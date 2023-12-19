ОТКРЫТИЕ ГОДА

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19 Декабря 2023

Нередко исторические открытия (звучит громко, но, по сути, верно) случаются на «кончике пера».

В конце этого года мне удалось ознакомиться с полным списком Героев Советского Союза и Российской Федерации, проходивших службу на объединении подводных лодок, базирующихся на Камчатке в разное время. В первую очередь привлекли внимание Герои Российской Федерации: капитан первого ранга Александр Астапов, контр-адмирал Валерий Варфоломеев и контр-адмирал Илья Козлов. И вот почему.

Высшее почетное звание нашей страны Герой Российской Федерации было учреждено 12 марта 1992 года, а памятные знаки на Аллее Героев в Петропавловске-Камчатском появились в 2005 году, т. е. звание Героя России могли присвоить вышеперечисленным офицерам уже после их установки. Поэтому необходимо было проверить, увековечены ли фамилии героев-офицеров Российской армии на одноименной аллее краевого центра.

После небольшого исследования удалось выяснить, что памятный знак не установлен в честь контр-адмирала Валерия Владимировича Варфоломеева, получившего звание Героя Российской Федерации 8 декабря 2017 года «за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга». Скорее всего, награда была вручена закрытым указом Президента РФ. Капитан первого ранга Александр Астапов и контр-адмирал Илья Козлов звание Героя России получили в 1996 году. Золотое правило любого исследователя гласит: если в изучаемой общности слагаемых неверно одно из них, проверяй всю общность.

После проверки всего списка героев выяснилось, что в него забыли включить капитана первого ранга Александра Николаевича Комарова. Звание «Герой Советского Союза» ему было присвоено 14 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР № 7143 «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм». Его подвиг был описан в газете «Красная звезда» в статье под названием «Один против двадцати»:

«Комсорг роты морской пехоты старший краснофлотец Александр Комаров выстоял в рукопашной схватке против 20 самураев и водрузил Красное Знамя в порту Сейсин.

Бесстрашный герой действовал в рукопашной схватке, уничтожая прикладом и гранатой, один против 20 самураев и водрузил Красное Знамя в порту Сейсин, – так описывается подвиг комсорга, заместителя командира отделения 2-й роты 390-го отдельного батальона автоматчиков 13-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота старшего краснофлотца Комарова Александра Николаевича в наградном листе с ходатайством о присвоении ему звания Героя Советского Союза. – Будучи ранен, прикрыл отход роты. В период окружения, не имея боеприпасов, бросился на выручку окруженного командира роты, прикладом и отбитой саблей у японского офицера спас жизнь командира роты. Трижды раненый, продолжал борьбу трофейным оружием с японскими самураями в течение четырех дней. Освобожден из окружения наступающими частями Красной Армии. Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

Александр Николаевич Комаров родился 15 июля 1922 года в деревне Изюк Тевризской волости Тарского уезда Омской губернии. С 1939 года трудился директором начальной школы. 7 июля 1941 года был призван на военную службу и направлен на Тихоокеанский флот. В 1974 году Александр Комаров вышел в запас в звании капитана первого ранга. Скончался 17 августа 1982 года, похоронен на Ново-Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Одну досадную неточность на памятниках Аллеи Славы заметил житель Петропавловска-Камчатского. Он обратил внимание, что на памятном знаке, установленном в честь Героя Советского Союза адмирала Эдуарда Дмитриевича Балтина неправильно написано его воинское звание «капитан 1 ранга», хотя на фотографии он запечатлен в звании адмирала.

Адмирал Эдуард Балтин личность на военно-морском флоте легендарная. 9 октября 1981 года за мужество и отвагу, проявленные при исполнении специального задания командования, капитану 1 ранга Балтину Эдуарду Дмитриевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР № 11460 присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В декабре 1992 года вице-адмирал Эдуард Балтин был назначен командующим Черноморским флотом, утвержденным одновременно в этой должности указами президентов России и Украины. В 1993 году провел под свою личную ответственность (тогда это много значило) операцию по эвакуации мирного населения из зоны военного конфликта между Абхазией и Грузией. Напомню, что командование Черноморским флотом у адмирала Балтина пришлось на период его (флота) болезненного раздела между Россией и Украиной. Привожу текст из газеты «Комсомольская правда» «Адмирал Эдуард Балтин: «Я никогда не менял честь офицера на лояльность». 21 декабря – 80 лет со дня рождения Героя Советского Союза и выдающегося флотоводца. Материал от 21.12.2016:

«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» ЗА «ХУЛИГАНСТВО»

Кажется, еще вчера я звонил адмиралу и просил проконсультировать меня по военно-морским вопросам. Он никогда не отказывал. Свое последнее интервью «Комсомолке» Эдуард Дмитриевич давал с госпитальной койки и уже знал, что приговорен, но ни разу не обмолвился об этом. Даже после третьей операции...

