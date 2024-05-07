ГЕРОИ ИЛИ НАРУШИТЕЛИ?

07 Мая 2024



От наказания до благодарности один шаг

Большая вода, пришедшая с весенним половодьем в города и поселки Оренбуржья и Курганской области, вскрыла целый пласт проблем. Обнаружилась и недостаточная высота гидрозащитных сооружений, и нарушения при содержании дамбы в городе Орске, и халатность местных чиновников. Обо всём этом «Вести» подробно рассказывали в публикации «Большая вода» в прошлом номере. Но верхом абсурда стала история жителей одного из поселков, уличенных в нарушении закона за то, что они спасали свои дома от потопа.

Нарушителями оказались жители поселка Перовский под Оренбургом. В нём около трехсот коттеджей и восемь трехэтажных многоквартирных домов. Расположенный в старице (старом русле) реки Урал, поселок начал застраиваться около десяти лет назад. Никаких гидрозащитных сооружений там не было. По словам жителей, надежда у них была только на овраг: думали, что вода уйдет по нему. Но когда 11 апреля он переполнился, власти призвали граждан срочно эвакуироваться. Большая часть населения поселка отказалась покидать свои дома. Вместо этого люди стали самостоятельно возводить насыпную дамбу. Началась настоящая битва за поселок.

Больше всего поражает то, как быстро сумели самоорганизоваться перовчане. Они в кратчайшие сроки собрали деньги на покупку стройматериалов. Среди них оказались владельцы большегрузной техники, которые пригнали грузовики и экскаваторы. Мужчины, взяв в руки лопаты, вышли им на подмогу. Женщины круглосуточно дежурили, чтобы у строителей были кофе и горячая еда. Как вспоминают участники событий, спали урывками и снова шли строить дамбу. Каждый час обходили сооружение, проверяя, нет ли протечек. Если видели выбивающиеся через насыпь ручейки, закидывали протечки глиной и грунтом. Другие жители на лодках регулярно измеряли уровень воды в Урале. Все понимали: если не успеют за подъемом воды, она перехлестнет насыпь и придет в поселок.

Люди победили стихию. Когда вечером 14 апреля уровень Урала постепенно стал понижаться, наступило всеобщее ликование. Насыпь длиной в полтора километра, шириной от трех до шести метров и высотой около двух метров защитила дома от воды.

История чудесного спасения попала в СМИ, но радость спасения разделили не все. К строителям дамбы возникли вопросы. Как оказалось, они нарушили статью 222 Гражданского кодекса РФ, согласно которой их дамба является самовольной постройкой, так как её строительство не согласовано с властями. По закону она подлежит сносу или приведению в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки и прочей документацией, за счет тех, кто её строил.

Как полагается возводить дамбы, растолковал непросвещенному люду председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Он пояснил, что в соответствии с законом о безопасности гидротехнических сооружений дамбы относятся к компетенции региональных властей. Далее он поведал, что сначала «нужно провести экспертизу проектной документации объекта». И в заключение выдал: «Как правило, мероприятия по строительству и содержанию таких сооружений находятся в госпрограммах субъектов, связанных с комплексным обеспечением безопасности, наряду с системами оповещения о чрезвычайных ситуациях, видеонаблюдения и так далее» (цитата по «Парламентской газете»).

По версии депутата получается, что жители Перовского должны были получить «добро» на возведение гидрозащитного сооружения в областной администрации. Дождаться, когда постройку включат в госпрограмму, разработают и защитят проект сооружения. Ну а уже потом ждать, когда его построят специалисты. Чувствуется, что под удобное кресло депутата не подтекала ледяная вода весеннего половодья, когда он просвещал народ.

В Министерстве природы предостерегли граждан от самовольного возведения дамб. Там дали следующий комментарий: «Самостоятельно возведенные дамбы для защиты своих домов от потенциального затопления являются самовольной постройкой. Такие действия могут привести к эффекту, противоположному ожидаемому. Например, из-за расположения, сужающего пойменное пространство, локально может произойти повышение уровней воды при прохождении половодья и паводков. Кроме того, само сооружение может оказаться ненадежным по водопроницаемости и прочности» (цитата по газете «Известия»). В министерстве также уточнили, что сравнение самовольно возведенных сооружений с гидротехническими неправомерно. Поэтому вопрос об «узаконивании» их существования лишен правовых оснований.

Эти «ценные» пояснения появились через три дня после того, как поселку Перовский перестала угрожать вода, то есть 17 апреля. К этому дню в Оренбургской области было подтоплено более 14 тысяч домов. Вода из областного центра и его окрестностей пришла в другие населенные пункты, расположенные ниже по течению. Эвакуация еще продолжалась. В пунктах временного размещения спасенные граждане с ужасом думали о том, как им жить дальше. Перовчане радовались заслуженной победе.

А депутат и чиновники снисходительно объясняли спасшим свои дома людям, что они сделали не так, и предостерегали от подобных действий других утопающих. При этом они ссылались на Федеральный закон № 117 «О безопасности гидротехнических сооружений», согласно которому «государственный надзор за строительством или реконструкцией гидротехнических сооружений осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также органы исполнительной власти субъектов в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

Чем неусыпный контроль Ростехнадзора и мэрии помог жителям города Орска, где законную дамбу прорвало в нескольких местах, они не пояснили.

