ЭКОБОМБА НЕ ОБЕЗВРЕЖЕНА

12 Сентября 2023



Козельский полигон не ликвидируют в ближайшие 10 лет

Более двух лет камчатские власти обещают жителям региона скорую ликвидацию Козельского полигона ядохимикатов и пестицидов, расположенного в 38 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Всякий раз из их заявлений следует, что нам осталось ждать совсем немного наступления этого светлого дня.

Напомним, что опасное захоронение площадью 7,03 гектара появилось на левом берегу реки Мутнушка в 14 км к юго-востоку от вулкана Козельский еще в конце 70-х годов прошлого века. Это произошло после того, как областное объединения «Сельхозтехника» получило от камчатского территориального геологического управления разрешение по выбору земельного участка для уничтожения ядохимикатов и тары из-под них. С 1979 по 1982 годы камчатское предприятие «Камчатсельхозснаб» захоронило здесь более 108 тонн сильнодействующих ядовитых веществ. Забегая вперед, уточним, что перечисление нарушений, допущенных при этом, заняло две страницы убористого текста аукционной документации, составленной в 2021 году.

Сейчас это назвали бы техногенной катастрофой. Но в советские времена о таких вещах информировать население было запрещено, никакая цензура не пропустила бы подобного сообщения. Поэтому никакого общественного мнения по спасению природы быть не могло.

Впервые свое внимание на Козельский полигон обратил губернатор Камчатской области Владимир Машковцев в 2001 году. Областная администрация заказала геоэкологические исследования на площади захоронения ядохимикатов. В 2002 году Камчатгеология эти исследования провела. Выяснилось, что захоронение осуществлялось с многочисленными нарушениями инструкций. Нарушения были столь грубыми, что потребовали немедленного строительства защитных сооружений на полигоне. В полном объеме их не построили по сей день, о чём рассказывала наша газета. («В» от 25.05.2021 года «Паразитирующие камчатские золотодобытчики»).

Второй раз о полигоне вспомнили в сентябре 2020 года, во время массового цветения водорослей в прибрежной зоне Халактырского пляжа, известного нам как красные приливы. Как объяснили ученые, именно они привели к гибели придонных обитателей моря, что было объявлено масштабной экологической катастрофой. Но объяснения ученых прозвучали позже, после проведения ряда исследований, а поначалу причиной гибели морских организмов посчитали человеческий фактор. Тогда-то и заговорили о захоронении ядовитых веществ. Несмотря на доказанную природную причину экологического ЧП, токсичный полигон решили ликвидировать. «Принципиальное решение (о ликвидации Козельского полигона. – Прим. ред.) принято. Предварительная заявка на финансирование в объеме 360 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ уже направлена. Сейчас ждем подтверждения со стороны специализированных подразделений Министерства обороны и Росатома, которые уполномочены для ликвидации таких особо опасных объектов», – оптимистично заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Но для начала Козельский полигон ядохимикатов и пестицидов надо было включить в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Это знаменательное событие произошло в марте 2021 года. А в мае на сайте Единой информационной системы в сфере закупок появилась заявка на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации по ликвидации и рекультивации Козельского полигона. Заказчиком выступило Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края. Начальная цена аукциона составила 51 млн рублей. Наша газета предположила тогда, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки.

Контракт был заключен с компанией ООО «Геотехпроект» (единственной, подавшей заявку). Планировалось, что проект утилизации подрядчик подготовит до 1 декабря.

В декабре 2021 года зампредседателя краевого правительства Роман Василевский отрапортовал, что уже в 2022 году Камчатка может начать работы по ликвидации токсичного захоронения в случае успешного прохождения проектом госэкспертизы. «Ожидаем, что к концу года все бумаги будут готовы, и в следующем году мы начнем реализовывать проект», – сказал он. На сайте краевого правительства сообщили, что после утверждения документов «с полигона полностью будут вывезены обнаруженные пестициды и ядохимикаты, кроме того, будет изъят и вывезен загрязненный грунт с территории Камчатского края на специальные хранилища, расположенные в другом регионе. После вывоза хранилища на место будет завезен плодородный грунт, а также засеяна трава».

