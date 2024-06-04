КАМЧАТКА И ЕЁ «ГОРОД МАСТЕРОВ»

04 Июня 2024



Камчатка удивительна и неповторима! Уникальная природа, самобытная национальная культура малочисленных народов Севера и потрясающая история делают её такой. Камчатку нужно почувствовать, а для этого её нужно знать и понимать. Именно знания дали возможность многим камчатским мастерам раскрыться, в полной мере проявить свой талан, вдохновившись стойкостью северян и их способностью не только к выживанию, но и становлению богатейшей культуры на полуострове в течение многих тысячелетий.

Русские люди начали проникать на просторы Сибири еще на рубеже XI–ХII вв., однако этот процесс начал приобретать массовый характер лишь в конце XVI в., после похода знаменитого атамана Ермака. С того времени границы Российского царства стали неумолимо расширяться «встречь солнцу», хотя сам процесс присоединения к России огромного сибирского региона растянулся без малого на три столетия и был очень неоднозначным. Не только в общественном сознании, но и в научной литературе бытует мнение, что открытие новых земель на востоке автоматически означало их присоединение к России.

Еще в 15 веке в Московской Руси высказывали предположение о существовании Северного морского пути из Атлантики в Тихий океан и делали попытки найти этот путь. Однако освоение Камчатки людьми началось еще за тысячи лет до прихода славянских первопроходцев. В глубочайшей древности очертания Чукотки и Камчатки не были такими, как в наше время.

На месте Берингова пролива существовала суша, соединявшая северо-восток Азии с северо-западом Америки. Этим путем примерно 25–40 тысяч лет назад через северо-восток Азии в Западное полушарие проник человек. Люди, приходившие с территорий, расположенных южнее северо-восточной Азии, селились на побережье Охотского моря, на Чукотке, переходили на Аляску. Часть древних охотников и рыболовов оседала на Камчатке.

Наиболее древние следы пребывания человека эпохи верхнего палеолита на нашем полуострове обнаружены археологами в 18 километрах от поселка Козыревск на Ушковском озере. Пока это – одно из немногих на Дальнем Востоке становищ столь древнего возраста: оно существовало 13–14 тысяч лет назад, а возможно, и раньше. Ученые полагают, что эта древняя камчатская культура распространялась в сторону Америки, связывая древние культуры Старого и Нового Света.

10 тысяч лет назад после стаивания ледникового покрова Северный Ледовитый и Тихий океаны соединились, сухопутная связь Азии с Америкой прервалась, климат потеплел. С материком полуостров Камчатка соединялся теперь только узким перешейком.

Археологические находки. Во второй половине 1 тысячелетия до нашей эры у жителей Камчатки появились шлифованные топоры, тонко обработанные наконечники копий и стрел. К этому времени (эпоха неолита) относятся стоянки, обнаруженные в южной части полуострова: в Петропавловске, в Сероглазке, на юго-западном склоне Мишенной сопки, на берегах Авачинской губы, на левом берегу реки Авача напротив города Елизова. А в средней части Камчатки – возле поселка Ключи и на берегу того же Ушковского озера. Там было раскопано огромное жилище диаметром более 10 метров. На берегу бухты Тарья Авачинской губы и в других местах находили изготовленные из камня фигурки человека и животных. Для исследователей было настоящим сюрпризом, когда в ходе раскопок Ушковской стоянки они нашли... остатки трех огромных (каждое более чем в 100 кв. м) двухкамерных вигвамообразных жилищ с несколькими не огороженными камнями очагами, а между ними первое на северо-востоке Азии и вообще на Дальнем Востоке палеолитическое погребение: вероятно, своеобразный мавзолей вождя или родоначальника общины... А на дне могилы – огромное количество мелких плоских бусинок и различных подвесок, с поистине ювелирным мастерством сделанных из мягкого цветного камня – пирофилита – каменными резцевидными остриями. Эти орудия были найдены тут же. Таким типично индейским «вампумом» была украшена вся одежда погребенного.

