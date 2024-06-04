К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ БУДЬ ГОТОВ!

04 Июня 2024



Минувшая весна на Камчатке ознаменовалась всплеском интереса местных властей к военно-патриотическому воспитанию школьников. 16 апреля в Елизовской школе № 3 торжественно открыли региональное отделение центра «Воин», пятое на Дальнем Востоке. В ДФО они есть еще в Хабаровском крае, Бурятии, Якутии и на Сахалине. Это филиалы Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи», головной офис которой находится в Москве. На сайте центра указано: «Одной из приоритетных задач организации является подготовка молодежи к военной службе».

В Правительстве Камчатского края пояснили, что «на протяжении трех месяцев молодые люди под руководством профессиональных инструкторов будут осваивать военно-прикладные навыки в рамках дополнительных общеразвивающих программ центра «Воин»: управление беспилотными летательными аппаратами, организацию связи, навыки оказания первой помощи, азы огневой, тактической и инженерной подготовки, основы национальной безопасности России». Там также поделились планами «открыть второе отделение в Петропавловске-Камчатском на базе школы № 45». Назначенный руководителем филиала Александр Бурхавецкий, экс-командир ОМОН «Гейзер» управления Росгвардии по Камчатскому краю, уточнил, что на базах школ планируется обучить «около трехсот человек, то есть 1 200 ребят в год». За время летних смен в детских оздоровительных лагерях хотят обучить «почти шестьсот детей по всем направлениям». По его же словам в день открытия филиала, «на сегодня у нас есть двенадцать обученных инструкторов-методистов. Планируем их увеличение до 21 инструктора, чтобы полностью покрыть все потребности образовательных программ». Другими словами, школьников начали обучать при остром дефиците наставников.

Это уже четвертая организация, которая занимается военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. До открытия центра «Воин» школьников обучали азам военной науки в кадетских и казачьих классах, а также в отрядах российского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» (с 2016 года). В 2022 году создали новую организацию – «Движение первых», объединившую все молодежные организации страны. Влилась в него и «Юнармия». Кроме того, отдельные элементы начальной военной подготовки (НВП) вошли в курс предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» из обязательной школьной программы. Предполагается, что ученики получают на уроках навыки оказания первой помощи и узнают о правах и обязанностях призывников и военнослужащих. Не секрет, что во многих школах, особенно в небольших городах и сельской местности, ОБЖ преподают переобученные на курсах учительницы, не имеющие никакого представления о военной службе. Все их познания черпаются из учебной литературы. Нетрудно представить себе уровень изучения «элементов НВП» при таком подходе.

Теперь в центре «Воин» начальную военную подготовку подростков возрождают силами инструкторов, переобученных на базе организации в Тюмени, где готовят новые кадры с марта прошлого года. После трех месяцев обучения слушателям вручают дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Инструктор-методист по техническим и военно-прикладным видам спорта. Педагог дополнительного образования». Очередная группа инструкторов завершила свое обучение в середине мая. «Обучение включает не только военно-прикладные дисциплины, но и педагогическую подготовку. Программа реализовывается на базе педагогического института и института физической культуры Тюменского государственного университета, Спортивного стрелкового комплекса «Стальной Азарт» и Детского оздоровительно-образовательного центра «Алые паруса» (цитата с сайта центра https://crvsp.ru/).

В центре «Воин» разработаны специальные образовательные программы с учебными планами, календарным графиком занятий и ожидаемыми результатами обучения. В других организациях программы деятельности свои. Конечно, поставленные в них цели и задачи перекликаются, но единого для всех стандарта нет. В результате начальной военной подготовкой молодежи каждый занимается в меру своего понимания этого предмета. Порой из-под пера общественных деятелей появляются такие документы, что диву даешься. Непонятно, для кого они разработаны и давно ли общались их авторы с детьми и подростками.

