Однажды в море

21 Мая 2024



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

Я рос мечтательным мальчишкой. Когда слушал сказки на ночь, перед моими глазами возникали образы героев. После просмотров приключенческих фильмов всегда просил родителей подарить мне костюм главного персонажа. Так, к десяти годам в моей коллекции была ковбойская шляпа, выполненная из плотного фетра, несколько деревянных ножей и сабель, кольчуга и шлем из фольги, длинный ситцевый черный плащ. Главным реквизитором был мой отец, он умел абсолютно всё делать своими руками, даже навыки работы со швейной машинкой были ему по плечу. Иногда мне приходилось ждать несколько дней, чтобы облачиться в образ полюбившегося героя, но чаще папе хватало одной ночи для изготовления костюмированного чуда.

После просмотра легендарного советского фильма про Шерлока Холмса я захотел такой же плащ и кепку, как у талантливого сыщика, но его костюм мне не суждено было примерить… В канун моего двенадцатилетия папа погиб на стройке, где трудился прорабом. Эта внезапная трагедия стала страшным ударом для нашей семьи.

Мама много и часто плакала, бабушки и дедушки по обе стороны перестали улыбаться и словно резко постарели. После школы мне не хотелось возвращаться в дом, наполненный звенящей тишиной. По вечерам я закрывался у себя в комнате и упивался книгами. Они были разными, но все без исключения стали моим спасательным кругом во времена семейной скорби, печали и слез.

Через год, устав от пустоты, мама нашла в себе силы и решила вернуться к нормальной жизни. Она пошла на курсы начинающих художников, записалась на танцы, научилась снова улыбаться. По вечерам мы перестали прятаться по своим комнатам, снова ужинали вместе за одном столом, иногда ходили в кинотеатр. Все реже я видел в её глазах слезы и, наконец, заметил свет. Мы старались радоваться мелочам и делать друг другу сюрпризы. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, зная про мою любовь к чтению, мама подарила мне книгу Александра Грина «Бегущая по волнам». Я буквально «проглотил» её за одну ночь и «заболел» морем. Любовная линия романа меня совсем не впечатлила, чего нельзя было сказать об описаниях великой морской стихии. Утром я принял решение после окончания школы приобрести морскую профессию. В нашем портовом городе её можно было получить лишь в одном вузе, который готовил специалистов по техническим направлениям.

Мне пришлось налегать на физику и математику. Предметы давались мне с огромным трудом, поэтому в душе возникали сомнения в правильности выбора будущего вуза. Когда в нашем классе появилась очаровательная девушка Мария со звучной фамилией Шторм, мгновенно захватившая моё неопытное сердце, учеба вовсе потеряла всякий смысл…

Маша была дочерью офицера военно-морского флота. Её строгий отец был высоким, сильным, усатым волевым мужчиной. С самого рождения дочери он подготовил план ее жизни, в котором спутником Марии должен был стать бравый лейтенант военно-морского флота, с перспективой получения высоких званий и должностей. Гражданскому морячку в том плане будущей жизни офицерши не было места. Отцовские жаркие речи о военно-морской службе всегда сменялись презрительным монологом о других профессиях. Во мне он видел лишь долговязого одноклассника своей дочери, при встрече смотрел на меня так, словно видел перед собой насекомое. Но мы с Машей любили друг друга, стали близки и поклялись всю жизнь быть вместе.

После окончания школы мне удалось исполнить свою мечту и поступить в морской вуз. Марию родители отправили получать высшее образование в другой город. Расценив наше временное расставание как несущественное испытание, мы просто решили отложить нашу свадьбу на несколько лет.

В разлуке мы писали друг другу трогательные письма, говорили по телефону, с нетерпением ждали встречи. Но после первой сессии моя возлюбленная не приехала, не появилась она и через год. Я тяжело переживал наше расставание, перебирал в голове тексты своих писем и не мог понять, чем обидел свою единственную Машеньку. Перечитывал её письма в поисках намека на разрыв. Вскоре отношения наши сошли на нет, а переписка вовсе прекратилась.

