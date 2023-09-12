ВОПРОС-ОТВЕТ

12 Сентября 2023



Сегодня наша традиционная рубрика посвящена вопросам благоустройства Петропавловска-Камчатского. Читатели спрашивают, какие объекты в городе благоустраиваются в настоящее время, а какие уже благоустроены, просят пояснить, какие аварийные дома подлежат расселению. Кроме того, читателей интересует судьба Халактырского пляжа. Мы объединили вопросы, поступавшие в редакцию «Вестей» в разное время, в одну рубрику и подготовили ответы на них.

– Ведется ли в Петропавловке обустройство скверов и других зон для отдыха горожан в этом году? И если ведется, то где? Татьяна Марченко, Петропавловск-Камчатский

– В 2023 году в Петропавловске-Камчатском в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустраиваются две общественные территории: сквер на ул. Сахалинская и смотровая площадка в районе ул. Высотной.

В Управлении дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации ПКГО сообщили, что на ул. Высотная подрядная организация проводит работы по устройству настила на прогулочных тропах, ведет монтаж стоек ограждения.

«Подрядчик также выполняет грунтовку металлических поверхностей. Уже произведены работы по устройству подстилающих слоев и устройству бордюрных камней монолитных площадок под качели. Выполняется монтаж опор и сборка каркаса под лестницы к пешеходным дорожкам», – рассказали в управлении.

На ул. Сахалинская выполнен монтаж ограждения будущей детской площадки, работы по бетонированию пандуса, прокладке кабеля освещения.

Подрядчик продолжает обустройство лестничных переходов, работы по установке бортовых камней и другие мероприятия.

Благоустройство территорий в районе ул. Высотная и ул. Сахалинская будет выполнено в 2023 году, уточнили в управлении.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в городе благоустраиваются общественные и дворовые территории, входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Как сообщили в мэрии, проект реализуется в Петропавловске-Камчатском с 2017 года. За это время были проведены работы по благоустройству десяти общественных территорий. Первой из них стал сквер по ул. Кирдищева.

– Сколько дворов в Петропавловске благоустроили и сколько еще планируется благоустроить в этом году? Борис Кольцов, Петропавловск-Камчатский

– По состоянию на 5 сентября в Петропавловске-Камчатском завершены работы по благоустройству восьми дворовых территорий из запланированных четырнадцати по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в городской мэрии со ссылкой на Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО.

По данным городской администрации, в начале сентября завершилось благоустройство дворов на ул. Максутова, д. 12 (отремонтирован дворовой подъезд, установлены скамейки, урны, выполнено озеленение), ул. Штурмана Елагина, д. 13 (отремонтированы дворовой проезд и лестница, установлены скамейки, оборудована автомобильная парковка, устроена ливневая канализация, озеленение), ул. Владивостокская, д. 10 (отремонтирован дворовой проезд, установлены скамейки, выполнено озеленение с установкой ограждения), ул. Владивостокская, д. 6 (отремонтирован дворовой проезд, оборудована автомобильная парковка, проведено дополнительное озеленение с установкой ограждения).

Ранее сообщалось, что благоустройство выполнено во дворах на ул. Маршала Блюхера, д. 39, ул. Виталия Кручины, дома № 15 и № 17, проспект Рыбаков, 16.

Работы продолжаются на дворовых территориях на проспекте Рыбаков, 32, ул. Автомобилистов, 33, ул. Академика Королева, дома 41/1, 43, 51 и 55.

По информации администрации ПКГО, с 2017 года, когда в Петропавловске начали реализовывать проект, в городе благоустроили 95 дворовых территорий (из них 11 дворов принимали участие в реализации проекта дважды, а два трижды).

Одновременно в Петропавловске-Камчатском проводится комплекс мероприятий по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке». По этой программе в текущем году благоустраиваются три территории: на ул. 2-я Шевченко, проспекте 50 лет Октября и ул. Автомобилистов, которые охватывают 12 многоквартирных домов. Анонсировал программу осенью 2021 года заместитель председателя Правительства России, полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

– Собирается ли администрация города обустраивать дворовые территории в следующем году, и если да, то сколько заявок на благоустройство уже поступило? Анатолий Куприянов, Петропавловск-Камчатский

– По информации Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО, заявки на благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году подали семь дворов. Заявления продолжают поступать. Подать заявку и пакет документов для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» можно до 15 сентября 2023 года в Службу «одного окна».

В настоящее время осмотры дворовых территорий, подавших заявку на участие в проекте, продолжаются. В очередном выездном совещании муниципальной общественной комиссии приняли участие представители управляющих организаций, жильцы домов, представители Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО, депутаты.

