Однажды в море

Печать
PDF

21 Мая 2024

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

Я рос мечтательным мальчишкой. Когда слушал сказки на ночь, перед моими глазами возникали образы героев. После просмотров приключенческих фильмов всегда просил родителей подарить мне костюм главного персонажа. Так, к десяти годам в моей коллекции была ковбойская шляпа, выполненная из плотного фетра, несколько деревянных ножей и сабель, кольчуга и шлем из фольги, длинный ситцевый черный плащ. Главным реквизитором был мой отец, он умел абсолютно всё делать своими руками, даже навыки работы со швейной машинкой были ему по плечу. Иногда мне приходилось ждать несколько дней, чтобы облачиться в образ полюбившегося героя, но чаще папе хватало одной ночи для изготовления костюмированного чуда.

После просмотра легендарного советского фильма про Шерлока Холмса я захотел такой же плащ и кепку, как у талантливого сыщика, но его костюм мне не суждено было примерить… В канун моего двенадцатилетия папа погиб на стройке, где трудился прорабом. Эта внезапная трагедия стала страшным ударом для нашей семьи.

Мама много и часто плакала, бабушки и дедушки по обе стороны перестали улыбаться и словно резко постарели. После школы мне не хотелось возвращаться в дом, наполненный звенящей тишиной. По вечерам я закрывался у себя в комнате и упивался книгами. Они были разными, но все без исключения стали моим спасательным кругом во времена семейной скорби, печали и слез.

Через год, устав от пустоты, мама нашла в себе силы и решила вернуться к нормальной жизни. Она пошла на курсы начинающих художников, записалась на танцы, научилась снова улыбаться. По вечерам мы перестали прятаться по своим комнатам, снова ужинали вместе за одном столом, иногда ходили в кинотеатр. Все реже я видел в её глазах слезы и, наконец, заметил свет. Мы старались радоваться мелочам и делать друг другу сюрпризы. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, зная про мою любовь к чтению, мама подарила мне книгу Александра Грина «Бегущая по волнам». Я буквально «проглотил» её за одну ночь и «заболел» морем. Любовная линия романа меня совсем не впечатлила, чего нельзя было сказать об описаниях великой морской стихии. Утром я принял решение после окончания школы приобрести морскую профессию. В нашем портовом городе её можно было получить лишь в одном вузе, который готовил специалистов по техническим направлениям.

Мне пришлось налегать на физику и математику. Предметы давались мне с огромным трудом, поэтому в душе возникали сомнения в правильности выбора будущего вуза. Когда в нашем классе появилась очаровательная девушка Мария со звучной фамилией Шторм, мгновенно захватившая моё неопытное сердце, учеба вовсе потеряла всякий смысл…

Маша была дочерью офицера военно-морского флота. Её строгий отец был высоким, сильным, усатым волевым мужчиной. С самого рождения дочери он подготовил план ее жизни, в котором спутником Марии должен был стать бравый лейтенант военно-морского флота, с перспективой получения высоких званий и должностей. Гражданскому морячку в том плане будущей жизни офицерши не было места. Отцовские жаркие речи о военно-морской службе всегда сменялись презрительным монологом о других профессиях. Во мне он видел лишь долговязого одноклассника своей дочери, при встрече смотрел на меня так, словно видел перед собой насекомое. Но мы с Машей любили друг друга, стали близки и поклялись всю жизнь быть вместе.

После окончания школы мне удалось исполнить свою мечту и поступить в морской вуз. Марию родители отправили получать высшее образование в другой город. Расценив наше временное расставание как несущественное испытание, мы просто решили отложить нашу свадьбу на несколько лет.

В разлуке мы писали друг другу трогательные письма, говорили по телефону, с нетерпением ждали встречи. Но после первой сессии моя возлюбленная не приехала, не появилась она и через год. Я тяжело переживал наше расставание, перебирал в голове тексты своих писем и не мог понять, чем обидел свою единственную Машеньку. Перечитывал её письма в поисках намека на разрыв. Вскоре отношения наши сошли на нет, а переписка вовсе прекратилась.

