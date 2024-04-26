Однажды в деревне

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23 Апреля 2024

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

Мой папа был младшим ребенком в семье. Родился он в крупном селе, вырос в большом частном доме с огромным участком плодородной земли, на котором росло абсолютно всё. Был приучен к труду, любил возиться на огороде и в саду, всегда ответственно относился к домашней живности. Бабушка держала курочек, гусей, индюшек и корову. Летом вместо мальчишеских развлечений отец работал пастухом. Когда пришло время выбирать профессию, папа, не раздумывая, решил стать ветеринарным врачом, чтобы навсегда связать свою жизнь с малой родиной. Родители поддержали сына, единственным противником его выбора стала старшая сестра Люба. Она родилась на десять лет раньше папы, воспитывалась в тех же традициях, но почему-то с юных лет презирала местных жителей, а родное село считала дном жизни.

Окончив восьмилетку, молодая выпускница самостоятельно отправилась в самый большой город своего региона и вскоре сообщила родителям, что поступила в педагогический техникум. Через четыре года Люба получила диплом учителя начальных классов, устроилась работать в обычную городскую школу и получила комнату в малосемейном общежитии коридорного типа. Родители умоляли дочь вернуться домой. Председатель совхоза манил молодую учительницу высокой заработной платой и собственной квартирой, но Люба запретила вести разговоры на эти темы. Она строила грандиозные планы на свою жизнь, рассказывала о преимуществах городской жизни, но высшего образования не получила, личную жизнь не устроила, преданных друзей не приобрела.

Люба редко навещала своих родителей, их образ жизни она презрительно называла батрацким, но с радостью угощалась дарами их труда и с удовольствием брала с собой в город сыр, заготовки, домашнюю тушенку, овощи и фрукты. Охваченная партийными идеями, при встречах она читала младшему брату лекции по научному коммунизму, в назидательной манере поучала смыслу жизни, чем вскоре стала его раздражать.

После окончания обучения в школе молодой загоревший, поджарый парень отправился в город, где жила его старшая сестра, чтобы реализовывать свою мечту и стать ветеринарным врачом. Хорошая подготовка, настойчивость и целеустремленность позволили юноше без труда поступить в сельскохозяйственный институт и закончить его с отличием. На все уговоры Любы остаться жить в центре областной цивилизации молодой дипломированный специалист отмахивался и с нетерпением ждал возвращения домой.

Директор родного совхоза с радостью принял долгожданного врача и пообещал в случае свадьбы вручить ему ключи от квартиры. Ждать пришлось недолго.

Этой же осенью в совхоз, где работал папа, на сбор овощей приехали будущие выпускники педагогического института. Среди множества красивых девчат он выбрал одну, которой вскоре предложил стать его женой.

Моя мама родилась и выросла в городе, где учился отец, и вовсе не планировала переезжать в деревню, но любовь оказалась сильнее планов. После сдачи государственных экзаменов в университете, молодые сыграли пышную свадьбу. Гуляли, как было принято в те времена, три дня. Столы ломились от еды, а горячительные напитки лились рекой. Гости пели и плясали, молодые целовались и не могли отвести глаз друг от друга. Судя по фотографиям, которые хранятся в нашем архиве, на свадьбе царила радостная атмосфера: счастливые улыбающиеся лица были тому подтверждением. Только одному человеку было не до улыбок. Хмурый и суровый вид тети Любы вызывал у меня недоумение. Значительно позже я узнала, что тетка считала мою маму деревенщиной и была против этого брака.

Несмотря на городское происхождение невестки, золовка полагала, что в селе живут только те, у кого деревня внутри. На свадьбе молодую семью она назвала неудачниками, их приземленные планы и мечты – мещанской жизнью. Будучи яростным атеистом, тетя Люба требовала убрать иконы из дома. Когда она уехала, все облегченно вздохнули. Жизнь пошла своим чередом.

В школе, где работала тетя Люба, её очень ценили за принципиальность, регулярно вручали почетные грамоты, но не исполнили мечту стать народным учителем СССР, что сильно огорчало уже немолодую женщину.

Через несколько лет родилась я. Папе дали большой участок земли рядом с его родителями. Жить в квартире он не захотел и с помощью родни, друзей и коллег построил свой дом. Когда мне исполнилось два года, мы переехали в наш «дворец» – так называли его мои родители. Еще через два года родилась сестра Даша. Все было словно в прекрасном романе. Будни были как у всех, а выходные проходили, словно праздник. Мама готовила блинчики или оладушки, которые мы кушали с ароматным вишневым вареньем. Папа часто брал меня с собой на рыбалку. В поле мы собирали цветы для мамы, вечерами накрывали большой стол, чтобы поужинать с дедушкой и бабушкой. Иногда к нам в гости приезжала городская родня, привозила нам с Дашенькой модные в ту пору разноцветные японские платья с бабочками на груди, белые диковинные колготки с рисунком, босоножки из мягкого пластика, жвачку и конфеты.

