ВЫБОРЫ, ДОВЫБОРЫ…

12 Сентября 2023



10 сентября, в воскресенье, на Камчатке выбрали главу Николаевского сельского поселения (Елизовский район), главу сельского поселения «село Тымлат» (Карагинский район), депутатов Совета народных депутатов Мильковского муниципального округа, депутатов Совета депутатов сельского поселения «село Пахачи», главу сельского поселения «село Средние Пахачи», депутатов Совета депутатов сельского поселения «село Средние Пахачи» (Олюторский район), главу сельского поселения «село Манилы», депутатов Совета депутатов сельского поселения «село Слаутное» (Пенжинский район).

Кроме того, состоялись дополнительные выборы: депутатов Думы Алеутского муниципального округа, депутата Думы Вилючинского городского округа в избирательном округе № 12, депутата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа в избирательном округе № 8.

По уровню шума, создаваемого кандидатами на избирательных участках, безусловно, довыборы в Петропавловске-Камчатском опередили все остальные. Во что этот шум выльется, сказать пока не берусь.

Впервые на Камчатке в избирательном округе № 8 ПКГО и Мильковском муниципальном округе избиратели имели возможность для волеизъявления через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Это значительно упростило процедуру самого голосования. Поэтому явка на избирательных участках в ПКГО составила 15,16 процента от общего числа голосующих в округе № 8.

Победителем предвыборного забега в Петропавловск-Камчатском городском округе стала кандидат от политической партии «Единая Россия» Минаева Юлия Викторовна, набрав 46 процентов голосов избирателей. Вторым к финишу пришел представитель партии «Справедливая Россия – За правду» Николаев Алексей Валерьевич с результатом 17,49 процента. Третий результат показала кандидат от ЛДПР Баженова Анна Александровна, набрав 14,74 процента.

Пожалуй, главная предвыборная интрига закрутилась на довыборах депутата Думы Вилючинского городского округа. На один депутатский мандат там претендовало шесть человек. Для главы региона Владимира Солодова эти довыборы были, пожалуй, важнее остальных.

Напомню нашим читателям, что Вилючинская городская дума накануне выборов отказало требованию прокурора об отстранении от должности главы города подводников Сергея Потапова, якобы за нарушение антикоррупционного законодательства. Затем фракция партии «Единая Россия» в городской думе не исполнила поручение президиума Регионального политического совета об инициировании удаления в отставку главы города. Наконец депутаты ответили «нет» инициативе губернатора об отставке Сергея Потапова с поста главы города. Поэтому монолитную сплоченность в рядах депутатов должностным лицам Правительства Камчатского края нужно было разбавить своим кандидатом, который бы без лишних вопросов исполнял рекомендации, данные «сверху», т.е. голосовал «как надо». Такого кандидата от «Единой России» Дмитрия Френтия утвердил президиум регионального совета и лично заместитель председателя правительства Павел Ясевич (он непосредственно курирует проведение всех выборов в Камчатском крае).

Дмитрия Сергеевича поддержал директор Акционерного общества «Северо-Восточный ремонтный центр» Андрей Викторович Спиченков. По нашей версии, он собрал руководителей отделов и цехов якобы на планерку и призвал голосовать за Дмитрия Френтия, который трудится на заводе заместителем начальника корпусно-сварочного производства. На предприятии бродит устойчивый слух, что губернатор Камчатского края с подачи Павла Ясевича планирует «завести» директора Андрея Спиченкова на должность главы города вместо Сергея Потапова, что еще сильнее закручивало без того тугую пружину предвыборной интриги.

