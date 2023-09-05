НЕ СОГЛАСНЫ!

05 Сентября 2023



В конце августа этого года судебная коллегия по административным делам Камчатского краевого суда приняла к рассмотрению апелляционную жалобу на решение Вилючинского городского суда под председательством Хорхординой Н. М. Судья удовлетворила административный иск и.о. прокурора ЗАТО города Вилючинска Смищука С. А. к главе Вилючинского городского округа Потапову С. И. о прекращении его полномочий досрочно в связи с утратой доверия. Решение суда не вступило в законную силу, но прогремело на весь край.

Эта запутанная история началась 13 января 2021 года, когда Сергей Потапов был избран главой Вилючинского городского округа. За его плечами была служба в военно-морском флоте с 1989 по 2019 год. Он был уволен в запас из-за предельного возраста в звании капитана первого ранга. За время службы окончил Санкт-Петербургскую военно-морскую академию, получив специальность «военное и административное управление», а также Дальневосточный государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2010 году был избран депутатом Думы Вилючинского городского округа пятого созыва.

Придя к власти, бывший подводник начал наводить порядок в администрации суперсекретного города. На этом тернистом пути ему пришлось столкнуться с проблемами, накопленными предшествующими управленцами за последние десять лет. По сути дела, он пришел на развалины того, что некогда называлось администрацией Закрытого административного территориального образования города Вилючинск. Наверное, догадываясь об этом, либо по иной причине (пристроить своего человека) заместитель председателя Правительства Камчатского края Павел Ясевич «продавил» на должность первого заместителя главы Елену Бойчук. Как известно, она вынуждена была со скандалом уйти с должности председателя городской территориальной избирательной комиссии Петропавловск-Камчатского городского округа, куда её в свое время «пристроил» тоже господин Ясевич.

В ту пору мне довелось познакомиться с Еленой Бойчук. Хорошо помню свое первое впечатление от нашей встречи, мне показалось, что-то было в её глазах и манере поведения не то. Поэтому я старался более не общаться с ней даже по незначительным рабочим вопросам. Придя в администрацию на должность первого заместителя, Елена Бойчук свой рабочий день начинала с истерик, которые повторялись с изрядным постоянством, и глава города Сергей Потапов тратил много сил, чтобы привести в рабочее состояние своего первого заместителя. Елена Дмитриевна выходила из состояния эмоционального равновесия по любому маломальскому поводу. Поэтому помощником главы города Сергея Потапова её назвать было нельзя. Скорее он (глава) помогал ей выходить из состояния хронической депрессии. Основной конфликт, по рассказам работников администрации, у неё разгорелся с другим заместителем главы – Ларисой Тяпкиной. В итоге Елена Бойчук попыталась покончить с собой, нырнув в бухту Крашенинникова на своём автомобиле на большой скорости с топливного пирса в микрорайоне Приморский. После длительного лечения она написала заявление о добровольном сложении с себя полномочий и, спустя два месяца, уехав с Камчатки, всё-таки покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна.

Отдельно нужно поговорить о втором заместителе главы города Вилючинска Ларисе Тяпкиной. По своей должностной инструкции Лариса Анатольевна являлась куратором вопросов, касающихся владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Вилючинского городского округа с 2016 года. То есть она отвечала за проведение мероприятий администрации города по приобретению помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как выяснила прокуратура Вилючинска, администрация своевременно не обеспечила нескольких детей-сирот положенным по закону жильем. Вновь избранный глава города Сергей Потапов назначил служебное расследование и поручил комиссии разобраться в этом вопросе. Та признала факт ненадлежащего исполнения должностных обязанностей заместителем главы администрации Вилючинского городского округа Ларисой Тяпкиной. На должность заместителя главы администрации ЗАТО Вилючинск её приняла давняя подруга Ирина Жилкина, на тот момент являющаяся главой администрации. За плечами госпожи Тяпкиной было уголовное дело, возбужденное в конце мая 2012 года по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» (предполагает хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомом ложных и (или) недостоверных сведений). Мировым судьей уголовное дело было прекращено по ст. 28 УПК РФ в связи с деятельным раскаянием. То есть госпожа Тяпкина призналась в совершении преступления (мошенничестве). В последующем бывшая мошенница с экрана телевизора много и лживо обвиняла Сергея Потапова в коррупции и отсутствии офицерской чести, после того, как он сначала привлек её к дисциплинарной ответственности за допущенные промахи в работе (объявил замечание), а потом уволил по организационно-штатным мероприятиям. К слову сказать, она до сих пор судится за восстановление на работе в прежней должности.

