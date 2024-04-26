Вопрос-ответ

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23 Апреля 2024

В город пришла весна, и, несмотря на холодные ветры, которые не хотят выпускать Петропавловск из своей власти, солнечные лучи делают свое дело. Вместе с первыми зелеными травинками и набухающими почками на деревьях приближается Первомай. В нашу газету обращаются читатели, которых интересует, как в этом году будет отмечаться День весны и труда. Другая постоянная тема рубрики – городское благоустройство. С наступлением тепла она стала еще более актуальной: читатели спрашивают о весенней уборке дворов и улиц, ремонте дорог, детских площадок, обновлении автобусного парка, хотят знать, какие территории будут благоустраивать, интересуются судьбой долгостроя и другими сторонами жизни города.

Мы объединили поступившие к нам в редакцию вопросы по темам и подготовили ответы на них.

– Как будем в этом году праздновать Первомай? Анатолий Обухов, г. Петропавловск-Камчатский

– В этом году 1 мая, в Праздник весны и труда, традиционного шествия трудовых коллективов не будет. Первомайские мероприятия в Петропавловске-Камчатском, как и по всему полуострову, пройдут в онлайн-формате. О таком решении сообщили в городской мэрии со ссылкой на Совет Федерации профсоюзов Камчатки.

Выбор формата проведения традиционного шествия трудящихся связан с повышением требований антитеррористической безопасности. «Мы рекомендуем членам профсоюзов 1 Мая в своих соцсетях публиковать фотографии первомайских демонстраций прошлых лет и другие приятные фото- и видеовоспоминания, связанные с нашим замечательным праздником. Федерация профсоюзов Камчатки также в течение всего праздничного дня будет делиться своими фото и видео с первомайских мероприятий», – обратился к жителям председатель Федерации профсоюзов Камчатки Максим Кирилич.

Дополним, что за последние пять лет в праздник 1 Мая демонстрации трудящихся прошли в Петропавловске только в 2022 году. В 2020 и 2021 году шествия отменяли из-за пандемии коронавируса. В 2023 году они не проводились в целях обеспечения безопасности.

Что касается выходных дней, то, согласно производственному календарю, в этом году россияне начнут отдыхать уже в апреле: 28, 29, 30 апреля и 1 мая – выходные дни. На работу надо выйти 2 мая. Следующие дни отдыха – 9, 10, 11 и 12 мая. Рабочий день 8 мая сокращен на один час. На работу трудящиеся выходят 13 мая.

– В прежние годы была хорошая традиция проводить субботники по наведению чистоты в нашем городе перед 1 Мая. Люди моего поколения до сих пор с удовольствием вспоминают эти мероприятия, куда выходили всем миром. А как горожане убирают город сейчас? Нина Панова, г. Петропавловск-Камчатский

– Общегородские мероприятия по санитарной весенней уборке территорий краевой столицы стартовали 12 апреля по поручению главы города Константина Брызгина. Они будут проводиться каждый последний рабочий день недели до конца мая. Об этом сообщили в городской мэрии.

Так, 12 апреля уборка прошла на ул. Ленинградская по всей протяженности – от остановки «УВД» до магазина «Домик в деревне». В ней приняли участие более 200 горожан: сотрудники учреждений и предприятий города, представители торговых, коммерческих, учебных организаций, расположенных вдоль указанного участка дороги, а также управляющие компании совместно с дорожными службами и городскими подрядчиками. Был произведен сбор песка, мусора, веток, листьев с тротуаров и обочин магистральной дороги», – рассказали в Управлении дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города.

19 апреля весенняя уборка проводилась в центре Петропавловска-Камчатского. В ней участвовали представители трудовых коллективов, дорожники и неравнодушные горожане. Группы участников навели чистоту по ул. Набережная и Озерновская Коса, вдоль прибрежной полосы. С откосов и обочин дорог убирался мусор, поломанные ветки, песок.

В этом году в городской мэрии принято решение проводить комплексную уборку территорий последовательно во всех районах города с привлечением хозяйствующих субъектов, находящихся в их границах, и дорожников.

В администрации ПКГО призывают присоединяться к весенней уборке города, двора, улицы.

По вопросам проведения весенних уборок можно обращаться по телефонам Службы благоустройства города: 8(4152) 46-81-10 и 46-03-93.

– Определились ли в городской мэрии, что будут благоустраивать в Петропавловске по итогам голосования горожан? И насколько активно участвовали в выборе объектов жители? Светлана Демченко, г. Петропавловск-Камчатский

– По информации мэрии Петропавловска-Камчатского, голосование за дополнительный объект благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продлится до 30 апреля 2024 года.