Увы, радужным надеждам не суждено было осуществиться. В 2022 году оказалось, что работы по ликвидации Козельского полигона захоронения ядохимикатов начнутся в 2023 году. Об этом заявили в Министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края. «Обследование территории проведено в рамках подготовки заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края в целях ликвидации полигона. Работы планируется провести в 2023 году в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». В настоящее время все необходимые документы для направления Заявки в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации подготовлены», – сообщалось на сайте ведомства.

В распоряжении нашей редакции оказалась копия ответа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации губернатору Камчатского края В. В. Солодову о включении в федеральный проект «Генеральная уборка» мероприятий по ликвидации Козельского полигона. Приводим его текст.

«Минприроды России в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Абрамченко от 15.02.2023 № ВА-П11-2075 рассмотрело Ваше обращение по вопросу включения Козельского полигона ядохимикатов и пестицидов (далее – Полигон) в федеральный проект «Генеральная уборка» (далее – ФП «Генеральная уборка») и сообщает.

Реализация мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (далее – HBOC) в рамках реализации ФП «Генеральная уборка» осуществляется с учетом их воздействия на здоровье граждан и продолжительность их жизни.

В 2022 году Росприроднадзором и Роспотребнадзором в рамках реализации ФП «Генеральная уборка» проведены мероприятия по обследованию и оценке влияния Полигона на окружающую среду, здоровье и продолжительность жизни граждан, выданы соответствующие заключения (далее – Мероприятия по обследованию).

В заключении ФГБУ «ФЦАО», направленном Росприроднадзором письмом от 28.09.2022 № РН-07-01-28/34105 в адрес Минприроды России, было установлено влияние Полигона на состояние компонентов природной среды.

При этом в соответствии с заключением Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», направленным в Минприроды России письмом Роспотребнадзора от 20.12.2022 № 02/24510-2022-15, Полигон отнесен к категории объектов со средним риском для здоровья и продолжительности жизни человека и подлежит ликвидации в среднесрочной перспективе (далее – заключение Роспотребнадзора).

Учитывая вышеизложенное, с учетом заключения Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Минприроды России полагает целесообразным рассмотреть вопрос финансирования мероприятия по ликвидации HBOC на Полигоне по итогам категорирования всех объектов, обладающих признаками объектов HBOC, в отношении которых были проведены Мероприятия по обследованию, после принятия Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 07.02.2023 одобрен Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации М. К. Керимов».

Согласно словарю, среднесрочная перспектива может составлять период до десяти лет. Это означает, что в ближайшем будущем ликвидации Козельского полигона ядохимикатов и пестицидов не будет. Громкие обещания высокопоставленных чиновников Камчатского края в очередной раз оказались обычным сотрясением воздуха. Хорошо уже то, что полигон включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Для этого понадобилось, чтобы на Камчатке случилось экологическое ЧП.

Наталья МАКСИМИШИНА





Справка от «Вестей»

Согласно аукционной документации на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации по ликвидации и рекультивации Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов, утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края, на полигоне было произведено три захоронения ядохимикатов и пестицидов I–III классов опасности. В том числе: 1-е захоронение 1979 год: арсенат кальция – 30,0 тонн; гермизан – 2,26 тонны; гранозан – 0,88 тонны; агронал – 0,6 тонны; 2,4 Д-бутиловый эфир – 0,867 тонны; кельтан – 0,08 тонны; неизвестные ртутные препараты – 0,3 тонны. Всего: 38,855 тонны.

2-е захоронение 1981 год: цианамид кальция – 50,0 тонн; кремнефтористый натрий – 0,36 тонны; 2,4 Д-бутиловый эфир – 0,867 тонны; 2,4 аминная соль – 0,71 тонны; паста ГЦГХ – 0,7 тонны; пропазин – 0,2 тонны; метафос – 0,1 тонны; карбатион – 0,1 тонны; неизвестные (смесь) – 1,025 тонны; всего: 60,605 тонны.

3-е захоронение 1982 год: хлорофос – 0,35 тонны; кремнефтористый натрий – 0,36 тонны; дуст ГЦГХ – 0,8 тонны; карбатион – 0,1 тонны; 2,4 аминная соль – 0,4 тонны; 2,4 Д-бутиловый эфир – 0,3 тонны; цианамид кальция – 1,66 тонны; метафос – 0,4 тонны; симазин – 0,3 тонны; гранозан – 0,35 тонны; гермизан – 0,625 тонны; фосфид цинка – 0,3 тонны; неизвестные – 3,0 тонны; всего: 8,585 тонны.