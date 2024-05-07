ПЛАТА ЗА ДОБРО

07 Мая 2024



Последней крупной операцией Второй мировой войны в Европе было освобождение Праги от фашистских захватчиков. Как известно, бои за столицу Чехословакии, проходившие в дни с 6 по 12 мая 1945 года, завершились полной капитуляцией гитлеровцев в результате наступления советских войск, поспешивших на помощь восставшим жителям. По воспоминаниям очевидцев, местное население с радостью встречало красноармейцев, принесших им освобождение.

Однако то, что не подвергалось сомнению в течение 45 лет, в 90-е годы стало настойчиво оспариваться. В зависимости от политических пристрастий возникли и стали усиленно тиражироваться утверждения, будто город освободили пражские повстанцы или же власовцы, пришедшие на помощь повстанцам.

Начнем с событий, предшествовавших боям за Прагу. Дни гитлеровской Германии были уже сочтены. С востока к Берлину пробивались, ведя ожесточенные бои, части Красной Армии. С запада, встречая несравненно меньшее сопротивление противника, англо-американские союзнические войска. 2 мая советские войска вошли в Берлин, но части вермахта, сосредоточенные в Чехии, продолжали сопротивляться.

18 апреля американские войска подошли с запада к довоенным границам Чехословацкой Республики и через два дня овладели чешским городом Аш. Затем их продвижение приостановилось. Части Красной Армии в это время вели наступление на востоке страны. 30 апреля советские войска освободили город Моравска-Острава. В этот же день американские войска заняли Мюнхен.

2 мая войска Первого Украинского фронта под командованием маршала Конева, участвовавшие в Берлинской операции, получили директиву развернуть главные силы фронта и нанести удар в общем направлении на Прагу.

Третий рейх агонизировал. Он повернулся к нашим союзникам спиной, чтобы полностью сосредоточиться на сопротивлении русским. Чехия была для гитлеровцев чрезвычайно важна: в окрестностях Праги располагались крупные бронетанковые части вермахта и СС, артиллерия и авиация. Поражения оккупантов на фронтах действовали как катализатор, на местное население, и в Чехии вспыхнуло сопротивление фашистским оккупантам. Однако по ряду причин к маю 1945 года оно оказалось ослабленным. Среди чешских граждан было немало сторонников пассивного ожидания, полагающих, что освобождение придет извне и не стоит напрасно рисковать. Своего адресата находила и пропаганда оккупационных властей, пугавшая население угрозой «большевизма». Тем не менее в начале мая в ряде чешских городов, преимущественно районного масштаба, вспыхнули стихийные восстания против гитлеровцев. Но Прага к ним не присоединилась. Сформированный в конце апреля Чешский национальный совет (ЧНС) выжидал.

Пока в Праге думали, начинать восстание или подождать, генерал союзнической армии США Эйзенхауэр отдал приказ начать наступление в Чехословакии, о чём и сообщил 4 мая в Москву. К тому времени подавляющая часть страны уже была освобождена Красной Армией, и советское руководство было заинтересовано в освобождении Праги нашими войсками. Так и произошло. Американцы остановились по договоренности с Москвой, а командование войсками Первого Украинского фронта отдало приказ армиям быть готовыми к исходу 6 мая начать стремительное наступление на Прагу.

Только 5 мая в Праге началось стихийное восстание. Чехи захватили мосты, вокзалы, главпочтамт, электростанцию и ряд других важных объектов. ЧНС, ранее откладывавший восстание, решил возглавить его. Всё это время по чешскому радио круглосуточно звучали призывы о помощи восставшим. Знали о них и в Москве. Но ни сброса оружия, ни десанта не последовало. Вместо этого командование приняло решение ускорить Пражскую освободительную операцию.

5–6 мая с севера начали, а 7 мая продолжили наступление на Прагу войска Первого Украинского фронта. К ним присоединились войска Второго Украинского фронта. Ускорили продвижение на запад войска Четвертого Украинского фронта. Но основная роль всё же отводилась войскам под командованием Конева. 6 мая он отдал приказ: не считаясь с усталостью, развить наступление быстрым темпом – 30–40 км, а танкам – 50 км в сутки.

Тем временем в Праге повстанцам приходилось тяжело. Гитлеровцы применили против них танки и авиацию и вновь овладели большей частью города. Восставшие несли большие потери. И в этих условиях Чешский национальный совет стал обсуждать возможность попросить помощи у власовцев (частей так называемой Русской освободительной армии под руководством генерала-предателя Власова), находившихся недалеко от Праги. Обращение прозвучало по пражскому радио 6 мая. Кто именно просил власовцев о помощи, до сих пор неизвестно.

