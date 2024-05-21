РУБРИКА ВОПРОС-ОТВЕТ

21 Мая 2024
Последние дни уходящего мая всегда несут с собой предвкушение лета с его заботами и надеждами. Чем занять свободное время подростков, как продолжить образование выпускников школ – вот главные вопросы наших читателей, на которые мы отвечаем в нашей традиционной рубрике. Кроме того, горожане интересуются благоустройством города, ремонтами на Никольской сопке, а также хотят знать график приема граждан депутатами Городской думы ПКГО. Мы объединили вопросы, поступившие к нам в редакцию, по темам и подготовили ответы на них.
– Есть ли возможность у выпускников школ Петропавловска-Камчатского заключить договор на целевое обучение в вузах? Если да, то на каких условиях? Альбина Новгородова, г. Петропавловск-Камчатский
– О возможностях целевого обучения рассказали в Управлении образования администрации Петропавловска-Камчатского. Там пояснили, что свои предложения о целевом обучении работодатели разместят до 10 июня на портале «Работа России». Затем будет сформирована база данных всех заказчиков. С ней смогут ознакомиться все заинтересованные выпускники и при желании направить заявку на заключение соответствующего договора.
«В своих заявках заказчики укажут запросы к претендентам, отметят меры поддержки, которые предусмотрены для студентов на период целевого обучения, обозначат свои требования к образовательной организации. Согласно нововведениям в законодательстве, стороны смогут заключить договор только после зачисления абитуриента в учебное заведение, но не позднее 1 сентября», – уточнили в управлении.
На сегодняшний день краевым Министерством труда собраны предварительные заявки работодателей для организации в 2024 году целевого обучения 252 специалистов для различных отраслей экономики и социальной сферы. Из них 236 – на базе образовательных организаций высшего образования и 16 – на базе профессиональных образовательных организаций.
В Петропавловске-Камчатском, в частности, по образовательным программам в настоящее время проходят целевое обучение 11 человек, которые ранее заключили договоры с Управлением образования администрации города.
Большая часть из них обучается в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга и в Камчатском педагогическом колледже. Двое студентов учатся за пределами края – в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена и Владивостокском государственном университете. Направления подготовки различные: русский язык и литература, иностранные языки, преподавание в начальных классах, история и обществознание, дошкольное образование, экономика, физкультура.
По окончании обучения ребята вернутся в родной город и продолжат профессиональную деятельность в образовательных организациях краевой столицы.
По вопросам, связанным с заключением договора о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования, необходимо обращаться в Управление образования администрации ПКГО, отметили в городской мэрии.
– Меня интересует возможность бесплатного летнего отдыха для камчатских подростков в загородных детских оздоровительных лагерях. Существуют ли такие смены и если да, то как туда записаться? Елена Филиппова, г. Петропавловск-Камчатский
– Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи организует на территории детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» военно-спортивные профильные смены «Время героев». Принять участие в них приглашают подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Путевка предоставляется бесплатно. Первая смена пройдет с 2 по 22 июня, вторая – с 25 июня по 15 июля, третья с 18 июля по 7 августа и четвертая – с 10 по 30 августа. Об этом сообщили в Управлении образования администрации Петропавловска-Камчатского.
«Участие в профильной смене дает возможность подросткам пройти интенсивный курс подготовки по военно-прикладным дисциплинам: огневая, инженерная и тактическая подготовки, тактическая медицина, управление БПЛА, организация связи и военно-спортивные игры. Летние сборы помогают ребятам обрести новых друзей и научиться работать в команде. При успешном окончании обучения курсанты получают сертификат», – говорится на сайте «Альбатроса».
Офис детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» расположен по адресу: Петропавловск-Камчатский, улица Советская, 30. При записи родителю необходимо взять с собой паспорт, а также паспорт ребенка, СНИЛС, ИНН и полис медицинского страхования.
Детский оздоровительный лагерь «Альбатрос» расположен в Елизовском районе в окрестностях поселка Коряки.
Напоминаем родителям, что учащиеся средних школ ПКГО № 1; № 4; № 6; №7; № 12, № 24, № 45 застрахованы от несчастных случаев сенатором РФ Валерием Пономаревым. Договоры о страховании находятся у руководителей образовательных учреждений.
