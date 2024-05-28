ПРЯНИК ДЛЯ ВЫПУСКНИКА

28 Мая 2024



Вот и остался позади еще один учебный год. В Петропавловске-Камчатском 17 и 18 мая прошли праздники последнего звонка, памятные для каждого школьного выпуска. В этом году, по данным Управления образования администрации ПКГО, в школах краевой столицы 835 выпускников одиннадцатых классов. Всего же в Камчатском крае более полутора тысяч одиннадцатиклассников. 23 мая для них началась трудная пора экзаменов, или основной период сдачи ЕГЭ, которые продлятся по 5 июля, с учетом дней, запланированных для пересдачи. Тех, кто сдаст ЕГЭ с высоким результатом, ждет удивительное нововведение: впервые в истории края выпускникам, хорошо сдавшим экзамены, заплатят за это деньги из краевого бюджета.

Соответствующий документ подготовило Министерство образования Камчатского края. Это приказ от 26.04.2024 года № 16-Н «Об утверждении Положения о назначении и выплате единовременного вознаграждения выпускникам общеобразовательных организаций, набравшим высокие баллы по результатам единого государственного экзамена по стобалльной системе оценивания». Согласно приказу, те, кто наберет за ЕГЭ от 95 до 99 баллов по одному учебному предмету, получат 50 тысяч рублей. Выпускникам, набравшим от 95 до 99 баллов по двум и более предметам, выплатят 75 тысяч рублей. Выпускники-стобалльники получат единовременные выплаты по 100 тысяч рублей за каждый учебный предмет.

«Я уверена, что это вознаграждение ребята потратят на своё усмотрение, деньги смогут помочь им получить качественное образование и дополнительные возможности для развития», – сообщила заместитель председателя краевого правительства Александра Лебедева, курирующая вопросы образования.

Такая поистине креативная находка в виде выплат, видимо, и есть то чудо-средство, которое стимулирует камчатское образование и позволит ему подняться на недосягаемые высоты, к чему, если верить Лебедевой, она стремится всей душой. Примечательно, что возможность для выпускников «получить качественное образование» она связывает прежде всего с денежной поддержкой. И здесь наш куратор из Сколково попала в точку, что с ней случается не часто.

ЕГЭ, который в свое время внедрялся в систему образования как социальный лифт, призванный дать равную возможность при поступлении в институты всем выпускникам страны, в том числе из глубинки, так и не заработал.

Сегодня каждый родитель, в чьей семье есть выпускник, четко усвоил: чем престижнее институт, университет или академия, тем больше баллов потребуется для поступления. В лучших вузах конкурсы существуют не только среди тех, кто идет на бюджет, но и среди платников. И без репетиторов будущему абитуриенту не обойтись. Хочешь, чтобы ребенок поступил в престижный вуз, будь готов платить за знания.

Тем семьям, которые еще не пережили подобный период, трудно представить весь накал бушующих экзаменационных страстей. Как правило, выпускник, дождавшись оглашения результатов экзаменов на портале ЕГЭ или в Госуслугах (ждать приходится от семи до 14 дней, в зависимости от предмета), сверяется с требованиями вузов и направляет запрос туда, куда позволяют баллы. (Ну и толщина родительского кошелька.) Разрешается отправить запрос в пять вузов, выбрав в каждом из них до пяти направлений подготовки.

После того, как копии документов направлены, начинается период долгого и томительного ожидания ответа из того высшего учебного заведения, который устроят твои баллы. Бывает, что отвечают из нескольких вузов, причем в разное время. Так что, подав документы в один институт, ты через неделю можешь узнать, что тебя готовы зачислить в другой, так как там освободились места, занятые ранее другими абитуриентами. И если этот другой вуз устраивает тебя больше, чем первый, придется перекидывать бумаги туда. А так как при зачислении рассматривают только оригиналы документов абитуриента, причем до определенного срока, беготни хватает. Особенно захватывающим получается забег, когда институты находятся в разных концах страны.