Я решил выбросить из головы мысли о любви и сосредоточился на будущей профессии. После окончания третьего курса нашу группу курсантов ждала практика. Мы впервые собирались выйти в открытое море. Однако то, с чем пришлось столкнуться, привело меня в смятение. Прекрасные теоретические знания, полученные в результате трехлетней учебы, оказались почти бесполезными. Старое изношенное оборудование, стойкий запах солярки и нестираных носков, крошечные каюты были только началом испытаний. От качки меня всё время мутило и тошнило, я почти не ел. В редкие минуты «тихой» воды я пытался поспать и снова понимал, что укачивался. Три недели в бушующей стихии окончательно измотали меня, по возвращении домой я отправился в свой вуз и подал документы для перевода на другое, сухопутное направление…

Декан долго рассказывал, что с подобным испытанием сталкиваются все юные моряки. Он убеждал, что следующий рейс пройдет гораздо легче, а через год мой организм окончательно привыкнет к новым условиям. Я безмолвно слушал крупного громогласного педагога, но понимал, что с мечтой о бескрайнем море придется расстаться навсегда. Безусловно, морские закаты и рассветы, пенистые волны остались самыми прекрасными и яркими воспоминаниями в моей жизни. Штормовое море завораживало, но работать в этих условиях я оказался не готов. Разница между великолепным описанием морских приключений, изложенных в романе «Бегущая по волнам», и реальностью оказалась настолько огромной, что вместе с переводом на другую специальность я забросил эту книгу в дальний ящик, чтобы никогда не возвращаться к своим иллюзиям. Мне нужно было придумать иною мечту. Но в душе появилась пустота, будто я потерял что-то главное в жизни...

Всё изменилось, когда я узнал, что мама приняла предложение выйти замуж. Её избранником оказался немолодой некрасивый полноватый директор автобусного парка Валерий Иванович, обладающий шлейфом из бывших жен и взрослых детей. Я долго не мог понять, что может связывать красивую, еще молодую женщину с этим внешне совершенно неинтересным мужчиной. Но, познакомившись с ним поближе, понял, что имею дело с очень образованным, начитанным человеком, обладающим прекрасным чувством юмора, но самым главным его достоинством была беззаветная любовь к маме. Я наблюдал за ним и видел нежность, которую он испытывал к любимой женщине, его обращение с мамой больше походило на преклонение к божеству, чем на простое ухаживание. Мне никогда не приходило в голову препятствовать счастью самого родного мне человека, но теперь, глядя на её выбор, тревога за судьбу мамы ушла окончательно.

Через месяц после нашего знакомства «молодые» сыграли свадьбу. Праздник получился теплым и очень веселым, в окружении близких и родных людей. Даже родители моего отца от всей души радовались счастью бывшей невестки.

Мама переехала жить к супругу, наша квартира снова опустела. Моим спасением от одиночества снова стали книги. Перебирая шкафы, я вдруг наткнулся на заброшенный мною роман «Бегущая по волнам». Картинка на обложке книги обожгла сердце, мгновенно пробудив боль от потери мечты связать свою жизнь с морем и любимой Машей Шторм. Покрутив книгу в руках, я собрался выбросить этот источник пустых надежд на помойку, но, вспомнив автора подарка, решил открыть роман. На внутренней стороне обложки маминой рукой было написано: «Всё же, перед тем как путешествовать дальше, вам необходим некоторый уют – остановка внутри себя». Мечтай, сынок, дерзай, люби. Твоя МАМА». Я знал, что эта цитата была взята из самого романа, но даже не предполагал, какими важными и нужными станут для меня эти слова.

Я бросил уборку и решил вновь перечитать роман…

Имя «Бегущая по волнам» носила некая красивая женщина Фрези Грант, чья статуя украшала центральную площадь города. Точно так же назывался парусник, на котором странствовал главный герой романа – молодой мужчина по имени Гарвей. На протяжении всего повествования Фрези Грант незримо покровительствовала Гарвею. Словно ангел-хранитель, она указывала ему верный путь и не позволяла впадать в отчаяние, помогала сохранять его внутренний стержень. Главный герой томился от жизни без любви и мечтал встретить ту единственную, которая смогла быть стать «своей» навсегда. Когда он увидел очаровательную Биче Сениэль, понял, что обрел настоящее счастье. Однако после рассказа Гарвея своей возлюбленной о встрече с «Бегущей по волнам», Биче оттолкнула его, потому как она не верила в сверхъестественные силы. Слишком приземленная Биче не смогла полюбить человека, который общался с приведениями. Вся романтика и мечты Гарвея рассыпались, словно карточный домик. Он отпустил Биче и мечты о ней, вернулся в обычную жизнь и перестал верить в любовь.