Тетя Люба крайне редко гостила в родном селе, но часто писала длинные письма, которые папа читал вслух. Обычно она повествовала о жизни детей, поступающих на её обучение, но однажды написала о себе. В сорокалетнем возрасте тетя Люба тайком от нас вышла замуж за вдовца старше её на пятнадцать лет и сообщила об этом только когда поменяла фамилию. Учитывая возраст и состояние здоровья, матерью она не смогла стать, но пыталась наладить отношения с взрослой дочерью Ильи Степановича от предыдущего брака. Остальная часть письма была посвящена обидам на свою родню за одиночество и чрезмерную любовь к невежественному брату и его деревенским отпрыскам. С тех пор переписка почти прекратилась. В наш адрес поступили поздравительные открытки с очень сухими пожеланиями.

Когда мне исполнилось шесть лет, а Даше четыре, папе дали путевку в пансионат. По дороге к месту отдыха он решил заехать к сестре, чтобы повидаться и передать гостинцы. Но тетя Люба была нам не рада. Как только мы вышли из вагона, она высказала претензию брату: «Зачем ты приехал со всем колхозом?» По пути с вокзала на электричку мы молчали, зато тетя Люба разошлась не на шутку. Она язвила, что отец наплодил нищету, требовала объяснений, зачем была вторая беременность, тыча пальцем в Дашу, будто она вещь. Тетушка возмущалась политической обстановкой в стране и ослаблением позиций коммунистической партии. Её агрессивные речи обжигали, будто огонь. Тетя Люба не производила впечатления женщины, отмеченной личной трагедией, связанной с бездетностью, её нельзя было назвать счастливой женой, купающейся в счастье. Она больше напоминала революционера, митингующего на трибуне. В электричке под «обстрел» попала кондукторша, которая скрюченными от подагры пальцами не смогла сразу оторвать билет для тети Любы. Потом в поле зрения оказался юноша, не уступивший ей место. От крика, общего напряжения и невероятной духоты меня стало тошнить. Казалось, мы никогда не доедем до своей остановки.

В доме тети Любы ждал приятный улыбчивый мужчина – Илья Степанович. Он обнял нас с Дашей, вручил по леденцу на палочке и пригласил к столу. Увидев эту картину, тетя Люба завелась с новой силой. Теперь причиной гнева стал собственный супруг, который был заранее предупрежден о запрете давать детям сладкое до приема пищи. Илья Степанович виновато пожал плечами, попросил жену не ругаться, поскольку речь шла всего лишь о детях. Слова мужа её окончательно взбесили. Посыпались обвинения в том, что он ни на что не способен, отвратительно воспитал свою дочь, а теперь дурацкими поблажками портит и без того изуродованное деревенское невоспитанное отродье. Тут вступился отец, он попросил успокоиться и перестать всех оскорблять. В ответ тетя Люба язвительно заявила, что еще не начинала этого делать. Напряженная атмосфера давила. Даша стала громко плакать, я прижалась к маме и стала умолять уйти из этой жуткой квартиры. Тетя Люба стала обзывать нас тупыми овцами. Не отвечая на грубости, на одну руку папа подхватил младшую дочь, второй – взял большой чемодан и сказал, что мы уходим. Вместо уговоров остаться, нам в спину понеслась ругань тети Любы, которая не поленилась и выскочила на лоджию, чтобы на весь двор прокричать ругательства в адрес нашей семьи.

Родители молча добрались до ближайшей гостиницы. Вечером обменялись дежурными фразами, только к утру в номере гостиницы появилось прежнее тепло и настроение отпуска. Несколько дней мы гуляли по чужому городу, кушали в красивых кафе, любовались прекрасными фонтанами. В назначенное время мы отправились на вокзал, где встретили тетю Любу. Она широко улыбалась, в руках держала большой пакет. Обняв папу, тетя Люба сухо попросила прощения за свой вспыльчивый характер, вручила нам пакет с пирожками собственной выпечки и очень доброжелательно пожелала счастливого пути. Обескураженная мама не смогла произнести ни слова. Тетя Люба вслед махала платком, которым утирала крупные слезы, катившиеся по её немолодым щекам.