Упомянутая глава администрации Вилючинска Ирина Петровна Жилкина, находясь на своем посту, чудила. Против вилючинской «Фурии» было возбуждено целых четыре уголовных дела, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (по факту незаконного увольнения), ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ч. 1 ст. 292 (по факту фальсификации документов), ч. 3 ст. 160 (присвоение или растрата, т.е. хищение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Судебные тяжбы длились около трех лет. В конце концов у депутатов Вилючинской городской думы лопнуло терпение, и они убрали Ирину Жилкину с поста главы администрации по недоверию.

Однако вторая «Фурия» в администрации Вилючинского городского округа всё же прижилась и продолжила дело своей подруги Жилкиной – чудила.

Так случилось, что конфликт главы Сергея Потапова с Ларисой Тяпкиной наложился на конфликт с двумя журналистами из популярной телекомпании, незаконно проникнувшими на территорию города подводников, которых задержала местная полиция и препроводила за территорию ЗАТО. На них был составлен протокол об административном нарушении, суд назначил наказание в виде штрафа по три тысячи рублей с каждого. Обиженные представители СМИ обвинили во всем главу города, хотя никакого отношения ни к полиции, ни к органам военной контрразведки он не имеет, – это была их, если можно так сказать, операция. Последняя упомянутая организация напрямую отвечает за соблюдение пропускного режима на территории ЗАТО Вилючинск.

«Сдала» журналистов уроженка западной Украины, ныне пенсионерка и кандидат в депутаты Вилючинской городской думы, осужденная в 2012 году по ч. 1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль), Ирина Соловьева. Она активно с ними переписывалась в социальных сетях, откуда полиции и стало известно место и время их встречи в Вилючинске. Западэнка Соловьева – дама тщеславная и не прочь бравировать своими связями с журналистами перед знакомыми в погоне за дешевой сенсацией.

Как говорится в русской пословице: «Приходит беда, отворяй ворота». Против третьего заместителя главы города подводников Владимира Васькина вначале 2023 года было возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство. Пока Владимиру Васькину обвинение не предъявлено. 3 мая 2023 года и.о. прокурора ЗАТО города Вилючинска Смищук С. А. отправил в Вилючинскую городскую думу представление, по сути, требовавшее отстранения от должности главы города Сергея Потапова якобы за нарушение антикоррупционного законодательства. Заслушав пояснения и.о. прокурора города Вилючинска и его главы, внеочередная 53-я сессия Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска приняла решение отказать и.о. прокурора в удовлетворении его требования. За это решение проголосовало десять депутатов вилючинской думы, один – против, один – воздержался. Перед этим заседанием зампред Павел Ясевич активно пытался повлиять на депутатов вилючинской думы, склоняя их проголосовать «правильно» – против Сергея Потапова. План провалился, и неутомимый Павел Евгеньевич пошел другим путем. Он решил подключить к делу президиум Регионального политического совета Камчатского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Зампред предъявил на заседании президиума стенограмму перехваченного телефонного разговора якобы Сергея Потапова и Владимира Васькина, из которого, по его мнению, следовало, что Сергей Потапов знал о конфликте интересов Владимира Васькина и его сына Ивана Васькина, но не принял никаких мер по увольнению своего зама. В дальнейшем эта же стенограмма фигурировала и в суде. При этом, по мнению Сергея Потапова, «представленная административным истцом стенограмма и признанная судом допустимым доказательством в части не соответствует прослушанному разговору, поскольку часть фраз от имени Васькина В. Г. искажена либо отсутствует, а также фразы от имени Потапова С. И. либо указаны фразы от имени Потапова С. И., но произносит их собеседник, но и, кроме этого, стенограмма никаким должностным лицом не подписана. Можно изложить любой текст, а ответственности за его содержание и соответствие разговорам никто нести не будет, с учетом того, что разговоров в судебном заседании было прослушано меньше, чем указано в стенограмме».