«Среди задач комиссии в ходе выездов – сопоставить дизайн-проекты с реальным состоянием и имеющимся функционалом дворовых территорий, при необходимости дать рекомендации заявителям внести корректировки в перечень предполагаемых работ для того, чтобы благоустройство соответствовало ожиданиям и потребностям жильцов», – рассказали в Управлении коммунального хозяйства и жилищного фонда.

В мэрии напомнили, что жители многоквартирных домов совместно с управляющими организациями сами принимают решение, каким образом должны быть благоустроены их дворовые территории. В числе работ, как правило, ремонты дворовых проездов и тротуаров, обустройство освещения, автомобильных парковок, установка скамеек и урн, озеленение дворов и др.

Муниципальная общественная комиссия дает рекомендации о включении в программу. В итоге определяется перечень дворовых территорий, которые благоустроят в следующем году. Они войдут в федеральный проект и будут обеспечены финансированием.

– Какие аварийные дома в Петропавловске попали под городскую программу переселения в 2023 году и какие должны расселить в следующем? Андрей Бондарев, Петропавловск-Камчатский

– По информации администрации ПКГО, на территории города реализуется муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденная Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1985. Срок реализации программы 2019–2024 годы. Денежные средства, предусмотренные на её реализацию в соответствии с утвержденным бюджетом ПКГО, позволяют осуществить мероприятия по расселению домов, признанных аварийными с января по июль (частично) 2017 года.

Согласно перечню многоквартирных жилых домов, подлежащих расселению в рамках указанной муниципальной программы, в 2023 году начало процедуры расселения из жилых помещений, находящихся в частной собственности, запланировано на ул. Курильская, дом № 16 (признан аварийным 23.05.2017 года), ул. Сибирцева, 18 (признан аварийным 01.06.2017 года), ул. Дзержинского, 8 (признан аварийным 05.06.2017 года), ул. Рябиковская, 33 (признан аварийным 08.06.2017 года), ул. Тельмана, 2 (признан аварийным 23.06.2017 года), ул. Рябиковская, 29 (признан аварийным 07.07.2017 года). Расселение из жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, согласно перечню, произведено.

В 2024 году процедура расселения по указанной программе должна начаться из аварийных домов на ул. Капитана Беляева, дом 6 (из жилых помещений, находящихся в частной собственности) и ул. Сахалинская, дом 8 (из жилых помещений, находящихся как в частной, так и в муниципальной собственности. Во всех указанных случаях расселение производится путем выкупа жилых помещений у собственников либо путем предоставления пригодных жилых помещений по договору социального найма, если граждане проживали в муниципальных квартирах.

– Когда наведут хоть какой-то порядок на Халактырском пляже, который на наших глазах превращается в большую помойку? Планируют ли власти заняться его благоустройством в обозримом будущем? Также прошу объяснить, на каком основании бизнесмены строят на пляже свои базы отдыха, и кто регулирует их деятельность. Анна Колесникова, Петропавловск-Камчатский

– В начале сентября текущего года в администрации ПКГО обсудили порядок ведения деятельности предпринимателями на Халактырском пляже. Было принято решение о том, что все предприниматели, ведущие деятельность на пляже, должны заключить специальные договоры, предусматривающие право размещения на этой территории, а также условия нахождения на Халактырском пляже предпринимателей и их гостей, которые предусматривают, в том числе обязанность по бережному отношению к природе, её сохранению.

«Ранее, находясь на пляже без договорных отношений, предприниматели осуществляли свою деятельность хаотично, зачастую в приоритет ставя ведение бизнеса, а не сохранение природы, уникального ландшафта и экологической системы прибрежной линии Тихого океана. Теперь предпринимательская деятельность на этой территории регулируется специальным порядком, и будет соответствующим образом контролироваться», – рассказали в Контрольном управлении администрации города.

Там отметили, что для управления территорией муниципалитетом создано бюджетное учреждение «Халактырский пляж». В настоящее время МБУ выполняет необходимый перечень работ: вывоз мусора, обслуживание и содержание туалетов. На следующем этапе – благоустройство территории пляжа, организация движения, парковок и др.

Для выработки единого комплексного подхода в использовании территории пляжа администрацией города разработана и утверждена документация по планировке территории Халактырского пляжа, для этого были проведены публичные слушания.

Так, в планировке территории пляжа предусмотрено зонирование. Это зона регулируемого туризма, зона сохраняемых природных ландшафтов и зона природных ландшафтов с низкой рекреационной нагрузкой.

«Вести бизнес можно исключительно в зоне регулируемого туризма, в пределах выделенной для этого территории. Особо отметим, что для жителей и гостей Камчатки посещение Халактырского пляжа останется свободным и бесплатным», – уточнили в мэрии.

Ответы подготовлены

по материалам,

предоставленным

администрацией

Петропавловск-

Камчатского

городского округа