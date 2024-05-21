Как камчатские чекисты на острове Симушир двух американских шпионов задержали

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21 Мая 2024

Всего несколько лет отделяют нас от того периода новейшей отечественной истории, когда информация о задержании российскими органами безопасности очередного иностранного разведчика, рассказы о борьбе с зарубежным шпионажем в далеком и ближнем прошлом вызывали у определенной части соотечественников кривую усмешку скепсиса. И чаще всего среди тех слоев российского социума, которые моделировали событийный и смысловой контенты печатных и электронных СМИ, формировали политические и тематические установки действующим и будущим журналистам. В состав прививаемых прессе идеологем входило представление о деятельности зарубежных разведок на территории СССР как о шизофреническом синдроме шпиономании в мозгах «гэбистов».

В наши дни информация о борьбе российских, а в прошлом – советских органов безопасности против зарубежных разведок большинством сограждан воспринимается уже без иронии, как реальность и нашего непростого времени, и недавней отечественной истории.

Сообщения прессы о задержании на территории России сотрудников зарубежных спецслужб, к сожалению, появляются едва ли не ежедневно. В феврале сотрудники ФСБ задержали во Владивостоке гражданина Южной Кореи Пэк Вон Суна, который передавал иностранной разведке сведения, составлявшие государственную тайну. В мае там же задержали российского гражданина, который инициативно предложил спецслужбам Украины свои услуги. Он собирал и передавал Киеву сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморье. Этой весной обезвредили украинского шпиона и органы безопасности на Камчатке.

Из Житомира – с ненавистью и заданием СБУ

Шпионы всегда льстят себя надеждой, что им удастся обмануть контрразведку, т.е. избежать провала, но каждый звонок, каждый стук в дверь заставляют вздрагивать. Всякий незнакомый человек, идущий в попутном направлении, вызывает опасение и рождает панические предположения о начавшейся слежке. И провал рано или поздно наступает…

Недавно задержанному на Камчатке украинскому шпиону прихода сотрудников российской контрразведки пришлось ожидать недолго. До 2019 года числившийся гражданином РФ, мужичок проживал на полуострове, работал в одной из рыбодобывающих копаний, ностальгически остро ожидая того момента, когда он, заработав пенсию, сможет отправиться на историческую родину – в край вишневых садов, мелодичных песен и повышенной радиации от продолжающей «фонить» разрушенной Чернобыльской АЭС – в город Житомир.

Переезд, наконец, состоялся. Гражданин некоторое время на исторической родине чувствовал себя комфортно. Российская пенсия и доплата бывшему работнику обеспечивали приемлемый уровень жизни на Украине. Но благодарности к стране, в которой долгое время жил, и которая не отказывала ему в выплате немалых по меркам «незалежной державы» средств, гражданин не испытывал. После начала специальной военной операции он отправился в ближайший офис Службы безопасности Украины и предложил ей услуги в качестве шпиона на территории РФ. Кстати, в официальных бумагах «незалежная» написанием официального названия нашей страны – Российская Федерация – с прописных букв себя не утруждает.

В СБУ Украины предложение соискателя славы агента 007 приняли. Еще до повторного возвращения в Россию он сдал безпеке «незалежной державы» адреса и персональные данные всех знакомых и близких ему людей в РФ.

Не исключаю, что преклонного возраста «рыцарь плаща и кинжала» на встречах со следователями убеждает их в своём глубоком раскаянии. Иного варианта поведения сложившаяся для него ситуация не предполагает. Но суд и следствие обязательно учтут деятельные попытки шпиона выполнить задания СБУ. Вернувшись на Камчатку, он активно собирал сведения о пограничных органах ФСБ России, участниках специальной военной операции, членах их семей.

«Любознательность» и избирательный круг интересов украинского гостя быстро обратили на себя внимание. Контрразведка за ним пришла. Теперь пенсионер не скоро сможет вернуться в край вишневых садов и повышенного радиационного фона. Российское уголовное законодательство предусматривает за шпионаж суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения.

