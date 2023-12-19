ОТКРЫТИЕ ГОДА

19 Декабря 2023



Нередко исторические открытия (звучит громко, но, по сути, верно) случаются на «кончике пера».

В конце этого года мне удалось ознакомиться с полным списком Героев Советского Союза и Российской Федерации, проходивших службу на объединении подводных лодок, базирующихся на Камчатке в разное время. В первую очередь привлекли внимание Герои Российской Федерации: капитан первого ранга Александр Астапов, контр-адмирал Валерий Варфоломеев и контр-адмирал Илья Козлов. И вот почему.

Высшее почетное звание нашей страны Герой Российской Федерации было учреждено 12 марта 1992 года, а памятные знаки на Аллее Героев в Петропавловске-Камчатском появились в 2005 году, т. е. звание Героя России могли присвоить вышеперечисленным офицерам уже после их установки. Поэтому необходимо было проверить, увековечены ли фамилии героев-офицеров Российской армии на одноименной аллее краевого центра.

После небольшого исследования удалось выяснить, что памятный знак не установлен в честь контр-адмирала Валерия Владимировича Варфоломеева, получившего звание Героя Российской Федерации 8 декабря 2017 года «за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга». Скорее всего, награда была вручена закрытым указом Президента РФ. Капитан первого ранга Александр Астапов и контр-адмирал Илья Козлов звание Героя России получили в 1996 году. Золотое правило любого исследователя гласит: если в изучаемой общности слагаемых неверно одно из них, проверяй всю общность.

После проверки всего списка героев выяснилось, что в него забыли включить капитана первого ранга Александра Николаевича Комарова. Звание «Герой Советского Союза» ему было присвоено 14 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР № 7143 «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм». Его подвиг был описан в газете «Красная звезда» в статье под названием «Один против двадцати»:

«Комсорг роты морской пехоты старший краснофлотец Александр Комаров выстоял в рукопашной схватке против 20 самураев и водрузил Красное Знамя в порту Сейсин.

Бесстрашный герой действовал в рукопашной схватке, уничтожая прикладом и гранатой, один против 20 самураев и водрузил Красное Знамя в порту Сейсин, – так описывается подвиг комсорга, заместителя командира отделения 2-й роты 390-го отдельного батальона автоматчиков 13-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота старшего краснофлотца Комарова Александра Николаевича в наградном листе с ходатайством о присвоении ему звания Героя Советского Союза. – Будучи ранен, прикрыл отход роты. В период окружения, не имея боеприпасов, бросился на выручку окруженного командира роты, прикладом и отбитой саблей у японского офицера спас жизнь командира роты. Трижды раненый, продолжал борьбу трофейным оружием с японскими самураями в течение четырех дней. Освобожден из окружения наступающими частями Красной Армии. Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

Александр Николаевич Комаров родился 15 июля 1922 года в деревне Изюк Тевризской волости Тарского уезда Омской губернии. С 1939 года трудился директором начальной школы. 7 июля 1941 года был призван на военную службу и направлен на Тихоокеанский флот. В 1974 году Александр Комаров вышел в запас в звании капитана первого ранга. Скончался 17 августа 1982 года, похоронен на Ново-Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Одну досадную неточность на памятниках Аллеи Славы заметил житель Петропавловска-Камчатского. Он обратил внимание, что на памятном знаке, установленном в честь Героя Советского Союза адмирала Эдуарда Дмитриевича Балтина неправильно написано его воинское звание «капитан 1 ранга», хотя на фотографии он запечатлен в звании адмирала.

Адмирал Эдуард Балтин личность на военно-морском флоте легендарная. 9 октября 1981 года за мужество и отвагу, проявленные при исполнении специального задания командования, капитану 1 ранга Балтину Эдуарду Дмитриевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР № 11460 присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В декабре 1992 года вице-адмирал Эдуард Балтин был назначен командующим Черноморским флотом, утвержденным одновременно в этой должности указами президентов России и Украины. В 1993 году провел под свою личную ответственность (тогда это много значило) операцию по эвакуации мирного населения из зоны военного конфликта между Абхазией и Грузией. Напомню, что командование Черноморским флотом у адмирала Балтина пришлось на период его (флота) болезненного раздела между Россией и Украиной. Привожу текст из газеты «Комсомольская правда» «Адмирал Эдуард Балтин: «Я никогда не менял честь офицера на лояльность». 21 декабря – 80 лет со дня рождения Героя Советского Союза и выдающегося флотоводца. Материал от 21.12.2016:

«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» ЗА «ХУЛИГАНСТВО»

Кажется, еще вчера я звонил адмиралу и просил проконсультировать меня по военно-морским вопросам. Он никогда не отказывал. Свое последнее интервью «Комсомолке» Эдуард Дмитриевич давал с госпитальной койки и уже знал, что приговорен, но ни разу не обмолвился об этом. Даже после третьей операции...