Такая запутанная система поступления в высшие учебные заведения развилась у нас в стране после замены традиционных экзаменов на ЕГЭ, который стали внедрять в школы более двадцати лет назад, после выхода в свет 16 февраля 2001 года постановления Правительства РФ № 119 «Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена». Одним из главных авторов идеи, начавшим масштабное реформирование, был Владимир Филиппов, руководивший Министерством образования РФ в те годы.

Обязательным для всех ЕГЭ сделали с 2009 года. Тогда же сдача этого экзамена стала необходимым условием для поступления в вуз. Гражданам объяснили, что новая система оценки школьных знаний призвана уничтожить коррупцию при поступлении. Для этого разработали экзаменационные тесты, которые проверялись автоматизированно. По заверениям чиновников из Минобразования, новый экзамен должен был обеспечить равные условия для поступления всем выпускникам страны, в том числе из глубинки. В идеале реформаторам рисовалась радужная картинка, что ЕГЭ даст возможность нашим вузам влиться в Болонскую систему*, и абитуриенты из России смогут поступать, а студенты стажироваться в высших учебных заведениях Европы. Ради этой утопии принесли в жертву отлаженную систему советского образования, считавшегося одним из самых сильных в мире. Жертва оказалась напрасной. В 2022 году, с началом специальной военной операции на Украине, Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонской системы, фактически исключив образовательные организации нашей страны из общеевропейского образовательного процесса.

Но вернемся в 2009 год, когда ЕГЭ сделали обязательным. Как обычно, сладкие речи реформаторов на деле обернулись сущим кошмаром. Сначала механизм ЕГЭ пришлось долго отлаживать и переделывать под него содержание школьной программы. Потом педагогов, и без того загруженных работой, обучали процессу проведения нового экзамена, потому что без специальной подготовки в нём было не разобраться. Затем, на первых этапах эксперимента, учеников из разных поселков приходилось свозить на ЕГЭ в одну школу, обычно в районном центре, на общественном транспорте, поскольку у сельских школ своих автобусов не было (так произошло на моей памяти в Забайкалье). Потом усиливали контроль, чтобы кто-нибудь не списал или не подсказал ответы.

Эти титанические усилия пропали втуне, потому что в 2013 году случилась массовая утечка правильных ответов в интернет. Их «сливали» выпускники из тех регионов, где экзамен сдали раньше. После этого уволили прежнего главу Рособрнадзора, а его новый руководитель Сергей Кравцов (теперь он министр просвещения РФ) велел разработать свои варианты заданий для каждого часового пояса. И выпускники начали сдавать ЕГЭ под прицелом видеокамер. Еще через несколько лет всех, кто присутствовал на ЕГЭ, стали проверять на входе металлоискателем, чтобы не пронесли чего-нибудь недозволенного. Бланки заданий уже давно не привозят, как было раньше, а печатают прямо в аудиториях, чтобы не произошло утечки информации. Так что, если произошел технический сбой, всем приходится ждать, когда его устранят.

Все эти дорогостоящие меры не обеспечили того, ради чего навязывалась громоздкая система ЕГЭ. Равных условий и возможностей для выпускников всех школ при поступлении в вузы всё равно не возникло, да и не могло возникнуть. И прежде всего потому, что слишком уже не равны условия при обучении. Сравните хорошую столичную школу с её отлично оборудованными классами, современной компьютерной техникой, превосходным спортзалом и высококвалифицированными педагогами с маленькой школой на севере Камчатки. Например, расположенной в таком тесном здании, что дети вынуждены заниматься в коридоре из-за недостатка кабинетов, как это было в Таловской средней школе Пенжинского района. Или переходить посреди учебного года в неприспособленные для обучения помещения, так как в школьном здании покосилась потолочная балка, как случилось в селе Лесная Тигильского района в 2021 году. О дефиците высококвалифицированных учителей в таких сельских школах можно даже не упоминать. Они просто туда не поедут. И как ученик из Таловки или села Лесная может «на равных условиях» поступать в престижный московский вуз наряду с выпускниками столичных гимназий и лицеев?

