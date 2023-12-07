Рубрика Вопрос-ответ

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05 Декабря 2023



В редакцию «Вестей» поступает немало вопросов от читателей, которые хотят знать, какие виды государственной поддержки положены семьям погибших участников специальной военной операции (СВО) и на основании каких законов они предоставляются. Часто люди спрашивают, кто считается членами семьи военнослужащего, какие льготы предусмотрены детям и родителям погибших на СВО бойцов, интересуются, какую помощь оказывает семьям погибших воинов региональная власть и задают иные вопросы по данному направлению. Мы сгруппировали полученные редакцией в разное время вопросы по темам и попросили юристов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа подготовить ответы на них.

– На какую единовременную выплату вправе рассчитывать семья, у которой в СВО погиб военнослужащий родственник?

– В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей» в случае гибели (смерти) военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей в равных долях осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн руб.

Порядок её назначения установлен приказом Министра обороны Российской Федерации от 22 апреля 2022 г. № 236 «Об определении Порядка назначения и осуществления единовременных выплат, установленных Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей», в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Членами семьи военнослужащего, имеющими право на получение единовременной выплаты, считаются:

– супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, в зарегистрированном браке с ним;

– родители военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы;

– дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

– лицо, признанное фактически воспитывавшим и содержавшим военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о страховых выплатах от Минобороны семьям погибших на СВО военнослужащих. Какую сумму они составляют и кому полагаются?

– Страховое обеспечение осуществляется на основании Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации».

С 1 января 2023 г. оформление документов на выплату страховых сумм осуществляется в соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации от 8 декабря 2022 г. № 755 «Об утверждении Порядка организации работы по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, граждан, призванных на военные сборы, граждан, уволенных с военной службы, а также форм документов, необходимых для реализации Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации».

Размер страховых выплат в 2023 году в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, военных сборов составляет 3 131 729 руб. 56 коп. и выплачивается выгодоприобретателям в равных долях. Выгодоприобретателями в случае гибели (смерти) застрахованного лица являются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним;

2) родители (усыновители) застрахованного лица;

3) дедушка и (или) бабушка застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей;

4) отчим и (или) мачеха застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее пяти лет;

5) несовершеннолетние дети застрахованного лица, дети застрахованного лица старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях;

6) подопечные застрахованного лица;

7) лицо, признанное фактически воспитывавшим и содержавшим застрахованное лицо в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия. Признание лица фактически воспитывавшим и содержавшим производится судом в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение (данный порядок не распространяется на лиц, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта).

– Положена ли ежемесячная компенсация или пособие от государства семьям погибших на СВО бойцов, и если да, то в каком размере?

– В соответствии с частями 9 и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» в случае гибели (смерти) военнослужащего, наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, либо смерти, наступившей вследствие военной травмы, каждому члену его семьи выплачивается ежемесячная денежная компенсация, размер которой составляет:

– одному члену семьи – 10 961,05 руб.;

– двум членам семьи – 7 307,37 руб. (каждому);

– трем членам семьи – 5 480,53 руб. (каждому);

– четырем членам семьи – 4 384,72 руб. (каждому);

– пяти членам семьи – 3 653,69 руб. (каждому).

Члены семьи, имеющие право на ежемесячную денежную компенсацию:

– супруга (супруг), достигшая возраста 50 лет (достигший возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом;

– родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или являющиеся инвалидами;

– дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

– лицо, признанное фактически воспитывавшим и содержавшим военнослужащего или инвалида вследствие военной травмы в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия, достигшее возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или являющееся инвалидом. Признание лица фактическим воспитывавшим и содержавшим производится судом в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

В соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2011 г. № 128-ФЗ «О пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)» дети военнослужащих, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы, и дети лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, имеют право на ежемесячное пособие в размере 2 668,57 руб.

Размер пособия в районах и местностях, где нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены районные коэффициенты к заработной плате, определяется с применением этих коэффициентов.

