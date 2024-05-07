ПОДВИЖНЫЙ ПРАЗДНИК

07 Мая 2024



ПОЧЕМУ ПАСХУ ПРАЗДНУЮТ В РАЗНЫЕ ДНИ?

Светлый праздник Воскресения Христова, или Пасха – самый радостный и главный праздник для христиан. Верующим людям он напоминает о Воскрешении Иисуса Христа, а для тех, кто меньше погружен в религию, это повод украсить свой дом пасхальными куличами и поинтересоваться пасхальными традициями.

Каждый год этот праздник выпадает на разные дни. Согласно православному церковному календарю, самая ранняя Пасха может быть 4 апреля, самая поздняя – 8 мая. В этом году Пасху отмечали 5 мая. Как же определяют дату празднования и почему возникает такой разброс в датах?

Православная литература повествует, что в продолжение первых двух веков после Рождества Христова не было общего согласия относительно времени празднования христианской Пасхи. Согласно тексту Евангелий от Матфея, Марка и Луки, Иисус Христос совершил пасхальную Вечерю вечером 14 нисана (месяц, который приблизительно соответствует концу марта – началу апреля в нашем календаре), то есть в день иудейской Пасхи. Он был распят 15 нисана, а воскрес в ближайший после этого воскресный день после полнолуния.

Для первых христианских общин, состоящих из иудеев, ориентиром для расчета праздника служила как раз иудейская Пасха. Однако к II веку сложились уже две традиции празднования христианской Пасхи.

Христиане Малой Азии праздновали её в одно время с иудеями, которые отмечали день освобождения своего народа от египетского рабства, что не соответствовало христианскому понятию о Пасхе как дне Воскресения Спасителя. К тому же этот день не всегда совпадал с воскресеньем. В Римской же и большинстве других церквей Пасха праздновалась не в одно время с иудеями, а после полнолуния, следующего за весенним равноденствием, и непременно в воскресенье. Такое разногласие было поводом для споров, поскольку каждая община считала правильной свою традицию. Наконец Вселенский Никейский Собор в 325 году постановил праздновать Пасху не в один день с иудеями, а после них и обязательно в воскресенье. Оно должно следовать за полнолунием, наступившим впервые после весеннего равноденствия либо же во время него.

То есть была озвучена единая формула вычисления даты праздника: первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. Однако осталась разница в определении дня весеннего равноденствия, который лежал в основании пасхалий. На западе, в Риме, за точку отсчета брали 18 марта, а на востоке, в Александрии – 21 марта. И уже через год после Вселенского собора Рим и Александрия отмечали Пасху в разные дни.

Пасхалии существовали параллельно в течение нескольких веков, и в конце концов римская практика была вытеснена александрийской. Во всем христианском мире стали праздновать Пасху в один день.

Единство было нарушено в 1582 году календарной реформой римского папы Григория XIII. На смену юлианскому календарю, созданному еще в Древнем Риме в 46 г. до нашей эры, он ввел новый, названный григорианским. Сделано это было не из прихоти, а вследствие несогласованности юлианского календаря с длительностью тропического* года. Юлианский год изначально был длиннее астрономического на 11 минут 14 секунд. Для жителей Древнего Рима, вероятно, это проблемы не составляло, но с течением веков незаметная вначале погрешность становилась всё более неудобной. В результате неточности приблизительно каждые 128 лет в юлианском календаре «набегал» лишний день. Истинные полнолуния тоже медленно смещались относительно полнолуний расчетных. К нашему времени расчетное полнолуние происходит на 4–5 дней позже астрономического.

Из-за погрешностей возникали проблемы с отсчетом празднования Пасхи, что и стало основной причиной календарной реформы. Её провели так, что в год принятия нового григорианского календаря «выбросили» из него 10 дней и вместо 5 октября стали считать 15 октября. Это позволило приблизиться к длине тропического года. В дальнейшем новый календарь пропускал високосы в годах, оканчивающихся на «00», кроме тех случаев, когда первые две цифры такого года образуют число, кратное 4. В настоящее время разрыв между юлианским и григорианским календарем составляет 13 дней. В 2100 году он достигнет 14 дней. Ниже, для наглядности, приводим таблицу соотношения дат**.

По григорианскому календарю живет большинство стран мира, включая нашу. Однако нововведение прижилось не сразу. Григорианский календарь и пасхалия поначалу вызвали неприязнь на Западе среди протестантов, но с течением времени получили всеобщее распространение. И католики, и протестанты стали праздновать Пасху по григорианскому календарю. Православные же церкви нововведение не приняли. Русская Православная Церковь празднует Пасху по Александрийской пасхалии, рассчитанной по юлианскому календарю. Этот календарь еще называют старым стилем. Что же касается государства, то в России григорианский календарь был введен с 1918 года декретом Совета народных комиссаров.

