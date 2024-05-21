РУБРИКА ВОПРОС-ОТВЕТ

21 Мая 2024



Последние дни уходящего мая всегда несут с собой предвкушение лета с его заботами и надеждами. Чем занять свободное время подростков, как продолжить образование выпускников школ – вот главные вопросы наших читателей, на которые мы отвечаем в нашей традиционной рубрике. Кроме того, горожане интересуются благоустройством города, ремонтами на Никольской сопке, а также хотят знать график приема граждан депутатами Городской думы ПКГО. Мы объединили вопросы, поступившие к нам в редакцию, по темам и подготовили ответы на них.

– Есть ли возможность у выпускников школ Петропавловска-Камчатского заключить договор на целевое обучение в вузах? Если да, то на каких условиях? Альбина Новгородова, г. Петропавловск-Камчатский

– О возможностях целевого обучения рассказали в Управлении образования администрации Петропавловска-Камчатского. Там пояснили, что свои предложения о целевом обучении работодатели разместят до 10 июня на портале «Работа России». Затем будет сформирована база данных всех заказчиков. С ней смогут ознакомиться все заинтересованные выпускники и при желании направить заявку на заключение соответствующего договора.

«В своих заявках заказчики укажут запросы к претендентам, отметят меры поддержки, которые предусмотрены для студентов на период целевого обучения, обозначат свои требования к образовательной организации. Согласно нововведениям в законодательстве, стороны смогут заключить договор только после зачисления абитуриента в учебное заведение, но не позднее 1 сентября», – уточнили в управлении.

На сегодняшний день краевым Министерством труда собраны предварительные заявки работодателей для организации в 2024 году целевого обучения 252 специалистов для различных отраслей экономики и социальной сферы. Из них 236 – на базе образовательных организаций высшего образования и 16 – на базе профессиональных образовательных организаций.

В Петропавловске-Камчатском, в частности, по образовательным программам в настоящее время проходят целевое обучение 11 человек, которые ранее заключили договоры с Управлением образования администрации города.

Большая часть из них обучается в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга и в Камчатском педагогическом колледже. Двое студентов учатся за пределами края – в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена и Владивостокском государственном университете. Направления подготовки различные: русский язык и литература, иностранные языки, преподавание в начальных классах, история и обществознание, дошкольное образование, экономика, физкультура.

По окончании обучения ребята вернутся в родной город и продолжат профессиональную деятельность в образовательных организациях краевой столицы.

По вопросам, связанным с заключением договора о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования, необходимо обращаться в Управление образования администрации ПКГО, отметили в городской мэрии.

– Меня интересует возможность бесплатного летнего отдыха для камчатских подростков в загородных детских оздоровительных лагерях. Существуют ли такие смены и если да, то как туда записаться? Елена Филиппова, г. Петропавловск-Камчатский

– Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи организует на территории детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» военно-спортивные профильные смены «Время героев». Принять участие в них приглашают подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Путевка предоставляется бесплатно. Первая смена пройдет с 2 по 22 июня, вторая – с 25 июня по 15 июля, третья с 18 июля по 7 августа и четвертая – с 10 по 30 августа. Об этом сообщили в Управлении образования администрации Петропавловска-Камчатского.

«Участие в профильной смене дает возможность подросткам пройти интенсивный курс подготовки по военно-прикладным дисциплинам: огневая, инженерная и тактическая подготовки, тактическая медицина, управление БПЛА, организация связи и военно-спортивные игры. Летние сборы помогают ребятам обрести новых друзей и научиться работать в команде. При успешном окончании обучения курсанты получают сертификат», – говорится на сайте «Альбатроса».

Офис детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» расположен по адресу: Петропавловск-Камчатский, улица Советская, 30. При записи родителю необходимо взять с собой паспорт, а также паспорт ребенка, СНИЛС, ИНН и полис медицинского страхования.

Детский оздоровительный лагерь «Альбатрос» расположен в Елизовском районе в окрестностях поселка Коряки.

Напоминаем родителям, что учащиеся средних школ ПКГО № 1; № 4; № 6; №7; № 12, № 24, № 45 застрахованы от несчастных случаев сенатором РФ Валерием Пономаревым. Договоры о страховании находятся у руководителей образовательных учреждений.