Вспоминается знаменитый кадр из фильма «Титаник», где герои после кораблекрушения спасаются на двери. Что подумали бы зрители, появись в этот момент катер с госслужащими на борту, вещающими в рупор о том, что утопающие не имеют права спасаться самостоятельно, не согласовав предварительно свои действия с владельцами корабля? Правильно, что сценаристы потеряли рассудок и сочинили абсурдный сюжет. Но ведь нечто подобное произошло и с жителями поселка Перовский! А теперь они, согласно законодательству (спасибо, не уголовному), попадают в категорию нарушителей за то, что не сидели сложа руки.

После того как сюжет о самовольно построенной дамбе появился в СМИ, власти Оренбургской области поспешили опубликовать пресс-релиз. В нём они заверяют, что не будут наказывать строителей. «Насыпь помогла сберечь поселок, и поэтому никто не имеет желания наказывать местных жителей, а только помогать», – сообщили там и добавили, что никто из представителей власти в правоохранительные органы с требованием наказания не обращался. А если бы дамба поселок не спасла? Что тогда? Людей бы наказали?

Жители поселка Перовский были не единственными, кто сделал самодельную дамбу. Тем же способом в тревожные апрельские дни спасали свои дома от затопления владельцы дач из СНТ «Тюльпан», расположенного рядом с городом Курган на низком берегу реки Тобол. В садоводстве около 400 домов, более пятидесяти семей живут тут постоянно. Эти люди решили сделать насыпь после того, как появились первые новости о рекордном повышении уровня воды в Тоболе. Вздувшаяся река несла ветки и деревья, а жители, предварительно вывезя детей, сбрасывались деньгами, искали самые низкие места и начинали отсыпку грунтом и песком. Руководил стройкой председатель СНТ «Тюльпан» Эдуард Шестаков, в прошлом командир отделения в армии и мастер на заводе «на гражданке». Он разбил народ на две смены, и работа закипела. Нанимали экскаваторы, закупали глину. Среди строителей было много пенсионеров. Нередко люди, отработав свою смену, оставались во вторую. Пока шла стройка, в садоводстве отключили газ и электричество, в ход пошли генераторы. Один из жителей выкладывал видеоролики о стройке на YouTube. После этого помогла техникой местная администрация, подключились спасатели. Удалось построить насыпь протяженностью около двух километров и высотой от полутора до двух метров.

Увы, все усилия пропали даром. 17 апреля в местных СМИ появились сообщения, что насыпь в СНТ «Тюльпан» не выдержала напора воды. Людей эвакуировали. В тот день в районе Кургана уровень воды в Тоболе превысил 10 метров. На кадрах видно затопленное садоводство. По улице на надувной лодке плывут несколько мужчин. Люди с грустью глядят на свои подтопленные дома и участки.

Вероятно, по логике депутата и чиновников, их тоже можно назвать нарушителями. Ведь согласования с властями, равно как и последующих процедур, положенных при возведении дамб по закону, не было. К тому же насыпь садоводство не спасла.

Интересно, а чем действия жителей садоводства и поселка Перовский отличались от действий тех, кто разворачивал искусственные дамбы на улицах Кургана? Цель была одна: защитить дома от затопления. И водоналивные, и насыпные дамбы служили преградами, призванными остановить воду. Согласований с местными властями об установке искусственных дамб не было, да и быть не могло, поскольку, когда вода заливает улицы, уже не до чиновников.

Укладывали огромные рукава с водой волонтеры и спасатели. Жителей поселков тоже можно назвать волонтерами: они вышли делать насыпи добровольно. А в СНТ «Тюльпан» на постройке работали еще и спасатели. Если же всё дело в устройстве дамб, то почему тогда искусственные дамбы не привезли в садоводство и в поселок Перовский? Оба поселка стояли в низинных местах и не имели никаких гидрозащитных сооружений. И здесь уже возникают вопросы к местным управленцам, не озаботившимся их возведением. Неудивительно, что с приходом большой воды люди кинулись спасать свои дома самостоятельно. И проявили при этом свои лучшие качества, что заслуживает уважения.

«Вести» ни в коем случае не оправдывают самострой. Но в данном случае, по мнению редакции, надо говорить не о нарушениях закона, а о пробелах в законодательстве. Оно (законодательство) до сих пор не предусматривает таких ситуаций, когда люди в условиях паводка вынуждены строить насыпи, потому что в их населенных пунктах «узаконенных» дамб попросту нет.

В результате возникла, мягко говоря, странная ситуация. Пока одни указывали на нарушения законодательства, другие объявили строителей самодельной дамбы героями и поблагодарили за «неравнодушие, единение, коллективную ответственность и активную гражданскую позицию». Такие теплые слова услышали в свой адрес жители поселка Перовский от депутата Государственной думы Андрея Аникеева, который приехал к ним на встречу. «Необходимо поблагодарить каждого и наградить актив поселка, в том числе по линии Госдумы», – сказал он. Более того, парламентарий пообещал, что самодельная дамба останется в поселке. «Сооружение должно остаться, будем искать решение», – заявил он.

К жителям из СНТ «Тюльпан» никто не приезжал и героями их не называл, хотя они проявили не меньшее единение. Они не знают, что ждет остатки их насыпи дальше. Дачникам в сражении со стихией не повезло: река их опередила. А значит, благодарности им не положено. Хорошо еще за нарушение закона не привлекли.

Наталья МАКСИМИШИНА

(По материалам российских СМИ)