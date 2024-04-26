Вопрос-ответ

23 Апреля 2024



В город пришла весна, и, несмотря на холодные ветры, которые не хотят выпускать Петропавловск из своей власти, солнечные лучи делают свое дело. Вместе с первыми зелеными травинками и набухающими почками на деревьях приближается Первомай. В нашу газету обращаются читатели, которых интересует, как в этом году будет отмечаться День весны и труда. Другая постоянная тема рубрики – городское благоустройство. С наступлением тепла она стала еще более актуальной: читатели спрашивают о весенней уборке дворов и улиц, ремонте дорог, детских площадок, обновлении автобусного парка, хотят знать, какие территории будут благоустраивать, интересуются судьбой долгостроя и другими сторонами жизни города.

Мы объединили поступившие к нам в редакцию вопросы по темам и подготовили ответы на них.

– Как будем в этом году праздновать Первомай? Анатолий Обухов, г. Петропавловск-Камчатский

– В этом году 1 мая, в Праздник весны и труда, традиционного шествия трудовых коллективов не будет. Первомайские мероприятия в Петропавловске-Камчатском, как и по всему полуострову, пройдут в онлайн-формате. О таком решении сообщили в городской мэрии со ссылкой на Совет Федерации профсоюзов Камчатки.

Выбор формата проведения традиционного шествия трудящихся связан с повышением требований антитеррористической безопасности. «Мы рекомендуем членам профсоюзов 1 Мая в своих соцсетях публиковать фотографии первомайских демонстраций прошлых лет и другие приятные фото- и видеовоспоминания, связанные с нашим замечательным праздником. Федерация профсоюзов Камчатки также в течение всего праздничного дня будет делиться своими фото и видео с первомайских мероприятий», – обратился к жителям председатель Федерации профсоюзов Камчатки Максим Кирилич.

Дополним, что за последние пять лет в праздник 1 Мая демонстрации трудящихся прошли в Петропавловске только в 2022 году. В 2020 и 2021 году шествия отменяли из-за пандемии коронавируса. В 2023 году они не проводились в целях обеспечения безопасности.

Что касается выходных дней, то, согласно производственному календарю, в этом году россияне начнут отдыхать уже в апреле: 28, 29, 30 апреля и 1 мая – выходные дни. На работу надо выйти 2 мая. Следующие дни отдыха – 9, 10, 11 и 12 мая. Рабочий день 8 мая сокращен на один час. На работу трудящиеся выходят 13 мая.

– В прежние годы была хорошая традиция проводить субботники по наведению чистоты в нашем городе перед 1 Мая. Люди моего поколения до сих пор с удовольствием вспоминают эти мероприятия, куда выходили всем миром. А как горожане убирают город сейчас? Нина Панова, г. Петропавловск-Камчатский

– Общегородские мероприятия по санитарной весенней уборке территорий краевой столицы стартовали 12 апреля по поручению главы города Константина Брызгина. Они будут проводиться каждый последний рабочий день недели до конца мая. Об этом сообщили в городской мэрии.

Так, 12 апреля уборка прошла на ул. Ленинградская по всей протяженности – от остановки «УВД» до магазина «Домик в деревне». В ней приняли участие более 200 горожан: сотрудники учреждений и предприятий города, представители торговых, коммерческих, учебных организаций, расположенных вдоль указанного участка дороги, а также управляющие компании совместно с дорожными службами и городскими подрядчиками. Был произведен сбор песка, мусора, веток, листьев с тротуаров и обочин магистральной дороги», – рассказали в Управлении дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города.

19 апреля весенняя уборка проводилась в центре Петропавловска-Камчатского. В ней участвовали представители трудовых коллективов, дорожники и неравнодушные горожане. Группы участников навели чистоту по ул. Набережная и Озерновская Коса, вдоль прибрежной полосы. С откосов и обочин дорог убирался мусор, поломанные ветки, песок.

В этом году в городской мэрии принято решение проводить комплексную уборку территорий последовательно во всех районах города с привлечением хозяйствующих субъектов, находящихся в их границах, и дорожников.

В администрации ПКГО призывают присоединяться к весенней уборке города, двора, улицы.

По вопросам проведения весенних уборок можно обращаться по телефонам Службы благоустройства города: 8(4152) 46-81-10 и 46-03-93.

– Определились ли в городской мэрии, что будут благоустраивать в Петропавловске по итогам голосования горожан? И насколько активно участвовали в выборе объектов жители? Светлана Демченко, г. Петропавловск-Камчатский

– По информации мэрии Петропавловска-Камчатского, голосование за дополнительный объект благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продлится до 30 апреля 2024 года.