Сходство с индейской культурой, конечно, не случайно. Перед исследователями предстали азиатские истоки исконно индейского обычая носить «вампум» – ожерелья, пояса и другие украшения из бус и бисера. Это был признак уже более широкого сходства с древнейшей американской культурой индейцев.

Древнейшее население Камчатки составляли ительмены, коряки, чукчи.

В конце 1 тысячелетия до нашей эры у этих народов происходило оформление различных типов хозяйства: в центральной Камчатке у предков ительменов преобладало рыболовство, в северной части Камчатки у предков кочевых коряков – охота на дикого оленя, а у предков оседлых коряков – морской зверобойный промысел и рыболовство. В начале нашей эры предки южных ительменов обитали по берегам рек и озер юга Камчатки. Предки северных ительменов селились по берегам реки Камчатки. Севернее жили предки коряков. На самом юге полуострова сохранились топонимы (географические названия) айнского происхождения.

Особенностям этого таинственного народа хотелось бы уделить больше внимания. Некоторые исследователи предполагают, что айны (народность, населявшая острова Хоккайдо (Япония), Курильские, Сахалин. Небольшая часть айнов и сейчас живет на Хоккайдо) с Северных Курил селились на «матёрой земле», то есть на Камчатке. Есть и другое мнение: «курильцы» (айны) как хорошие мореходы, несомненно появлялись на Камчатке, но на жизнь коренных её обитателей большого влияния оказать не могли, хотя взаимовлияние ительменов и айнов безусловно было. В «Описании Земли Камчатки» Степана Петровича Крашенинникова говорится о Курильской землице, населенной куру, курилами, курильцами или курильскими камчадалами – народом айну, который является древнейшим народом, проживающим на тихоокеанском побережье.

Крашенинников насчитывал семь курильских поселений на Камчатке и называл два на ближайших островах. (Как потом выяснилось, на южных Курильских островах проживали их соплеменники – мохнатые курильцы.)

В XVIII веке историк Г. Ф. Миллер писал о том, что жители южной Камчатки (курилы (курильцы) – потомки от смешанных браков айнов, жителей Курильских островов и ительменов), как и сами ительмены, называли островитян kuride.

На языке же курилов и айнов кур или куру означает «человек». Гиляки (теперь нивхи) называли айнов куги, а китайцам и маньчжурам, которые о сахалинских айнах знали со слов гиляков, они известны как куе.

Сами айны называли Курильские острова Курумиси, то есть «людская земля». Значит, название островов связано с айнскими понятиями «человек», «земля людей». Правда, айны и себя называли айну, что на их языке означало также «человек» (видимо, в значении – конкретно человек племени айнов, а не вообще человек).

На Камчатке айны оказали определенное влияние на ительменов. Так, например, духи гор и горячих ключей назывались гамупы/камулы. Это слово очень напоминает айнское слово камуй, и очень вероятно, что это ительменское слово происходит от айнского. Айну жили в рубленых избах и были превосходными воинами, они владели искусством боя двумя мечами, носили на бедре по два кинжала. Это у них японцы переняли кодекс чести самураев, путь котан и харакири.

Уже из этих фактов складывается представление о том, насколько богата и удивительна культура народов Севера, которая складывалась в течение многих тысячелетий на камчатской земле и до сих пор полна загадок и открытий.

Историческое наследие – великая сила. Любой местности присущи неповторимые черты, обычаи, бытовой уклад, памятные места. И нет уголка, откуда бы ни глядела на человека история. Надо только иметь желание её увидеть.

Вот и герой нашего повествования Владимир Константинович Сушко, в прошлом пилот вертолета, а ныне художник, кузнец, гравер и резчик по дереву и кости, да и вообще разносторонне талантливый увлекающийся человек, «заболел» этой землей на всю жизнь и вот уже много лет ведет огромную работу по сохранению исторической памяти, привлекая к ней мастеров-единомышленников, краеведов, исследователей и любителей камчатской истории.