Такое впечатление возникает, к примеру, после ознакомления с программой военно-патриотической игры «Зарница 2.0», представленной «Движением первых». Это новая версия массовой советской «Зарницы», не пережившей перестройки. Многие представители старшего поколения участвовали в соревнованиях, включавших захват флага и штаба условного противника, преодоление полосы препятствий, ориентирование по карте и компасу, стрельбу и оказание первой помощи «пострадавшим». Там, где была возможность, игру дополняли преодолением водной преграды и соревнованиями по плаванию. После 1990 года резко поменялись приоритеты в программе школьного образования. Россия стала больше ориентироваться на стандарты навязанного нам западного просвещения. Слово «патриотизм» стало едва ли не ругательным. Поэтому про «Зарницу» новые российские руководители забыли на долгие годы. И только в 2005 году о ней вспомнили. Оказалось, что без патриотизма нет чувства национального самосознания. Чтобы не признавать допущенной ошибки, военно-патриотическую игру для школьников назвали «Полный вперед». В прошлом году вернулись к прежнему названию, добавив цифру два.

В распоряжении нашей редакции имеется копия программы регионального этапа состязаний «Зарницы 2.0» для средней и старшей возрастных категорий (11–13 лет и 14–17 лет). Документ насчитывает 169 страниц убористого печатного текста. Знакомство с ним повергает в изумление уже с раздела «Оглавление». Судите сами. Школьников, к примеру, ожидает испытание «Инженерно-саперное дело». В программе перечислено девять (!) источников, рекомендованных для подготовки к его прохождению. Для примера приведем только два из них: «Наставление по военно-инженерному делу для ВС РФ, г. Москва, 2016 г.» и «Действие средств поражения и боеприпасов: Учебник». Новосибирск: НГТУ, 2004 г., 408 с.».

Еще одно испытание (раньше это называлось заданием) звучно именуется «Кибербезопасность, фактчекинг и противодействие фейковой информации». Оказание первой медицинской помощи с легкой руки разработчиков превратилось в испытание «Военно-полевая (тактическая) медицина». На этом фоне уже не вызывает удивления тема «Штурм и тактика боя в ограниченном пространстве» и её практическое воплощение. Неужели такие знания должны давать школьникам учителя предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»? Интересно, откуда им об этом знать?

А как отнестись к такому крайне необходимому для «Зарницы» пункту, как «Основы военной журналистики», который тоже есть в программе? Чем отличается военная журналистика от обыкновенной? Скорее всего, составители этого задания и сами не назовут эти отличия, если задать им такой вопрос. Журналист, который занимается освещением вопросов военной службы, может и не называться военным журналистом. В противном случае его коллегу, который рассказывает читателям о мире криминала, придется назвать журналистом-криминалистом, а сферу его работы – криминальной журналистикой. Согласитесь, это смешно. Но вернемся к программе состязаний.

Отрядное соревнование «Знание Отечественной истории» тоже не отстает. Школьникам, к примеру, предлагается рассказать, по какой причине был организован Любечский съезд русских князей в 1097 году, а также поведать, кем приходился Патриарх Филарет первому царю из династии Романовых (сразу подскажем юным состязателям – отцом).

Не будем утомлять читателей подробным описанием этой программы, пестрящей ссылками на специальную учебную литературу. Заметим только, что последние семнадцать страниц в ней занимает перечень условных обозначений, применяемых в боевых документах. Да, не знали советские пионеры, какие испытания предстоят их потомкам!

Единую, выстроенную на государственном уровне структуру начальной военной подготовки школьников мы утратили тридцать лет назад, когда из школьной программы исчез предмет НВП, памятный многим поколениям советских граждан. Его преподавали военруки, имеющие специальную военную подготовку (их сократили). Кабинеты НВП переоборудовали, а наглядные пособия списали за ненадобностью. История предмета, объявленного в свое время ненужным, заслуживает того, чтобы вспомнить её хотя бы вкратце.

В школах СССР начальную и допризывную военную подготовку ввели в 1939 году согласно закону «О всеобщей воинской обязанности», принятому Верховным Советом СССР 1 сентября. Начальная военная подготовка велась во всех средних школах с пятого по седьмой класс. Для учеников старших классов проводили допризывную подготовку. Получило массовый характер движение «Ворошиловский стрелок». Кроме того, юноши и девушки повально увлекались прыжками с парашютом. Парашютные вышки стояли в каждом крупном городе.