Голосование проводится онлайн на платформе https://za.gorodsreda.ru.

Жителям Петропавловска предлагается выбрать одну из трех территорий: аллею вдоль автомобильной дороги с 10 км до магазина «Сварог», аллею вдоль автомобильной дороги от ТЦ «Комсомольская площадь» до Спортивной школы олимпийского резерва единоборств, переход от нижнего Горизонта до парка Победы.

К настоящему времени в голосовании приняли участие более 16 тысяч горожан. (Напомним, что, по данным Камстата, на начало 2024 года в Петропавловске проживало около 180 тысяч человек. – Прим. ред.)

В администрации уточнили, что на 2025 год также запланированы работы по благоустройству общественной территории в районе ул. Батарейная, которая вошла в перечень объектов по итогам голосования в 2018 году. Территория, которую выберут жители в ходе нынешнего голосования, станет дополнительным объектом благоустройства будущего года.

Там напомнили, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» инициирован в 2017 году и входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда».

С начала реализации программы в Петропавловске-Камчатском благоустроено 11 общественных пространств и более 100 дворовых территорий.

– Складывается впечатление, что в городе вместе со снегом с некоторых дорог сошел и асфальт. Будут ли ремонтировать разбитые дорожные участки и, если будут, то где? Евгений Бочкарев, г. Петропавловск-Камчатский

– По информации городской мэрии, в Петропавловске в 2024 году планируется отремонтировать двенадцать дорожных участков в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Планируют провести ремонт дорог на Космическом проезде (с обустройством тротуаров, заменой имеющегося дорожного покрытия и укладкой нового). Также там появятся искусственные неровности, будут отремонтированы лестницы, выполнено озеленение.

На участке от пр. Циолковского до ул. Академика Курчатова хотят отремонтировать проезжую часть, восстановить тротуары, обустроить искусственные неровности, заменить люки и колодцы, выполнить озеленение.

Ремонт дорожного объекта на ул. Савченко предполагает замену и обустройство нового покрытия, пешеходных зон, установку новых опор линий наружного освещения, замену люков колодцев, благоустройство территорий.

Также в рамках нацпроекта на этот год запланированы ремонты верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке автодороги от стелы в мкр. Завойко в сторону города, на Восточном шоссе, на проспекте 50 лет Октября и ул. Пономарева (внутриквартальный проезд), на улицах Давыдова, Кирдищева, Степная, Халактырское шоссе и Морская. Самым протяженным участком станет дорога по Халактырскому шоссе: там отремонтируют порядка 5 километров дорожного полотна.

Ранее в администрации ПКГО сообщали, что в городе в конце марта приступили к ремонту участков дорог, где требуется срочное восстановление полотна для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Экстренный ремонт начат с дороги на ул. Ларина в районе «Семейной корзинки». Также аварийный ремонт идет на участках в районе краевой библиотеки, на ул. Ключевская и в центральной части города», – рассказали в Службе автомобильных дорог.

Там дополнили, что с апреля в краевой столице проводится плановое обследование дорожных участков, отремонтированных в прошлом году. Там, где выявят дефекты, подрядные организации произведут ремонт за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

– Сколько в нашем городе детских площадок и когда их начнут приводить в порядок после зимы? Валентина Лескова, г. Петропавловск-Камчатский

– В городской мэрии проинформировали, что Служба благоустройства на прошлой неделе приступила к весенней уборке детских площадок от мусора и песка.

«К сожалению, уже сейчас видно, что большая часть площадок подверглись вандализму», – сообщил глава города Константин Брызгин.

Он пообещал, что после обследования игровых и спортивных форм испорченное оборудование отремонтируют или заменят.

В ведении администрации Петропавловска находится более двухсот детских и спортивных площадок. Остальные принадлежат управляющим компаниям, которые также должны приступить к их уборке.

– В Петропавловске полно брошенных, разбитых авто, и это при том, что мест для парковки не хватает. Действует в городе какой-то порядок действий по вывозу этих машин, и если да, то сколько авто вывезли? Ольга Вяткина, Петропавловск-Камчатский

– Как сообщили в Контрольном управлении администрации города, с декабря 2023 года в Петропавловске-Камчатском действует новый Порядок по перемещению разукомплектованных транспортных средств (ТС). Он был разработан по многочисленным обращениям граждан.