Имеют право на ежемесячное пособие дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

– Имеют ли право родственники погибших на СВО военнослужащих на пенсию по потере кормильца?

– Члены семей погибших (умерших) военнослужащих имеют право на пенсию по случаю потери кормильца, назначаемую и выплачиваемую в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, и их семей» в случае гибели при исполнении служебных обязанностей пенсия по случаю потери кормильца устанавливается на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50 процентов от суммы денежного довольствия военнослужащего, учитываемых для исчисления пенсии.

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умерших (погибших) военнослужащих, состоявшие на их иждивении.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:

а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а проходящие обучение в образовательных организациях по очной форме (за исключением образовательных организаций, обучение в которых связано с поступлением на военную службу, службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации или службу в органах внутренних дел), – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста. Братья, сестры и внуки имеют право на пенсию, если у них нет трудоспособных родителей;

б) отец, мать и супруг, если они достигли возраста: мужчины - 60 лет, женщины – 55 лет, либо являются инвалидами;

в) супруг или один из родителей либо дед, бабушка, брат или сестра независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14-летнего возраста, и не работает;

г) дед и бабушка – при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать.

– Вправе ли рассчитывать на социальную поддержку нетрудоспособные родственники погибших на СВО военнослужащих? Если вправе, то на какую?

– На нетрудоспособных членов семей, состоявших на иждивении погибших при исполнении обязанностей военной службы военнослужащих, и получающих пенсию по случаю потери кормильца (имеющих право на её получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации, на основании пункта 3 статьи 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» распространяются меры социальной поддержки, установленные для членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий:

– преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;

– сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены при жизни погибшего (умершего) в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;

– оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе членами семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;

– оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия – в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации); лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, – топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива. Обеспечение топливом семей погибших (умерших) производится в первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда. Указанные меры социальной поддержки предоставляются независимо от того, кто из членов семьи погибшего (умершего) является нанимателем (собственником) жилого помещения;

– при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение по последнему месту работы погибшего (умершего) путевками в санаторно-курортные организации;

– первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому супруги (супруга) погибшего (умершего).

Социальные гарантии предоставляются на основании выданных удостоверений в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

– В семье в зоне СВО погиб военнослужащий родственник. Предусмотрена ли для его родных компенсация за организацию похорон?

– Членам семей военнослужащих, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г. № 460 «О нормах расходов денежных средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, Государственной противопожарной службы и таможенных органов, прокуроров, граждан, призванных на военные сборы, граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, граждан, уволенных с военной службы (со службы в указанных органах, войсках и учреждениях, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и органах налоговой полиции), и уволенных со службы прокуроров, а также на изготовление и установку намогильных сооружений (надгробий)» производится оплата ритуальных услуг и компенсация затрат на изготовление надгробных памятников.

Оплата ритуальных услуг производится родственникам, законным представителям или иным лицам, взявшим на себя обязанности по погребению погибших (умерших) военнослужащих, по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более норм, установленных Правительством Российской Федерации.

В случае отсутствия указанных лиц, а также в случае их письменного отказа взять на себя обязанности по погребению погибших (умерших), расходы организациям, оказавшим соответствующие ритуальные услуги, оплачиваются воинскими частями в аналогичном порядке.

Оплата услуг по погребению производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но в размере не более 48 000 руб., а в городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – 66 000 руб.

Нормы расходов денежных средств в 2023 году на изготовление намогильных сооружений (надгробий) (плиты или стелы, постамента, цветника) и их установку за счет средств федеральных органов исполнительной власти, в которых погибший (умерший) проходил военную службу, в зависимости от последнего места её прохождения:

– погибшим (умершим) военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, – до 33 005 руб.;

– погибшим (умершим) военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, – до 41 196 руб.

– Если военнослужащий был награжден орденом Мужества посмертно, полагается ли денежное поощрение за награду? И если полагается, кто имеет право на её получение и в какой срок?