Голосование проводится онлайн на платформе https://za.gorodsreda.ru.

Жителям Петропавловска предлагается выбрать одну из трех территорий: аллею вдоль автомобильной дороги с 10 км до магазина «Сварог», аллею вдоль автомобильной дороги от ТЦ «Комсомольская площадь» до Спортивной школы олимпийского резерва единоборств, переход от нижнего Горизонта до парка Победы.

К настоящему времени в голосовании приняли участие более 16 тысяч горожан. (Напомним, что, по данным Камстата, на начало 2024 года в Петропавловске проживало около 180 тысяч человек. – Прим. ред.)

В администрации уточнили, что на 2025 год также запланированы работы по благоустройству общественной территории в районе ул. Батарейная, которая вошла в перечень объектов по итогам голосования в 2018 году. Территория, которую выберут жители в ходе нынешнего голосования, станет дополнительным объектом благоустройства будущего года.

Там напомнили, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» инициирован в 2017 году и входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда».

С начала реализации программы в Петропавловске-Камчатском благоустроено 11 общественных пространств и более 100 дворовых территорий.

– Складывается впечатление, что в городе вместе со снегом с некоторых дорог сошел и асфальт. Будут ли ремонтировать разбитые дорожные участки и, если будут, то где? Евгений Бочкарев, г. Петропавловск-Камчатский

– По информации городской мэрии, в Петропавловске в 2024 году планируется отремонтировать двенадцать дорожных участков в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Планируют провести ремонт дорог на Космическом проезде (с обустройством тротуаров, заменой имеющегося дорожного покрытия и укладкой нового). Также там появятся искусственные неровности, будут отремонтированы лестницы, выполнено озеленение.

На участке от пр. Циолковского до ул. Академика Курчатова хотят отремонтировать проезжую часть, восстановить тротуары, обустроить искусственные неровности, заменить люки и колодцы, выполнить озеленение.

Ремонт дорожного объекта на ул. Савченко предполагает замену и обустройство нового покрытия, пешеходных зон, установку новых опор линий наружного освещения, замену люков колодцев, благоустройство территорий.

Также в рамках нацпроекта на этот год запланированы ремонты верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке автодороги от стелы в мкр. Завойко в сторону города, на Восточном шоссе, на проспекте 50 лет Октября и ул. Пономарева (внутриквартальный проезд), на улицах Давыдова, Кирдищева, Степная, Халактырское шоссе и Морская. Самым протяженным участком станет дорога по Халактырскому шоссе: там отремонтируют порядка 5 километров дорожного полотна.

Ранее в администрации ПКГО сообщали, что в городе в конце марта приступили к ремонту участков дорог, где требуется срочное восстановление полотна для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Экстренный ремонт начат с дороги на ул. Ларина в районе «Семейной корзинки». Также аварийный ремонт идет на участках в районе краевой библиотеки, на ул. Ключевская и в центральной части города», – рассказали в Службе автомобильных дорог.

Там дополнили, что с апреля в краевой столице проводится плановое обследование дорожных участков, отремонтированных в прошлом году. Там, где выявят дефекты, подрядные организации произведут ремонт за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

– Сколько в нашем городе детских площадок и когда их начнут приводить в порядок после зимы? Валентина Лескова, г. Петропавловск-Камчатский

– В городской мэрии проинформировали, что Служба благоустройства на прошлой неделе приступила к весенней уборке детских площадок от мусора и песка.

«К сожалению, уже сейчас видно, что большая часть площадок подверглись вандализму», – сообщил глава города Константин Брызгин.

Он пообещал, что после обследования игровых и спортивных форм испорченное оборудование отремонтируют или заменят.

В ведении администрации Петропавловска находится более двухсот детских и спортивных площадок. Остальные принадлежат управляющим компаниям, которые также должны приступить к их уборке.

– В Петропавловске полно брошенных, разбитых авто, и это при том, что мест для парковки не хватает. Действует в городе какой-то порядок действий по вывозу этих машин, и если да, то сколько авто вывезли? Ольга Вяткина, Петропавловск-Камчатский

– Как сообщили в Контрольном управлении администрации города, с декабря 2023 года в Петропавловске-Камчатском действует новый Порядок по перемещению разукомплектованных транспортных средств (ТС). Он был разработан по многочисленным обращениям граждан.

