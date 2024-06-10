Вопрос ответ

10 Июня 2024



Наступившее лето с его долгожданным теплом несет не только отпускное настроение, но и добавляет проблем родителям школьников, ушедших на каникулы, заставляет задуматься о благоустройстве городских улиц, раздражает видом автомобилей, припаркованных на зеленых газонах. Сегодня наша традиционная рубрика, составленная по вопросам читателей, посвящена отдыху школьников в оздоровительных лагерях, организации трудовых отрядов для подростков, а также рассказывает о расселении аварийного жилья, сносе самовольных построек и рейдах по выявлению нарушителей правил парковки.

– Сколько оздоровительных лагерей работают при школах Петропавловска этим летом и сколько смен в них запланировано? Людмила Ерошенко, г. Петропавловcк-Камчатский

– Как сообщили в Управлении образования ПКГО, этим летом оздоровительная кампания проходит на базе 25-ти школ города. Всего за два месяца в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей отдохнут более 3 200 ребят.

Первая смена в детских пришкольных лагерях Петропавловска-Камчатского открыта с 28 мая. Она продлится 18 рабочих дней. Вторая смена будет организована на базе четырех школ. Она начнется 25 июня и закончится 18 июля.

Исключения составили семь городских школ. В них график работы смен отличается от остальных. Так, в школе № 1 первая смена длится с 28 мая по 25 июня, в школе № 3 имени А. С. Пушкина первая смена начала работу 29 мая, а завершится 27 июня, в школе № 8 – с 28 мая по 27 июня, в школе № 11 имени Бубенина – с 29 мая по 28 июня. В школе № 42 первая смена открылась 29 мая, а закроется 24 июня, в школе № 43 дети отдыхают с 29 мая по 1 июля.

Раньше всех первая смена стартовала в школе № 26 – 24 мая. Она завершится 25 июня, а во вторую смену школа будет принимать детей с 28 июня по 23 июля.

В течение дня для воспитанников предусмотрено трехразовое сбалансированное питание, включающее мясные и рыбные блюда, кисломолочные продукты, морепродукты, богатый ассортимент свежих фруктов, овощей и зелени, соки, кондитерские изделия.

Во время пребывания детей в пришкольных лагерях будут проводиться физкультурно-оздоровительные и воспитательные мероприятия с учетом возраста и потребностей ребят. Будут организованы выезды на экскурсии, на морское побережье, в автогородок. Дети будут гулять в лесу, купаться в бассейнах Паратунки.

– Есть ли в нашем городе возможность для подростков трудоустроиться на июнь? Если есть, то какую работу они выполняют? Оксана Переломова, г. Петропавловск-Камчатский

– Программа летнего трудоустройства несовершеннолетних граждан в трудовые отряды «Молодой Петропавловск» действует в городе несколько лет, – сообщили в городской мэрии. 4 июня в МАУ «Молодежный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» (расположен на бульваре Рыбацкой Славы, д. 3) состоялось открытие первой смены.

«В первой смене трудоустроены 439 несовершеннолетних юношей и девушек, которые будут трудиться во всех микрорайонах города, чтобы сделать его чище после весенне-зимнего периода», – рассказали в центре. Там уточнили, что ребят проинформировали об основных правилах техники безопасности.

В городской мэрии напомнили, что подростки трудоустроены не только уборщиками территорий (это самые многочисленные трудовые отряды), но трудятся также помощниками архивариусов и библиотекарей, хранителей фондов, культурологов-аниматоров.

– Как городская власть борется с многочисленными нарушителями правил парковки и сколько владельцев авто наказали? Антон Ведерников, г. Петропавловск-Камчатский

– От жителей Петропавловска-Камчатского продолжает поступать много обращений по поводу парковки транспортных средств на газонах и в непосредственной близости от стен многоквартирных домов. На основании этого Контрольным управлением и правоохранительными органами проводятся рейды по районам города, – сообщили в Контрольном управлении администрации города.

По информации мэрии, очередной рейд по выявлению нарушителей правил парковки автомобилей прошел в Петропавловске-Камчатском на Орбитальном проезде в конце мая. Его итогом стали четыре составленных протокола и 18 материалов в производстве.

