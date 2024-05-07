Реплика

07 Мая 2024



В минувший понедельник в телеграмм-канале на страничке «Лебедева отвечает», имеется в виду зампред Правительства Камчатского края, сколковское несчастье Александра Лебедева, появилась следующая информация:

«Ищу в нашу команду развития Камчатского края заместителя министра образования, курирующего высшее, среднее профессиональное образование и науку.

Ключевые задачи и проекты: реализация стратегии социально-экономического развития Камчатки 2035, научно-технологическое развитие Камчатского края, пересборка среднего профессионального образования под потребности работодателей и экономики Камчатки, межведомственная программа комплексных научных исследований Камчатки и прибрежных акваторий, межвузовский кампус, и так далее. Иногородним компенсируем расходы на квартиру.

Вы – идеальный претендент на эту позицию, если:

- жизнь в самом прекрасном месте на Земле (Очень спорно! – Авт.) без многих привычных «столичных» удобств в ближайшие 3–4 года вас не пугает;

- умеете стратегировать, и вместе с этим «работать руками», не делегируя все до мелочей;

- не боитесь землетрясений, встреч с медведями, езды по бездорожью и ограниченных ресурсов;

- умеете развивать команду и делитесь своими навыками и опытом с окружающими;

- любите горные и беговые лыжи, альпинизм, серфинг, треккинг или хотя бы бег;

- вас интересуют геофизика, биология (особенно морская), возобновляемая энергетика, этнолингвистика, экология;

- вы готовы работать «основную» работу днем, а вечером общаться с Москвой ввиду разницы во времени.

Заинтересованных кандидатов просьба присылать резюме и сопроводительное письмо на Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ».

Напомню нашим читателям, что Александра Лебедева появилась на Камчатке почти три года назад, имея за плечами опыт работы в рекрутинговом агентстве, краткосрочную учебу в Германии и Сколково. Попав в наш удаленный и социально сложный регион, госпожа Лебедева стала курировать вопросы образования, культуры, спорта, охраны объектов культурного наследия.

Александра Лебедева осуществляет региональную политику в развитии курируемых отраслей, поэтому как минимум должна уметь правильно излагать свои мысли в письменном виде, где бы то ни было. Иначе, полагаю, она выставляет себя на посмешище и своим галопирующим невежеством дискредитирует региональные органы исполнительной власти.

В первом абзаце своего послания она допустила две стилистических ошибки. Далее в предложении: «...жизнь в самом прекрасном месте на Земле без многих привычных «столичных» удобств в ближайшие 3–4 года вас не пугает».

Она взяла в кавычки слово «столичных», т. е. сделала предложение бессмысленным. Если «столичные» удобства, по её мнению, на самом деле таковыми не являются, то об этом нет смысла говорить. То есть слово «столичные» нужно писать без кавычек.

«Не боитесь землетрясений, встреч с медведями, езды по бездорожью и ограниченных ресурсов».

Начну с последних слов в этом предложении. Наверное, я удивлю нашу сколковскую «парашютистку», когда доведу до её сведения, что на планете Земля не существует безграничных ресурсов. Они все ограничены. Поэтому предложение не имеет смысла. Теперь поговорим о встречах с медведями. Ситуация первая: медведь выходит из леса и натыкается на заместителя министра образования Камчатского края, который катается на лыжах во второй половине апреля в выходной день. Хозяин леса только вышел из берлоги, следовательно, голодный и не очень разборчив в еде. Ветер дует в сторону косолапого, и тот хорошо чувствует нашего зама. Бежать – значит проявить страх, можно только орать и размахивать лыжными палками. И, опять же, если замминистра напуган, то орать будет намного громче, чем в спокойном состоянии. Значит, шансы прогнать медведя у него повышаются. Допустим, что чиновник столь высокого ранга не испугался медведя, стоит на месте и просто ждет приближения косматого зверя. Он готов в рукопашной схватке доказать медведю, что достоин занимать свою должность, а также испустить дух, поминая добрым словом сколковскую зазывалу. Видимо, именно о таком чиновнике мечтает бесшабашная Александра Лебедева.

Ситуация вторая: заместитель министра образования издалека заметил медведя и кинулся наутек, при этом страх добавил ему скорости. В этом случае шансы убежать от медведя повышаются. По всему выходит, что медведя всё же нужно бояться, но эта боязнь не должна лишать человека разума и осторожности.

Теперь настало время поговорить о страхе перед землетрясениями. Нужно ли их бояться? Разумеется, нужно, но при этом не поддаваться панике. Например, если заместитель министра имеет в квартире высокие шкафы, то лучше прикрутить их к стене, чтобы они не свалились на него во время землетрясения или не перегородили выход из квартиры. Можно ли его действия характеризовать как страх перед землетрясением? Если землетрясение началось и замминистра, резво вскочив с постели, встает в дверной проем, чтобы уменьшить риск быть погребенным заживо, он проявляет при этом боязнь? Если нет, то ему лучше оставаться в кровати и стоически ждать развязки.

Предложение: «...умеете стратегировать, и вместе с этим «работать руками», не делегируя все до мелочей».

Слова «стратегировать» в русском языке не существует. Это недопустимый для зампреда, главного радетеля русского языка в регионе, вульгаризм. «Работать руками» явление того же порядка. К тому же это словосочетание искажает смысл сказанного. В данном контексте это соответствует понятию, которое в народе иногда характеризуется предложением «руки растут не из задницы», т. е. умеет и швейную машинку починить, и дверь наладить. Но госпожа Лебедева пытается сказать, что руководитель не должен перекладывать свою работу на подчиненных.

«Любите горные и беговые лыжи, альпинизм, серфинг, треккинг (многодневный поход по гористой местности. – Авт.) или хотя бы бег».

Предложение выстроено неверно как с точки зрения орфографии, так и смысловой нагрузки. Нельзя любить лыжи как таковые, можно любить кататься на них. И потом, можно не любить перечисленные спортивные радости и быть очень толковым, грамотным руководителем и при этом, например, уметь хорошо играть в шахматы, заниматься ходьбой или настольным теннисом.

«Заинтересованных кандидатов просьба присылать резюме…»

Правильно писать нужно так: «Заинтересованных кандидатов прошу присылать…».

Самая главная бессмыслица вышеизложенного опуса заключается в том, что госпожа Лебедева, наша нежданная сколковская радость, подменила придуманными ей критериями квалификационные требования к должностям краевой гражданской службы, изложенные в Законе Камчатского края от 20.11.2013 № 343 «О государственной гражданской службе Камчатского края». В нём, как не вчитывайся, ничего написанного Лебедевой не найдешь.

Ей-богу, пора уже менять названный закон, не соответствующий требованиям креативных индустрий, которые также курирует госпожа Лебедева.

Пришла беда – отворяй ворота. На Камчатке куда ни кинь – всюду в Лебедеву попадешь.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