Но самое главное противоречие ЕГЭ кроется в несоответствии школьной программы с требованиями экзамена. Выпускники должны выполнять задания, которых им не объясняли на уроках. Речь идет о сложном варианте «С», где за правильные ответы начисляют больше всего баллов. И здесь уже без репетиторов не обойтись. Каждая семья, где родители заинтересованы в поступлении своего ребенка, скажем, в московскую Бауманку или иной ведущий вуз, должна будет раскошелиться на дополнительные занятия. Так что от системы платных репетиторов ЕГЭ никого не избавил.

Но и это еще не всё. Ряд лучших вузов страны сохранил за собой право проводить дополнительные вступительные испытания по ряду специальностей. Согласно приказу Министерства науки и высшего образования № 1076 от 21 августа 2020 года «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования», количество и форма этих испытаний определяются каждым вузом самостоятельно. Так что проводятся они по-разному, но суть их одна: результаты школьного ЕГЭ, даже самые лучшие, не открывают тебе двери такого вуза, если ты не прошел вступительный отбор. Таким правом пользуются МГУ имени Ломоносова и СПбГУ (за этими двумя университетами закреплен особый статус), а также ряд других вузов, перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ. Среди них НИУ «Высшая школа экономики», МГИМО, РАНХиГС и ряд других престижных вузов. Кроме того, дополнительные испытания обязательны при приеме в творческие вузы и военные высшие учебные заведения. С 2023 года каждый университет или институт должен публиковать расписание дополнительных вступительных испытаний не позднее 1 июня. Разумеется, если вуз не популярен (как правило, это провинциальные университеты и институты, за исключением нескольких лучших), дополнительного отбора там нет.

Единый государственный экзамен не оправдал ни одно из возложенных на него ожиданий: не создал равных условий и возможностей при поступлении в вузы, не отменил, а, наоборот, развил систему репетиторства, не открыл для всех выпускников двери престижных вузов, поскольку там всё равно требуется пройти дополнительные испытания, пусть и в разной форме. Но его упорно продолжают перестраивать и вносить изменения, доказывая окружающим, что он непрерывно совершенствуется и вот-вот заработает в полную силу.

Видимо, чтобы подсластить горькую пилюлю, на Камчатке решили вознаграждать выпускников за хорошо сданный экзамен.

По другому пути пошли в Башкирии: там поощрят только тех стобалльников, кто поступит в один из местных вузов – за это выплатят по 150 тысяч рублей. В Татарстане за сто баллов по одному предмету заплатят 15 тысяч рублей, а вот если выпускник с таким результатом поступит в Казанский университет, ему полагается еще 100 тысяч. Также на поощрение могут рассчитывать лучшие выпускники из Омска, но только те, кто поступил в местные вузы. Причем максимальная выплата для них составит 120 тысяч рублей. Если бы на Камчатке поступили так же, чтобы привлечь выпускников с высокими баллами в местные вузы, например, в тот же университет имени Витуса Беринга или Камчатский государственный технический университет, это было бы понятно и полезно для края. А так бюджетные деньги попросту выбросили на ветер. Камчатские лучшие выпускники, получив вознаграждение, всё равно увезут свои знания на материк. И, скорее всего, назад не вернутся. Вот и весь креатив.

Наталья МАКСИМИШИНА

*Болонская система – общеевропейская образовательная система, основанная в соответствии с декларацией «Зона европейского высшего образования» от 1999 года. Декларацию подписали 29 стран, из которых 16 были участницами ЕС. В систему входят три образовательные ступени (бакалавр–магистр–доктор), а также действуют дипломы единого образца и общая система оценки уровня знаний.