«Контрольным управлением проводится планомерная работа на основании обращений граждан по выявлению разукомплектованных транспортных средств. С начала действия Порядка было оформлено 13 таких ТС: часть из них после размещения уведомлений была вывезена самими собственниками, остальные вывезены Службой благоустройства города», – рассказали в Контрольном управлении.

В городской администрации напомнили, что согласно утвержденному Порядку выявления, перемещения, хранения, выдачи и утилизации разукомплектованных транспортных средств на территории города, разукомплектованными считаются транспортные средства, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) или отсутствует одно или несколько стекол, колес, шин, а также сгоревшее ТС.

На такие авто сотрудниками Контрольного управления составляется опись и размещается уведомление, где указан срок, в течение которого собственник должен убрать автомобиль. Если собственник не исполняет эти обязанности, то проводится повторное обследование и дальше направляются документы для принудительного вывоза автомобиля на специализированную площадку хранения.

В Контрольном управлении призывают владельцев неисправных транспортных средств убирать свои авто с городских территорий самостоятельно, не дожидаясь уведомления и эвакуации. Срок хранения разукомплектованных транспортных средств на спецплощадке – три месяца, после этого невостребованные авто будут утилизированы.

Сообщить о брошенных авто можно в Контрольное управление по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , указав точный адрес, свои контактные данные, а также фото транспортного средства с одного или разных ракурсов, другую сопутствующую информацию.

– Как у нас в городе обстоят дела с заменой старых автобусов на новые на городских маршрутах в этом году? Юрий Неведомский, Петропавловск-Камчатский

– В апреле в Петропавловске состоялся выпуск на линии новых пассажирских автобусов. Это десять отечественных газомоторных машин большого класса вместимостью до 90 пассажиров, приспособленные, в том числе для маломобильных граждан. Об этом сообщили в городской мэрии.

Там отметили, что автобусы приобретены на федеральные средства по программе специальных казначейских кредитов. Глава города Константин Брызгин пообещал продолжить обновление автобусного парка.

Генеральный директор АО «Автопарк» Ростислав Асов рассказал, что машины заменят устаревший дизельный общественный транспорт городского парка. Новые автобусы комфортные, теплые. Водители довольны.

«Автобусы оборудованы пандусом для инвалидных колясок и колясок для детей, видеонаблюдением, водителям предоставлен полный обзор дверей, где заходят и выходят пассажиры. Внутри салона есть вся необходимая информация о перевозчике, места для отдельных категорий пассажиров оснащены ремнями безопасности», – уточнил гендиректор.

Новые машины работают на пяти городских маршрутах: № 2, 6к, 16, 23 и 30.

– Существуют ли в Петропавловске общие требования к размещению вывесок и уличной рекламы? И если они есть, то как борются с нарушителями? Надежда Савченко, Петропавловск-Камчатский

– Правила размещения вывесок и рекламных конструкций в Петропавловске закреплены Постановлением «Об утверждении требований к размещению информационных и рекламных конструкций, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа». Ознакомиться с документом можно на официальном сайте администрации ПКГО, в Контрольном управлении администрации города.

Там сообщили, что с начала 2024 года собственникам незаконных информационных конструкций на красной линии, а также собственникам строений и сооружений, на которых они размещены, было направлено 23 предостережения о нарушении обязательных требований. В добровольном порядке демонтировано порядка 70 информационных и рекламных конструкций.

Еще одной профилактической формой работы в отношении нарушителей порядка является система автодозвона, которая применяется в Петропавловске-Камчатском с 2018 года. Указанные на вывесках и в рекламных конструкциях телефоны добавляются в специальный автоинформатор, который уведомляет абонента о том, что реклама противоречит правилам размещения конструкций в ПКГО, и предлагает самостоятельно её снять. В настоящий момент в систему автодозвона в Петропавловске-Камчатском внесено 190 абонентов. Если собственник рекламы идет навстречу и демонтирует незаконные конструкции, он удаляется из списка автодозвона. Если просьбы автоинформатора игнорируют, собственнику направляется предостережение. Если и это не помогает, выносят предписания на демонтаж, а собственника привлекают к административной ответственности.

В Контрольном управлении напомнили, что размещение в городе любых рекламных конструкций и вывесок обязательно должно согласовываться с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города через службу «Одного окна», расположенную по улице Ленинградская, 74/1.

