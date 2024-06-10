Бизнес без религии

10 Июня 2024



В начале июня этого года Русская православная церковь совместно с Роспатентом подготовила законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой. По словам руководителя правового управления Московской патриархии игуменьи Ксении (Чернега), указанные поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации установят запрет на предоставление исключительного (монопольного) права физическому или юридическому лицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имен святых.

Комментируя новость(https://www.kommersant.ru/doc/6744266), игуменья Ксения заявила: «Использование обозначений с религиозной символикой (семантикой) в качестве товарных знаков может привести к оскорблению чувств верующих. В любом случае регистрация соответствующего товарного знака будет противоречить принципам морали. Выпускаются вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», продаются сигареты «Saint George» (Святой Георгий. – Прим. ред.), для реализации средств гигиены зарегистрирован товарный знак «Кроткая монашка», а для алкогольной продукции – «Церковные обряды». За частной организацией зарегистрирован товарный знак «Батюшка онлайн».

Инициативу православных поддержали представители других конфессий. «Любая община нуждается в финансовой помощи, но, когда она начинает заниматься бизнесом, это неправильно, – убежден главный раввин России Берл Лазар. «Святое называется святым, потому что оно отделено от мирского: конкуренции, интриг. У нас государство отделено от религии, а значит, религия отделена и от бизнеса». Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов подтвердил, что «религиозная символика начинает эксплуатироваться недобросовестными людьми, особенно это касается халяльного питания»: «На свиных сосисках и на алкогольных напитках используется эмблема «халяль», и люди, которые доверяют, употребляют это в пищу».

Какими увидят свет поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) после прохождения правовой независимой антикоррупционной экспертиз и нескольких чтений, еще неясно, но уже сейчас возникают вопросы к инициаторам законопроекта.

Во-первых, действующие правовые нормы в области формирования общественных отношений по вопросам товарного знака не имеют пробелов, которые необходимо заполнить поправками.

Так, в части 2 статьи 1483 ГК РФ указано, в каких случаях не допускается государственная регистрация товарных знаков. Часть 1 статьи 1231.1 содержит сведения о символах, неподлежащих правовой охране, на которых не может быть зарегистрирован товарный знак. К ним относятся:

1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное);

2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

В промышленные образцы или средства индивидуализации официальные символы могут быть включены, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации (часть 2 статьи 1231.1 ГК РФ).

Кроме того, государственная регистрация не допускается в случаях, если товарный знак является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства, а также противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали (часть 3 статьи 1483 ГК РФ).

Во-вторых, официального понятия религиозного знака в Российской Федерации не существует. Такие изображения предназначены для представления определенной религии или определенной концепции в рамках конфессии. Так, для христианства традиционно используется крест, для мусульманства – звезда и полумесяц, буддизма – колесо Драхмы, индуизма – ОМ, иудаизма – звезда Давида. Таким образом, прежде чем вносить изменения в закон, запрещающий их использование, необходимо определиться, что нельзя применять в идентификации своего товара или компании.

В противном случае поправки будут нарушать основной принцип нормотворчества страны, состоящий из правовой определенности и системности. Так, согласно статье 7 Федерального закона от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», содержание обязательных требований должно отвечать принципу правовой определенности, то есть быть ясным, логичным, понятным как правоприменителю, так и иным лицам, не должно приводить к противоречиям при их применении, а также должно быть согласованным с целями и принципами законодательного регулирования той или иной сферы и правовой системы в целом.

В-третьих, по общему правилу применения норм права во времени, действие нового запрета не будет распространяться на товарные знаки, зарегистрированные до вступления в силу поправок в ГК РФ. Тогда каким образом можно защитить оскорбленные чувства верующих, если на полках магазинах всё равно будут «красоваться» «Монастырская изба», «Душа монаха» и прочие товары с именами святых или религиозными символами? (Если, конечно, эта продукция действительно оскорбляет истинно верующих людей).

Кроме того, в настоящее время поставщиками экологически чистой продукции становятся монастырские хозяйства. Этот вид производства включает в себя рыбное хозяйство, пекарни, выращивание овощей открытого и закрытого грунта, молочное производство, пасеки. Для привлечения покупателей к своей продукции такие производители могут зарегистрировать соответствующий товарный знак, используя узнаваемую символику или имена святых. Однако при запрете на их использование данные хозяйства лишаться возможности по-особому идентифицировать свой товар, что может негативно отразиться на производстве в целом.

В мировой истории религиозной символикой часто называли продукты питания для обозначения какого-либо аспекта веры или в память о празднике или герое этой религиозной группы. Так, в Англии в честь святой Екатерины Александрийской пекут и продают маленькие индивидуальные пирожные с тмином под названием пирог «Кэтерн». В Греции рождественские символы и крест традиционно добавляют в буханку с помощью форм из теста. В Сицилии грудки Святой Агаты (ароматные булочки) до их пор подаются в день почитания великомученицы (5 февраля), принявшей жуткую смерть. (Ей отрезали грудь за отказ отдать свое целомудрие и девственность язычникам.) Этот десерт делается из бисквитного теста, сверху пирожное обязательно покрывается белой глазурью, а её вершина украшается одной красной вишенкой, что визуально очень напоминает женскую грудь.

В начале девяностых годов прошлого столетия, когда в России религия перестала быть опиумом для народа, в стране начался разгул сект. Тогда Русская православная церковь буквально боролась за каждого прихожанина. Крестили всех желающих. От крестных родителей не требовали прохождения недельного подготовительного курса, венчали без предъявления документов о вступлении в законный брак супругов, отпевали в мирских траурных залах ритуальных агентств, девочкам, не достигшим полового созревания, позволяли находиться в храмах без покрывания головы. С тех пор многое изменилось. Теперь, видимо, пришло время лишить бизнес религиозных символов.

Безусловно, атрибуты духовной культуры всего общества или конфессии не могут принадлежать одному предприимчивому лицу на праве исключительного использования. Но как сохранить баланс между глупостью и необходимостью? Ответ таится в поправках в Гражданский кодекс Российской Федерации, которые планируют внести в Государственную думу до конца весенней сессии. Согласно плану работы депутатов нижней палаты парламента, она продлится до 4 августа 2024 года. Ждать осталось недолго.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