Рейд проводили представители Контрольного управления администрации города и УМВД РФ по Камчатскому краю.

Были выявлены машины, которые припаркованы на территориях с зелеными насаждениями, а также ближе трех метров от жилых домов, что является нарушением.

Специалисты отметили, что по результатам рейда дела будут рассмотрены соответствующей комиссией при администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, нарушителей привлекут к ответственности. Подобные рейды будут проводиться на постоянной основе в разных районах города.

В мэрии напомнили, что в случаях нарушений правил парковки можно обращаться в Контрольное управление по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Также можно обратиться в дежурную часть УМВД РФ по Камчатскому краю по телефону 42-44-01.

– В последнее время много говорят о развитии Петропавловска и его благоустройстве. Но город заполнен брошенными самостроями и расселенными аварийными домами. Без их сноса не обойтись. Как городская власть решает эти вопросы, сколько построек уже снесено и какие снесут в ближайшее время? Андрей Слепнев, г. Петропавловск-Камчатский

– В начале июня состоялось выездное совещание по объектам незавершенного строительства. Глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин дал поручения ответственным руководителями ускорить судебные процедуры по работе с недобросовестными предпринимателями. Об этом сообщили в администрации ПКГО.

По словам главы города, «все возможные действия администрацией в отношении предпринимателей проведены, необходимо более активно подключать соответствующие надзорные и судебные ведомства».

К таким объектам незавершенного строительства относится, в частности, брошенный самострой в виде бывшей шашлычной вблизи благоустроенной смотровой площадки на ул. Высотная.

«Это самовольная постройка, которая по решению суда должна быть снесена собственником. Однако предприниматель, в отношении которого есть обязательство по решению суда, никаких действий не осуществляет. Будем дальше работать со службой судебных приставов, с правоохранительными органами для того, чтобы решение суда было выполнено, и территория обрела завершенный благоустроенный вид», – сказал мэр.

В ходе совещания говорили также о трехэтажном железном каркасе на пр. Карла Маркса, котловане с элементами бетонного основания на ул. Тушканова, 11, самострое на спуске в Сероглазку (ул. Омская) и других.

«У каждого объекта своя история. Чаще всего это предприниматель, получивший в свое время землю для строительства и не справившийся с задачей по тем или иным причинам. Вместе с тем существует объективное и разумное понимание сроков строительства. Мы сегодня были на объекте, который порядка двадцати лет стоит как остов (каркас на пр. Карла Маркса. – Прим. ред.), является потенциально опасным, поскольку предприниматели не законсервировали строительство в соответствии с установленными нормами… Владельцам такого имущества необходимо либо довести строительство до логического завершения и продолжить работу, либо расстаться со своими планами», – сказал мэр.

Глава города также указал на необходимость ускорить работу по сносу расселенных домов. Во многих случаях этому препятствуют собственники нежилых помещений, которые по закону не могут рассчитывать на переселение, а получают компенсационную выплату. Несогласные с размером выплаты владельцы идут в суд, отодвигая сроки сноса объекта. В мэрии в качестве примера привели историю дома на ул. Владивостокская, 41/1, снос которого затянулся по указанной выше причине.

«Сейчас решениями судов все споры закрыты, и мною дано поручение дом снести. Таким образом, здесь появится полноценная перспективная площадка под строительство жилых домов с сохранением всех комфортных видовых характеристик и для тех, кто здесь живет, и для тех, кто будет жить в будущем. Сейчас приступаем к проектированию, подготавливаем градостроительную и землеустроительную документацию. Как только дом будет снесен, эта площадка будет рассматриваться как перспективная для строительства жилья», – отметил глава города.

В мэрии уточнили, что в этом году снесено два пустующих дома на ул. Океанская, 88 и Петропавловское шоссе, 31. Следующие на очереди Арсеньева, 6, Дзержинского, 4, Лермонтова, 12а и 14а. Всего с 2020 по 2023 год снесено 40 расселенных домов. Освободившиеся места стали площадками, где возведено жилье.

Ответы подготовила Наталья МАКСИМИШИНА

(По материалам,

предоставленным

администрацией Петропавловск-

Камчатского городского округа)