Закрылась, но никогда не выпадет из летописи нашего Военно-Морского флота уникальная Балтинская страница. Подводная лодка, которой он командовал, впервые в истории ВМФ проломила своим корпусом почти двухметровый арктический лед и запустила баллистические ракеты. Результат стрельбы – «отлично». Узнав об этом «сумасшедшем» запуске, тогдашний командующий ВМС США сказал: «Я отдаю честь командиру субмарины, – решиться на такой смертельный риск мог только очень русский офицер». Его подвиг, за который он получил звание Героя Советского Союза, долгое время был засекречен. А когда однажды слушатели Военно-морской академии спросили Эдуарда Дмитриевича, за что его наградили «Золотой Звездой», он отшутился: «За хулиганство под водой». Ему пришлось командовать Черноморским флотом в самый тяжелый период – когда Россия и Украина рвали флот на части, когда Москва зачастую не могла дать Балтину внятных директив или же, наоборот, требовала от него то, что он считал недопустимым и разрушительным.

ОН МОГ ПЕРЕЧИТЬ ДАЖЕ ЕЛЬЦИНУ

Он бился за флот до последнего. И в этой битве мог перечить самому Президенту – Верховному Главнокомандующему. «Ты ставишь на своей карьере крест», – говорили ему сослуживцы. А он отвечал: «Ради спасения флота я никогда не стану менять офицерскую честь на лояльность».

Не раз бывало так, что Москва просто бросала его на произвол судьбы.

Вот одно из последних воспоминаний Эдуарда Дмитриевича о трагическом положении Черноморского флота в начале 90-х:

«Руководство России, Минобороны, Главкомата ВМФ нас просто бросило там… Если из Киева чуть ли не каждый день мне поступали какие-то распоряжения, депеши, то из Москвы часто за несколько месяцев – ни одного звонка. Даже продовольствие перестали поставлять. Денег не платили людям по несколько месяцев. А ты сиди – сохраняй для России флот, заботься о кораблях, об офицерах, их семьях… Только это в собственной стране никому не нужно. Когда задолженность по зарплате достигла трех месяцев, я позвонил министру обороны и говорю: «Не пришлете денег, вынужден буду отправить отряд кораблей в Стамбул, слегка пограбить там. Я служил в разведке и город знаю как свои пять пальцев. Все его базары, в том числе и Большой крытый. Для меня это – раз плюнуть. Турки даже почесаться не успеют…»

Да, решиться на такую манеру разговора с первым лицом в армии мог только очень русский адмирал, для которого флот всегда значил куда больше, чем карьера. Равнодушие столичных бюрократов в погонах и без он взламывал так же отважно, как корпусом своей грозно потрескивающей подлодки крушил толстенные льды в Арктике. И лишь спустя много лет нехотя признался: «В те минуты я прощался с экипажем и с жизнью. Но выполнение учебно-боевой задачи было важнее…»

САМЫЕ ЧЕРНЫЕ ДНИ

- Сколько Вы с мужем гарнизонов сменили? (в диалог включилась жена Эдуарда Балтина. – Прим. ред.).

- Камчатка, Владивосток, Москва, Севастополь, Москва.

- А какой период в вашей совместной жизни был самым сложным?

- Когда Балтин командовал Черноморским флотом, а его Россия и Украина всё делили, делили... Да, 1993–1996 годы. Это самый страшный период, самое черное пятно, вспоминать даже не хочу, мне даже плохо становится. А как Балтин переживал – это страшное дело! Мне особенно запомнился случай, связанный с перегоном кораблей откуда-то из-под Одессы в Севастополь. Мы всю ночь не спали. В общем, я тоже столько пережила, не дай бог никому! Он ходил всю ночь по квартире как зверь в клетке. Я говорю: «Ты можешь хоть немного успокоиться?» А он отвечает: «Ты понимаешь, мы на грани войны!» Он перегонял вот эти корабли военные… То его операция была. И он говорит мне: «Украина объявила погоню. Это грозит перестрелкой. А это – война». Но, слава богу, украинцы эти корабли не догнали. Наши ушли в нейтральные воды… Я вам такие секреты рассказываю, наверное…

- Да ничего, это уже история.