Я решил выбросить из головы мысли о любви и сосредоточился на будущей профессии. После окончания третьего курса нашу группу курсантов ждала практика. Мы впервые собирались выйти в открытое море. Однако то, с чем пришлось столкнуться, привело меня в смятение. Прекрасные теоретические знания, полученные в результате трехлетней учебы, оказались почти бесполезными. Старое изношенное оборудование, стойкий запах солярки и нестираных носков, крошечные каюты были только началом испытаний. От качки меня всё время мутило и тошнило, я почти не ел. В редкие минуты «тихой» воды я пытался поспать и снова понимал, что укачивался. Три недели в бушующей стихии окончательно измотали меня, по возвращении домой я отправился в свой вуз и подал документы для перевода на другое, сухопутное направление…

Декан долго рассказывал, что с подобным испытанием сталкиваются все юные моряки. Он убеждал, что следующий рейс пройдет гораздо легче, а через год мой организм окончательно привыкнет к новым условиям. Я безмолвно слушал крупного громогласного педагога, но понимал, что с мечтой о бескрайнем море придется расстаться навсегда. Безусловно, морские закаты и рассветы, пенистые волны остались самыми прекрасными и яркими воспоминаниями в моей жизни. Штормовое море завораживало, но работать в этих условиях я оказался не готов. Разница между великолепным описанием морских приключений, изложенных в романе «Бегущая по волнам», и реальностью оказалась настолько огромной, что вместе с переводом на другую специальность я забросил эту книгу в дальний ящик, чтобы никогда не возвращаться к своим иллюзиям. Мне нужно было придумать иною мечту. Но в душе появилась пустота, будто я потерял что-то главное в жизни...

Всё изменилось, когда я узнал, что мама приняла предложение выйти замуж. Её избранником оказался немолодой некрасивый полноватый директор автобусного парка Валерий Иванович, обладающий шлейфом из бывших жен и взрослых детей. Я долго не мог понять, что может связывать красивую, еще молодую женщину с этим внешне совершенно неинтересным мужчиной. Но, познакомившись с ним поближе, понял, что имею дело с очень образованным, начитанным человеком, обладающим прекрасным чувством юмора, но самым главным его достоинством была беззаветная любовь к маме. Я наблюдал за ним и видел нежность, которую он испытывал к любимой женщине, его обращение с мамой больше походило на преклонение к божеству, чем на простое ухаживание. Мне никогда не приходило в голову препятствовать счастью самого родного мне человека, но теперь, глядя на её выбор, тревога за судьбу мамы ушла окончательно.

Через месяц после нашего знакомства «молодые» сыграли свадьбу. Праздник получился теплым и очень веселым, в окружении близких и родных людей. Даже родители моего отца от всей души радовались счастью бывшей невестки.

Мама переехала жить к супругу, наша квартира снова опустела. Моим спасением от одиночества снова стали книги. Перебирая шкафы, я вдруг наткнулся на заброшенный мною роман «Бегущая по волнам». Картинка на обложке книги обожгла сердце, мгновенно пробудив боль от потери мечты связать свою жизнь с морем и любимой Машей Шторм. Покрутив книгу в руках, я собрался выбросить этот источник пустых надежд на помойку, но, вспомнив автора подарка, решил открыть роман. На внутренней стороне обложки маминой рукой было написано: «Всё же, перед тем как путешествовать дальше, вам необходим некоторый уют – остановка внутри себя». Мечтай, сынок, дерзай, люби. Твоя МАМА». Я знал, что эта цитата была взята из самого романа, но даже не предполагал, какими важными и нужными станут для меня эти слова.

Я бросил уборку и решил вновь перечитать роман…

Имя «Бегущая по волнам» носила некая красивая женщина Фрези Грант, чья статуя украшала центральную площадь города. Точно так же назывался парусник, на котором странствовал главный герой романа – молодой мужчина по имени Гарвей. На протяжении всего повествования Фрези Грант незримо покровительствовала Гарвею. Словно ангел-хранитель, она указывала ему верный путь и не позволяла впадать в отчаяние, помогала сохранять его внутренний стержень. Главный герой томился от жизни без любви и мечтал встретить ту единственную, которая смогла быть стать «своей» навсегда. Когда он увидел очаровательную Биче Сениэль, понял, что обрел настоящее счастье. Однако после рассказа Гарвея своей возлюбленной о встрече с «Бегущей по волнам», Биче оттолкнула его, потому как она не верила в сверхъестественные силы. Слишком приземленная Биче не смогла полюбить человека, который общался с приведениями. Вся романтика и мечты Гарвея рассыпались, словно карточный домик. Он отпустил Биче и мечты о ней, вернулся в обычную жизнь и перестал верить в любовь.