Папа нежно погладил мою голову и сказал, что родню не выбирают. Маму поцеловал, извинился за сестру и попросил не злиться. Только Даша не нуждалась в объяснениях, как только поезд тронулся, она уснула. На обратном пути папа не стал навещать сестру. Это было последнее лето Советского Союза и времени, когда мы были все вместе. Той же осенью Даша умерла…

Трагедия случилась у нас во дворе. В тот день мама с бабушкой возились с заготовками на зиму, нас отправили гулять за дом. Даша всё время капризничала и не хотела играть в песочнице. Она требовала, чтобы я покачала её вместе с любимой куклой на качелях. Усадив сестру на сиденье, я попросила держаться обеими руками, но маленькая вредина снова стала плакать и обещать, что удержится одной рукой, поскольку второй ей нужно прижимать покрепче свою куклу. Я толкнула качели, они противно заскрипели. Даша перестала хныкать, начала заливисто смеяться и просить раскачать её сильнее. Я спорить не стала, толкнула несколько раз конструкцию и вдруг сестра соскользнула с деревянного сиденья и шлепнулась на землю. Я не смогла удержать качели и приказала Даше не вставать, малышка ослушалась меня, приподнялась и получила удар по голове металлической конструкцией.

Даша потеряла сознание. От ужаса я закричала не своим голосом. Мама выскочила на крик, без лишних слов схватила дочь и бегом отнесла её в местный фельдшерский пункт. Фельдшер в тот день был на выезде в другую деревню. Карета скорой помощи повезла Дашу с родителями в районный центр, где уже ничего не смогли сделать.

Когда родители вернулись, мне стало понятно, что Дашу не спасли. Со мной случилась истерика, ведь я считала, что убила свою сестру. Родители поили меня какими-то каплями и всё время твердили, что это был несчастный случай. Всем было горько и больно от такой страшной потери. Только виновной в трагедии я считала себя. Слова поддержки и соболезнования слышались от всех домов нашей деревни. Трогательные телеграммы приходили с разных городов, где жила наша родня. Лишь от тети Любы не было весточки.

Отец почти сразу спилил те злосчастные качели, но я еще много лет слышала их скрип и глухой удар по голове любимой сестры. С тех пор меня стал преследовать один и тот же сон, в котором я могла спасти сестру, не потакая капризам. Просыпаясь, понимала, что потеряла её навсегда. Я стала замкнутой и молчаливой. Моя бабушка старалась по-своему излечить меня от душевных терзаний. Она накрывала меня какой-то красивой тряпицей, прикасалась к моей голове и что-то шептала. Я не знала, что она говорила, но после этого мне всегда почему-то хотелось плакать, а потом становилось немного легче.

Когда мне исполнилось тринадцать лет, мы узнали, что муж тети Любы Илья Степанович умер. Соседи написали, что тетя Люба окончательно сошла с ума, ей нужна была помощь. Мы с мамой ехать наотрез отказалась, поэтому папа отправился в город один. Вместо нескольких недель папа вернулся через три дня. Он рассказал, что Люба снова дежурила «на боевом посту», она не плакала, но опасалась потерять свою квартиру. Папа познакомился с дочерью Ильи Степановича Марией, она была на несколько лет старше отца, произвела на него приятное впечатление. Умная, образованная женщина поддерживала мачеху, вместе с ней несколько лет ухаживала за своим отцом после инсульта. Однако моя тетка придумала целую историю про захват жилья со стороны падчерицы. После смерти матери Марии ей досталась приличная квартира, она хорошо зарабатывала и претензий к имуществу отца не имела, но постоянно находилась под подозрением у неугомонной вдовы. Оценив обстановку, мой папа понял, что его сестра не нуждается в поддержке, и решил вернуться домой…

Время шло. Боль от потери сестренки не утихла, но притупилась. Когда у нас в селе построили небольшую церковь, бабушка решила меня покрестить. Зайдя в помещение, я не знала, что делать и как себя вести. Старенький, седой настоятель, к которому я обратилась за помощью, объяснил, что перед крещением нужно исповедаться. Мне было сложно откровенничать с незнаковым человеком, но он смог найти такие слова, которые открыли мою душу. И вдруг из неё стала выходить «чернота». Когда случилась трагедия, я винила только себя, а теперь, спустя годы, говорила, что в смерти Даши виноваты все: мама, которая отпустила двух маленьких девочек на улицу без присмотра; тетя Люба, проклявшая нас с рождения; отец, не приструнивший свою сумасшедшую сестру; бабушка и дедушка, родившие такую змею, как тетя Люба. Когда я замолчала, мне стало страшно от своих слов. Священник, выслушав меня, сказал, что обиды – не лучшие советчики в преодолении боли. Рассказал много библейских историй, в которых только любовь и вера стали спасением даже для самых заблудших душ. Покаяние и прощение должно было принять мое сердце, мольба за душу сестренки и здоровье родных – стать главным занятием. Мне было сложно сразу принять слова батюшки, я пообещала подумать, но крещение отложила.