- Так вот. Что было дальше. Ночью, в одних рубашках, босиком, украинцы выселили на улицу семьи всех этих офицеров, которые увели корабли из-под Одессы на наш флот. Вот такая жизнь была. Вот мы три года в Севастополе жили, чемоданы были не распакованы. Не дай бог, никому такой жизни не пожелаю.

Сколько я слез там пролила! Я рыдала, стояла на коленях – отпусти меня. Он говорит – нет, семья будет со мной. А мне было страшно дома одной сидеть.

- Почему? Там ведь охрана была...

- Да. Была. И всё равно нас подожгли.

- Дом командующего подожгли?

- Да, да, подожгли, дым, всё это. Охрана подбежала – спасайтесь. Я на карачках ползла, лезла через забор высоченный, бегом в штаб и в штабе двое или трое суток прожила. Боялась возвращаться домой.

- Дом спасли?

- Спасли. Но там страшно жить было.

ВЕРБОВЩИКИ

- Ходили слухи, что Киев пытался переманить Балтина на свою сторону. Это так?

- Каждую неделю президент Украины звонил Эдуарду Дмитриевичу: «Яки ваши пропозиции, Эдуарду Дмитровычу?» Балтина страшно агитировали перейти на ту сторону. А как ко мне подходили? У-у-у! И четырехкомнатная квартира на Крещатике, и приглашения разные, и что только ни делали! Вы себе представить не можете! И красивая женщина приходила, чуть ли не полуголая, в прозрачном платье… Всё было. Она финансами при правительстве руководила. Ой, там что только не было, на какие только уловки они ни шли! Но мы с Балтиным не сдались!

- А Президент России разве Балтину не звонил?

- Звонил. Но очень, очень редко. Да, до Ельцина дозвониться было невозможно. Никогда. И нам же ведь не давали зарплату по нескольку месяцев, нечего было есть. И спасибо вот Шаймиеву, который нам прислал несколько вагонов муки, сахара, чая, масла.

А от одного телефонного разговора Ельцина с Балтиным... Ой, вы знаете, у меня и сейчас дрожь просто... Я сознание тогда потеряла ведь, упала даже тогда...

- И что же тогда было?

- Значит, Балтин пришел как раз домой, а у нас телефон прямой связи с президентом Ельциным дома стоял. А тут Ельцин позвонил. Ну я подошла, он разговаривал. Я даже сначала не знала с кем. Но когда всё услышала… я поняла. Ельцин Балтину говорит:

- Шта ты там вытворяешь? Ну тебя же просят, сдай к черту эту береговую инфраструктуру украинцам!

А у Балтина аж желваки заработали, и вдруг он резко так побагровел и говорит:

- Товарищ Верховный Главнокомандующий, вы никогда не служили в армии, откуда вам знать, что такое флот? Вы что, думаете флот – это лодочки и кораблики? Да без береговой инфраструктуры флот погибнет.

А Ельцин ему говорит: я тебе приказываю сдать! А Балтин отвечает: «Пока я здесь командующий, ничего сдавать никому не буду. Погибнет флот без этого. Вы понимаете или нет?»

А Ельцин ему снова:

- Я приказываю – сдать!

Ну тут Балтин не выдержал и говорит: «Да пошел ты на...!» И послал его на три буквы. Я в обморок упала. Я поняла, что это конец...

«ДОЛЖНОСТЬ КОМАНДУЮЩЕГО СДАТЬ»

- Ну и что дальше было?

- А дальше пришел приказ министра обороны сдать должность. И всего четыре дня на сборы. Вскоре пришел комендант, чуть ли не ногой открыл дверь и стали забирать всё. Оставили только по одной ложке, по одной вилке, по одному постельному белью. Всё вывезли, всё вынесли. Мало этого, пришли телефон отрезали. Ладно правительственный, ладно президентский, но городской хоть бы оставили.

Мы были изолированы. Мало этого, новый командующий (не хочу называть фамилию) приказал всем подчиненным не провожать Балтина! Запретил. И не было ни одного офицера, ни одного адмирала, никого, кто бы его проводил.

- Все так боялись?

- Да. Но вы знаете, всё же приехал на каком-то стареньком «москвиче» сосед. Генерал по строительству.

Так и тот надел на себя больничный халат – замаскировался. Балтин ему сказал: я, говорит, что, так низко пал, чтобы в больничных халатах приезжали мои генералы и адмиралы меня провожать? И выгнал его, да. И никто нас не провожал. Мало того, нас подняли на самолете, круг сделали и назад посадили. Сказали, что нелетная погода. На второй день опять мы со шмотками на аэродром приехали, в самолет сели, круг сделали и снова сели. «Москва не принимает». И вот так нам нервы мотали. Не украинцы – свои! Балтин сказал: «Моей ноги там не будет». И до самой смерти он так в Севастополе больше не появлялся.