Рукопись ценою в десять лет

В Советском Союзе штатных и завербованных сотрудников зарубежных спецслужб также не жаловали. Статьи 64-я и 65-я Уголовного кодекса РСФСР, каравшие за измену Родине и шпионаж, не исключали смертной казни с конфискацией имущества. Но с распадом СССР отношение руководства страны, а вместе с ним и законодательства, к соотечественникам, решившим потрудиться на благо иностранных разведок и в ущерб интересам родного Отечества, значительно потеплело.

Такому развороту абсолютно не следует удивляться, если вспомнить, что в ранге официальных государственных советников по политическим и экономическим вопросам у нового российского руководства во главе с Борисом Ельциным состояли штатные сотрудники Центрального разведывательного управления США. Имена некоторых из них, как, например, Джонатана Хэя, известны, другие остаются тайной для широкой общественности.

Борис Ельцин указов о помиловании граждан, осужденных в Советском Союзе за шпионаж, подписал немало. Под щедрую президентскую руку попал и Виктор Олисневич, уроженец Кировоградской области Украины. К тому времени, как Олисневичу огласили приговор по 64-й статье УК РСФСР, он уже имел приличный уголовный опыт.

Олисневич попал за решетку в 1979 году, будучи матросом Камчатской флотилии атомных подводных лодок. Во главе группы сослуживцев он организовал хищение с вещевого склада партии меховых кожаных курток, стоимость каждой из которых значительно превышала среднестатистическую камчатскую зарплату того времени. Преступление раскрыли, и суд приговорил Олисневича к 5 годам лишения свободы. В конце 1979 года он совершил побег из колонии. Свободой бывший матрос наслаждался недолго. В январе 1980 года за побег из колонии суд приговорил его к лишению свободы на 2 года, а по совокупности приговоров – на 6 с половиной лет.

Заключение Олисневич отбывал в одной из елизовских колоний. Деятельно-авантюристическая натура арестанта не позволяла ему спокойно вести отсчет дней до освобождения. У одного из соседей Олисневича по бараку завершался срок, и бывший подводник решил через него обратиться в посольство США с предложением о работе на разведку Соединенных Штатов. В качестве первого взноса Олисневич просил знакомого передать янки четыре тетрадных листа, на которых кандидат в шпионы изложил всё, что знал о флотилии атомных подводных лодок в Вилючинске. Завершалось сообщение требованием пятиста рублей и выражением готовности ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у американцев.

Курьер отчетливо сообразил, чем для него обернется визит на Садовое кольцо Москвы, где на улице Чайковского располагается посольство США. Хорошенько подумав, вышедший на свободу сиделец решил поступить как в известной блатной песне: «Советская «малина» врагу сказала: «Нет!». Он передал письмо, но не в американское посольство. Так четыре тетрадных листа попали в Управление КГБ СССР по Камчатской области. Там, прежде чем предпринимать следственные действия, направили полученные материалы на экспертизу в Генеральный штаб советских Вооруженных Сил. В ГШ пришли к твердому выводу о наличии в записке, предназначенной для передачи сотрудникам иностранного посольства, сведений, составляющих военную тайну.

Результатом для Олисневича стал новый суд. 6 июня 1985 года его приговорили за «покушение на преступление «измена родине» к лишению свободы на 10 лет. С частичным присоединением неотбытого за предыдущие преступления срока Олисневичу предстояло провести в колонии строго режима десять с половиной лет. С Камчатки его этапировали в Пермскую область.

Политические события в стране внесли коррективы в приговор суда. 27 сентября 1991 года Борис Ельцин, тогда еще председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, помиловал Олисневича как политического заключенного.

1 октября того же года газета «Известия» на первой странице опубликовала материал, озаглавленный «Помилованы!». В ней автор Ольга Белан коротко сообщала: «Виктор Олисневич был арестован по доносу своего товарища». И не слова за что…

Предложения камчатского заключенного о сотрудничестве московские резиденты Центрального разведывательного управления или Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО), попади в их руки четыре листа из ученической тетради, могли оставить без внимания. «Простой советский заключенный» с очевидными криминальными замашками не входил в социальную группу, из которой западные спецслужбы формировали агентурную сеть на территории Советского Союза в 80-х годах прошлого века. Зарубежным разведкам требовались люди с формально чистой биографией, с перспективой значительного карьерного роста, с широким кругом влиятельных знакомых и допуском к государственным и военным тайнам.

