Владимир Сальков: о гармонии, воспитании и служении Отечеству

10 Июня 2024



Если изначальная красота природы Камчатки стала понятием бесспорным, то человеку невольно приходится, если не вступать с ней в соперничество, то хотя бы пытаться достичь её уровня, создавая рукотворные образы, становящиеся неотъемлемой частью привлекательного облика полуострова. И один из таких – «Берингия».

Оформлять её всегда радостно, потому что это самый значимый праздник Камчатки, аутентичная гордость нашего края. И уровень этого фестиваля настолько высок, что всегда хочется привнести в него что-то по-настоящему особенное, неповторимое, яркое и замечательное. Именно то, что задаст приподнятое душевное настроение и участников, и зрителей – как простых наших сограждан, так и гостей полуострова, поднимет выше градус эмоционального накала события такого масштаба. Именно так считает Владимир Сальков, с истоков возглавляющий фирму «Студия Щорс!», неизменно входящую в организационный состав легендарных состязаний. Предоставим ему слово:

«Может быть, тот сценический образ гонки, который мы создаем своим участием, своей работой на площадке старта – и на сцене, и вокруг неё, – и не бросается сразу в глаза присутствующим, но, безусловно, даже подсознательно влияет на восприятие этого праздника людьми. Ведь удовольствие от конфеты у нас начинается с созерцания обертки, согласитесь? И потому яркий фантик – немаловажная деталь общего замысла. На крупных кондитерских предприятиях над его дизайном работают целые художественные отделы, и одна из креативных лабораторий по созданию «конфеты» «Берингия» – наш «Щорс!». Эта сладость настолько изящно обернута в сценические декорации, концертные костюмы и прочие аксессуары праздничного оформления, что без всего этого гонку невозможно представить даже на секунду. Но в тот момент, когда всё это предстает перед глазами присутствующих, панорама события воспринимается ими как целостный образ, абсолютно органичный и обязательный. И выводящий аудиторию на нужный эмоциональный уровень. Безусловно, в эпицентре внимания – каюры и собачки, но всё же приятно осознавать, что твоя работа придает окончательный вид происходящему, обрамляя красочную и динамичную картину. А наша дружная команда счастлива и довольна творением своих рук…»

В этом деловом году самым важным с точки зрения высокой ответственности и необходимого профессионализма для «Щорса!» стало выступление губернатора края Владимира Солодова в ФОКе «Водник» перед жителями Камчатки и представителями депутатского корпуса. Компания оформляла площадку этого события, и со стороны организаторов от исполнителей требовался просто высший пилотаж. Несмотря на ограниченность бюджета и сроков, всё должно было выглядеть достойно, красиво, солидно – то есть соответствовать высокому уровню мероприятия, и ни в коем случае визуально не уступать подобным событиям, проходившим в других регионах, по умолчанию имеющих гораздо больший бюджет на проведение такого рода встреч. И в итоге цель была достигнута.

«Для нас очень важны и доверие организаторов, и их расчет на наше участие, – говорит Владимир. – В прошлом году мы уже были главными закройщиками сценических одежд, и теперь успех удалось повторить на уровне даже не региональных, а уже федеральных стандартов. Особенно на фоне более богатых субъектов страны, где на оформление площадок для выступления первых лиц государственной и региональной значимости тратятся суммы масштаба, несоизмеримого с камчатским. Но на нашей стороне, как всегда, выступают огромный опыт, профессионализм, ответственность и глубинное понимание важности события. В итоге созданный антураж настраивает на деловой государственный лад не только участников на сцене и зрителей на площадке, но и удаленную аудиторию с гаджетами в руках или у компьютерных и телевизионных экранов.

Для «Щорса!» подобная работа всегда чрезвычайно интересна – и задачами, и масштабом. Например, как минимум один из задников (красочное сооружение, на фоне которого происходят события на сценической площадке. – Прим. ред.) был десять метров в высоту и шесть в ширину. И мы без усилий собрали такую огромную вертикальную кулису, натянули на основу ткань и безопасно её установили. И это лишь одна из многих конструкций, создающих целостную органичную картину мероприятия. Конечно, сейчас это звучит действительно легко и просто. Но за этими легкостью и простотой таится целая цепочка неразрывно связанных технологических этапов: например, поиск необходимого полотна, четкая по контурам и цветопередаче печать изображения, корректное размещение на каркасе, установка… Но конечный эффект стоит всех потраченных усилий, всей этой невидимой зрителю работы. И здесь мы с вами возвращаемся к сказанному выше о «Берингии», к тому моменту, когда обрамление мероприятия эмоционально усиливает трансляцию чувств, мыслей и слов, звучащих со сцены. И речь губернатора на фоне достойного бэкстейджа воспринимается аудиторией гораздо весомее и значимее».

СВОих не бросаем

«Мы поддерживаем СВО своей работой, налогами, а также частными финансовыми пожертвованиями в различные волонтерские фонды, занимающиеся помощью нашим воинам», – продолжает Владимир Сальков. – И очень рады отклику бойцов – у нас есть с ними обратная связь, так что они там, на фронте, знают о нас и благодарны нам. А мы им. Не можем оставаться безучастными. Я принял такое решение лично, но коллектив меня поддержал. В том числе и потому, что наш дизайнер Сергей Шелепов, выбрав путь воина, отдал в бою на СВО самое дорогое – свою жизнь, и тем обрел вечную память. И нам всегда будет напоминать о нём мемориальная табличка на фасаде у входа в «Щорс!».