- Ему было обидно, что офицеры не пришли попрощаться?

- Очень сильно переживал. Ведь он этого же не заслужил совершенно, да? Вы себе представить не можете, как он переживал. Я вообще удивляюсь, какая у него сила воли. Я думала, что он что-то с собой сделает – такой был позор… Нет. Вот такой сильный человек. Взял себя в руки.

ПОКУШЕНИЕ

- Оксана, некоторые СМИ сообщали, что в Севастополе были покушения на вас.

- Я в интернете читала – такое вранье!

- А как было на самом деле?

- Значит, мы ехали на машине, Саша за рулем, водитель. Матросик. И он как бы охранник был мой, везде сопровождал меня. Но мы были вдвоем. За нами мчалась машина, потом резко подрезала нас.

- Грузовик или легковая?

- Нет, легковая. Подрезали. Открыли нашу «Волгу» и стали за шиворот Сашу вытаскивать, бить… Вы знаете, я так растерялась… Они порвали ему форму...

И на меня кричали. Меня обозвали последними словами и сказали: если ты не умотаешься завтра-послезавтра, то через три дня будешь трупом. Меня колотило всю и трясло… Тогда такая обстановка была ужасная в Севастополе. У нас морякам по одному нельзя было ходить, запретил Эдуард Дмитриевич. Ходили по несколько человек, потому что могли остановить, снять ремень, еще что-то. Потому что украинский флот еще беднее был. А было на меня еще одно покушение – самое страшное. Случилось это летом. Я в море плавала. От берега недалеко. И тут ко мне подходит катер с капитаном первого ранга. И он говорит, что, мол, командующий прислал нас за вами, приказал доставить на шашлыки в горах.

Я говорю: так я в купальнике. Дайте переодеться. А мне отвечают, что, мол, и так сойдет, и стали меня из воды вытаскивать. И потом ни адъютант, ни порученец, никто мне не звонил.

- А в форме российской были?

- В российской форме. Оказалось, что они украинцы, служили на российском флоте, но работали на Украину.

Ну, значит, насильно стали меня на катер затаскивать. Я закричала. А у меня же автоматчики стоят на берегу, охрана, вот они меня спасли.

- Они очередь дали?

- Они побежали прямо в воду, с автоматами.

Меня эти люди отпустили. Они не ожидали, что такая охрана. Стали звонить, значит, порученцу, а он говорит: «Какие шашлыки? Вы что? Идет заседание, у Балтина совещание!» Вот такая была история.

- Оксана, когда-то я поинтересовался у Эдуарда Дмитриевича происхождением его красивой фамилии. Он отшутился: мол, хотя я и Балтин, но на Балтике никогда не служил. И предки мои в Прибалтике не жили. Смоленские они. И как-то загадочно добавил: «Я вообще-то не Балтин»... А дальше – ни слова. Загадка какая-то! Можно внести ясность?

- Даже не знаю, можно ли об этом говорить... Но настоящая фамилия Эдуарда Дмитриевича – Волкорезов. В детстве он остался сиротой. Его усыновил Балтин.

- Кем был Балтин?

- Военным.

- Моряком, сухопутчиком?

- Нет, сухопутчик был. Пехота. А дальше позвольте промолчать... Но не могу промолчать о том, что, даже умирая, Балтин мне сказал: «Я горжусь тем, что у меня не было ни одного трупа на подводной лодке, хотя и горел, и тонул, и льды вскрывал на полюсе. И куча моих учеников стали адмиралами... Значит, я не зря жил».

Заслуги адмирала Эдуарда Дмитриевича Балтина в отстаивании интересов России в Крыму, слава богу, были оценены потомками. В 2014 году посмертно легендарный адмирал был награжден медалью «За возвращение Крыма».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

Источники:

  • KP.RU
  • Международный патриотический интернет-проект «Герои страны». © 2000–2023 гг. Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-85279 от 30.05.2023
  • Министр обороны РФ. Ношение ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков на военной форме одежды военнослужащих. – В: Приказ Министра обороны РФ от 22.06.2015 № 300 (ред. от 07.02.2017) «Об утверждении Правил ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации и Порядка…» // Консультант-Плюс. – 2016. – 22 июня.
  • Вручение медали «За возвращение Крыма» военнослужащему запаса военным комиссаром : видеорепортаж от 08.12.2014 г., телепрограммы «Новости 24-Ставрополь».
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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."