Закрылась, но никогда не выпадет из летописи нашего Военно-Морского флота уникальная Балтинская страница. Подводная лодка, которой он командовал, впервые в истории ВМФ проломила своим корпусом почти двухметровый арктический лед и запустила баллистические ракеты. Результат стрельбы – «отлично». Узнав об этом «сумасшедшем» запуске, тогдашний командующий ВМС США сказал: «Я отдаю честь командиру субмарины, – решиться на такой смертельный риск мог только очень русский офицер». Его подвиг, за который он получил звание Героя Советского Союза, долгое время был засекречен. А когда однажды слушатели Военно-морской академии спросили Эдуарда Дмитриевича, за что его наградили «Золотой Звездой», он отшутился: «За хулиганство под водой». Ему пришлось командовать Черноморским флотом в самый тяжелый период – когда Россия и Украина рвали флот на части, когда Москва зачастую не могла дать Балтину внятных директив или же, наоборот, требовала от него то, что он считал недопустимым и разрушительным.

ОН МОГ ПЕРЕЧИТЬ ДАЖЕ ЕЛЬЦИНУ

Он бился за флот до последнего. И в этой битве мог перечить самому Президенту – Верховному Главнокомандующему. «Ты ставишь на своей карьере крест», – говорили ему сослуживцы. А он отвечал: «Ради спасения флота я никогда не стану менять офицерскую честь на лояльность».

Не раз бывало так, что Москва просто бросала его на произвол судьбы.

Вот одно из последних воспоминаний Эдуарда Дмитриевича о трагическом положении Черноморского флота в начале 90-х:

«Руководство России, Минобороны, Главкомата ВМФ нас просто бросило там… Если из Киева чуть ли не каждый день мне поступали какие-то распоряжения, депеши, то из Москвы часто за несколько месяцев – ни одного звонка. Даже продовольствие перестали поставлять. Денег не платили людям по несколько месяцев. А ты сиди – сохраняй для России флот, заботься о кораблях, об офицерах, их семьях… Только это в собственной стране никому не нужно. Когда задолженность по зарплате достигла трех месяцев, я позвонил министру обороны и говорю: «Не пришлете денег, вынужден буду отправить отряд кораблей в Стамбул, слегка пограбить там. Я служил в разведке и город знаю как свои пять пальцев. Все его базары, в том числе и Большой крытый. Для меня это – раз плюнуть. Турки даже почесаться не успеют…»

Да, решиться на такую манеру разговора с первым лицом в армии мог только очень русский адмирал, для которого флот всегда значил куда больше, чем карьера. Равнодушие столичных бюрократов в погонах и без он взламывал так же отважно, как корпусом своей грозно потрескивающей подлодки крушил толстенные льды в Арктике. И лишь спустя много лет нехотя признался: «В те минуты я прощался с экипажем и с жизнью. Но выполнение учебно-боевой задачи было важнее…»

САМЫЕ ЧЕРНЫЕ ДНИ

- Сколько Вы с мужем гарнизонов сменили? (в диалог включилась жена Эдуарда Балтина. – Прим. ред.).

- Камчатка, Владивосток, Москва, Севастополь, Москва.

- А какой период в вашей совместной жизни был самым сложным?

- Когда Балтин командовал Черноморским флотом, а его Россия и Украина всё делили, делили... Да, 1993–1996 годы. Это самый страшный период, самое черное пятно, вспоминать даже не хочу, мне даже плохо становится. А как Балтин переживал – это страшное дело! Мне особенно запомнился случай, связанный с перегоном кораблей откуда-то из-под Одессы в Севастополь. Мы всю ночь не спали. В общем, я тоже столько пережила, не дай бог никому! Он ходил всю ночь по квартире как зверь в клетке. Я говорю: «Ты можешь хоть немного успокоиться?» А он отвечает: «Ты понимаешь, мы на грани войны!» Он перегонял вот эти корабли военные… То его операция была. И он говорит мне: «Украина объявила погоню. Это грозит перестрелкой. А это – война». Но, слава богу, украинцы эти корабли не догнали. Наши ушли в нейтральные воды… Я вам такие секреты рассказываю, наверное…

- Да ничего, это уже история.