Когда до начала голосования оставалось семь дней, на избирательном округе № 12 появился буклет кандидата в депутаты гордумы Дмитрия Френтия. Сам буклет был изготовлен еще 8 августа, но почему-то распространять его начали только к концу выборов. Весь местный городской исполком партии «Единая Россия» работал на своего кандидата. Но случилось так, что ни местный, ни региональный исполком не заметили грубого нарушения предвыборного законодательства, допущенного их кандидатом. Это нарушение также не заметила и представитель территориальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа, согласовав содержимое буклета. Таким образом, агитационный продукт пошел в народ. Один избиратель Вилючинска, получив буклет от Дмитрия Френтия, усмотрел в нём нарушения п. 6 ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательный прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В агитационном материале господина Френтия была размещена фотография его жены и трех маленьких (несовершеннолетних) детей. Территориальной избирательной комиссии пришлось отреагировать на жалобу избирателя. В результате чего родилось постановление, т.е. комиссия установила (цитирую):

«В агитационном материале кандидата в депутаты Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Френтий Дмитрия Сергеевича (буклет) размещена фотография кандидата с тремя несовершеннолетними детьми.

В соответствии с пунктом 6 ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» запрещается привлекать к предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах.

Постановляет:

Запретить распространения агитационного материала кандидата в депутаты Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Френтий Дмитрия Сергеевича – буклет тираж 1000 штук, дата изготовления 09.08.2023, выпущенного с нарушением пункта 6 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Направить в отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию г. Вилючинск представление о проведении проверки по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Уведомить отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию г. Вилючинск о необходимости изъятия агитационного материала кандидата в депутаты Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Френтий Дмитрия Сергеевича. Копию постановления направить кандидату в депутаты Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Френтий Дмитрию Сергеевичу и заявителю. Постановление опубликовать на официальном сайте Вилючинского городского округа.

Печать. Подпись».

Увы, территориальная комиссия не усмотрела в этом же буклете еще одного нарушения – п. 9.1 ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Нельзя в кандидатских агитках размещать изображение людей, которых можно идентифицировать.

Получилась некрасивая предвыборная история, главным автором которой является зампред Правительства Камчатского края Павел Ясевич. Его кандидат в городскую думу города подводников не только провалил выборы (об этом поговорим чуть ниже), но еще и публично опростоволосился. К слову сказать, Дмитрий Френтий несколько лет назад уже дважды пытал кандидатское счастье на выборах в депутаты Городской думы Вилючинского городского округа. Тогда, как и сейчас, он выбирался от партии «Единая Россия», ему не хватило совсем немного голосов для победы. На этот раз кандидата от партии «Единая Россия» Дмитрия Сергеевича Френтия опередил самовыдвиженец, впервые участвующий в выборах, Загуменнов Василий Олегович с результатом 48,91 процента (лучший результат на довыборах в Камчатском крае). Дмитрий Сергеевич набрал в два с лишним раза меньше голосов избирателей, чем Василий Олегович. Самовыдвиженка Ирина Соловьева, бывший член ЛДПР, пересекла финишную ленточку лишь третьей, показав результат в три раза меньше, чем у лидера.

Весьма удивил еще один участник предвыборного забега в Вилючинске – член ЛДПР Александр Трусевский, который показал результат меньше одного процента, а точнее, получил один голос. Полагаю, что этот голос принадлежит самому Трусевскому. Новосибирский засланец умудрился получить Вилючинскую «прописку» за два дня до начала голосования.

После 10 сентября в Вилючинске появился новый депутат городской думы, не состоящий ни в одной партии – Загуменнов Василий Олегович.

Василий Олегович родился 25 февраля 1986 года в городе Павлодар Казахской Советской Социалистической Республики в семье рабочих. В 1994 году семья переехала в Алтайский край. Срочную службу проходил в 51-м Гвардейском парашютно-десантном Краснознаменном ордена Суворова полку имени Дмитрия Донского 106-й воздушно-десантной дивизии. В 2009 году поступил на службу в органы внутренних дел Российской Федерации. Ушел на пенсию в апреле 2023 года с должности заместителя начальника ОМВД России по ЗАТО Вилючинск в звании подполковника. Женат, воспитывает трех дочерей.

Остается надеяться, что «многострадальный» Вилючинск получил в лице Василия Загуменнова толкового и ответственного депутата.

Выборы, довыборы! Как много в этих звуках для сердца избирателя слилось…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