А теперь вернемся к астрономии. Весеннее равноденствие в обычном понимании – это сутки, когда день равен ночи. А с точки зрения науки это момент, когда центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике (большому кругу небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца) находится точно над экватором нашей планеты. Лучи падают перпендикулярно экватору, из-за чего оба полушария Земли получают одинаковое количество света, а день и ночь сравниваются по длительности. После этого в Северном полушарии день будет постепенно удлиняться, а в Южном – укорачиваться. Вопреки широко распространенному мнению весеннее равноденствие не имеет строго фиксированной даты. В северном полушарии оно может происходить в период между 19 и 21 марта включительно.

Полнолуние – это время, когда мы видим спутник Земли как полностью освещенный диск. Согласно «Толковому словарю русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, это «одна из фаз луны, когда земля близка к положению между солнцем и луной, соответствующий период лунного месяца». Средняя длительность лунного месяца, то есть промежуток времени между двумя новолуниями, составляет 29,53 суток. Поэтому полнолуние всегда выпадает на разные числа календаря.

Однако, как видим, на практике пасхалия основывается не на астрономических наблюдениях, а на полученных расчетным путем датах весеннего равноденствия и пасхальных полнолуний. На Востоке в основание расчетов был положен так называемый Метонов цикл (по имени древнегреческого математика, астронома и философа Метона), согласно которому 235 лунных месяцев с приемлемой точностью соответствует 19 годам. Под циклом здесь понимается временной интервал, по завершении которого идет повтор совпадений числа и дня недели. Таким образом, для каждого года Метонова цикла дата полнолуния предопределена заранее. Под пасхальным полнолунием понимается «день 14-й Луны» из расписания лунных фаз. Этот метод лег в основу Александрийской пасхалии. Существует даже техника расчета даты праздника «на пальцах», точнее, по фалангам и суставам пальцев одной руки.

Таблицы Александрийской пасхалии были составлены Кириллом Александрийским на период с 437 по 531 годы нашей эры. Впоследствии Дионисий Малый продолжил эти таблицы на 95 лет, в дальнейшем они были продолжены на неопределенный срок.

Любое измерение имеет свои пределы точности. Идеального календаря, к сожалению, не бывает. И как ни верно были в свое время рассчитаны циклы, заложенные в основу построения пасхальных таблиц, масштабность вычислений и длительность времени, на протяжении которого христианский мир отмечает Пасху, сыграли свою роль. Астрономические явления и расчетные даты великого праздника не соотносятся между собою. В этом году, например, весеннее равноденствие в северном полушарии, по данным Gismeteo, наступило 20 марта. Мартовское полнолуние, согласно лунному календарю, было 25 марта. Воскресенье, наступившее после него, выпало на 31 марта (18 марта по юлианскому календарю).

Церковь живет по своим канонам. Ревнители православной религии решают, когда отмечать Пасху, чтобы это не противоречило существующим традициям. Надо сказать, что вопрос о расчетах даты праздника животрепещущий, и споры о том, надо или не надо вносить коррективы в существующую методику расчета, не утихают. Возникают они еще и потому, что нет нормативного акта, закрепляющего документально, с какого именно дня мы должны прибавить еще одни сутки к неуклонно увеличивающемуся разрыву между старым и новым стилем.

Ясно одно: обосновать разброс в датах празднования Пасхи только с научной точки зрения невозможно. Расчет празднования давно уже перешел из области реальных астрономических явлений в сферу религиозного сознания и сложившихся в течение веков пасхальных традиций. Традиции эти, пусть и не в полном объеме, сохранились по сей день, как и главный смысл праздника, объединяющего людей и торжествующего победу жизни над смертью и света над тьмой.

Соб. инф.

Справка «Вестей»

*Тропический год – это отрезок времени, за который солнце завершает один цикл смены времен года, например, время от одного весеннего равноденствия до следующего или от одного дня летнего солнцестояния до другого. Продолжительность тропического года составляет 365.24219 суток.

** Таблица соотношений между юлианскими и григорианскими датами

(источник: «Азбука веры» (azbyka.ru) – просветительский православный интернет-портал)

юлианская дата григорианская дата разница с 1582, 5.X по 1700, 18.II 1582, 15.X – 1700, 28.II 10 дней с 1700, 19.II по 1800, 18.II 1700, 1.III – 1800, 28.II 11 дней с 1800, 19.II по 1900, 18.II 1800, 1.III – 1900, 28.II 12 дней с 1900, 19.II по 2100, 18.II 1900, 1.III – 2100, 28.II 13 дней