А началась его «камчатская любовь» в далеком уже 1972 году, когда, будучи пилотом вертолета Ми-4, облетал Владимир Константинович почти все уголки земли Камчатской. Общался со многими коренными жителями Севера. Поэтому знает не понаслышке, каково им жилось и живется, и как, несмотря на бытовые трудности, они умеют видеть вокруг себя красоту и, чувствуя природу сердцем, делать вещи, которые на полном основании можно назвать уникальными художественными произведениями. Эти предметы вбирают в себя многовековой опыт и традиции небольших по численности народов, всю свою историю живущих в полной гармонии с природой.

Любое творческое начало имеет продолжение и развитие. Владимир Константинович Сушко, узнав в свое время о пареньских ножах и о кузнечном мастерстве их создателей-коряков в конце XVIII – начале XIX века, решает, что это искусство не должно быть утрачено. К восстановлению технологии изготовления знаменитого ножа, описанного в материалах многих исследователей Камчатки как уникальнейшего предмета, созданного северянами, мастер приступает с большой ответственностью: изучает исторические архивные материалы, встречается с потомками старых мастеров, постигает кузнечное ремесло. Для более глубокого изучения создает творческую мастерскую, приглашает на Камчатку большого специалиста в кузнечном деле Анатолия Блинова для обучения технологии производства дамасской стали камчатских мастеров. Благодаря усилиям Владимира Сушко и его коллеги Виктора Шаповалова с 1997 года изготовление пареньского ножа методом кузнечной сварки возобновляется в г. Петропавловске-Камчатском, и традиционное искусство северян получает второе дыхание и новый виток в своём развитии. Большое значение мастера придают его оформлению, воплощая в этом свои художественные замыслы: рукоять из резной кости, украшенная гравировкой и чеканкой.

С 1998 года «пареньский нож» получает при сертификации статус изделия, не относящегося к холодному оружию, что дает возможность камчатским мастерам участвовать во многих российских и международных выставках, делиться своими знаниями и получать новые благодаря знакомству и сотрудничеству с известнейшими российскими мастерами: Игорем Пампухой, Сергеем Бутовым, Константином Прокопенко, Алексеем Матвеевым. Произведения камчатских кузнецов занимают достойное место среди изделий Гильдии российских оружейников, а сведения об искусстве ковки северян расходятся по всему миру.

Конечно, не одним пареньским ножом занимались в творческой мастерской В. Сушко. Его талант народного умельца быстро стал притягивать к себе последователей, соратников, учеников, которые, как и он, страстно увлечены национальным камчатским искусством. Вместе они изготавливают и другие уникальные вещи: миниатюры из кости и дерева, обереги и брелоки, аутентичные национальные предметы, изделия из кожи и меха и многое другое.

Активная деятельность Владимира Константиновича и работы его творческой мастерской многократно отмечены грамотами, дипломами и медалями специализированных выставок. На них есть устойчивый спрос среди коллекционеров, ценителей клинковых изделий и национальных традиционных аутентичных вещей, туристов и предпринимателей.

Спустя десятилетие после создания мастерской Владимир Сушко пришел к идее создания большого этнического центра Камчатки, так как пространства и возможностей мастерской уже просто не хватало. Он решил создать «Православный Город мастеров», который призван сохранить имеющееся культурное наследие народов Камчатки.