От чистого истока...

Несколько лет назад Анна Вартанована Поротникова, директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», предложила Владимиру Алексеевичу войти в жюри конкурса «Библиолето», организованного в рамках развития детского творчества. Он с радостью согласился.

«И вот на протяжении уже многих лет под руководством главного библиографа Светланы Син-Линовны Михайлинской и рука об руку с уважаемыми жителями края я участвую в работе жюри под председательством замечательного человека – директора городской детской художественной школы Ивана Михайловича Царькова.

Помимо личного участия в работе судейской комиссии – оценке работ подрастающего поколения, я вношу в процесс и свою личную лепту: выделяю денежные средства, необходимые для того, чтобы детям, занимающим призовые места или вообще участвующим в конкурсе, вручали хорошие подарки, которые бы не только мотивировали их на дальнейшее творчество, но и привлекали бы к участию новых детишек.

В конкурсе существует несколько номинаций: во-первых, по возрасту, во-вторых, по направлениям. Организаторами задается определенная тема, например, сказки Камчатки. И она находит отражение в форме рисунков, аудио- или текстовых эссе или видеороликов, которые дети придумывают и создают – пусть даже с помощью взрослых – не суть. Главное здесь – движение, ежегодно привлекающее сотни ребятишек, из которых выбирается два десятка номинантов. И финалисты в итоге получают свои награды, в том числе призы, на которые «Щорс!» выделяет средства. И я очень этому рад: ведь это необходимая честному бизнесу социальная нагрузка, стратегически направленная на воспитание подрастающего поколения детей и молодежи в правильном русле. В идейном русле нашего с вами мира, нашей страны.

Так получается, что с детьми мы общаемся только во время награждения. Когда их творения приходят к нам, мы, естественно, самих авторов не видим. В нашем распоряжении только изображения: либо видео, либо рисунки на бумаге – то, чем и как дети откликнулись на темы конкурсов. И я должен отметить, что участников конкурса с каждым годом становится всё больше. А самое главное, как мне видится, качество их работ улучшается, мастерство растет. И это несмотря на то, что каждый год, естественно, приходят новые ребята, поскольку некоторые детишки становятся подростками и уходят из той возрастной категории, которой интересно участие в таком процессе. И кто-то, наоборот, подрастает и приходит – начиная где-то с семилетнего возраста и заканчивая 13–14 годами. Такова возрастная статистика участников этого конкурса».

Пришло время Владимиру Салькову ответить на несколько личных вопросов.

Корр.: Ты замечательный отец троих уже взрослых, состоявшихся сыновей. И я задам тебе вопрос, который перекликается с твоим глубоко личным: каких детей ты видишь за этими работами? Когда ты изучаешь и оцениваешь их рисунки или ролики, что за авторы видятся тебе? Что это за личности, на твой взгляд?

В. А.: Я бы мог, конечно, предположить, какие они личности, но позже я вижу их на награждении. Поэтому представлять я могу кого угодно, а в итоге к нам приходят наши дети – те, что живут рядом с нами, бегают, прыгают, играют.

Корр.: И всё же что это за люди? Когда ты смотришь на произведение, ты видишь душу художника и то, что он хотел до тебя донести, поведать, кто он. И что об этом поколении творцов ты можешь рассказать?

В. А.: Оно нисколько не отличается, как мне кажется, от нашего поколения. Дети есть дети, и визуально их работы мало чем отличаются от того, что рисовали в их возрасте наши родители, мы сами или наши дети, которые сейчас стали взрослыми. Возможно, единственное существенное отличие – они более свободны от идеологем, которые загоняли нам в головы в этом возрасте 30–40 лет назад, пытаясь растить нас в определенных государством рамках. Сегодня наши дети в этом плане более свободные личности, с одной стороны, но с другой – их мировоззрение формируется на основании наших исторических ценностей, наших корней. Вот это мне по душе больше всего. Когда мы выходим их награждать, перед нами просто дети. Замечательные, чудесные дети. Маленькие и большие. Пухлые и худощавые. Девочки и мальчики. Но именно в их внутреннем состоянии, что мне очень нравится, видится гораздо большая свобода, чем была в нас когда-то давным-давно. Мы не знали этих рамок или не ощущали их, считая себя свободными, но, тем не менее, жили в парадигме идеологии, сковывающей наши мысли. А сейчас дети на все сто процентов раскрепощены и могут создавать всё что угодно и ничем не ограничены в свободе выражения своих мыслей, эмоций и взглядов на те жизненные темы, которые отображаются в итоге в их творчестве.

Это как раз и есть та работа государственной важности по воспитанию подрастающего поколения, которая отрывает детей от праздношатания, погружения с головой в гаджеты и прочих уводящих от реальности моментов. Очень многое сейчас делается государством для воспитания зрелых личностей, в которых дети в итоге и должны вырасти. Они будут процветать, приносить пользу обществу и счастье своим близким. И сами будут счастливы.

И потому этот конкурс, который длится в течение года и завершается осенью, как раз один из тех ручейков, что наполняют реку полноценного воспитания личности ребенка.

Герман ГОРШКОВ

(Печатается на правах рекламы)