– Какие скверы в Петропавловске запланировано обустроить этим летом и когда приступят к работе? Владимир Савин, г. Петропавловск-Камчатский

– Как сообщили в городской мэрии, в Петропавловске-Камчатском с 20 мая приступили к благоустройству сквера возле дома быта «Камчатка», расположенного на ул. Ленинградская, 100, который в 2018 году выбрали жители в ходе общественного голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь будет построена лестница, обустроены пешеходные дорожки по уже существующим тропинкам, установлены лавочки для отдыха, урны.

В связи с проводимыми работами с 20 мая указанная территория закрыта для прохода, проезда и стоянки автомобилей.

В городской администрации также напомнили, что в 2024 году в Петропавловске-Камчатском будет благоустроено еще одно общественное пространство – сквер Строителей на проспекте Победы. Кроме того, в рамках проекта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будут обустроены системы видеонаблюдения в скверах по ул. Сахалинская, на пр. Победы, 61 и ул. Кирдищева, а также на детских площадках на ул. Тушканова, 29 и ул. Савченко, 19.

– Что выбрали горожане для благоустройства на следующий год и сколько человек участвовало в голосовании? Светлана Демченко, г. Петропавловск-Камчатский

– Дополнительной территорией для благоустройства в Петропавловске в 2025 году станет переход от нижнего Горизонта до парка Победы. Объект был выбран по итогам всероссийского голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в городской мэрии. Там уточнили, что в голосовании участвовало более двадцати тысяч жителей Петропавловска-Камчатского.

Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно было с 18 марта до 30 апреля на сайте через платформу «Госуслуги». Очный этап голосования проходил с 15 по 17 марта на специальных участках. Принять участие в голосовании мог любой житель старше 14 лет.

Выбранное жителями общественное пространство будет дополнительно благоустроено наряду с территорией в районе ул. Батарейная, которая вошла в перечень объектов по итогам рейтингового голосования в 2018 году.

В этом году будут благоустроены две общественные территории: сквер возле дома быта «Камчатка» на ул. Ленинградская, 100 и сквер Строителей на проспекте Победы.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будут обустроены системы видеонаблюдения в скверах по ул. Сахалинская, на пр. Победы, 61 и ул. Кирдищева, а также на детских площадках на ул. Тушканова, 29 и ул. Савченко, 19.

В администрации ПКГО напомнили, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» был инициирован в 2017 году. Он входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». С начала реализации программы в Петропавловске-Камчатском благоустроено 11 общественных пространств и более 100 дворовых территорий.

– Слышала, что Никольскую сопку закрыли для посещения. Расскажите, с чем это связано и когда снимут запрет? Ирина Митрофанова, г. Петропавловск-Камчатский

– В Петропавловске-Камчатском закончился снос заброшенных и аварийных зданий бывшего телецентра на Никольской сопке, об этом сообщил мэр города Константин Брызгин. Он пояснил, что работы по вывозу строительных конструкций будут проходить весь май. В целях безопасности территорию парка Никольская сопка закрыли для посещения в период с 15 по 31 мая включительно.

«Проводимые работы касаются исключительно верхней площадки. Демонтажа «вулканов» и других конструкций парка не будет. В рамках первого этапа благоустройства до конца года планируем обустроить на верхней площадке пешеходные тропинки, поставить лавочки и провести освещение», – отметил глава города.

«После того, как телевизионщики окончательно съехали (с территории на Никольской сопки. – Прим. ред.), это место оставалось заброшенным. Объект был в федеральной собственности, и его даже хотели пустить «с молотка», но торги не состоялись. В результате долгих переговоров всех ведомств с участием губернатора края Владимира Солодова объекты в прошлом году стали принадлежать городу… Теперь на месте развалин здесь появится благоустроенная территория общего пользования, а в дальнейшем планируется установка некапитальных павильонов, в которых будет в том числе планетарий. В любом случае это место станет общедоступным продолжением парка на нашей главной и любимой сопке. Антенная башня пока остается на месте, но уже достигнуты договоренности о её переносе (сейчас обсуждаются детали)», – рассказал Константин Брызгин.