– Какие скверы в Петропавловске запланировано обустроить этим летом и когда приступят к работе? Владимир Савин, г. Петропавловск-Камчатский
– Как сообщили в городской мэрии, в Петропавловске-Камчатском с 20 мая приступили к благоустройству сквера возле дома быта «Камчатка», расположенного на ул. Ленинградская, 100, который в 2018 году выбрали жители в ходе общественного голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь будет построена лестница, обустроены пешеходные дорожки по уже существующим тропинкам, установлены лавочки для отдыха, урны.
В связи с проводимыми работами с 20 мая указанная территория закрыта для прохода, проезда и стоянки автомобилей.
В городской администрации также напомнили, что в 2024 году в Петропавловске-Камчатском будет благоустроено еще одно общественное пространство – сквер Строителей на проспекте Победы. Кроме того, в рамках проекта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будут обустроены системы видеонаблюдения в скверах по ул. Сахалинская, на пр. Победы, 61 и ул. Кирдищева, а также на детских площадках на ул. Тушканова, 29 и ул. Савченко, 19.
– Что выбрали горожане для благоустройства на следующий год и сколько человек участвовало в голосовании? Светлана Демченко, г. Петропавловск-Камчатский
– Дополнительной территорией для благоустройства в Петропавловске в 2025 году станет переход от нижнего Горизонта до парка Победы. Объект был выбран по итогам всероссийского голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в городской мэрии. Там уточнили, что в голосовании участвовало более двадцати тысяч жителей Петропавловска-Камчатского.
Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно было с 18 марта до 30 апреля на сайте через платформу «Госуслуги». Очный этап голосования проходил с 15 по 17 марта на специальных участках. Принять участие в голосовании мог любой житель старше 14 лет.
Выбранное жителями общественное пространство будет дополнительно благоустроено наряду с территорией в районе ул. Батарейная, которая вошла в перечень объектов по итогам рейтингового голосования в 2018 году.
В этом году будут благоустроены две общественные территории: сквер возле дома быта «Камчатка» на ул. Ленинградская, 100 и сквер Строителей на проспекте Победы.
Кроме того, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будут обустроены системы видеонаблюдения в скверах по ул. Сахалинская, на пр. Победы, 61 и ул. Кирдищева, а также на детских площадках на ул. Тушканова, 29 и ул. Савченко, 19.
В администрации ПКГО напомнили, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» был инициирован в 2017 году. Он входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». С начала реализации программы в Петропавловске-Камчатском благоустроено 11 общественных пространств и более 100 дворовых территорий.
– Слышала, что Никольскую сопку закрыли для посещения. Расскажите, с чем это связано и когда снимут запрет? Ирина Митрофанова, г. Петропавловск-Камчатский
– В Петропавловске-Камчатском закончился снос заброшенных и аварийных зданий бывшего телецентра на Никольской сопке, об этом сообщил мэр города Константин Брызгин. Он пояснил, что работы по вывозу строительных конструкций будут проходить весь май. В целях безопасности территорию парка Никольская сопка закрыли для посещения в период с 15 по 31 мая включительно.
«Проводимые работы касаются исключительно верхней площадки. Демонтажа «вулканов» и других конструкций парка не будет. В рамках первого этапа благоустройства до конца года планируем обустроить на верхней площадке пешеходные тропинки, поставить лавочки и провести освещение», – отметил глава города.
«После того, как телевизионщики окончательно съехали (с территории на Никольской сопки. – Прим. ред.), это место оставалось заброшенным. Объект был в федеральной собственности, и его даже хотели пустить «с молотка», но торги не состоялись. В результате долгих переговоров всех ведомств с участием губернатора края Владимира Солодова объекты в прошлом году стали принадлежать городу… Теперь на месте развалин здесь появится благоустроенная территория общего пользования, а в дальнейшем планируется установка некапитальных павильонов, в которых будет в том числе планетарий. В любом случае это место станет общедоступным продолжением парка на нашей главной и любимой сопке. Антенная башня пока остается на месте, но уже достигнуты договоренности о её переносе (сейчас обсуждаются детали)», – рассказал Константин Брызгин.