В годы перестройки и последовавшее за развалом Советского Союза десятилетие немало таких господ окажутся у рулей государственной власти и по мере возможности станут активно приближать распад страны, в которой родились.

Но на одном из этапов подрывной деятельности против СССР западное разведывательное сообщество массовую вербовку агентуры охотно приносило в ущерб её качеству.

Грязные носки и шапки

На рубеже 40–50-х годов ЦРУ и примкнувшая к нему британская Секретная разведывательная служба Её Величества (СИС) спланировали и проводили три масштабные операции, в кодовых названиях которых фигурировало слово «красный» – «RedSocks»,«Redskin»и «RedCap», что в переводе, соответственно, означает «Красные носки», «Краснокожий» и «Красная шапка». Причины выбора монохромной палитры очевидны. Советский Союз идентифицировался Западом по цветам государственного флага и коммунистической идеологии как Красная империя.

Все три операции носили откровенно подрывной характер, но каждая имела свои особенности. «Красные носки» предполагали массовую заброску в СССР агентов американских и британских разведок. Операция «Краснокожий» ставила целью получение через дипломатов, туристов и нелегальную агентуру проб грунта, воды, растений и т. д. с целью выявления советских атомных объектов. В рамках мероприятий «Красной шапки» ЦРУ, СИС и западногерманская разведка БНД стимулировали бегство советских граждан, прежде всего военнослужащих, чиновников, известных деятелей культуры, науки и спорта за рубеж.

Вполне естественно, что операции не проводились в изоляции друг от друга. Очень часто фигурант одной «красной» акции становился объектом другой. Классический пример этому агент ЦРУ Сергей Домасевич, задержанный советскими органами безопасности в Приморье в сентябре 1950 года. Прежде чем оказаться в американской шпионской школе, он проходил службу в Группе советских оккупационных войск в Германии. 4 декабря Домасевич сбежал в Западный Берлин, где практически сразу же дал согласие работать на США против своей страны.

На допросах в советской контрразведке задержанный шпион не отрицал, что предательство определили меркантильные соображения. Советским гражданам, жившим в послевоенное время очень скромно, суммы, за которые ЦРУ и их коллеги из западных разведок покупали предателей, могли показаться настоящим богатством.

Жизнь заброшенного в СССР агента страховалась на 5 тысяч долларов. В современном эквиваленте это около $65 тысяч. За каждый месяц пребывания в Советском Союзе на счет шпиона переводись 200 долларов. По возвращении им причиталась крупная наградная сумма, объём которой определялся характером выполненного задания.

Готовили Сергея Домасевича недолго. В паре с другим шпионом в ночь с 23 на 24 сентября 1950 года их сбросили на парашютах в Приморский край. Напарник при десантировании погиб. Домасевич приземлился в треугольнике сел Занадворовка – Бухта Перевозная – Барабаш. К выполнению задания, заключавшегося в сборе сведений о советских воинских частях, дислоцированных на юге Приморского края, и о характере грузов, поступавших из СССР в КНДР, на территории которой шла Корейская война, шпион приступить не успел. Его задержали.

Уже на первых допросах Домасевич согласился вести радиоигру со своими хозяевами, но во время одного из сеансов подал сигнал о работе под контролем советских органов безопасности. Результатом этого стал длительный тюремный срок, который предатель отбывал во Владимирском централе, где содержались государственные преступники.

Еще одного агента – Сергея Агафонова всё та же американская военная разведка завербовала после его побега из воинской части, располагавшейся в Австрии. После непродолжительной подготовки в ночь на 15 сентября 1951 года бывшего советского военнослужащего десантировали на границе Приморского и Хабаровского краев, вблизи реки Бикин. Поверхностная подготовка сказалась уже при десантировании. Парашют Агафонова зацепился за кроны деревьев. Освобождаясь от строп, шпион изрядно порвал на себе одежду.

На этом злоключения Агафонова на дальневосточной земле не завершись. Спасаясь от медведя, он расстрелял все пистолетные обоймы, пробираясь через болото, утопил снаряжение и радиостанцию. Далее, приняв рёв изюбрей за мычание коров, пошел в направлении брачных призывов оленей, надеясь выйти к населенному пункту, но оказался на берегу реки Бикин. Перебрался на остров, переночевал на нём. Шпиону во время его подготовительного курса ничего не рассказывали о муссонном климате Дальнего Востока, иначе он бы поостерегся в сентябре оставаться вблизи реки. К утру Бикин разлилась так широко, что покинуть остров шпион не мог. Здесь его и нашли военные топографы, которые в сопровождении проводника сплавлялись по реке.