«Контрольным управлением проводится планомерная работа на основании обращений граждан по выявлению разукомплектованных транспортных средств. С начала действия Порядка было оформлено 13 таких ТС: часть из них после размещения уведомлений была вывезена самими собственниками, остальные вывезены Службой благоустройства города», – рассказали в Контрольном управлении.

В городской администрации напомнили, что согласно утвержденному Порядку выявления, перемещения, хранения, выдачи и утилизации разукомплектованных транспортных средств на территории города, разукомплектованными считаются транспортные средства, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) или отсутствует одно или несколько стекол, колес, шин, а также сгоревшее ТС.

На такие авто сотрудниками Контрольного управления составляется опись и размещается уведомление, где указан срок, в течение которого собственник должен убрать автомобиль. Если собственник не исполняет эти обязанности, то проводится повторное обследование и дальше направляются документы для принудительного вывоза автомобиля на специализированную площадку хранения.

В Контрольном управлении призывают владельцев неисправных транспортных средств убирать свои авто с городских территорий самостоятельно, не дожидаясь уведомления и эвакуации. Срок хранения разукомплектованных транспортных средств на спецплощадке – три месяца, после этого невостребованные авто будут утилизированы.

Сообщить о брошенных авто можно в Контрольное управление по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , указав точный адрес, свои контактные данные, а также фото транспортного средства с одного или разных ракурсов, другую сопутствующую информацию.

– Как у нас в городе обстоят дела с заменой старых автобусов на новые на городских маршрутах в этом году? Юрий Неведомский, Петропавловск-Камчатский

– В апреле в Петропавловске состоялся выпуск на линии новых пассажирских автобусов. Это десять отечественных газомоторных машин большого класса вместимостью до 90 пассажиров, приспособленные, в том числе для маломобильных граждан. Об этом сообщили в городской мэрии.

Там отметили, что автобусы приобретены на федеральные средства по программе специальных казначейских кредитов. Глава города Константин Брызгин пообещал продолжить обновление автобусного парка.

Генеральный директор АО «Автопарк» Ростислав Асов рассказал, что машины заменят устаревший дизельный общественный транспорт городского парка. Новые автобусы комфортные, теплые. Водители довольны.

«Автобусы оборудованы пандусом для инвалидных колясок и колясок для детей, видеонаблюдением, водителям предоставлен полный обзор дверей, где заходят и выходят пассажиры. Внутри салона есть вся необходимая информация о перевозчике, места для отдельных категорий пассажиров оснащены ремнями безопасности», – уточнил гендиректор.

Новые машины работают на пяти городских маршрутах: № 2, 6к, 16, 23 и 30.

– Существуют ли в Петропавловске общие требования к размещению вывесок и уличной рекламы? И если они есть, то как борются с нарушителями? Надежда Савченко, Петропавловск-Камчатский

– Правила размещения вывесок и рекламных конструкций в Петропавловске закреплены Постановлением «Об утверждении требований к размещению информационных и рекламных конструкций, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа». Ознакомиться с документом можно на официальном сайте администрации ПКГО, в Контрольном управлении администрации города.

Там сообщили, что с начала 2024 года собственникам незаконных информационных конструкций на красной линии, а также собственникам строений и сооружений, на которых они размещены, было направлено 23 предостережения о нарушении обязательных требований. В добровольном порядке демонтировано порядка 70 информационных и рекламных конструкций.

Еще одной профилактической формой работы в отношении нарушителей порядка является система автодозвона, которая применяется в Петропавловске-Камчатском с 2018 года. Указанные на вывесках и в рекламных конструкциях телефоны добавляются в специальный автоинформатор, который уведомляет абонента о том, что реклама противоречит правилам размещения конструкций в ПКГО, и предлагает самостоятельно её снять. В настоящий момент в систему автодозвона в Петропавловске-Камчатском внесено 190 абонентов. Если собственник рекламы идет навстречу и демонтирует незаконные конструкции, он удаляется из списка автодозвона. Если просьбы автоинформатора игнорируют, собственнику направляется предостережение. Если и это не помогает, выносят предписания на демонтаж, а собственника привлекают к административной ответственности.

В Контрольном управлении напомнили, что размещение в городе любых рекламных конструкций и вывесок обязательно должно согласовываться с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города через службу «Одного окна», расположенную по улице Ленинградская, 74/1.