Тем не менее президиум регионального политического совета поручил депутатской фракции партии «Единая Россия» в Думе Вилючинского городского округа инициировать удаление в отставку главы Вилючинского городского округа Потапова Сергея Игоревича. Однако фракция партии «Единая Россия» города подводников единогласно приняла решение не удалять в отставку главу города Сергея Потапова.

Любой мало-мальски думающий политигрок, прежде чем плести интригу, должен предвидеть последствия каждого своего шага. Похоже, зампред Павел Ясевич забыл об этом правиле. Сначала он нахрапом пытался заставить Сергея Потапова написать заявление о добровольном сложении с себя полномочий главы, затем вилючинская прокуратура, дерзая в этом направлении, получила от ворот поворот. И тогда господин Ясевич решил подключить партийный компонент. Почему он не подумал, что фракция партии «Единая Россия» Вилючинской городской думы может не исполнить волю президиума регионального политсовета? В результате получилось, что единороссы из Вилючинской городской думы обидно проигнорировали решение своих старших коллег по партии. Теперь политсовет ломает голову, что с этой ситуацией делать? Исключать из партии всех членов фракции «Единая Россия» в вилючинской думе за непослушание? На это никто не пойдет, тем более в преддверии выборов Президента. Увы, политсовет поспешил со своим решением, спровоцированным господином Ясевичем, и, получается, высек себя сам. Теперь оставалось только одно – убедить губернатора выйти с инициативой отставки главы города к депутатам вилючинской думы. И снова Павел Ясевич не подумал: а вдруг депутаты откажут и губернатору? 28 июня этого года вилючинские депутаты рассмотрели губернаторское обращение и тоже отказали, т.к. как письмо губернатора, по нашей версии, невозможно было назвать инициативой.

Подведем некоторые промежуточные итоги. Вилючинская городская дума и глава города проявили твердость и принципиальность в отстаивании своих законных прав, принципов справедливости и презумпции невиновности. Руководящий орган партии и глава региона при этом показали свое организационное и управленческое бессилие.

Теперь поговорим еще раз о решении суда. Он (суд) указывает (цитирую Сергея Потапова): «…что нет оснований не доверять свидетелю Тяпкиной Л. А., и её показания согласуются с другими доказательствами о том, что Потапов С. И. знал о наличии конфликта интересов до июня 2022 года, однако этими доказательствами являются только показания Тяпкиной Л. А.

Суд, доверяя свидетелю Тяпкиной Л. А., как лицу давшему подписку о предупреждении об уголовной ответственности свидетеля, не дает оценку тому факту, что Тяпкина Л. А. уволена Главой администрации Вилючинского городского округа, и не по инициативе работника, в связи с чем в настоящее время в Вилючинском городском суде рассматривается её исковое заявление о восстановлении в должности».

Полагаю, невооруженным глазом видна, мягко говоря, необъективность и заинтересованность госпожи Тяпкиной в своих свидетельских показаниях, данных против Потапова.

В апелляционной жалобе Сергей Потапов отметил (цитирую): «В соответствии с распоряжением администрации Вилючинского городского округа от 17 марта 2023 года с заместителем главы администрации, начальником управления АиГХ Васькиным В. Г. трудовой договор расторгнут. Конфликт исчерпан. Возникает вопрос, почему административный истец обращается в суд только 31 марта 2023 года, а не в период предполагаемого конфликта, о котором ему известно с августа 2022 года.

В настоящий момент отсутствуют правовые основания досрочного прекращения полномочий главы. Сведений о последствиях, наступивших в период возможного конфликта, и вызванного конфликтом интересов истцом суду не представлено и судом в решении не указано».

Вот и весь сказ. Осталось дождаться решения суда апелляционной инстанции.

Но это, как говорится, будет уже другая история.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