В мэрии уточнили, что перекрыты проход и проезд со стороны ул. Красинцев. С береговой полосы проход возможен до памятника «Героям III батареи лейтенанта А. П. Максутова» и памятника «Слава».
Жителей города просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.
– Гулял по Никольской сопке и увидел снятые пушки и поломанные лафеты на памятнике батарее Максутова. Никаких информационных табличек рядом не было. Что происходит? Валерий Кириенко, г. Петропавловск-Камчатский
– В городской мэрии объяснили, что одновременно с работами на верхней площадке Никольской сопки начали плановый ремонт макета батареи лейтенанта Александра Максутова к 170-летию годовщины со дня победы над англо-французской эскадрой, которую отметят в этом году.
Отсутствие информации о ремонте памятника и поломки лафетов в мэрии объяснили недоработками в организации ремонтного процесса. Рабочие не учли вес пушки – порядка 3 тонн каждая – и при демонтаже повредили деревянные лафеты, вызвав обеспокоенность горожан.
Как сообщили в администрации города, глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин после сообщений жителей о неаккуратном обращении с памятником встретился с представителями Службы благоустройства и подрядной организации, ведущей ремонт макета батареи.
«Несмотря на то, что памятник не является объектом культурного наследия, необходимо бережно относиться к нему, как нашему достоянию. Сейчас я этого не вижу. Понимаю, что могут быть трудности с ветхим лафетом и так далее. Но всё должно быть организовано должным образом, закрыто, обустроена площадка для ремонта. Должна быть информационная табличка с указанием, какие работы проводятся на объекте, сроки. Важно это объяснить людям. Я, как житель, когда прохожу и вижу поломанные лафеты и брошенную пушку, могу подумать, что здесь решили всё сломать и убрать», – указал исполнителям на недоработки в организации ремонтного процесса мэр города.
Константин Брызгин поручил руководству Службы благоустройства незамедлительно наладить работу с подрядчиком.
В мэрии пояснили, что транспортировать пушки не будут. С учетом веса ремонт проведут на месте. Пушки обработают пескоструйным аппаратом, снимут многочисленные слои краски, загрунтуют и покрасят. Все деревянные лафеты заменят, поскольку действующие стали небезопасны с течением времени. Они заменялись уже не раз. Кроме того, приведут в порядок плетеный забор и цепное ограждение, установят информационный стенд. Все работы завершат до 15 июля.
Напомним, что основное памятное мероприятие, посвященное 170-летию годовщины со дня победы над англо-французской эскадрой, запланировано на 5 сентября 2024 года, о чём сообщили в краевом правительстве.
– В какие дни и где депутаты Городской Думы проводят прием граждан? Андрей Мирошниченко, г. Петропавловск-Камчатский
– Прием граждан депутатами Городской Думы ПКГО от партии «Единая Россия» в мае 2024 года, согласно опубликованному на сайте duma.pkgo.ru графику, проводится в следующие дни:
|
дата
|
день недели
|
09.00 - 13.00
|
14.00 - 17.00
|
15
|
среда
|
САРОЯН Саргис Агасиевич
|
|
16
|
четверг
|
ЛИМАНОВ Андрей Сергеевич
|
|
22
|
среда
|
|
ПАВЛЕНКО Денис Александрович
|
23
|
четверг
|
|
ЛЕСКОВ Борис Андреевич
|
28
|
вторник
|
АЗИМОВ Самид Ахмедали оглы
|
|
29
|
среда
|
ЧУРИЛОВА Ирина Николаевна
|
Приемы проходят по адресу: ул. Ленинская, 18.
В течение месяца в графике возможны изменения. Уточнить информацию о приемах можно по телефону 8 (4152) 41-10-60.
В органе местного самоуправления напомнили, что продолжаются регулярные приемы у председателя Городской Думы и его заместителей на ул. Ленинградская, 74/1 (здание «Службы одного окна», кабинет № 106). Встречи проводятся во второй и четвертый вторник месяца с 16 до 18 часов. Записаться на прием можно по телефону 303-100 (доб. номер 2450) или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
Ответы подготовила
Наталья МАКСИМИШИНА
(По материалам,
предоставленным администрацией
Петропавловск-
Камчатского
городского округа)