Однако через несколько лет Гарвей случайно встретил на улице девушку Дэзи, ту самую влюбленную в него восторженную простушку, на которую главный герой раньше не обращал внимания. Дэзи никогда не видела Фрези Грант, но безоговорочно верила в её существование. Вскоре главный герой понял, что рядом с ним женщина, способная наполнить душу восторгом, а сердце – любовью. Среди загадочных и манящих иллюзий восторженному романтику хватило душевных сил распознать своё счастье, которое оказалось намного ближе, чем думал Гарвей.

Закрывая книгу, я был потрясен. В юности мне казалось, что Александр Грин писал о волнующем море, но теперь я отчетливо понимал, что сюжет был связан с поиском мечты и любви. Я осознал, что перестал мечтать и потерял веру в любовь, именно поэтому в моей душе поселилась пустота. Эти размышления прервал телефонный звонок. В трубке я услышал взволнованный голос мамы. Мне показалось, что с Валерием Ивановичем случилась беда. Сердце мое замерло от плохих предчувствий. Когда мама перестала плакать, сказала, что беременна. «Чего же ты плачешь?» – спросил я. «Страшно, сынок», – ответила мама. Ей казалось, что эта новость огорчит меня, ведь теперь мне придется делить маму с еще одним ребенком. В ответ я только посмеялся и сказал, что буду рад появлению на свет братика или сестрички.

Всю беременность мамы я был рядом с ней. Смешная и кругленькая, она всё время что-то кушала и казалась мне совсем беззащитной. Валерий Иванович окружил её вселенской заботой, не позволял заниматься домашними хлопотами, всё делал сам. В положенное время маму прооперировали и на свет появился маленький Сережа. Мы вместе с «молодым» папашей забрали маму из роддома. Хорошенький розовощекий мальчишка сразу занял особое место в моём сердце. Свежеиспеченные родители обнимались, плакали, целовались и бесконечно долго благодарили друг друга. Только когда Сережка закряхтел, мы сели в машину и отправились домой праздновать пополнение в семействе.

Учеба на новом факультете далась мне очень легко, специальность позволила устроиться работать на судоремонтный завод. Я снова был рядом с морем, но наслаждался его видами лишь с берега.

Мне больше не снилась моя Маша, я даже перестал думать о ней, но судьбе было угодно, чтобы мы встретились вновь. Я увидел её случайно в парке, где она прогуливалась в сопровождении мужчины, одетого в форму офицера военно-морского флота. «Папин план сработал», – подумал я. Подойти поближе, чтобы поздороваться, не решился, наблюдал за парой издалека. С возрастом Маша расцвела, она превратилась в красивую и ухоженную женщину. Молодые выглядели очень достойно, но оба почему-то молчали и смотрели по сторонам. Моё сердце защемило от тоски, в этот вечер я решил забыться в компании старых друзей.

На вечеринке лучший друг объявил о женитьбе на девушке своей мечты. Ею оказалась наша сверстница, которая была самой некрасивой девчонкой в параллельном классе. Приятели стали подшучивать над женихом, предлагали обратить внимание на более достойную кандидатуру, но «молодой» не реагировал на провокации и предложил мне стать свидетелем со своей стороны.

До назначенного торжества оставался целый месяц, но молодожены просили отнестись к моей почетной роли со всей серьезностью. Для организации праздника была приглашена профессиональная ведущая Анжелика, миниатюрная обладательница рыжих курчавых волос. Веселая приятная девчонка заразительно смеялась и была способна увлечь за собой кого угодно. Сразу после знакомства с ведущей я решил действовать и пригласил её на свидание. Анжела равнодушно посмотрела на меня и заявила, что не крутит романы на чужих свадьбах. Мне пришлось временно отступить, но отказаться от такой потрясающей девушки было не в моих силах.

Всё время до свадьбы мы с Анжелой почти не расставались. Я учил сценарий, покупал призы для конкурсов, искал оформителей зала для ресторана и понял, что окончательно теряю голову при виде этой прекрасной фурии с ямочками на щечках.