Школьные годы пролетели стремительно. Мне нужно было определиться с профессией. Папа осторожно начал разговор о моём переезде в город и временном проживании у тети Любы. Я мгновенно взвилась: одна только мысль о встрече с этим монстром вызывала в моей душе ярость. Вспыхнув, как костер из сосновых веток, я начала кричать, но через минуту поняла, что своей реакцией напоминаю тетю Любу. Мне стало страшно, ведь подобное сходство доказывало, что мы родня. Папа успокоил меня, сказал, что тетя Люба написала очень трогательное письмо, в котором рассказала, что стала участником религиозной организации, открывшей в её сердце Бога. Братья и сестры по вере вылечили её раны от потери мужа и научили любить всё живое вокруг. Это преображение ненавистной тетки меня не впечатлило, но папа пообещал, что переселит меня в общежитие, если та начнет «чудить». Он не смог меня сопровождать, был занят на работе. В город на поступление я отправилась с мамой.

Нас встретила бабушка, в которой я еле узнала тетю Любу. Голова этого божьего одуванчика была покрыта сереньким платком, ноги прикрывало длинное платье. Она блаженно напевала песенки и благодарила Бога за наш приезд. Дома нас ждал ужин. Я заметила, что из квартиры исчезли телевизор и книги. Не было ни одной иконы. Тетя Люба объяснила, что информацию о происходящей жизни она получала только от главного брата её религиозной организации. На общие нужды она отдавала десять процентов пенсии, по выходным молилась за всех сестер и братьев. Вечер прошел в благоприятной обстановке.

Через сутки начались претензии по поводу брюк, которые я обожала. Мужскую одежду носить в её доме было запрещено. Еще через сутки она потащила маму в молельный дом к «своим», где яростно агитировала за вступление в организацию. Мама с трудом вырвалась из этой компании молодых людей, почему-то прекрасно говорящих на английском языке.

Перед последней сдачей экзамена мы решили прогуляться. Тетя Люба составила нам компанию. Когда мы сели в электричку, транспорт резко дернулся, и молодой мужчина, не успев схватиться за поручень, случайно наступил ей на ногу. Вежливо извинился и отвернулся. Глаза тети Любы мгновенно наполнились кровью. Она кричала так, будто мужчина лишил её ноги. Никогда прежде я не слышала столько нецензурной брани и слов проклятья. «Преступник» оторопел, попятился и выскочил явно не на своей остановке. Посмотрев друг на друга, мы с мамой поняли, что тетя Любы ничуть не изменилась и жить в её квартиры мне не придется.

Вскоре после отъезда мамы я поняла, как скучаю по своей семье и дому, по теплым рукам бабули, нежным словам папы, песням деда, блинчикам мамы. Мне снова стало стыдно и горько оттого, что я когда-то сказала священнику. Больно было всем, каждый частично корил себя за трагедию, только я вместо поиска мира в душе стала превращаться в тетю Любу. Услышав звон колоколов на звоннице рядом с общежитием, я захотела сходить в храм. Такой красоты и света я не видела прежде. Теперь я была готова к новой жизни, которая началась со слов прощения перед своими близкими.

Тетя Люба, узнав адрес общежития, встретила меня на входе и предложила прийти в субботу к ней в гости поужинать. Сначала я отказалась, но, увидев одиночество в глазах тетушки, решила прийти. У тети Любы были гости: Мария, дочь покойного супруга, и Никита, его внук, о существовании которого я не подозревала. Высокий красивый парень лет двадцати был очень похож на своего деда. Мы сразу нашли общий язык. Никита предложил мне прогуляться во дворе. Уходящая осень дарила последнее тепло, мы решили им насладиться напоследок.

Я рассказала, что учусь в педагогическом университете, он с удивлением ответил, что учится там же, только на третьем курсе. Я должна была получить диплом учителя русского языка и литературы, Никита – физики и математики. Мы посмеялись над совпадением и договорились чаще встречаться в университете.

