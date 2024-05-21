Андрей Белоусов: «Ошибаться можно…» Всем?

21 Мая 2024



Пожалуй, ни один документ, подписанный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным за последние восемь дней, не наделал столько медийного шума, как указ от 14.05.2024 № 383 о назначении Андрея Рэмовича Белоусова министром обороны Российской Федерации.

Андрей Белоусов заступил на пост министра обороны России с должности первого заместителя председателя Правительства РФ. Он родился в Москве 17 марта 1959 года в семье известного советского экономиста (высокопоставленного чиновника), окончил физико-математическую школу, затем в 1981 году – с отличием экономический факультет МГУ. Занимался научной деятельностью, в 2006 году защитил докторскую диссертацию. На государственную службу Андрей Белоусов пришел в 2006 году по пост заместителя главы Министерства экономического развития РФ. Через шесть лет возглавил вышеназванное министерство. С 2013 по 2020 год трудился помощником Президента России, затем первым зампредом правительства.

Начиная со дня образования СССР (1922 год) Андрей Белоусов стал двадцать шестым по счету министром обороны сначала советского, затем российского государства и двенадцатым гражданским лицом, возглавившим самое главное военное ведомство страны.

Пожалуй, наиболее знаменитыми министрами обороны можно назвать: Льва Давидовича Троцкого – профессионального революционера, создателя и первого руководителя Красной Армии; Иосифа Виссарионовича Сталина – профессионального революционера, руководителя советского государства; Николая Александровича Булганина – профессионального чекиста, который дважды становился министром обороны (в 1947 и 1953 годах); Жукова Георгия Константиновича – маршала рабоче-крестьянской Красной Армии; Бориса Николаевича Ельцина – первого Президента Российской Федерации, профессионального строителя; Игоря Николаевича Родионова, открыто заявившего в 1997 году, что «он министр обороны разваливающейся армии и загнивающего флота»; Игоря Дмитриевича Сергеева – маршала Российской Федерации, пояснившего: «Я министр обороны перестроечной армии», и последнего в истории РФ маршала Российской Федерации и профессионального военного; Анатолия Эдуардовича Сердюкова – бывшего директора мебельного магазина, позже руководителя налоговой службы России, дослужившегося в Вооруженных силах до звания полковника. При нём в Министерстве обороны Российской Федерации наших военнослужащих стали называть «зелеными человечками», а само министерство обороны наводнилось женщинами, ранее не имеющими отношения к военной службе; Сергея Кужугетовича Шойгу – профессионального гражданского строителя, первого руководителя МЧС России, получившего на военной службе звание генерала армии.

После своего назначения министром обороны, выступая перед сенаторами РФ, Андрей Белоусов озвучил свой железобетонный принцип руководства: «…ошибаться можно, врать нельзя». Безусловно, эта красивая, но спорная в первой части фраза. Как известно из народной мудрости: ошибка ошибке рознь. Начну с вопроса: к кому в первую очередь обращены эти слова? Неужели к командирам отделений и взводов на поле боя? Выстраиваемая система «сладкого» вранья и лизоблюдства в министерстве обороны служила в первую очередь сохранению должностей военачальников высокого ранга, во вторую – гарантированный карьерный рост. Правда о состоянии дел в Российской армии, когда-то публично сказанная министром обороны маршалом Советского Союза Игорем Родионовым, стоила ему должности. Ошибка Иосифа Сталина в оценке реальной военной угрозы Советскому Союзу со стороны фашистской Германии обернулась для нашей страны огромными территориальными и людскими потерями. Гитлеровцы дошли до границ Москвы, позже до Волги, а Ленинград попал в окружение. Красная Армия в первые полтора года войны потеряла около семи миллионов человек убитыми, пленными и ранеными, уступив врагу территории Украины, Белоруссии, Молдавии, прибалтийских республик, Карелии, часть европейской территории РСФСР. Ни одна другая страна, кроме нашей, не оправилась бы от такого урона. Ну ошибся Иосиф Виссарионович, кто без греха…

Не буду развивать тему ошибок нашего командования в Великой Отечественной войне, в конечном итоге они были учтены, и мы, пусть огромной ценой, но одержали победу.

Не ошибусь, если скажу, что основным в строительстве Вооруженных сил Российской Федерации с «новым обликом» можно считать период с 2007 по 2024 год включительно. В это время министерством обороны руководили Анатолий Сердюков и Сергей Шойгу.

Как сын потомственных военных, отдавший военной службе почти двадцать лет, выскажу свою точку зрения, т. е. версию, на деятельность вышеназванных министров, а также их ближайших коллег.

Итак, Анатолий Сердюков за пять лет в должности главного российского военачальника сумел настроить против себя значительную часть офицерского состава Вооруженных сил. Столь сильного неприятия со стороны подчиненных, пожалуй, не было ни у одного министра обороны как в советской, так и последующей российской истории. Его реформы привели к резкому снижению боеспособности армии и флота, ошеломляющему усилению коррупции и дальнейшему упадку отечественного военно-промышленного комплекса. В конце концов Анатолий Сердюков был отстранен от занимаемой должности в результате коррупционного скандала. В той уголовной круговерти ему удалось выйти сухим из воды, т. к. уголовное дело в отношении него, возбужденное по ч. 1 ст. 93 УК РФ (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба) было прекращено в связи с амнистией, объявленной к 20-летию Конституции Российской Федерации, которая распространялась на защитников Отечества. Будучи председателем Правительства Российской Федерации, Дмитрий Анатольевич Медведев назвал отставного главу военного ведомства Анатолия Сердюкова «эффективным министром обороны».