– Живу поблизости от здания нового кукольного театра и много лет наблюдаю за этим долгостроем. На каком этапе строительные работы находятся сейчас? Михаил Зотов, Петропавловск-Камчатский

– Строительство камчатского театра кукол продолжается согласно скорректированным графикам. В театре ведется отделка внутренних помещений, монтаж инженерных коммуникаций, ранее было установлено специальное механическое оборудование для сцены. Также подрядчик приступил к разработке дизайн-проекта оформления внутреннего пространства театра. Об этом рассказали в администрации ПКГО со ссылкой на краевое Министерство строительства и жилищной политики. В министерстве обещают, что проект дизайна внутреннего оформления театра кукол будет готов в июле текущего года. Заниматься его разработкой будет компания из Санкт-Петербурга, с которой заключен договор.

«Надеемся, что за этот строительный сезон подрядчик сможет наверстать все ранее упущенные моменты в связи с устаревшей проектно-сметной документацией, которая разрабатывалась в 2012 году», – сказали в краевом Минстрое.

В ноябре 2023 года строители завершили закрытие теплового контура театра. В конце 2023 года на объекте было увеличено количество рабочих. Это стало возможным после завершения строительства школы в поселке Кавалерское.

В начале 2024 года в театре установили опорную конструкцию, предназначенную для установки подъемно-опускных площадок в трюме сцены на необходимой высоте и в требуемых геометрических размерах. Конструкция выдерживает нагрузку в 500 кг/м2.

Под строительство нового театра кукол на проспекте Циолковского в микрорайоне Горизонт отведен земельный участок площадью 1,6 гектара, площадь здания театра составит более 9 000 квадратных метров. По проекту в здании будут расположены зрительный зал на 250 мест, театральный буфет, игровые зоны, зимний сад, уголок живой природы и музей кукол. Рядом с театром предусмотрена благоустроенная территория для прогулок и место для парковки.

Сейчас Камчатский театр кукол расположен на улице Максутова в Петропавловске-Камчатском. Здание находится в аварийном состоянии.

– Где в городе работают пункты отбора для поступления на военную службу по контракту? Сергей Бирюков, г. Петропавловск-Камчатский

– Как сообщили в городской администрации, в Петропавловске-Камчатском работают два пункта отбора на военную службу по контракту.

Один расположен на проспекте Победы, 49/1 (здание общежития, вход со стороны центральной дороги). Второй работает на ул. Ленинградская, 74/1 (Центр муниципальных услуг).

«В пунктах отбора жители Петропавловска-Камчатского могут получить всю необходимую информацию, рекомендации и дополнительные сведения о преимуществах службы, льготах, выплатах, гарантиях, которые предоставляет государство», – рассказали в Контрольном управлении администрации города.

Подать заявку на военную службу по контракту можно также через Госуслуги:

https://www.gosuslugi.ru/600483/1/form?_=1678914054069

На все вопросы, касающиеся службы по контракту, ответят специалисты Единого кол-центра Камчатского края по телефону 8-800-141-0000.

– Будет ли в этом году продолжение конкурса на лучший любительский фильм о путешествии по Дальнему Востоку? Светлана Кибирева, г. Петропавловск-Камчатский

– Второй сезон Всероссийского конкурса «Дальний Восток – земля приключений» состоится, и администрация ПКГО приглашает горожан принять в нём участие. Как сообщили в городской мэрии, прием заявок на участие начнется 1 мая и продлится до 30 декабря 2024 года. Награда за лучший короткометражный фильм о путешествии по Дальнему Востоку составит 3 млн рублей.

Для участия в конкурсе необходимо снять короткометражный фильм о своем путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри.

Конкурс проходит в следующих номинациях: Гран-при (лучшее путешествие); пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе); водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг); зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг). Отдельное внимание уделят тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий.

Принять участие в конкурсе могут как дети с десяти лет (под руководством взрослых), так и сами взрослые, без ограничения по возрасту.

Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри, среди которых тележурналист, автор и ведущий телепередачи «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов, арктический путешественник, видеоблогер Богдан Булычев, депутат Государственной думы, автор и ведущий телепрограммы «Как устроен мир» Тимофей Баженов и другие известные люди. Кроме того, в оценке работ примут участие победители первого сезона конкурса.

В мэрии напомнили, что конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Среди победителей первого сезона были как профессионально снятые фильмы, так и кадры, запечатленные на обычный телефон. По итогам конкурса лучшие работы победителей и призеров будут транслировать в эфирной сетке вещания региональных телеканалов, а отчетные сведения и видеофильмы добавят на интерактивную карту туристических маршрутов регионов Дальнего Востока.

Подробности можно узнать на сайте проекта: https://путешественникдв.рф

Ответы подготовила
Наталья МАКСИМИШИНА

(По материалам,
предоставленным администрацией
Петропавловск-Камчатского
городского округа)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."