Учеба давалась мне очень сложно, но встречи с Никитой украшали мои будни. С ним даже ужины с тетей Любой проходили в дружеской и веселой обстановке. Она гордилась тем, что мы оба выбрали самую нужную профессию, и мечтала увидеть на нас медаль «Народный учитель СССР». Мы смеялись, говорили, что таких наград больше нет, но для неё это было неважно. Она заявила, что отпишет квартиру тому, кто останется жить и работать в городе. Я улыбнулась и ответила, что мое место рядом с семьей, поэтому дарственную нужно оформить на Никиту. Молодой математик мечтал переехать в Англию, чтобы учить детей русских эмигрантов своему предмету, поэтому квартира в этом городе ему была не нужна. Мы смеялись, но к согласию так и не пришли…

Летом, после первого года обучения, я приехала домой и почти сразу покрестилась. Родители меня не узнали. Мой взгляд и мысли были совсем другими. Я попросила родителей помочь переклеить обои в комнате и сделать перестановку мебели. Затем рассказала о своей новой жизни, которую хотела прожить свободной от горя. Родные слушали меня внимательно, но потом почти хором спросили: «Ты влюбилась?» Я отнекивалась, требовала сосредоточиться на моих словах, но в душе осознала, что родные были правы.

Наш роман расцвел после летнего расставания. Но я понимала, что у нас совершенно разные цели, поэтому не питала иллюзий насчет долгого и счастливого будущего. Тем более о будущем мы никогда не говорили. Через три года Никита получил диплом, но, к моему удивлению, устроился работать в школу рядом с моим общежитием. На вопрос об отъезде в Англию Никита отвечал, что нуждался в опыте работы для получения хороших рекомендаций. Я обрадовалась и ни о чём больше не спрашивала. Просто любила своего математика.

Когда я училась на последнем курсе, тетя Люба тяжело заболела пневмонией. Братья и сестры во Христе активизировались, стали чаще навещать больную в сопровождении нотариуса и рассказов о безграничной любви к болящей. Перед смертью она долго и много просила прощения. Правда, с мамой общаться наотрез отказалась, лишь просила передать ей красивое старинное кольцо с рубином – подарок Ильи Степановича на их свадьбу. Рассказала, как неправильно прожила свою жизнь в погоне за ложными идеями. Много и долго рассказывала другим, как надо жить, но сама так и не научилась любить. Наделав в молодости абортов, прогоняя прочь настоящие чувства, она ждала влиятельного партийного функционера на черной «Волге», который должен был украсить её жизнь путевками в Болгарию и заграничными шмотками. Но этой мечте не суждено было сбыться. Молодость пронеслась, как скорый поезд, оставив за собой лишь пустые рельсы. С годами в душе окончательно поселилась зависть к своему брату: его любили родители, жена, родные дети, коллеги. Он был, словно отмеченный Богом, купался в любви и заботе. Потеряв дочь, сохранил тепло в своем сердце. Тетя Люба попыталась рассказать про свой несчастливый брак, но сильно закашлялась. Выпив сладкого теплого чая, она еще раз сказала: «Простите меня», – и уснула вечным сном…

Вся родня приехала на похороны своенравной женщины. Узнав, что при жизни тетя Люба отписала квартиру Марии, её религиозные друзья на панихиде не появились. Летний дождь завершил тот вечер, смывая с наших глаз слезы…

После сдачи государственных экзаменов я с однокурсниками отгуляла веселый выпускной. К тому времени наше село получило статус районного центра, там построили новую школу, где требовались учителя. Подружки ехать со мной отказались, они мечтали устроиться в городе. Я простилась с институтом и перед отъездом домой решила поговорить с Никитой о будущем, но разговор получился скомканным и немного нелепым. На прощанье я подарила ему русско-английский словарь и уехала домой навсегда.

В поезде я вспоминала его робкие предложения остаться, еще раз подумать, переехать жить в квартиру тети Любы, попробовать пожить вместе. Но я любила свой дом и людей, живущих в нём, ясно видела дело, которому хотела посвятить жизнь, знала, что в новой школе буду очень нужна. Ничего, кроме вялых рассуждений, Никита мне не предложил. Он передумал жить и работать в Англии, но и переселение в деревню считал утопией.

Наше расставание было тяжелым, но мне нужно было, не оглядываясь, идти вперед к своим целям. Вскоре я вышла на работу и встретила мужчину, подарившего мне счастье. Он был родом из большого города, но, почувствовав настоящую любовь в своем сердце, остался со мной там, где нет дорожных магистралей, огромных заводов и комбинатов. Быть может, со временем наши дети захотят стать городским жителями, но пока они радуются первой ягодке на большом огороде и огурцам, выращенным своими руками…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."