Принявшие участие в прочесывание местности пограничники нашли радиостанцию и снаряжение шпиона. В нём, кроме всего прочего, хранились в презервативах 5 золотых часов и 14 700 рублей. Если учитывать, что средняя зарплата в СССР тогда составляла 600 рублей, – сумма немалая.

Агафонов дал согласие сотрудничать с МГБ, но, подобно некоторым не слишком умным своим коллегам, во время сеанса радиосвязи подал хозяевам сигнал провала, надеясь, что они найдут способ его спасти. Реакция оказалась совсем иной. Менее чем через месяц американцы открытым текстом сообщили сотрудникам МГБ, что им известно о работе под контролем их агента. Дескать, не парьтесь, ребята, и избавьте себя и нас от лишних хлопот.

Необдуманный поступок стоил Сергею Агафонову жизни. 9 октября 1952 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к высшей мере наказания...

К середине 50-х годов США и их союзники, убедившись в невысокой эффективности всех трех «красных» операций, начали их сворачивать. К этому времени органы МГБ-КГБ обезвредили более ста агентов-нелегалов зарубежных разведок. Свой вклад в эту работу внесли и камчатские чекисты.

О чём поёт морзянка за стеной…

Вначале радисту срочной службы не поверили, но боец стоял на своём: в эфир выходил чужой передатчик…

В ноябре 1952 года из искалеченных землетрясением и цунами населенных пунктов северной группы Курильских островов шла экстренная эвакуация населения и воинских частей. Предполагали повторение катастрофического удара стихии, и потому все спешили, очень спешили. И в этой суматохе станция радиоперехвата, расположенная на южной оконечности острова Шумшу, в поселке Байково 9 ноября в 16 часов запеленговала на частоте 110 мегагерц радиообмен двух передатчиков. Один находился далеко и едва прослушивался сквозь помехи. Второй работал где-то поблизости. Различалось даже прерывистое дыхание в микрофон неизвестного радиста. Разговор велся на английском и японском языках. Оператор нашей станции радиоперехвата, знавший на иностранном только «Хенде хох!», из переговоров ничего не понял, но о состоявшемся радиообмене немедленно доложил дежурному офицеру.

Тот подчиненному не поверил. Доказательств солдат предоставить не мог. О существовании такого чуда техники, как магнитофон, в те годы знали еще не многие, а видели его вообще единицы, поэтому записать радиообмен оператор не мог. Офицер, немного поразмыслив, всё-таки решил проинформировать особый отдел МГБ СССР своей части. Там медлить не стали, а прислали на станцию радиоперехвата переводчика, хорошо знавшего японский язык и понимавший английский. Очередной радиообмен между неизвестными передатчиками состоялся в 21 час 30 минут. В ночь на 10 ноября в Москву ушла срочная телеграмма.

В ней министра государственной безопасности СССР Семена Игнатьева извещали о работающей, предположительно на острове Шумшу, агентурной радиостанции. К телеграмме прилагался текст перехваченного сообщения. Радист, либо уверенный, что среди творящейся на острове неразберихи и идущей полным ходом эвакуации никто не станет прослушивать эфир, либо потерявший из-за цунами кодовые таблицы, работал открытым текстом. Он сообщал: «Вижу эвакуацию на Парамушире. Токио, Токио, я устал. Прошу прислать…» Далее переводчик не разобрал… Неизвестный передатчик еще несколько раз выходил в эфир. Сообщения ограничивались кратковременной передачей нерасшифрованных цифровых групп.

По распоряжению Семена Игнатьева группа контрразведчиков, усиленная связистами, немедленно вылетела с Камчатки на Шумшу. Чекисты опоздали. Радиостанция передачи прекратила. Удалось обнаружить лишь место, с которого она работала.