После Великой Отечественной войны, когда происходило постепенное сокращение Вооруженных сил СССР, допризывную военную подготовку в школах отменили. Военно-патриотическое воспитание школьников Постановлением Совета Министров СССР от 25 января 1962 года перевели в систему внеклассной работы. Однако уже через пять лет, в 1967 году, Верховный Совет СССР принял новую редакцию союзного закона о всеобщей воинской обязанности. Документ сокращал срок действительной военной службы на год (до двух лет в сухопутных войсках) и возвращал предмет НВП в школы.

С этого времени начальная военная подготовка проводилась с юношами допризывного и призывного возрастов повсеместно, без отрыва от производства и учебы. Она велась в общеобразовательных школах, начиная с 9 класса (учились тогда 10 лет), в профтехучилищах, а также на учебных пунктах, которые создавались на предприятиях, учреждениях, совхозах и колхозах и в ДОСААФ.

Всего на НВП в учебной программе отводилось 140 часов. Обычно проводили два сдвоенных урока один раз в неделю. Они шли в специально оборудованном кабинете с наглядными пособиями. На время занятий выдавали учебные автоматы Калашникова, которые собирали и разбирали на время. В некоторых школах открыли тиры, где ученики учились стрелять из малокалиберной винтовки. Девушки, кроме того, изучали основы оказания первой медицинской помощи, учились делать перевязки. Военруки, которые вели уроки НВП в военной форме, рассказывали о составе Вооруженных сил, их структуре и разделению на рода войск, объясняли систему воинских званий и знаки различия.

В целом за два года в рамках предмета изучали строевую, огневую, тактическую, медицинскую, топографическую, инженерную подготовку, защиту от оружия массового поражения и в целом гражданскую оборону, общевоинские уставы Вооруженных сил СССР.

Кроме того, с 1967 года ежегодно проводилась Всесоюзная пионерская военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся с 4-го по 7-й классы, о которой упоминалось выше. Подсчитано, что только за первые пять лет в ней поучаствовали 20 миллионов школьников всего Советского Союза. Позднее появилась похожая игра «Орленок» для старшеклассников.

В 1987 года была введена новая программа НВП для средних учебных заведений тех районов и городов, где действовали оборонно-спортивные оздоровительные лагеря: к 140 учебным часам добавлялись 70 часов для юношей на двухнедельные учебно-полевые сборы во время летних каникул.

Отлаженная и общая для всех система исправно работала и давала результат до 1990 года. Потом её сломали. Предмет НВП стал называться допризывной подготовкой. В том же году приказом по Министерству образования РСФСР от 17 октября такие уроки в средних школах были отменены. В документе указывалось, что впредь допризывная подготовка должна осуществляться на учебно-полевых сборах.

Ломать, как всегда, оказалось гораздо легче и быстрее, чем строить. Пренебрежение к начальной военной подготовке школьников больно отозвалось тридцать лет спустя. Все попытки вернуть утраченное пока к желаемому результату не привели. Общественные движения военную начальную подготовку просто «не потянули». Иначе зачем бы пришлось тогда создавать центр «Воин»? Сама же новая организация, на которую сегодня возлагаются большие надежды, только делает первые шаги. Её филиалы пока открыты в 22 регионах страны (первые из них заработали с мая 2023 года), в остальных это дело будущего.

Создание центра «Воин», при всех его положительных моментах, всё-таки не решает проблему в целом. Предмет НВП необходимо вернуть в школы в качестве обязательного для изучения. И хорошо, если преподавать его будут участники СВО, прошедшие переобучение на педагогов. Причем образовательные программы должны быть разработаны как на четыре года обучения (для тех, кто будет заканчивать 11 классов), так и на два (для тех, кто покинет школу после девятого класса). Вопрос подготовки мобилизационного резерва для нашей страны есть вопрос выживания. И чем лучше будут подготовлены к воинской службе выпускники школ, тем боеспособнее будут наши армия и флот.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ,

Наталья МАКСИМИШИНА

Справка «Вестей»:

Первые филиалы центра «Воин» начали работу в 12 регионах РФ в мае 2023 года. В апреле 2024 года открылись еще десять, включая камчатский. Инициаторами проекта Центра «Воин» выступили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. В сентябре 2022 года идею поддержал глава государства Владимир Путин. Среди инструкторов центра «Воин» значительная часть – участники СВО.