Свадьбу гуляли в самом большом и красивом ресторане нашего города. Приглашенных было около ста человек. Я вдруг остолбенел, когда среди гостей увидел Марию Шторм в компании мужа-офицера. На вопрос, почему друг не предупредил меня об этих гостях, жених махнул рукой и ответил, что это подружка невесты.

Я не хотел даже здороваться с Машей, но на свадьбе трудно держаться особняком, тем более когда ты такой же участник праздника, как и жених. Она познакомила меня со своим мужем, рассказала ему, что мы вместе учились в школе. Молодой офицер не проявил ко мне никакого интереса, и мы разошлись по своим столикам. Весь вечер я украдкой смотрел на эту пару. Они не целовались, почти не танцевали, практически не пили и раньше всех ушли домой. Зато молодые отрывались по полной программе. Ведущая была безупречна, и праздник прошел на высоком уровне. Перед окончанием программы я подошел к Анжеле, снова попросил дать мне шанс и пригласил её на свидание, на что в ответ опять получил сухой отказ. В тот вечер я не стал настаивать, решил через пару дней возобновить штурм этой крепости. Однако мои следующие попытки ожидал провал. Девушка вела себя как яростная тигрица, запретив ей даже звонить. Она сообщила о помолвке с диджеем, который отвечал за музыку на свадьбе моего друга.

Теперь я не собирался отступать от своей мечты. В агентстве, где работала Анжела, я узнал, что по будням она трудилась в цветочном магазине. По счастливой случайности он оказался рядом с домом, где жила моя мама со своей семьей. Я стал частым гостем этого цветочного рая, чем бесконечно радовал маму, получавшую от меня цветы каждую неделю.

Сначала Анжела держалась очень холодно, но через месяц лед стал таять. Разговоры о книгах, близких и родных нам людях сближали. Она жила вдвоем с мамой, которая после развода с отцом больше не смогла стать счастливой. Я познакомил её со своим младшим братом Сережей. Мы вместе иногда гуляли в парке. Свет её глаз наполнял мою душу счастьем, я с трепетом ждал наши встречи и мечтал прикоснуться к пухлым и чувственным губам. Однажды я не удержался и поцеловал Анжелу. Она попыталась высвободиться, но сопротивление её было недолгим. Эту ночь мы провели вместе…

Утром мне показалось, будто солнце светило ярче. Анжела вдруг вспомнила об утреннем заказе букета, который забыла сделать, поцеловала меня и убежала на работу. Еще несколько минут я обнимал подушку, на которой лежала моя желанная женщина, и наслаждался тонким ароматом её духов и тела.

Вечером, купив цветы у конкурентов Анжелы, я отправился встречать её с работы. Но возле своего подъезда встретил Машу. Печальная и заплаканная, она смотрела в мои глаза и сказала, что до сих пор любила только меня.

Я оторопел. За восемь лет разлуки она даже не соизволила объясниться со мной. Тайком вернулась жить в родной город в сопровождении супруга и теперь говорила про какие-то чувства. Она рассказала, как отец нашел ей выгодную партию, как она мучилась все эти годы без меня, просила простить, чтобы начать жизнь с самого начала.

Эти слова я мечтал услышать много лет назад, но теперь они были некстати. Она приблизилась ко мне и поцеловала. Холодные безжизненные губы меня совсем не взволновали. Я отстранился и сказал, что люблю другую женщину. Маша сказала, что подождет с ответом. Мне было жалко когда-то любимую девушку, но теперь потерять Анжелу, которую искал так долго, я не мог. Сухо простившись, я развернулся и ушел. Сильное душевное волнение не позволило мне переступить порог магазина моей возлюбленной. Я выбросил цветы, погулял в сквере и вернулся домой. Мне понадобилось много времени, чтобы прийти в себя от этих признаний.

Я позвонил маме, хотел просто узнать, как дела, но не смог скрыть своего волнения. Почувствовав неладное, уже через четверть часа она сидела напротив меня и «пытала» расспросами. Выслушав мою историю, мама спросила, кого я люблю на самом деле – мечту или женщину?