– В соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 765 «О единовременном поощрении лиц, проходящих (проходивших) федеральную государственную службу» родственникам погибшего военнослужащего, посмертно награжденного государственной наградой, выплачивается единовременное поощрение.

Размер поощрения составляет пять окладов месячного денежного содержания военнослужащего (оклад по воинской должности + оклад по воинскому званию).

К членам семей, имеющим право на выплату поощрения, относятся:

– супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) военнослужащего или смерти гражданина, уволенного с военной службы, в зарегистрированном браке с ним (с ней);

– родители военнослужащего;

– дети военнослужащего;

– лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего.

Выплата единовременного поощрения производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего могут обратиться в воинскую часть, где указанное лицо замещало должность, за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта Российской Федерации о награждении военнослужащего. При обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

– Кому поступает та часть зарплаты, которую боец заработал, но не успел получить на день своей гибели?

– Членам семей погибших (умерших) военнослужащих в соответствии с Порядком обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 6 декабря 2019 г. № 727 выплачиваются не полученные им ко дню смерти (гибели):

– оклады денежного содержания и ежемесячные дополнительные выплаты (в том числе за месяц, в котором военнослужащий умер, погиб);

– иные дополнительные выплаты, право на которые возникло при жизни военнослужащего, в том числе премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей (до 25 % оклада денежного содержания в месяц) и материальная помощь (если она не была оказана непосредственно военнослужащему в году его смерти) (в размере одного месячного оклада денежного содержания военнослужащего).

Выплата устанавливается следующим членам семьи: супруге (супругу), при её (его) отсутствии – проживающим совместно с ним совершеннолетним детям, законным представителям (опекунам, попечителям) либо усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов с детства – независимо от возраста) и лицам, находящимся на иждивении военнослужащего, в равных долях или родителям в равных долях, если военнослужащий не состоял в браке и не имел детей.

– Если у погибшего в СВО военнослужащего остались несовершеннолетние дети, положены ли им выплаты на оздоровительный отдых?

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 911 «О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей» предусмотрена выплата или пособие на проведение оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, ставших инвалидами вследствие военной травмы, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) по контракту.

Выплата денежных средств на проведение оздоровительного отдыха детей школьного возраста военнослужащих, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) по контракту осуществляется один раз в год.

Выплата производится одному из родителей или иных законных представителей детей в размере 29 511, 36 руб. (на каждого ребенка).

– Какие права имеют при поступлении в высшие учебные заведения дети, чьи отцы погибли в зоне СВО?

– В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» дети военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, имеют право на поступление без вступительных экзаменов в рамках специальной квоты приема (в размере 10 процентов общего объема контрольных цифр приема) на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Также дети указанной категории военнослужащих имеют право на поступление без вступительных испытаний в федеральные общеобразовательные организации со специальными наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетский корпус», «казачий кадетский корпус».

В соответствии с пунктом 6 статьи 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы пользуются преимущественным правом приема в общеобразовательные организации, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества.

В соответствии со статьей 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют:

– дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;

– дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

Указанным детям предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

– Что происходит с военной ипотекой в случае гибели военнослужащего по контракту в СВО?

– Жилищное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в зависимости от воинского звания и условий прохождения службы, осуществляется в рамках Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» путем предоставления постоянного жилья или жилищной субсидии, либо в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (далее – НИС) в соответствие с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» путем предоставления накоплений, учтенных ФГКУ «Росвоенипотека» на индивидуальном накопительном счете военнослужащего, а также денежных средств, дополняющих накопления, в случае если выслуга лет военнослужащего на момент увольнения составила менее 20 лет в календарном исчислении.

Как следствие, жилищное обеспечение членов семей погибших (умерших) военнослужащих осуществляется соответствующими формами жилищного обеспечения.

К членам семей, имеющим право на полное досрочное погашение кредитов, предоставленных в рамках НИС, либо выплату накопленных средств, относятся:

– супруга (супруг);

– несовершеннолетние дети;

– дети старше восемнадцати лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста восемнадцати лет;

– дети в возрасте до двадцати трех лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;

– лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего.

