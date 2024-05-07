КАК БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ 9 МАЯ

07 Мая 2024



В этом году 9 мая мы будем праздновать 79-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Все праздничные мероприятия ко Дню Победы пройдут на Камчатке в традиционном формате. Исключением является шествие «Бессмертного полка», которое состоится в онлайн-режиме. Об этом сообщили в краевом правительстве.

«Организаторы «Бессмертного полка» были вынуждены перенести шествие в онлайн-режим, так как обеспечивать безопасность мероприятия, в котором принимают участие десятки тысяч людей, крайне сложно», – сказал заместитель председателя Правительства Камчатского края Павел Ясевич.

Мэрия Петропавловска-Камчатского опубликовала праздничную программу. Мероприятия, приуроченные к годовщине Победы, пройдут в краевой столице 8 и 9 мая.

8 мая торжества будут организованы в парке Победы на бульваре Рыбацкой Славы. С 14:00 школьники Петропавловска-Камчатского заступят на Вахту памяти у Вечного огня. С 14:00 до 17:00 здесь пройдет ритуал возложения цветов, а также будет представлена концертная программа «Этот День Победы, как он был от нас далек!».

9 мая с 10:00 до 11:00 на площади им. В. И. Ленина состоится прохождение личного состава парадных расчетов Войск и Сил на Северо-Востоке Российской Федерации. В течение дня будут работать различные тематические площадки.

С 10:00 на центральной площади откроется выставка механизированной военной техники.

С 10:00 до 17:00 возле Камчатского театра драмы и комедии пройдет выставка автомашин – победителей конкурса «Спасибо деду за Победу!».

С 10:00 у подножия Никольской сопки начнет работу площадка «Помните и верьте», где пройдет автовыставка военной техники и выставка военной атрибутики.

С 11:00 до 17:00 в районе стелы «Город воинской славы» откроется площадка «Стена памяти».

С 11:00 до 13:00 часов на главной сценической площадке состоится гала-концерт участников патриотического фестиваля «Весна 45-го года».

С 11:00 в районе Камчатского театра драмы и комедии будет работать площадка «Фронтовая бригада». Для всех желающих на протяжении дня будет организована зона фудкорта «Майский».

Традиционно 9 мая участники и гости мероприятий смогут отведать настоящую солдатскую кашу, которую жителям предложат на трех полевых кухнях с 11:00 до 14:00.

Организаторы предусмотрели несколько зон отдыха и для юных горожан.

У стелы «Город воинской славы» пройдут детские игровые программы, театрализованные представления. Детей ждут аниматоры, ростовые куклы, аквагримеры.

Также с 11:00 в центре начнет работать пункт отбора на военную службу по контракту.

С 15:00 до 17:00 на главной сценической площадке выступят исполнители бардовской песни. С 20:30 до 22:00 состоится концертная программа с участием лучших творческих коллективов и исполнителей.

Завершится 9 Мая в 22:00 праздничным салютом.

В администрации ПКГО предупредили, что в связи с праздничными мероприятиями в парке Победы 8 мая с 13:00 до 15:30 часов будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Толстого. В День Победы в центре Петропавловска будет перекрыто движение для всех видов автотранспорта по ул. Озерновская Коса, 11/5, по ул. Ленинская, 75 и по ул. Ленинская в зоне примыкания дороги к улице Набережная. В этот период движение в обоих направлениях будет организовано по ул. Советская. Ограничение будет действовать с 07:00 до 22:30.

«Для обеспечения безопасности горожан по периметру территории проведения мероприятий выставят леерное ограждение, установят рамки металлодетекторов, будет проводиться досмотр граждан. Гостям праздника необходимо помнить о запрете проносить с собой предметы, которые могут быть потенциально опасными для окружающих, а также спиртосодержащие напитки», – уточнили в мэрии.

В Городской думе ПКГО со ссылкой на Центральный штаб Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» жителям в связи с отменой очного шествия предложили почтить память героев своей семьи иными способами. Например, рассказать о них в соцсетях #нашбессмертныйполк, разместить фотографии на автомобилях и одежде, сменить аватар в социальных сетях. Коллективам учреждений предлагается организовать Стены Памяти, на которых сотрудники могут закрепить фотографии своих ветеранов.

Жители Камчатки, которые желают участвовать в шествии «Бессмертного полка» в режиме онлайн, но еще не разместившие фотографию своего родственника, могут сделать это на сайте polkrf.ru.

Из истории праздника

Когда же день 9 мая был объявлен праздничным? Это произошло 8 мая 1945 года, когда был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР, учредивший новый праздник 9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне. Документ объявлял 9 мая нерабочим днем. В День Победы диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан зачитал сообщение о победе над гитлеровской Германией и окончании войны. Вечером в Москве окончание боев отметили салютом, запустив три десятка залпов из тысячи орудий.

Первый Парад Победы прошел в Москве 24 июня 1945 года. Его принимал маршал Георгий Жуков. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский. Это был последний парад на Красной площади, когда командующий парадом и принимающий парад были верхом на лошадях.

Первые три года 9 мая являлось выходным днем в календаре, однако в 1948 году власти отменили это правило. Праздничные мероприятия по-прежнему проводились, но уже не были настолько масштабными.

В 1965 году при Леониде Брежневе 9 мая стало праздничным и выходным днем. Тогда на Красной площади прошел парад, на котором впервые было пронесено Знамя Победы.

Традицию проводить парад масштабно возродили в 1995 году, в пятидесятую годовщину праздника. 9 мая в честь юбилея Победы у здания Исторического музея был открыт памятник Георгию Жукову. На Поклонной горе состоялся парад Победы, а на Красной площади прошел парад ветеранов.

В последние годы стала традиционной акция «Бессмертный полк», которая впервые прошла 9 мая 2012 года в Томске. Участники шествия прошли по центральным улицам города и пронесли в колонне почти 2 000 фотографий своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Акция настолько пришлась по сердцу россиянам, что вскоре стала повсеместной. В 2020 и 2021 году шествие было переведено в онлайн-режим из-за коронавирусных ограничений, связанный с пандемией. А в 2022 году по главным улицам Петропавловска-Камчатского жители прошли в составе колонны «Бессмертного полка». По данным краевого правительства, в ней участвовали почти 18 тысяч человек. В прошлом году на Камчатке, как и по всей стране, шествие «Бессмертного полка» состоялось заочно из соображений безопасности.

Дополним, что согласно производственному календарю в этом году трудящиеся отдыхают 9, 10, 11 и 12 мая.

Соб. инф.