Моя Анжела давно стала моей мечтой и любимой женщиной, но я не знал, что делить с откровенным признанием Маши и её разбитым сердцем. Видя мои терзания, мама нежно поцеловала меня в макушку и сказала, что примет любое мое решение.

Конечно, работа отвлекла меня, но по вечерам я не мог найти себе место. После близости с Анжелой я ей даже не позвонил. Но мучить прекрасную девушку своими сомнениями было неправильно. Мне нужно было встретиться с Марией, чтобы всё обсудить. Но на встречу пришла её мама.

Женщина объяснила, что Маша стала подвержена резким перепадам настроения, её предложение встретиться со мной было необдуманным. Теперь она одумалась и поняла, что совершила ошибку и попросила маму уладить недоразумение. По словам матери, её единственная дочь была счастлива в браке, ждала ребенка и не нуждалась в дружбе со старыми приятелями. Потом выяснилось, что мужу Марии предложили повышение, и вскоре они должны были уехать жить в другой город. Я посмотрел на чопорную женщину, которой никогда не нравился, и понял, что снова был обманут. Маше опять не хватило духу защитить свою любовь, она даже не решилась сама проститься со мной и прислала маму.

Мне вдруг стало стыдно за свое малодушие, горько оттого, что оттолкнул свою настоящую любовь. Осознав это, я почти бегом отправился в цветочный магазин к своей избраннице, где мне сказали, что у Анжелы несколько дней назад умерла мама. Почти на коленях я выпросил адрес Анжелы и решил отправиться к ней домой…

Боль пронзила мое сердце: моя бедная девочка приняла такой удар совсем одна. Мне нужно было придумать, чем загладить свою вину и спасти нашу любовь. Делать предложение в такой момент было неправильно, я решил купить в подарок гранатовый браслет в честь рассказа Александра Куприна, творчество которого Анжела обожала.

Дверь открыла измученная заплаканная девчонка. Я схватил её в объятия, она расплакалась. Я гладил её волосы и крепко прижимал к себе. Когда Анжела немного успокоилась, я попросил прощения за свое молчание. Она сказала, что видела меня в компании другой девушки, которую встречала на свадьбе. По моим взглядам на празднике она поняла, что между нами были отношения, и потому не стала мешать моему выбору. Я целовал свое сокровище, благодарил за мудрость и подарил браслет. На несколько секунд в глазах моей Анжелы появился свет. Она поцеловала меня, потом снова заплакала, потому как о таком подарке всегда мечтала её мама.

С тех пор мы не расставались и ровно через год поженились. Моя Анжела подарила мне двоих сыновей, наполнила мой мир заботой и счастьем. Лишь однажды я видел слезы в её глазах, когда она случайно потеряла в автобусе тот самый гранатовый браслет. Увидев меня, она разрыдалась навзрыд. Я подумал, что случилась беда, но, когда узнал, что причина слез таилась в потере украшения, выдохнул.

Мне хотелось утешить её байками и легендами о вселенском равновесии и оплате счастья утраченными драгоценными камнями, но мои слова не успокоили любимую женщину. Она продолжала извиняться за потерю и твердить, что утратила оберег нашей семьи. Я поцеловал заплаканные нежные щечки моей жены и сказал, что хранителем нашего очага является только она, моя «Бегущая по волнам» с рыжей копной волос, ставшая воплощением мечты уже взрослого романтика.

В канун моего сорокалетия Мария Шторм нашла меня в социальных сетях. Она написала длинное сообщение о своей безрадостной жизни и несчастной судьбе, в которой не были любви и детей. Всё еще привлекательная женщина просила дать ей шанс, чтобы начать всё с начала. Она собиралась разводиться с мужем, чтобы объединить наши жизни навсегда. Предлагала купить яхту и отправиться в кругосветное путешествие, чтобы наяву увидеть всю красоту, описанную Александром Грином в романе, название которого она не вспомнила…

Эта пустая и холодная женщина давно не вызывала во мне никаких воспоминаний и чувств. Грубить в ответ мне не хотелось, но и делиться своим счастьем я не стал. Сообщил, что в открытом море укачивался и давно на берегу нашел свою Фрези Грант. Мария попыталась уточнить, в какой стране я нашел женщину с таким странным именем. Мне оставалось грустно улыбнуться и прекратить переписку навсегда.

Ариша ЗИМА