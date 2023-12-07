НЕ ВЕРЯТ…

05 Декабря 2023



Прошлая среда, 29 ноября, стала «черной» для внутренней политики Камчатского края и, в частности, для её куратора – заместителя председателя правительства Павла Ясевича.

На 138-й сессии Думы Елизовского муниципального района (ДЕМР) большинством голосов депутаты выразили недоверие главе района Сергею Тюлькину. Председатель ДЕМРа Александр Липатов пояснил (цитирую с официального сайта Думы): «Острый вопрос у нас сегодня с администрацией района, с главой – в части преобразования в округ. Большинство поселений Елизовского муниципального района не поддержали инициативу перехода в округ. Сегодня ходят слухи, что поселения, которые не согласны на переход в округ, могут оставить без финансирования. Надеюсь, что это только слухи. Мы уважаем решение каждого депутата, каждого поселения, нельзя расшатывать ситуацию и вносить раздор. Наша главная задача – вместе работать на благо Елизовского района и его жителей». Его сбивчивый рассказ о случившемся не дал ответ на главный вопрос, почему депутаты Елизовской районной думы выступают против преобразования в муниципальный округ – да так, что кипение их возмущенного разума выплеснулось в акт недоверия главе района Сергею Тюлькину. Хотя, всего лишь полтора года назад они единогласно проголосовали за него, доверив руководить районом, также единогласно Сергея Тюлькина избрали в апреле 2020 года. На мой взгляд, он один из тех редких елизовских управленцев, который заслуживает похвалы за свои профессиональные навыки. К чему приведет депутатский бунт в Елизовском районе догадаться не сложно. Через некоторое время, когда спадет беспощадный эмоциональный накал, депутаты проголосуют «за». В Елизовском «заповеднике» просто надо работать значительно аккуратнее, без чванливого апломба. Видимо, именно такой подход не был применен в свое время. Поэтому, как ни старался господин Ясевич, убедить народных избранников Елизовского района, что создание муниципального округа на территории района – это хорошо, у него ничего не вышло. На тайном голосовании из двадцати двух присутствующих депутатов против преобразования района в муниципальный округ проголосовало 13 человек, 8 человек были «за» и один – не голосовал. Причем среди депутатов, проголосовавших против создания муниципального округа, большая часть оказалась из фракции политической партии «Единая Россия».

Еще в декабре 2022 года зампред Правительства Камчатского края Павел Ясевич растолковал заблудшему елизовскому депутатскому корпусу (дословно): «…Создание муниципального округа приведет к тому, что будет сформирован единый бюджет на смену одиннадцати бюджетам, которые сегодня у нас на территории Елизовского муниципального района фактически формируются – это бюджет муниципального района и бюджеты десяти поселений. Им на смену придет один общий бюджет, на средства которого можно будет реализовывать единую политику по выполнению всех полномочий на территории всего района. Кроме того, будет сформирована единая администрация муниципального округа с управлениями на территории каждого поселения. Администрации поселений фактически станут подразделениями администрации муниципального округа, и таким образом будет выстроена единая система управления на территории всего Елизовского района».

Жаль, что 44-летнего Павла Ясевича не было на Камчатке в 2005 году, когда вступил в силу 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003. Тогдашние ясевичи говорили обратное. Зачем было забивать голову молодому аспиранту, ассистенту кафедры эмпирической социологии и конфликтологии Алтайского государственного университета (речь идет о Ясевиче) какими-то административными изменениями в стране в целом и тем более Елизовском районе в частности? Полет его дум был столь высок, что терялся в верхних слоях социальной тропосферы. Именно там развивается хроническая сколковская «болезнь» с «максимальной локализацией креативных индустрий». Другими словами наступает катастрофический разрыв между высоким уровнем управленческих задач и низким уровнем развития управленческих способностей, т.е. знаний, умений и опыта у индивида, призванного их решать.