- Так вот. Что было дальше. Ночью, в одних рубашках, босиком, украинцы выселили на улицу семьи всех этих офицеров, которые увели корабли из-под Одессы на наш флот. Вот такая жизнь была. Вот мы три года в Севастополе жили, чемоданы были не распакованы. Не дай бог, никому такой жизни не пожелаю.

Сколько я слез там пролила! Я рыдала, стояла на коленях – отпусти меня. Он говорит – нет, семья будет со мной. А мне было страшно дома одной сидеть.

- Почему? Там ведь охрана была...

- Да. Была. И всё равно нас подожгли.

- Дом командующего подожгли?

- Да, да, подожгли, дым, всё это. Охрана подбежала – спасайтесь. Я на карачках ползла, лезла через забор высоченный, бегом в штаб и в штабе двое или трое суток прожила. Боялась возвращаться домой.

- Дом спасли?

- Спасли. Но там страшно жить было.

ВЕРБОВЩИКИ

- Ходили слухи, что Киев пытался переманить Балтина на свою сторону. Это так?

- Каждую неделю президент Украины звонил Эдуарду Дмитриевичу: «Яки ваши пропозиции, Эдуарду Дмитровычу?» Балтина страшно агитировали перейти на ту сторону. А как ко мне подходили? У-у-у! И четырехкомнатная квартира на Крещатике, и приглашения разные, и что только ни делали! Вы себе представить не можете! И красивая женщина приходила, чуть ли не полуголая, в прозрачном платье… Всё было. Она финансами при правительстве руководила. Ой, там что только не было, на какие только уловки они ни шли! Но мы с Балтиным не сдались!

- А Президент России разве Балтину не звонил?

- Звонил. Но очень, очень редко. Да, до Ельцина дозвониться было невозможно. Никогда. И нам же ведь не давали зарплату по нескольку месяцев, нечего было есть. И спасибо вот Шаймиеву, который нам прислал несколько вагонов муки, сахара, чая, масла.

А от одного телефонного разговора Ельцина с Балтиным... Ой, вы знаете, у меня и сейчас дрожь просто... Я сознание тогда потеряла ведь, упала даже тогда...

- И что же тогда было?

- Значит, Балтин пришел как раз домой, а у нас телефон прямой связи с президентом Ельциным дома стоял. А тут Ельцин позвонил. Ну я подошла, он разговаривал. Я даже сначала не знала с кем. Но когда всё услышала… я поняла. Ельцин Балтину говорит:

- Шта ты там вытворяешь? Ну тебя же просят, сдай к черту эту береговую инфраструктуру украинцам!

А у Балтина аж желваки заработали, и вдруг он резко так побагровел и говорит:

- Товарищ Верховный Главнокомандующий, вы никогда не служили в армии, откуда вам знать, что такое флот? Вы что, думаете флот – это лодочки и кораблики? Да без береговой инфраструктуры флот погибнет.

А Ельцин ему говорит: я тебе приказываю сдать! А Балтин отвечает: «Пока я здесь командующий, ничего сдавать никому не буду. Погибнет флот без этого. Вы понимаете или нет?»

А Ельцин ему снова:

- Я приказываю – сдать!

Ну тут Балтин не выдержал и говорит: «Да пошел ты на...!» И послал его на три буквы. Я в обморок упала. Я поняла, что это конец...

«ДОЛЖНОСТЬ КОМАНДУЮЩЕГО СДАТЬ»

- Ну и что дальше было?

- А дальше пришел приказ министра обороны сдать должность. И всего четыре дня на сборы. Вскоре пришел комендант, чуть ли не ногой открыл дверь и стали забирать всё. Оставили только по одной ложке, по одной вилке, по одному постельному белью. Всё вывезли, всё вынесли. Мало этого, пришли телефон отрезали. Ладно правительственный, ладно президентский, но городской хоть бы оставили.

Мы были изолированы. Мало этого, новый командующий (не хочу называть фамилию) приказал всем подчиненным не провожать Балтина! Запретил. И не было ни одного офицера, ни одного адмирала, никого, кто бы его проводил.

- Все так боялись?

- Да. Но вы знаете, всё же приехал на каком-то стареньком «москвиче» сосед. Генерал по строительству.