Находясь на службе у нацистов, власовцы участвовали в карательных операциях против партизан и гражданского населения, в том числе и на землях Чехии. Хозяева-гитлеровцы использовали их как агентов-провокаторов. Участвовали они и в боях против Красной Армии, правда, не имея успеха. К концу войны власовцы мечтали сдаться в плен войскам США и уклонялись от сотрудничества с немцами. Помощь восставшим была для них шансом произвести хорошее впечатление на американцев.

Вечером 6 мая власовцы вошли в Прагу, фактически занятую гитлеровцами. Вступив с ними в бой с применением танков и артиллерии, они освободили от оккупантов значительную часть города на левом берегу реки Влтавы, остановили эсэсовцев, наступавших с юга, окружили казармы, захватили аэродром. Они же предъявили ультиматум Пражскому гарнизону вермахта, в котором на стороне гитлеровцев воевали чешские граждане. Чешский национальный Совет поспешил объявить, что не имеет к акции власовцев никакого отношения, о чём и заявил по радио на русском и английском языках. В ночь с 7 на 8 мая власовцы покинули город, чтобы сдаться в плен американцам, и отказались оставить оружие повстанцам.

Между тем запланированная Красной Армией Пражская операция продолжалась. Судьба группы немецких армий группы «Центр», базировавшихся в районе Праги, была, по существу, решена. Но агония гитлеровских войск была страшной. Используя танки, артиллерию, авиацию, немцы решили уходить через Прагу на запад, чтобы сдаться американским войскам. Против восставшего населения проводились массовые репрессии. Эсэсовцы выгоняли женщин и детей из домов и гнали их перед своими танками. Утром 8 мая начальник гарнизона немецких войск в Праге заявил о готовности начать переговоры о капитуляции. К этому времени штаб немецких армий группы «Центр» был захвачен советскими войсками.

В ночь с 8 на 9 мая танковые армии Первого Украинского фронта вступили в Прагу с севера и северо-запада. В течение дня к ним присоединись части Второго и Четвертого Украинских фронтов. В освобождении Праги участвовали также польские, румынские и чехословацкие войска. В ходе боев в плен было взято около 800 тысяч гитлеровцев, захвачено более тысячи самолетов, множество танков, артиллерийских орудий и иной техники.

Итак, именно советские войска, запланировавшие Пражскую операцию еще в конце апреля 1945 года, сыграли решающую роль в освобождении столицы Чехословакии.

Не так давно из рассекреченных документов Центрального архива Минобороны стало известно, что после освобождения Праги от немецко-фашистских оккупантов наша страна протянула руку помощи чешскому народу. Для этой цели в Чехословакию было направлено 50 тонн муки, 100 тонн картофеля, 10 тонн разной крупы, чай, сахар и сало.

26 мая 1945 года было подписано постановление Государственного комитета обороны, согласно которому населению Праги оказывалась помощь в снабжении продовольствием. На эти нужды передавалось 8,8 тонны зерна для выработки муки и 600 тонн соли. В то время большая часть СССР лежал в руинах, и миллионы советских людей не имели крыши над головой.

Чехи отблагодарили нас за всё сделанное для них добро по-европейски. 3 апреля 2020 года староста района Прага-6 Ондржей Коларж распорядился демонтировать памятник маршалу-освободителю Ивану Степановичу Коневу. Предварительно памятнику была объявлена настоящая война: его неоднократно обливали краской, а на постаменте появлялись оскорбительные надписи. Памятник снесли в тот самый день, когда 75 лет назад Красная Армия освободила Братиславу – столицу Словакии, которая в те времена являлась частью Чехословакии. Кроме того, советскими войсками под руководством маршала Конева был освобожден лагерь смерти Освенцим, где сгорели и печах и были умертвлены в газовых камерах, в числе прочих мирных граждан, жители Чехии.

Демонтировав памятник, чиновники элитного пражского района осквернили память тех, кто отдал жизни за спасение их страны и жизней её граждан. И спокойно продолжили работать дальше.

Эта отвратительная история в очередной раз напоминает, что истинными союзниками России являются только её армия и флот.

Наталья МАКСИМИШИНА

(По материалам российских СМИ)