Напомню читателям, при руководстве господина Ясевича внутренней политикой региона, главного куратора исполкома партии «Единая Россия», результаты выборов в Законодательное собрание Камчатского края 2021 года и выборов в Городскую думу ПКГО 2022 года для партии власти оказались значительно хуже, чем предыдущие. Среди депутатов поселка Ключи (Усть-Камчатский район) не избрался ни один представитель от политической партии «Единая Россия», в Усть-Камчатске из 15 депутатских кресел лишь одно досталось представитель упомянутой партии, такой же результат случился и в Алеутском районе. Полтора года назад председателем Собрания депутатов Елизовского городского поселения был избран член КПРФ Олег Мартынюк. Наконец депутаты Думы Вилючинского городского округа трижды отклонили требования сначала, прокуратуры, затем президиума регионального отделения партии «Единая Россия» и губернатора Камчатского края об отстранении от должности действующего главу Вилючинска Сергея Потапова. И маленьким мазком к большой картине внутренней политики, так плохо прорисованной зампредом Павлом Ясевичем можно назвать довыборы в Думу Вилючинского городского округа, где ранее никому неизвестный беспартийный кандидат-самовыдвиженец Василий Загуменнов с разгромным результатом обошел кандидата от партии «Единая Россия» Дмитрия Френтия (выдвиженца господина Ясевича).

Но вернемся к елизовской «локализации». Не получив ответа от депутатов, почему они настроены против административной реформы в районе, выскажу свою версию их гипотетического ответа. Во-первых, реформа приведет к резкому сокращению рабочих мест в поселковых образованиях и, следовательно, в районе в целом. Во-вторых, чтобы получить в администрации заверенную печатью справку или доверенность, жителям Елизовского района, например, из поселка Дальний, придется преодолеть на автобусе расстояние примерно 40 километров до муниципального центра при наличии благоприятных погодных условий. В-третьих, жители поселений потеряют реальную возможность влиять на решения местной администрации, в т.ч. через прямые выборы глав поселений и поселковых депутатов, т.к. реформа упраздняет и тех и других.

Самым привлекательным в новой реформе для Елизовского района Павел Ясевич считает (дословно): «…будет сформирован единый бюджет на смену одиннадцати бюджетам, которые сегодня у нас на территории Елизовского муниципального района фактически формируются – это бюджет муниципального района и бюджеты десяти поселений».

Почему предложенная, казалось бы, сладкая «конфетка» на вкус оказалась не такой уж сладкой? Потому что с точки зрения распределения финансовых средств ничего не меняется: крути-верти, верти-крути, итог один – денег больше не станет. Чтобы изучить вопрос всесторонне, мы связались с главой Елизовского муниципального района Сергеем Николаевичем Тюлькиным и попросили ответить на несколько вопросов.

Корр.: Сергей Николаевич, перед сессией депутаты поясняли, почему они настроены против создания муниципального округа?

С.Н.: Нет, они так и не смогли объяснить почему.

Корр.: Народные избранники проголосовали против предлагаемого бюджета Елизовского района. Какие требования при этом они выдвигали?

С.Н.: Депутаты хотели, чтобы бюджет был увеличен на десять процентов. Сейчас он составляет 6,6 миллиарда рублей.

Корр.: Вы считаете, этих средств для района хватает?

С.Н.: Да, бюджет сбалансирован, и по этому поводу с депутатами я буду еще разговаривать.

Елизовские политические перипетии всегда удивляют просвещенную публику. На этот раз, приняв решение «выразить недоверие» главе района, они не обратили внимания на такую мелочь, как Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Из него следует, что вышеупомянутой причины для удаления главы муниципального образования в отставку не существует. Основания, по которым он может быть лишен своих полномочий, исчерпывающие, т.е. их нельзя добавить. Также депутаты не обратили внимания на Устав Елизовского муниципального района (утвержден Решением Думы Елизовского муниципального района от 21.09.2006 № 204, подписан главой ЕМР от 09.10.2006 № 42 (в редакции от 14.04.2023 № 327). Из него (Устава) следует, что «выражать недоверие» главе они не могут, т.к. у них нет для этого полномочий. Любопытно, почему на подобный «пустяк» не обратил внимания присутствующий на сессии прокурор Елизовского района?

При всём этом согласимся, что звонок, прозвучавший из самого густозаселенного и благоустроенного муниципального района Камчатского края, тревожный и некоторым образом иллюстрирует негативное отношение со стороны населения к нынешним органам исполнительной власти в регионе. К сожалению, как оказалось, этот звонок не единственный.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