Так и тот надел на себя больничный халат – замаскировался. Балтин ему сказал: я, говорит, что, так низко пал, чтобы в больничных халатах приезжали мои генералы и адмиралы меня провожать? И выгнал его, да. И никто нас не провожал. Мало того, нас подняли на самолете, круг сделали и назад посадили. Сказали, что нелетная погода. На второй день опять мы со шмотками на аэродром приехали, в самолет сели, круг сделали и снова сели. «Москва не принимает». И вот так нам нервы мотали. Не украинцы – свои! Балтин сказал: «Моей ноги там не будет». И до самой смерти он так в Севастополе больше не появлялся.

- Ему было обидно, что офицеры не пришли попрощаться?

- Очень сильно переживал. Ведь он этого же не заслужил совершенно, да? Вы себе представить не можете, как он переживал. Я вообще удивляюсь, какая у него сила воли. Я думала, что он что-то с собой сделает – такой был позор… Нет. Вот такой сильный человек. Взял себя в руки.

ПОКУШЕНИЕ

- Оксана, некоторые СМИ сообщали, что в Севастополе были покушения на вас.

- Я в интернете читала – такое вранье!

- А как было на самом деле?

- Значит, мы ехали на машине, Саша за рулем, водитель. Матросик. И он как бы охранник был мой, везде сопровождал меня. Но мы были вдвоем. За нами мчалась машина, потом резко подрезала нас.

- Грузовик или легковая?

- Нет, легковая. Подрезали. Открыли нашу «Волгу» и стали за шиворот Сашу вытаскивать, бить… Вы знаете, я так растерялась… Они порвали ему форму...

И на меня кричали. Меня обозвали последними словами и сказали: если ты не умотаешься завтра-послезавтра, то через три дня будешь трупом. Меня колотило всю и трясло… Тогда такая обстановка была ужасная в Севастополе. У нас морякам по одному нельзя было ходить, запретил Эдуард Дмитриевич. Ходили по несколько человек, потому что могли остановить, снять ремень, еще что-то. Потому что украинский флот еще беднее был. А было на меня еще одно покушение – самое страшное. Случилось это летом. Я в море плавала. От берега недалеко. И тут ко мне подходит катер с капитаном первого ранга. И он говорит, что, мол, командующий прислал нас за вами, приказал доставить на шашлыки в горах.

Я говорю: так я в купальнике. Дайте переодеться. А мне отвечают, что, мол, и так сойдет, и стали меня из воды вытаскивать. И потом ни адъютант, ни порученец, никто мне не звонил.

- А в форме российской были?

- В российской форме. Оказалось, что они украинцы, служили на российском флоте, но работали на Украину.

Ну, значит, насильно стали меня на катер затаскивать. Я закричала. А у меня же автоматчики стоят на берегу, охрана, вот они меня спасли.

- Они очередь дали?

- Они побежали прямо в воду, с автоматами.

Меня эти люди отпустили. Они не ожидали, что такая охрана. Стали звонить, значит, порученцу, а он говорит: «Какие шашлыки? Вы что? Идет заседание, у Балтина совещание!» Вот такая была история.

- Оксана, когда-то я поинтересовался у Эдуарда Дмитриевича происхождением его красивой фамилии. Он отшутился: мол, хотя я и Балтин, но на Балтике никогда не служил. И предки мои в Прибалтике не жили. Смоленские они. И как-то загадочно добавил: «Я вообще-то не Балтин»... А дальше – ни слова. Загадка какая-то! Можно внести ясность?

- Даже не знаю, можно ли об этом говорить... Но настоящая фамилия Эдуарда Дмитриевича – Волкорезов. В детстве он остался сиротой. Его усыновил Балтин.

- Кем был Балтин?

- Военным.

- Моряком, сухопутчиком?

- Нет, сухопутчик был. Пехота. А дальше позвольте промолчать... Но не могу промолчать о том, что, даже умирая, Балтин мне сказал: «Я горжусь тем, что у меня не было ни одного трупа на подводной лодке, хотя и горел, и тонул, и льды вскрывал на полюсе. И куча моих учеников стали адмиралами... Значит, я не зря жил».

Заслуги адмирала Эдуарда Дмитриевича Балтина в отстаивании интересов России в Крыму, слава богу, были оценены потомками. В 2014 году посмертно легендарный адмирал был награжден медалью «За возвращение Крыма».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

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