Это было в начале 2000-х годов. Первым, кто поддержал и помог в продвижении проекта, стал Фонд Николая Чудотворца в лице Андрея Юрьевича Быкова и Михаила Ивановича Чепеля. Уже к 2006 году был разработан проект «Города», заложена и освящена часовня – одно из первых строений будущего культурного комплекса. Теперь главное было – убедить, зажечь идеей и найти соратников, приложить труд и силу воли, а уж её у Владимира Константиновича достаточно. Возводятся в соответствии с проектом Дом для встреч и приемов, одно строение для мастерской, частокол в стиле древних поселений. Однако ждут своей очереди мастерские различных направлений: кузнечного промысла, резьбы по кости и дереву, инкрустации по коже, а также дома, где будут проводиться концерты и встречи художников и бардов, и, конечно, школа для начинающих мастеров. Хорошей вестью, подающей надежду на ускорение процесса реализации проекта, стало принятие в ноябре 2013 г. постановления Правительства Камчатского края «О Государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014–2018 годы», где в приложении существует Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае». Одной из целей этой программы является: «... создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов».

В 2023 году «Православный Город Мастеров» продолжает расширять свою деятельность. Многолетняя творческая деятельность Владимира Сушко дала возможность создать на базе «Города» музейные экспозиции, максимально приближающие как к культурно-бытовому наследию Камчатки, так и к историческому прошлому всего нашего государства, развить экскурсионную и просветительскую деятельность, направленную на воспитание чувства патриотизма у детей и юношества, которая осуществляется и при взаимодействии с такой крупной всероссийской общественной организацией, как Русское географическое общество. Территория «Города Мастеров» стала местом приобщения к русской истории, доказательством чему служит проведение здесь трёх городских фестивалей «От Руси до России», организация реконструкций военных событий на Камчатке времен Крымской и Русско-японской войн, выставок ретротехники времен Великой Отечественной войны и многих других. Многогранная деятельность и желание её расширения привела Владимира Константиновича и его соратников к созданию Камчатской региональной общественной организации «Камчатские военно-исторические реконструкции», которая дает возможность камчатцам избавиться от глубокой неукорененности личности, так присущей Камчатке, приобщиться к своим корням молодому поколению жителей полуострова, только начинающих свой жизненный путь и становление как гражданина.

Продолжается работа и на строительстве, и в мастерской. Тем более что Владимира Константиновича там всегда ждут его ученики, соратники и родные: Вячеслав Миронов – кузнец, Виталий Лотарев – резчик по дереву, Лера Желдакова, Ильина Айгуль... Там с ним работал тульский кузнец Анатолий Блинов, у которого Виктор Шаповалов вместе с Владимиром Сушко перенимали мастерство изготовления дамасской стали. Его дочь Анастасия, с детства проявив неоспоримые творческие способности и закончив сначала художественную школу в родном Петропавловске, а затем художественно-графический факультет Хабаровского университета, тоже ждет его, чтобы обсудить новый эскиз, показать новую работу, задумать новый пареньский нож.

Ведь не всегда речь идет о воссоздании аутентичного пареньского ножа в его первозданном виде. Как сказал Владимир Константинович: «Пареньский нож был, есть и будет! Я в этом искренне убежден!» И знаете, с этим трудно не согласиться. Времена меняются, а Парень-река как несла свои воды все 310 км из Пареньской низменности к Пенжинской губе залива Шелехова, так и несет по сей день. И есть на её берегах селение Парень. Делают ли там сейчас знаменитые ножи, нам неизвестно, но мы точно знаем, что в творческой мастерской Владимира Константиновича Сушко, в городе Петропавловск-Камчатский – столице Камчатского края, идет кропотливая повседневная работа по возрождению этого почти утерянного традиционного ножа корякского народа.

И не стоит забывать, что у каждого времени свои герои. Наверное, и пареньский нож должен как-то меняться, приспосабливаясь к окружающей действительности, вбирая в себя новые технологии и возможности металлообработки. Главное, не терять своего исторического «эго» – корякского национального ножа. И не столь важно, будет он красивым сувениром или хорошим рабочим ножом.

Пареньский нож должен «помнить свои корни», и будет замечательно, если в новых пареньских ножах сохранятся дух и былая слава их предков – жителей большой территории под названием Камчатка.

Ирина КИСЛИЧЕНКО,

действительный член Русского географического общества,

соучредитель КРОО «Камчатские военно-исторические реконструкции»