– Живу поблизости от здания нового кукольного театра и много лет наблюдаю за этим долгостроем. На каком этапе строительные работы находятся сейчас? Михаил Зотов, Петропавловск-Камчатский

– Строительство камчатского театра кукол продолжается согласно скорректированным графикам. В театре ведется отделка внутренних помещений, монтаж инженерных коммуникаций, ранее было установлено специальное механическое оборудование для сцены. Также подрядчик приступил к разработке дизайн-проекта оформления внутреннего пространства театра. Об этом рассказали в администрации ПКГО со ссылкой на краевое Министерство строительства и жилищной политики. В министерстве обещают, что проект дизайна внутреннего оформления театра кукол будет готов в июле текущего года. Заниматься его разработкой будет компания из Санкт-Петербурга, с которой заключен договор.

«Надеемся, что за этот строительный сезон подрядчик сможет наверстать все ранее упущенные моменты в связи с устаревшей проектно-сметной документацией, которая разрабатывалась в 2012 году», – сказали в краевом Минстрое.

В ноябре 2023 года строители завершили закрытие теплового контура театра. В конце 2023 года на объекте было увеличено количество рабочих. Это стало возможным после завершения строительства школы в поселке Кавалерское.

В начале 2024 года в театре установили опорную конструкцию, предназначенную для установки подъемно-опускных площадок в трюме сцены на необходимой высоте и в требуемых геометрических размерах. Конструкция выдерживает нагрузку в 500 кг/м2.

Под строительство нового театра кукол на проспекте Циолковского в микрорайоне Горизонт отведен земельный участок площадью 1,6 гектара, площадь здания театра составит более 9 000 квадратных метров. По проекту в здании будут расположены зрительный зал на 250 мест, театральный буфет, игровые зоны, зимний сад, уголок живой природы и музей кукол. Рядом с театром предусмотрена благоустроенная территория для прогулок и место для парковки.

Сейчас Камчатский театр кукол расположен на улице Максутова в Петропавловске-Камчатском. Здание находится в аварийном состоянии.

– Где в городе работают пункты отбора для поступления на военную службу по контракту? Сергей Бирюков, г. Петропавловск-Камчатский

– Как сообщили в городской администрации, в Петропавловске-Камчатском работают два пункта отбора на военную службу по контракту.

Один расположен на проспекте Победы, 49/1 (здание общежития, вход со стороны центральной дороги). Второй работает на ул. Ленинградская, 74/1 (Центр муниципальных услуг).

«В пунктах отбора жители Петропавловска-Камчатского могут получить всю необходимую информацию, рекомендации и дополнительные сведения о преимуществах службы, льготах, выплатах, гарантиях, которые предоставляет государство», – рассказали в Контрольном управлении администрации города.

Подать заявку на военную службу по контракту можно также через Госуслуги:

https://www.gosuslugi.ru/600483/1/form?_=1678914054069

На все вопросы, касающиеся службы по контракту, ответят специалисты Единого кол-центра Камчатского края по телефону 8-800-141-0000.

– Будет ли в этом году продолжение конкурса на лучший любительский фильм о путешествии по Дальнему Востоку? Светлана Кибирева, г. Петропавловск-Камчатский

– Второй сезон Всероссийского конкурса «Дальний Восток – земля приключений» состоится, и администрация ПКГО приглашает горожан принять в нём участие. Как сообщили в городской мэрии, прием заявок на участие начнется 1 мая и продлится до 30 декабря 2024 года. Награда за лучший короткометражный фильм о путешествии по Дальнему Востоку составит 3 млн рублей.

Для участия в конкурсе необходимо снять короткометражный фильм о своем путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри.

Конкурс проходит в следующих номинациях: Гран-при (лучшее путешествие); пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе); водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг); зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг). Отдельное внимание уделят тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий.

Принять участие в конкурсе могут как дети с десяти лет (под руководством взрослых), так и сами взрослые, без ограничения по возрасту.

Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри, среди которых тележурналист, автор и ведущий телепередачи «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов, арктический путешественник, видеоблогер Богдан Булычев, депутат Государственной думы, автор и ведущий телепрограммы «Как устроен мир» Тимофей Баженов и другие известные люди. Кроме того, в оценке работ примут участие победители первого сезона конкурса.

В мэрии напомнили, что конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Среди победителей первого сезона были как профессионально снятые фильмы, так и кадры, запечатленные на обычный телефон. По итогам конкурса лучшие работы победителей и призеров будут транслировать в эфирной сетке вещания региональных телеканалов, а отчетные сведения и видеофильмы добавят на интерактивную карту туристических маршрутов регионов Дальнего Востока.

Подробности можно узнать на сайте проекта: https://путешественникдв.рф

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

(По материалам,

предоставленным администрацией

Петропавловск-Камчатского

городского округа)