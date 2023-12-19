Камздрав: здравы не будем!

19 Декабря 2023



Камчатское здравоохранение лихорадит уже больше десятка лет, но особенно интенсивно болезнь прогрессирует в последние три года. Дефицит медицинских кадров на полуострове достиг своего максимума. С 2017 года на Камчатке сменилось четыре министра здравоохранения и три руководителя Камчатской краевой больницы. Уровень оказания профессиональной медицинской помощи продолжает катастрофически снижаться.

Недавно в редакцию нашей газеты обратилась врач, как говорится, от Бога Галина Ивановна Финке, предоставив письмо, которое она отправила в Прокуратуру Камчатского края. В письме она просила краевого прокурора рассмотреть вопрос о незаконном отказе в приеме её на вакантную должность врача акушера-гинеколога в гинекологическое отделение Камчатской краевой больницы А. С. Лукашевского, т. е. устройстве на работу.

Такие врачи, как Галина Ивановна, сами по себе встречаются редко, а в Камчатском крае их можно пересчитать по пальцам. Галина Финке более сорока лет проработала в камчатском здравоохранении. За свою журналистскую деятельность я неоднократно слышал восхищенные отзывы от пациенток, которым она спасала жизни, сохраняла здоровье, не считаясь с личным временем. Врач высшей категории хирург Галина Финке проводила операции такой сложности, которые кроме неё на Камчатке никто делать не умеет. Для любого региона, особенно для нашего, иметь специалиста такого уровня, как Галина Ивановна, это большая удача. Она удостоена Почетной грамоты Министерства здравоохранения РФ, нагрудного знака «Отличник здравоохранения» Министерства здравоохранения РФ, двух почетных грамот Министерства здравоохранения Камчатского края и именных часов губернатора «За высокий профессионализм при оказании экстренной медицинской помощи». Полгода назад довелось познакомиться с ней лично; меня удивил живой и хваткий ум этой женщины, её энергичность, которой хватило бы на двоих. Невысокая, худощавая, элегантная, она с первых минут разговора умеет проявить силу своего характера и вселить надежду, если человек в ней нуждается. Для неё пациенты – это люди, попавшие в беду, к которым она испытывает сострадание, словно чувствуя их боль.

С таким набором профессиональных качеств, как у врача Галины Финке, главный врач ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского» Андрей Кисляков должен был принять её на работу с распростертыми руками. Только Андрей Геннадьевич, прекрасно зная Галину Ивановну как высококвалифицированного специалиста (они проработали вместе более десятка лет), отказал ей в приеме на работу под надуманным предлогом.

Ниже излагаю её версию случившегося (отрывок из письма прокурору):

«20.10.2023 я уволилась из краевой больницы по собственному желанию в период очередного отпуска для индексации страховой пенсии, такая процедура практикуется сотрудниками пенсионного возраста краевой больницы. Увольнение и дата последующего моего приема и выхода на работу были согласованы с главным врачом больницы Кисляковым А. В. в присутствии заместителя главного врача по лечебной работе Артамонова М. М.

04.12.2023, в соответствии с договоренностью, я подала заявление о приеме на работу на должность врача акушер-гинеколога гинекологического отделения краевой больницы. Получила отказ в приеме с визой главного врача, дословно: «Отказать по причине отсутствия визы з/о, отказа сотрудников отделения работать с Финке Г. И.».

На личном приеме главный врач Кисляков А. В. сообщил, что в отношении меня поступила докладная записка молодого врача Барышева А. М. о моем некорректном поведении при посещении пациентки 26.10.2023, когда я уже не являлась сотрудником краевой больницы. Пациентка была записана ко мне на плановую операцию, и мое посещение было согласовано с заместителем главного врача по хирургической работе Кузьменковым О. Г. В остальном докладная записка врача Барышева – это ложный и подлый донос, как в лучших традициях нашего прошлого.