Однако через несколько лет Гарвей случайно встретил на улице девушку Дэзи, ту самую влюбленную в него восторженную простушку, на которую главный герой раньше не обращал внимания. Дэзи никогда не видела Фрези Грант, но безоговорочно верила в её существование. Вскоре главный герой понял, что рядом с ним женщина, способная наполнить душу восторгом, а сердце – любовью. Среди загадочных и манящих иллюзий восторженному романтику хватило душевных сил распознать своё счастье, которое оказалось намного ближе, чем думал Гарвей.

Закрывая книгу, я был потрясен. В юности мне казалось, что Александр Грин писал о волнующем море, но теперь я отчетливо понимал, что сюжет был связан с поиском мечты и любви. Я осознал, что перестал мечтать и потерял веру в любовь, именно поэтому в моей душе поселилась пустота. Эти размышления прервал телефонный звонок. В трубке я услышал взволнованный голос мамы. Мне показалось, что с Валерием Ивановичем случилась беда. Сердце мое замерло от плохих предчувствий. Когда мама перестала плакать, сказала, что беременна. «Чего же ты плачешь?» – спросил я. «Страшно, сынок», – ответила мама. Ей казалось, что эта новость огорчит меня, ведь теперь мне придется делить маму с еще одним ребенком. В ответ я только посмеялся и сказал, что буду рад появлению на свет братика или сестрички.

Всю беременность мамы я был рядом с ней. Смешная и кругленькая, она всё время что-то кушала и казалась мне совсем беззащитной. Валерий Иванович окружил её вселенской заботой, не позволял заниматься домашними хлопотами, всё делал сам. В положенное время маму прооперировали и на свет появился маленький Сережа. Мы вместе с «молодым» папашей забрали маму из роддома. Хорошенький розовощекий мальчишка сразу занял особое место в моём сердце. Свежеиспеченные родители обнимались, плакали, целовались и бесконечно долго благодарили друг друга. Только когда Сережка закряхтел, мы сели в машину и отправились домой праздновать пополнение в семействе.

Учеба на новом факультете далась мне очень легко, специальность позволила устроиться работать на судоремонтный завод. Я снова был рядом с морем, но наслаждался его видами лишь с берега.

Мне больше не снилась моя Маша, я даже перестал думать о ней, но судьбе было угодно, чтобы мы встретились вновь. Я увидел её случайно в парке, где она прогуливалась в сопровождении мужчины, одетого в форму офицера военно-морского флота. «Папин план сработал», – подумал я. Подойти поближе, чтобы поздороваться, не решился, наблюдал за парой издалека. С возрастом Маша расцвела, она превратилась в красивую и ухоженную женщину. Молодые выглядели очень достойно, но оба почему-то молчали и смотрели по сторонам. Моё сердце защемило от тоски, в этот вечер я решил забыться в компании старых друзей.

На вечеринке лучший друг объявил о женитьбе на девушке своей мечты. Ею оказалась наша сверстница, которая была самой некрасивой девчонкой в параллельном классе. Приятели стали подшучивать над женихом, предлагали обратить внимание на более достойную кандидатуру, но «молодой» не реагировал на провокации и предложил мне стать свидетелем со своей стороны.

До назначенного торжества оставался целый месяц, но молодожены просили отнестись к моей почетной роли со всей серьезностью. Для организации праздника была приглашена профессиональная ведущая Анжелика, миниатюрная обладательница рыжих курчавых волос. Веселая приятная девчонка заразительно смеялась и была способна увлечь за собой кого угодно. Сразу после знакомства с ведущей я решил действовать и пригласил её на свидание. Анжела равнодушно посмотрела на меня и заявила, что не крутит романы на чужих свадьбах. Мне пришлось временно отступить, но отказаться от такой потрясающей девушки было не в моих силах.

Всё время до свадьбы мы с Анжелой почти не расставались. Я учил сценарий, покупал призы для конкурсов, искал оформителей зала для ресторана и понял, что окончательно теряю голову при виде этой прекрасной фурии с ямочками на щечках.