Зловещую роль в судьбе отставника, как водится в таких случаях, сыграла женщина – Евгения Васильева, на тот момент возглавляющая департамент имущественных отношений оборонного ведомства, входящая в совет директоров холдинга «Оборонсервис». Против неё было возбуждено уголовное дело. Она обвинялась в нанесении крупного ущерба министерству обороны (около трех миллиардов рублей). В октябре 2013 года госпоже Васильевой было предъявлено обвинение по двенадцати эпизодам преступной деятельности, среди которых числились: мошенничество, легализация преступных средств, превышение должностных полномочий и хищение в особо крупных размерах. После вынесения обвинения у интимной подруги Анатолия Сердюкова было арестовано имущество на сумму 450 миллионов рублей, включая восьмикомнатную квартиру в центре Москвы. При обыске были изъяты дорогие украшения и предметы роскоши на сумму 130 миллионов рублей. Суд над госпожой Васильевой длился около десяти месяцев. В начале мая 2015 года она была признана виновной и приговорена к пяти годам лишения свободы. В августе того же года районный суд Владимирской области «внезапно» вынес решение об условно-досрочном освобождении Евгении Васильевой. В счет срока были защитаны те годы, когда она находилась в своей квартире под домашним арестом. Всё арестованное имущество счастливая сиделица получила обратно. В настоящее время бывшая чиновница министерства обороны возглавляет фирму по производству ювелирных изделий. Являясь членом Российской академии художеств, пишет картины, выставляет их на обозрение и продает за большие деньги. Шесть лет назад она вышла замуж за Анатолия Сердюкова, который сейчас трудится индустриальным директором по авиационному кластеру госкорпорации «Ростех». Счастливой паре уголовное прошлое не мешает наслаждаться всеми прелестями гламурной жизни. Бывает же такое…

На смену министру обороны Анатолию Сердюкову пришел губернатор Московской области Сергей Шойгу. 6 ноября 2012 года он был назначен на эту должность Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Придя на новую должность, Сергей Шойгу начал заново «рисовать» облик Вооруженных сил, отменяя реформы своего предшественника. Из положительных изменений можно назвать возвращение в структуру армии дивизий, ранее переформатированных в бригады, хотя бригады были тоже оставлены. Были сформированы силы специальных операций и воздушно-космические силы. Для ремонта военной техники и обеспечения питанием в полевых условиях прекратили привлекать коммерческие компании, а сформировали структуры из действующих военных подразделений. Министерство обороны отказалось от покупки иностранной военной техники в пользу продукции российского ВПК, началось активное перевооружение всех видов родов войск. Были внесены изменения в военную форму, сделавшие её более удобной. Увеличилось количество военных учебных заведений, а также изменился их статус.

Вместе с позитивными изменениями появились, мягко говоря, спорные новшества. Было создано Главное военно-политическое управление ВС РФ. Вернули должности мичманов и прапорщиков, упраздненные Анатолием Сердюковым. Вопреки ожиданиям, международные армейские игры, придуманные и организованные ведомством Сергея Шойгу, не принесли повышения боевой готовности воинских контингентов ВС РФ и не увеличили приток контрактников на военную службу. Вообще Сергей Кужугетович уделял много внимания показушным мероприятиям в своём ведомстве. Однако это не сказалось на улучшении качества боевой подготовки в Вооруженных силах РФ.

Как показала специальная военная операция на Украине, именно упущения, в первую очередь в боевой подготовке подразделений, вопросах разведки, радиоэлектронного противодействия, технической готовности вооружений, оценке военного потенциала противника, военно-технического отставания в отдельных видах вооружения, материального обеспечения и связи пришлось преодолевать в ходе боевых действий. К счастью, нашим военным за короткое время в основном удалось преодолеть эти недостатки. Особенно мы преуспели в преодолении технологического и количественного отставания в отдельных видах вооружения (я говорю о дронах). Они стали одним из главных средств разведки, поражения боевой техники и живой силы противника на поле боя. Массовое производство дронов пришлось организовывать на ходу. В эффективном решении этой технической проблемы, как и многих других, пожалуй, огромная роль принадлежит Андрею Белоусову, который сыграл ключевую роль в налаживании разнопланового высокотехнологичного военного производства, позволяющего эффективно решать задачи по уничтожению противника на поле боя.

Возвращаясь к Сергею Шойгу, нужно помнить: после назначения его на должность министра обороны ему предстояло побороть коррупцию в верхних эшелонах военного ведомства. Эта так называемая борьба в конечном итоге обернулась звонкими коррупционными скандалами среди военной элиты министерства обороны.

Несмотря на рекордно длинную чиновничью жизнь в составе Правительства РФ (более 30 лет) Сергей Кужугетович проглядел коррупционеров в своём ближайшем окружении. К таковым относятся: ныне арестованный бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, бывший начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. Также был уволен еще один заместитель министра обороны из команды Сергея Шойгу, руководитель аппарата министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко. Написали рапорты об отставке заместители министра обороны: генерал-полковник Руслан Цаликов, генерал-полковник Алексей Криворучко, генерал-лейтенант Татьяна Шевцова, отвечавшая за финансовое обеспечение Вооруженных сил РФ. Об этом генерал-лейтенанте в юбке стоит сказать особо. Она является лауреатом государственной премии имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, заслуженным экономистом РФ и большой приятельницей замминистра Тимура Иванова, арестованного, по версии следствия, за получение взятки. Поспешное самоувольнение главной финансистки МО РФ, скорее всего, не убережет её от уголовного преследования.

После коррупционных скандалов в военном ведомстве бывшего министра обороны, Героя России, генерала армии Сергея Шойгу Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил секретарем Совета безопасности.

Похоже, в данном случае нынешний министр обороны Андрей Белоусов попал в точку: действительно, «ошибаться можно…». От себя добавлю: не всем…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