– Как быть, если военнослужащий погиб в зоне СВО, а у него дома осталась семья и долги по кредитам, взятые на общие нужды? Должны ли родные их выплачивать?

– В соответствии с Федеральным законом от 07 октября 2022 г. № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальное военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязательства членов семьи военнослужащего, погибшего (умершего) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, или в случае объявления судом военнослужащего умершим, в отношении заключенных ими кредитных договоров прекращаются.

К членам семей, имеющим право погашения кредитов, оформленных погибшими военнослужащими и членами их семей, относятся:

– супруга (супруг);

– несовершеннолетние дети;

– дети старше восемнадцати лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста восемнадцати лет;

– дети в возрасте до двадцати трех лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;

– лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего.

– Имеют ли право на льготное санаторно-курортное лечение родители погибшего на СВО военнослужащего?

– В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» право на социальные гарантии по оказанию медицинской помощи и санаторно-курортному лечению (с оплатой 50 процентов стоимости путевки в санаторно-курортные организации федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба), а также право на проезд на безвозмездной основе один раз в год железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом к месту санаторно-курортного лечения и обратно предоставляется следующим категориям граждан:

– членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца;

– родителям, достигшим пенсионного возраста, и родителям-инвалидам старших и высших офицеров, погибших (умерших) в период прохождения ими военной службы;

– родителям, достигшим пенсионного возраста, родителям-инвалидам и членам семей старших и высших офицеров, погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и более.

Родителям, супругам и несовершеннолетним детям военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, предоставляется преимущественное право на социальное обслуживание и медицинское обеспечение.

Кроме того, в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 марта 2011 г. № 333 «О порядке санаторно-курортного обеспечения в Вооруженных Силах Российской Федерации» в санатории, дома отдыха, базы отдыха Министерства обороны Российской Федерации на основании медицинских показаний и при отсутствии противопоказаний во время отпуска, но не более одного раза в год на льготных основаниях направляются:

– члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, родители, достигшие пенсионного возраста;

– вдовы (вдовцы) военнослужащих, потерявшие кормильца, – до повторного вступления в брак;

– супруги и родители военнослужащих, погибших (пропавших без вести) при выполнении задач на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации в связи с выполнением служебных обязанностей после 1 августа 1999 г.;

– супруги и родители военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы на атомном подводном крейсере «Курск»;

– супруги и родители умерших (погибших) Героев Российской Федерации из числа военнослужащих.

В соответствии с законодательством Российской Федерации правом на первоочередное получение путевок в санаторно-курортные организации пользуются супруги и родители умерших (погибших) Героев Российской Федерации.

Преимущественным правом на получение путевок в санаторно-курортные организации Министерства обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации пользуются члены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

– Какие региональные меры поддержки семьям погибших на СВО бойцов действуют на территории Камчатского края?

– В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 18 ноября 2022 г. № 596-П «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации с 24 февраля 2022 года, и членам их семей» членам семей погибших военнослужащих, лиц, проходивших службу в подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, лиц, проходивших службу в органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации, включенных в списки личного состава воинских частей, а также указанных подразделений и органов, находящихся на территории Камчатского края, добровольцев, а также лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), направленных в установленном порядке с территории Камчатского края для участия в специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации с 24 февраля 2022 года, предусмотрена единовременная выплата в размере 1 млн руб. на семью.

В соответствии с приказом Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края от 24 марта 2022 г. № 233-п «Об утверждении Порядка организации деятельности оздоровительных лагерей дневного пребывания, созданных на базе организаций социального обслуживания Камчатского края» дети мобилизованных граждан и погибших военнослужащих имеют право на бесплатные путевки в детские развивающие и оздоровительные лагеря дневного пребывания, созданные на базе организаций социального обслуживания, и загородные оздоровительные лагеря в период школьных каникул.

Справка от «Вестей»

4 ноября 2022 года Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ предусматривает, что россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.