Свадьбу гуляли в самом большом и красивом ресторане нашего города. Приглашенных было около ста человек. Я вдруг остолбенел, когда среди гостей увидел Марию Шторм в компании мужа-офицера. На вопрос, почему друг не предупредил меня об этих гостях, жених махнул рукой и ответил, что это подружка невесты.

Я не хотел даже здороваться с Машей, но на свадьбе трудно держаться особняком, тем более когда ты такой же участник праздника, как и жених. Она познакомила меня со своим мужем, рассказала ему, что мы вместе учились в школе. Молодой офицер не проявил ко мне никакого интереса, и мы разошлись по своим столикам. Весь вечер я украдкой смотрел на эту пару. Они не целовались, почти не танцевали, практически не пили и раньше всех ушли домой. Зато молодые отрывались по полной программе. Ведущая была безупречна, и праздник прошел на высоком уровне. Перед окончанием программы я подошел к Анжеле, снова попросил дать мне шанс и пригласил её на свидание, на что в ответ опять получил сухой отказ. В тот вечер я не стал настаивать, решил через пару дней возобновить штурм этой крепости. Однако мои следующие попытки ожидал провал. Девушка вела себя как яростная тигрица, запретив ей даже звонить. Она сообщила о помолвке с диджеем, который отвечал за музыку на свадьбе моего друга.

Теперь я не собирался отступать от своей мечты. В агентстве, где работала Анжела, я узнал, что по будням она трудилась в цветочном магазине. По счастливой случайности он оказался рядом с домом, где жила моя мама со своей семьей. Я стал частым гостем этого цветочного рая, чем бесконечно радовал маму, получавшую от меня цветы каждую неделю.

Сначала Анжела держалась очень холодно, но через месяц лед стал таять. Разговоры о книгах, близких и родных нам людях сближали. Она жила вдвоем с мамой, которая после развода с отцом больше не смогла стать счастливой. Я познакомил её со своим младшим братом Сережей. Мы вместе иногда гуляли в парке. Свет её глаз наполнял мою душу счастьем, я с трепетом ждал наши встречи и мечтал прикоснуться к пухлым и чувственным губам. Однажды я не удержался и поцеловал Анжелу. Она попыталась высвободиться, но сопротивление её было недолгим. Эту ночь мы провели вместе…

Утром мне показалось, будто солнце светило ярче. Анжела вдруг вспомнила об утреннем заказе букета, который забыла сделать, поцеловала меня и убежала на работу. Еще несколько минут я обнимал подушку, на которой лежала моя желанная женщина, и наслаждался тонким ароматом её духов и тела.

Вечером, купив цветы у конкурентов Анжелы, я отправился встречать её с работы. Но возле своего подъезда встретил Машу. Печальная и заплаканная, она смотрела в мои глаза и сказала, что до сих пор любила только меня.

Я оторопел. За восемь лет разлуки она даже не соизволила объясниться со мной. Тайком вернулась жить в родной город в сопровождении супруга и теперь говорила про какие-то чувства. Она рассказала, как отец нашел ей выгодную партию, как она мучилась все эти годы без меня, просила простить, чтобы начать жизнь с самого начала.

Эти слова я мечтал услышать много лет назад, но теперь они были некстати. Она приблизилась ко мне и поцеловала. Холодные безжизненные губы меня совсем не взволновали. Я отстранился и сказал, что люблю другую женщину. Маша сказала, что подождет с ответом. Мне было жалко когда-то любимую девушку, но теперь потерять Анжелу, которую искал так долго, я не мог. Сухо простившись, я развернулся и ушел. Сильное душевное волнение не позволило мне переступить порог магазина моей возлюбленной. Я выбросил цветы, погулял в сквере и вернулся домой. Мне понадобилось много времени, чтобы прийти в себя от этих признаний.

Я позвонил маме, хотел просто узнать, как дела, но не смог скрыть своего волнения. Почувствовав неладное, уже через четверть часа она сидела напротив меня и «пытала» расспросами. Выслушав мою историю, мама спросила, кого я люблю на самом деле – мечту или женщину?