Но и на этом неприятные для сотрудников МГБ открытия, связанные с неизвестными передатчиками на Северных Курилах, не завершились. Чуть позже, при разборке разрушенного дома в городе Северо-Курильске, на острове Парамушир, военнослужащие обнаружили обломки радиостанции. Их вначале передали в особый отдел дислоцированной на острове 6-й артиллерийско-пулеметной дивизии, а оттуда на Камчатку – в подразделение радиоконтрразведки. Его сотрудники установили, что найденные обломки являются деталями мощного радиопередающего устройства японского производства.

Камчатские чекисты вновь вылетели на Курилы. Они работали с находившимися на Парамушире сотрудниками Сахалинского УМГБ. Чекисты установили, что квартиру, в которой нашли обломки радиостанции, до цунами занимал одинокий кореец, живший на острове как минимум с середины 30-х годов, то есть в тот период, когда Курилы принадлежали Японии.

Выяснилась и еще одна интересная деталь. Соседи странной квартиры неоднократно сообщали начальнику Северо-Курильского отделения МГБ старшему лейтенанту С. Дергачёву, что из-за стены постоянно, либо поздним вечером, либо ранним утром, слышен писк морзянки. Молодой сотрудник сообщения граждан не проверил, что в конечном итоге обернулось для него большими неприятностями. Корейца, несмотря на усилия сотрудников МГБ и милиции всех регионов и населенных пунктов, в которые вывозили курильских беженцев, найти не удалось.

Но из неприятных открытий органы государственной безопасности сделали вывод. Камчатские радиоконтрразведчики начали скрупулезно прослушивать Курилы. Как оказалось, не зря.

В эфире метеостанция острова Симушир

О задержании на острове Симушир агента военной разведки США (РУМО) Артема Богодухова оставил воспоминания капитан Курмат Рахимов. Он в период описываемых событий, в ноябре 1953 года, занимал должность заместителя по разведке коменданта дислоцированной на острове Симушир 1-й комендатуры Камчатского пограничного отряда (ныне это зона ответственности Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области).

На острове располагались управление комендатуры и две пограничные заставы. Сегодня Симушир не имеет постоянного населения, но в середине 50-х годов на нём проживало несколько тысяч человек. Поселок китобоев Скалистый в сезон охоты на морского зверя (с апреля по сентябрь) насчитывал около полутора тысяч жителей. На зиму в нём оставалось не более двухсот человек. В поселке, кроме первой пограничной заставы комендатуры, дислоцировался дивизион катеров и самоходных барж ВМФ, который обеспечивал снабжение других расположенных на острове частей Министерства обороны СССР.

Вторая пограничная застава располагалась на Охотском побережье, в бывшей казарме японской армии. Электричеством наше подразделение продолжала исправно снабжать крохотная ГЭС, построенная около двух десятков лет на торопливо бегущей к морю речушке прежними владельцами острова. И, несмотря на то, что гидроэлектростанцию давно никто не ремонтировал, она надежно обеспечивала заставу светом и теплом.

Управление комендатуры дислоцировалось на северной оконечности острова, почти на равном удалении от обоих подчиненных застав, расстояние до каждой из которых измерялось двумя днями пешего пути. Служебные и жилые помещения комендатуры неизвестный планировщик в беспорядке разбросал на берегу бухты Броутона. К ней и подошел 23 ноября 1953 года пограничный сторожевой корабль «Дзержинский».

Об истинной цели его похода на Симушир в условиях начавшихся осенних штормов на острове знал только Курмат Рахимов. Неделей раньше капитан получил шифровку разведотдела Камчатского пограничного отряда с грифом «совершенно секретно», предписывающую оказать всестороннюю помощь группе офицеров, состоящей из двух сотрудников органов государственной безопасности и двух пограничников. Телеграмма кратко сообщала и о целях их миссии: поиск агентурной радиостанции. Подробности капитан Рахимов узнает позже.

В конце октября радиоконтрразведчики Камчатки запеленговали регулярный радиообмен между двумя передатчиками. Сеансы связи проходили утром, между 10 и 11 часами. Первая радиостанция работала из района двух Курильских островов – Кетой и Симушир, вторая находилась на острове Хоккайдо. На нём, в пригороде Саппоро, дислоцировался 37-й отдел американской военной разведки, при котором в условиях Корейской войны 1950–1953 годов и некоторое время после её окончания предельно активно работала шпионская школа.