В мэрии уточнили, что перекрыты проход и проезд со стороны ул. Красинцев. С береговой полосы проход возможен до памятника «Героям III батареи лейтенанта А. П. Максутова» и памятника «Слава».

Жителей города просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

– Гулял по Никольской сопке и увидел снятые пушки и поломанные лафеты на памятнике батарее Максутова. Никаких информационных табличек рядом не было. Что происходит? Валерий Кириенко, г. Петропавловск-Камчатский

– В городской мэрии объяснили, что одновременно с работами на верхней площадке Никольской сопки начали плановый ремонт макета батареи лейтенанта Александра Максутова к 170-летию годовщины со дня победы над англо-французской эскадрой, которую отметят в этом году.

Отсутствие информации о ремонте памятника и поломки лафетов в мэрии объяснили недоработками в организации ремонтного процесса. Рабочие не учли вес пушки – порядка 3 тонн каждая – и при демонтаже повредили деревянные лафеты, вызвав обеспокоенность горожан.

Как сообщили в администрации города, глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин после сообщений жителей о неаккуратном обращении с памятником встретился с представителями Службы благоустройства и подрядной организации, ведущей ремонт макета батареи.

«Несмотря на то, что памятник не является объектом культурного наследия, необходимо бережно относиться к нему, как нашему достоянию. Сейчас я этого не вижу. Понимаю, что могут быть трудности с ветхим лафетом и так далее. Но всё должно быть организовано должным образом, закрыто, обустроена площадка для ремонта. Должна быть информационная табличка с указанием, какие работы проводятся на объекте, сроки. Важно это объяснить людям. Я, как житель, когда прохожу и вижу поломанные лафеты и брошенную пушку, могу подумать, что здесь решили всё сломать и убрать», – указал исполнителям на недоработки в организации ремонтного процесса мэр города.

Константин Брызгин поручил руководству Службы благоустройства незамедлительно наладить работу с подрядчиком.

В мэрии пояснили, что транспортировать пушки не будут. С учетом веса ремонт проведут на месте. Пушки обработают пескоструйным аппаратом, снимут многочисленные слои краски, загрунтуют и покрасят. Все деревянные лафеты заменят, поскольку действующие стали небезопасны с течением времени. Они заменялись уже не раз. Кроме того, приведут в порядок плетеный забор и цепное ограждение, установят информационный стенд. Все работы завершат до 15 июля.

Напомним, что основное памятное мероприятие, посвященное 170-летию годовщины со дня победы над англо-французской эскадрой, запланировано на 5 сентября 2024 года, о чём сообщили в краевом правительстве.

– В какие дни и где депутаты Городской Думы проводят прием граждан? Андрей Мирошниченко, г. Петропавловск-Камчатский

– Прием граждан депутатами Городской Думы ПКГО от партии «Единая Россия» в мае 2024 года, согласно опубликованному на сайте duma.pkgo.ru графику, проводится в следующие дни:

дата день недели 09.00 - 13.00 14.00 - 17.00 15 среда САРОЯН Саргис Агасиевич 16 четверг ЛИМАНОВ Андрей Сергеевич 22 среда ПАВЛЕНКО Денис Александрович 23 четверг ЛЕСКОВ Борис Андреевич 28 вторник АЗИМОВ Самид Ахмедали оглы 29 среда ЧУРИЛОВА Ирина Николаевна

Приемы проходят по адресу: ул. Ленинская, 18.

В течение месяца в графике возможны изменения. Уточнить информацию о приемах можно по телефону 8 (4152) 41-10-60.

В органе местного самоуправления напомнили, что продолжаются регулярные приемы у председателя Городской Думы и его заместителей на ул. Ленинградская, 74/1 (здание «Службы одного окна», кабинет № 106). Встречи проводятся во второй и четвертый вторник месяца с 16 до 18 часов. Записаться на прием можно по телефону 303-100 (доб. номер 2450) или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

(По материалам,

предоставленным администрацией

Петропавловск-

Камчатского

городского округа)