Моя Анжела давно стала моей мечтой и любимой женщиной, но я не знал, что делить с откровенным признанием Маши и её разбитым сердцем. Видя мои терзания, мама нежно поцеловала меня в макушку и сказала, что примет любое мое решение.

Конечно, работа отвлекла меня, но по вечерам я не мог найти себе место. После близости с Анжелой я ей даже не позвонил. Но мучить прекрасную девушку своими сомнениями было неправильно. Мне нужно было встретиться с Марией, чтобы всё обсудить. Но на встречу пришла её мама.

Женщина объяснила, что Маша стала подвержена резким перепадам настроения, её предложение встретиться со мной было необдуманным. Теперь она одумалась и поняла, что совершила ошибку и попросила маму уладить недоразумение. По словам матери, её единственная дочь была счастлива в браке, ждала ребенка и не нуждалась в дружбе со старыми приятелями. Потом выяснилось, что мужу Марии предложили повышение, и вскоре они должны были уехать жить в другой город. Я посмотрел на чопорную женщину, которой никогда не нравился, и понял, что снова был обманут. Маше опять не хватило духу защитить свою любовь, она даже не решилась сама проститься со мной и прислала маму.

Мне вдруг стало стыдно за свое малодушие, горько оттого, что оттолкнул свою настоящую любовь. Осознав это, я почти бегом отправился в цветочный магазин к своей избраннице, где мне сказали, что у Анжелы несколько дней назад умерла мама. Почти на коленях я выпросил адрес Анжелы и решил отправиться к ней домой…

Боль пронзила мое сердце: моя бедная девочка приняла такой удар совсем одна. Мне нужно было придумать, чем загладить свою вину и спасти нашу любовь. Делать предложение в такой момент было неправильно, я решил купить в подарок гранатовый браслет в честь рассказа Александра Куприна, творчество которого Анжела обожала.

Дверь открыла измученная заплаканная девчонка. Я схватил её в объятия, она расплакалась. Я гладил её волосы и крепко прижимал к себе. Когда Анжела немного успокоилась, я попросил прощения за свое молчание. Она сказала, что видела меня в компании другой девушки, которую встречала на свадьбе. По моим взглядам на празднике она поняла, что между нами были отношения, и потому не стала мешать моему выбору. Я целовал свое сокровище, благодарил за мудрость и подарил браслет. На несколько секунд в глазах моей Анжелы появился свет. Она поцеловала меня, потом снова заплакала, потому как о таком подарке всегда мечтала её мама.

С тех пор мы не расставались и ровно через год поженились. Моя Анжела подарила мне двоих сыновей, наполнила мой мир заботой и счастьем. Лишь однажды я видел слезы в её глазах, когда она случайно потеряла в автобусе тот самый гранатовый браслет. Увидев меня, она разрыдалась навзрыд. Я подумал, что случилась беда, но, когда узнал, что причина слез таилась в потере украшения, выдохнул.

Мне хотелось утешить её байками и легендами о вселенском равновесии и оплате счастья утраченными драгоценными камнями, но мои слова не успокоили любимую женщину. Она продолжала извиняться за потерю и твердить, что утратила оберег нашей семьи. Я поцеловал заплаканные нежные щечки моей жены и сказал, что хранителем нашего очага является только она, моя «Бегущая по волнам» с рыжей копной волос, ставшая воплощением мечты уже взрослого романтика.

В канун моего сорокалетия Мария Шторм нашла меня в социальных сетях. Она написала длинное сообщение о своей безрадостной жизни и несчастной судьбе, в которой не были любви и детей. Всё еще привлекательная женщина просила дать ей шанс, чтобы начать всё с начала. Она собиралась разводиться с мужем, чтобы объединить наши жизни навсегда. Предлагала купить яхту и отправиться в кругосветное путешествие, чтобы наяву увидеть всю красоту, описанную Александром Грином в романе, название которого она не вспомнила…

Эта пустая и холодная женщина давно не вызывала во мне никаких воспоминаний и чувств. Грубить в ответ мне не хотелось, но и делиться своим счастьем я не стал. Сообщил, что в открытом море укачивался и давно на берегу нашел свою Фрези Грант. Мария попыталась уточнить, в какой стране я нашел женщину с таким странным именем. Мне оставалось грустно улыбнуться и прекратить переписку навсегда.

Ариша ЗИМА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."