Она каждые четыре месяца забрасывала до двух десятков подготовленных агентов по нескольким направлениям. Основными точками выступали Китай, а также КНДР, но и Советский Союз не оставался без внимания. При разведшколе действовал мощный радиоцентр, который поддерживал связь с заброшенной в три страны агентурой.

Добраться до большинства Курильских островов в те годы можно было только морем. Поэтому ПСКР «Дзержинский», готовившийся после напряженной летней кампании встать на ремонт, начали срочно готовить к новому походу…

На Кетой, представляющий собой поднимающиеся из океанской глубины вершины двух вулканов, оперативная группа высадилась без особых приключений. Агентурной радиостанции на нём не оказалось. «Дзержинский» взял курс на расположенный в 15 милях юго-западнее Симушир.

Океан уже изрядно волновался, но всё-таки позволил кораблю пройти вдоль восточного побережья острова. Пеленгатор показал, что агентурный передатчик работает на метеостанции «Косточко», расположенной на одноименном перешейке. На нём также располагалась рота радиотехнической службы ПВО, просуществовавшая до 1993 года.

Перешеек находился на участке второй заставы. Её начальник старший лейтенант Владимир Аргудаев сообщил, что у них погода хоть и свежая, но высадиться на берег позволяет. На траверз заставы «Дзержинский» встал 26 ноября. Шлюпку, на которой высаживалась на берег сводная оперативная группа, дважды накрывало волной, но никого не смыло. Гостей из Петропавловска обогрели и обсушили. Личному составу сообщили, что на остров прибыла инспекторская группа из Петропавловска для проверки комендатуры.

«Дзержинский», подняв вернувшуюся к нему шлюпку, которую едва не разбило о борт ПСКРа, взял курс на Камчатку. Командир не мог себе позволить долго оставаться в штормовом море на корабле, требующем ремонта.

Оперативная группа, к которой присоединился капитан Рахимов, к перешейку вышла утром следующего дня. Их сопровождали трое бойцов и собачья упряжка, перевозившая доставленное с Камчатки оборудование. Стоявшая с утра прекрасная погода позволяла надеяться, что к ночи группа сможет добраться до пункта назначения, но часам к 12 налетел буран.

«Стало темно как ночью. Идем след в след, наступаем на лыжи впереди идущего, а самого человека не видно… Ветер крутит, невозможно понять, откуда дует, крупные хлопья снега бьют по лицу так, что глаза невозможно открыть», – вспоминал Курмат Рахимов.

Каким-то чудом группе удалось разыскать пункт обогрева. Они специально создавались пограничниками для такой ситуации. В полуземлянках держали постоянно обновляемые запасы дров, воды и продуктов. В пункте обогрева заночевали. К утру погода улучшилась. Прибывшие с Камчатки офицеры развернули пеленгатор. Агентурная радиостанция их ожиданий не обманула. Вышла на связь, как всегда, между 10 и 11 часами утра.

Путь продолжили, но уже не поторопились. Решили заночевать в следующем пункте обогрева, в четырех километрах от метеостанции, чтобы утром застать радиста во время сеанса связи.

План оперативной группы удался. Радиста захватили во время сеанса связи. Ему пришлось сознаться в работе на американскую разведку.

Радистом оказался Артем Степанович Богодухов, родившийся в семье русского белоэмигранта в 1925 году в городе Сикука, ныне Поронайск, на Южном Сахалине, который по результатам Портсмутского мира 1905 года отошел к японцам. Отец будущего шпиона до революции имел приличный бизнес, связанный с заготовкой леса и его переработкой.

Когда в 1922 году стало ясно, что белому движению и иностранной интервенции в Приморье приходит конец, лесопромышленник с женой поспешил убраться на принадлежащую японцам часть Сахалина. В середине Второй мировой войны они скончались, оставив сыну небольшое наследство, которого хватило для оплаты учебы в токийском институте связи, который под названием университет электросвязи существует и поныне.

После окончания вуза Богодухов трудился на одном из предприятий компании «Митсубиси», где на него в 1949 году и вышли сотрудники военной разведки США. От предложения американских оккупационных властей потомок русских эмигрантов отказаться не мог.

