лично, установленному в виде процента от цены заключаемого с ним контракта, в случае привлечения к его исполнению субподрядчиков, соисполнителей;

8) информация об установлении этапов исполнения контракта и сроков исполнения каждого этапа;

9) информация о размере аванса (в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса), о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта (если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта);

10) информация об установлении требования к обеспечению исполнения контракта или обоснование нецелесообразности установления такого требования;

11) информация о казначейском сопровождении средств, предоставляемых из краевого бюджета на осуществление авансовых платежей по контракту;

12) информация об источниках финансирования».

Согласно пункту 4 в обращении должны быть отражены определенные критерии, которым должен соответствовать подрядчик. Соблюсти указанные критерии сложно, т.к. нужно подробно объяснить (доказать), почему именно этот строительный объект и подрядчик получил право избежать конкурсных процедур.

Само обращение заказчики, курируемые зампредом Сергеем Мироновым, в открытом доступе не размещают, и камчатский блогер Алексей Николаев справедливо посчитал – что-то здесь нечисто.

Согласитесь, строительство экологической тропы в районе Култучного озера никак не могло обеспечить стабильность экономики Камчатского края в условиях санкций. Тем не менее этот объект правительственные чиновники отнесли к попадающему под действие Федерального закона № 46-ФЗ, и конкурс для определения подрядчика, выполнившего необходимые работы, не проводился.

Такая же история случилась с контрактом на строительство дороги к природному парку «Три вулкана», где подрядчик без конкурсных процедур был определен решением Краевого государственного казенного учреждения «Камчатуправтодор».

Для Правительства Камчатского края, лично Сергея Миронова и подведомственных ему учреждений, закон № 46-ФЗ распахнул ворота для злоупотреблений. Похоже, они вошли во вкус. Во время проведения торгов (конкурсов) цена, допустим, на строительство какого-либо объекта в целом снижается от 10 до 25 процентов от общей стоимости. Отныне так называемый «откат» может быть спокойно увеличен на сумму снижения и составить около 25–30 процентов. Эти гипотетические цифры могут смести последние остатки коррупционной устойчивости и страха за возможное наказание.

Снова обратимся к сладким речам заместителя председателя краевого правительства Сергея Миронова. Он объявил, что в скором времени будет выделен один миллиард семьсот миллионов рублей на реконструкцию дороги от микрорайона Кирпичики до микрорайона Дальний и девятьсот восемьдесят миллионов рублей на строительство дороги от микрорайона Дальний через поля микрорайона Заозерный прямиком на Халактырский пляж. «Откат» с этих двух сумм может составить самое малое пятьсот тридцать шесть миллионов рублей!

На наших глазах, если можно так сказать, в Камчатском крае рождается новая плеяда олигархов, сколачивающих своё состояние на костях наших защитников Отечества.

Какое отношение имеют указанные стройки к санкционному давлению и устойчивому развитию экономики Камчатского края? Если следовать логике господина Миронова, то производство туалетной бумаги тоже попадает под действие закона № 46-ФЗ.

Не всё учел господин Миронов с упомянутым строительством дороги на Халактырский пляж. Еще в декабре 2019 года его предшественник Юрий Зубарь на одной из пресс-конференций, посвященной развитию дорожной сети на Камчатке, заявил: «Дорога пойдет от поселка Дальний до поселка Заозерный, а оттуда через поля прямо на пляж (речь идет о Халактырском пляже. – Авт.). Это самая короткая дорога, которая выходит прямо к визит-центру. Принято решение, что дорога будет строиться именно там… Я надеюсь, что, как городская администрация нас заверяет, в июне–июле мы получим планировку территорий, чтобы в следующем году начинать работы уже на земле… Это будет недешево, проект покажет, сколько дорога будет стоить. По идее, эту дорогу, если делать в грунтовом покрытии, за один сезон можно будет сделать».

Тогдашний зампред, как и нынешний, попал в капкан правовой деградации. С одной стороны, вроде понятно, куда прокладывать дорогу. С другой стороны, нужно провести исследование на предмет наличия культурного слоя на данном земельном участке, через который пройдет дорога, как того требует Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Для изучения территорий придется привлекать археологов, и дело может затянуться на год, а то и больше. В Камчатском крае обязанности контролировать соблюдение Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 лежит на плечах Службы охраны объектов культурного наследия во главе с Ириной Заиграевой, с которой заказчик обязан согласовать строительство дороги на Халактырский пляж. Учитывая её, на мой взгляд, низкие профессиональные компетенции, можно сказать, что Сергею Миронову повезло. Госпожа Заиграева до сих пор не была замечена в какой-либо принципиальности или твердости в отстаивании буквы закона по сохранению культурного наследия Камчатского края. Полагаю, для неё само понятие «культурный слой» сродни китайской грамоте. Так что господин Миронов наверняка найдет в её лице полное взаимопонимание. До сих пор же ей не приходило в голову требовать согласования на строительство объектов на территориях, которые требовали бы археологических изыскания для определения наличия «культурного слоя».

Засланцу из Якутии Сергею Миронову пока всё сходит с рук. Губернатор ему благоволит. Любопытно узнать, почему?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