Также главный врач Кисляков А. В. уведомил меня, что заведующей гинекологическим отделением Мышко Т. А. 01.12.2023 проведено собрание с врачами отделения, и ему предоставлен протокол, в котором, в частности, указано, что я позорю честь и достоинство краевой больницы!!!

Копия протокола мне не предоставлена, собрание врачей проведено тайно в пятницу во второй половине дня, сотрудники гинекологического отделения о собрании информированы не были. Заведующая отделением Мышко Т. А., проработавшая со мной почти 20 лет, от встречи уклоняется.

Невозможно понять, чем руководствовались заведующая отделением и молодые коллеги, но что просто и очевидно – использование ситуации с моим увольнением, непорядочность и сговор, личная неприязнь из-за моих требований к организации лечебного процесса пациентов…

Вся моя жизнь посвящена здравоохранению и лечению людей, проводила в краевой больнице все самые сложные операции, у меня отличные рабочие отношения с коллегами операционного подразделения гинекологического отделения, подразделений анестезиологии и диагностики краевой больницы, в этом достаточно просто убедиться…

Очень больно было пройти через такую унизительную процедуру, переживаний и так хватает. Никогда и никому не говорила, что у меня сын сейчас в зоне военной операции в Донбассе (ушел добровольцем в самом начале специальной военной операции на Украине. – Прим. ред.), и в это время молодой сотрудник отделения Барышев, очевидно с бронью от призыва, пару лет проработавший в отделении, без опыта и врачебной категории составляет на меня лживые доносы и составляет протокол собрания с отказом работать с врачом Финке.

Заведующая отделением Мышко Т. А., очевидный организатор этого собрания, подписывает протокол, вместо того чтобы указать молодым сотрудникам, что им, прежде всего, нужно работать над собой долгие и долгие годы, и что врач Финке эти же долгие годы лечит и оперирует людей и думает в первую очередь о здоровье пациентов.

Главный врач Кисляков А. В., не имеющий, с его слов, ко мне никаких претензий как к человеку и специалисту, не задумываясь, накладывает визу на заявление с отказом в приеме на работу, предварительно согласованное с ним».

Узнав, что врача Финке не принимают на работу обратно, бывшие пациентки Галины Ивановны начали сбор подписей под обращением на имя губернатора Камчатского края Владимира Солодова (дословно): «Уважаемый Владимир Владимирович! К Вам обращаются бывшие пациентки Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского. Просим Вас посодействовать в принятии на работу на вакантную должность врача акушера-гинеколога в гинекологическое отделение Камчатской краевой больницы Галину Ивановну Финке.

Мы знаем этого врача как прекрасного специалиста, которая, не считаясь с личным временем, помогает своим пациентам, проводит сложные полостные операции, связанные с тяжелой гинекологической патологией. Многим из нас она спасла жизнь и сохранила здоровье.

Мы считаем, что на сегодняшний день на Камчатке нет более квалифицированного хирурга в области гинекологии.

Если Вам дорого здоровье камчатских женщин, просим Вас принять меры в приеме её на работу в Камчатскую краевую больницу. Надеемся на Вашу поддержку».

Мне трудно сказать, какими соображениями руководствовался главный врач краевой больницы Андрей Кисляков, отказывая в приеме на работу врачу Галине Финке, но уж точно не интересами пациентов.

Кстати, за последние пять лет сменилось три главных врача краевой больницы. Господин Кисляков, видимо, очутился в кресле руководителя от камчатской кадровой безысходности. Похоже, этот чудо-руководитель не понимает, что проводимые Галиной Ивановной хирургические операции такой сложности в гинекологическом отделении руководимой им больницы теперь делать некому, и пациенток будут вынуждены отправлять на Большую землю, а если понимает и непоколебимо стоит на своём, тогда это уже диагноз. Иногда такое состояние называют прогрессирующей упрямой дурью или взрывом тщеславного невежества в отстойниках чванства.

Иными словами, можно сказать (извините за каламбур) с Кисляковым все кисло… Как, впрочем, и со всей камчатской здравоохранительной отраслью.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