После непродолжительной подготовки Богодухова забросили на Сахалин с рекомендацией устроиться на работу связистом. Эту часть задания РУМО шпиону удалось выполнить. Профессиональные навыки, полученные в институте, позволили Богодухову найти работу в метеослужбе, а затем перевестись начальником радиостанции на Симушир. Как установили прибывшие с Камчатки специалисты, шпион сумел серьезно усовершенствовать передатчик метеостанции.

Когда Богодухову на второй день после задержания предложили сотрудничать с советскими органами безопасности, он согласился не раздумывая. Для него составили текст радиограммы для передачи в Саппоро. Хозяева из 37-го центра РУМО агенту ответили.

На третьем или четвертом сеансе связи Богодухов по настоянию советской стороны сообщил на Хоккайдо о появившейся у него возможности перевестись в Петропавловск-Камчатский и просил разрешения на переезд. В РУМО некоторое время размышляли, потом согласие дали.

Сеансы радиосвязи продолжались еще несколько дней, затем Саппоро перестало отвечать на позывные Богодухова. Оперативная группа не исключала передачи их подопечным зашифрованного сигнала о провале.

Четверо прибывших с Камчатки офицеров вместе с задержанным шпионом оставались на острове до марта. Командиры кораблей не решались идти через зимний штормовой океан из Петропавловска к Симуширу. На заставе для шпиона-неудачника соорудили нечто вроде камеры, в которую его запирали только на ночь. Из-за отсутствия других радистов Богодухова даже время от времени отправляли на метеостанцию, откуда он под контролем чекистов передавал на Большую землю результаты наблюдений за погодой.

Курмат Рахимов считает провал шпиона неизбежным, даже если бы его радиообмены прошли мимо внимания Камчатки. На метеостанции обратили внимание на странности в работе радиста и готовились о них сообщить пограничникам.

Богодухов начал закрываться в одно и то же время в радиорубке, работал на прием и передачу, однако никаких входящих и исходящих документов в специальном журнале не регистрировал.

Во второй половине марта к острову подошел сторожевой корабль и забрал оперативную группу и задержанного ею шпиона. Вскоре Симушир покинул и капитан Рахимов. Крайне необычного продолжения истории, связанной с метеостанцией «Косточко», он уже не застал. На ней в марте 1955 года вновь задержали радиста, который инициативно установил связь с военной разведкой США.

Золото «Малайского тигра»

Трудно предположить причину, по которой американская военная разведка рискнула после провала обратить внимание на предложение о сотрудничестве, поступившее с метеостанции «Косточко». Но в нашей истории именно это и произошло.

Возможно риск, на который пошли американцы, объясняется подготовкой Соединенными Штатами атомной войны против Советского Союза. Основным средством доставки оружия массового поражения в этот период оставалась авиация. Для неё огромное значение имел погодный фактор. По этой причине актуальная информация с метеостанции, расположенной на вероятном маршруте полетов стратегических бомбардировщиков к берегам СССР, представляла для ВВС США несомненный интерес.

Можно предположить и авантюрный повод внимания американцев к Курильским островам. Янки несомненно знали об исчезнувших «сокровищах Ямаситы». Такое собирательное название в честь генерала Томоюки Ямасита по прозвищу «Малайский тигр» получили ценности, награбленные японцами в оккупированной части Юго-Восточной Азии в годы Второй мировой войны. Они исчезли и до сих пор не найдены. Согласно бытующей версии, японцы, предчувствуя поражение в войне, сокровища где-то спрятали. В числе мест, где могут находиться ценности, чаще всего называют Филиппины, но не исключаются и Курильские острова.

«Сокровища Ямаситы» до сего дня не дают покоя многим зарубежным да и российским кладоискателям. Не берусь судить, насколько легенда о сокровищах Ямаситы соответствует действительности, но автор этих строк знает не менее десятка задокументированных случаев появления в послевоенный период на Северных и Центральных Курилах странных людей азиатской внешности, стремившихся сохранить инкогнито. Отмечена даже посадка легкомоторного самолета 13 сентября 1975 года на южной оконечности Парамушира, в районе мыса Васильева. На борту самолета находились двое австралийцев. В их багаже нашли японскую карту острова периода Второй мировой войны.

На Симушире также фиксировались тайные посещения острова его бывшими хозяевами, но нет доказательств взаимосвязи их визитов с американской разведкой и спецслужбами Японии.

В тюрьму на льготных условиях…

Операция по задержанию второго агента РУМО, получившая кодовое название «Аванс», очень похожа на события ноября 1953 года. О ней в книге «Летопись славных дел чекистов Хабаровского края» рассказывает полковник в отставке И. Полковников. Вспоминает о задержании агента американской разведки Станислава Пономаренко, кстати, тоже уроженца Украины, в мемуарах и возглавлявший в этот период Управление КГБ при Совете Министров СССР по Камчатской области полковник Антон Лихачёв.

Оперативно-розыскную группу, которая 7 марта 1955 года из Хабаровска прилетела в Петропавловск, возглавлял подполковник Носенков. Неделей ранее служба радиоконтрразведки в Петропавловске-Камчатском зафиксировала выход в эфир неизвестного передатчика, который работал с позывными радиолюбителей американской армии. За короткий срок неизвестная станция передала открытым текстом на английском языке четыре сообщения. Проверка подтвердила секретный характер переданной информации.

В радиограмме, направленной 1 марта в адрес американской радиостанции «КА2КС», находящейся в Йокогаме, например, сообщалось, что на острове Тараку (ныне Полонского) действует разведцентр пограничников, который занимается агентурной работой.

Пеленгация позволила установить место, с которого работал неизвестный передатчик. Им оказался остров Симушир. Центральный аппарат Комитета государственной безопасности принял решение направить на Курилы совместную оперативно-розыскную группу, состоящую из сотрудников хабаровского и камчатского управлений КГБ.

В море они вышли в ночь на 7 марта. На Симушир их доставил морской тральщик, незадолго до этих событий переданный из состава Военно-морского флота пограничникам.

«Часть группы скрытно высадилась на остров и организовала контроль эфира, – пишет И. Полковников. – Очередная перехваченная телеграмма содержала данные о морском дивизионе пограничников на острове Шикотан. Эта информация позволила установить личность радиста».

Им оказался шпион-инициативник 24-летний Станислав Пономаренко. С 1952 по 1954 годы он работал на радиостанции гидрометеорологической службы Шикотана. Связист неоднократно просился перевести его на остров Зеленый, находившийся вблизи берегов Японии. Но вместо Зеленого Станислава Пономаренко направили на Симушир.

Шпиона задержали 13 марта во время очередного радиообмена с американской стороной.

По словам И. Полковникова, Станислав Пономаренко признался в связях с американской разведкой, получении от неё шифров и передаче собранной информации.

В книге «Летопись славных дел чекистов Хабаровского края» достаточно подробно описывается дальнейшая судьба задержанного:

«Пономаренко был готов искупить свою вину. Поэтому было решено использовать его в радиоигре с противником, и 14 марта задержанный вновь вышел на связь с разведцентром. Игра с американскими спецслужбами продолжалась под контролем УКГБ более четырех месяцев.

В августе 1955 года военный трибунал приговорил С. Пономаренко как изменника Родины к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. С санкции Генерального прокурора СССР осужденный содержался на льготных условиях в тюрьме Управления. Операция «Аванс» продолжалась с его помощью до мая 1959 года, когда в неё ввели «двойника» С. Пономаренко.

На роль «двойника» был подготовлен сотрудник Службы радиоконтрразведки, которого оформили радистом на гидрометеостанцию в селе Бичевая (Хабаровский край. – В. С.). Ему удалось установить связь со спецслужбой противника в Западной Германии. Выяснилось, что для связи со своей агентурой она использует средства тайнописи и канал внутрисоюзной переписки. Письма с инструкциями отправлялись из различных городов СССР через сотрудников посольства США в Москве. Тайнописный текст прописывался крупным шрифтом поверх текста открытых писем, имитировавших переписку двух закадычных друзей.

В ходе операции был выявлен подставной адрес американской разведки в Западной Германии, который был взят на контроль Центром.

Оперативную игру прекратили в марте 1960 года, когда все её возможности были исчерпаны».

Но подрывная деятельность западных спецслужб против нашей страны продолжалась, то чуть затихая, то набирая бешеные обороты ненависти, как в наши дни…

Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."