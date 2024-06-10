Однажды в небе

Печать
PDF

10 Июня 2024

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

Говорят, каждый настоящий мужчина в жизни должен сделать три дела: посадить дерево, построить дом и воспитать сына. Мой отец за всю свою молодость и учебу в Иркутском военном авиационно-техническом училище высадил такое количество деревьев, что их бы хватило на целый парк, названный его именем. В юности он помогал своему отцу возводить собственный дом. Через год после свадьбы с мамой родился я, его единственный сын. Поэтому к двадцати четырем годам он выполнил все дела настоящего мужчины и по праву гордился этим званием.

Окончив училище авиационных техников с одной четверкой, отец мечтал летать. Он был спортсменом, общественным активистом, прыгал с парашютом и грезил небом. Командование авиационной части, где он служил после окончания училища, разрешило ему в виде исключения экстерном сдать экзамены на летчика с прохождением необходимой летной практики. Через год отец должен был стать летчиком-истребителем. Но с приходом к власти в Советском Союзе Никиты Сергеевича Хрущева вооруженные силы были сокращены на полтора миллиона человек, среди них оказались пятьсот тысяч офицеров. Авиационную часть, где служил отец, сократили. При формировании ракетных войск ему, как обладателю технического образования, предложили остаться на службе в ракетной части либо идти на гражданку. Отец остался на службе, но никогда больше не садился за штурвал самолета, что стало настоящей трагедией для нашей семьи и него самого.

С раннего детства я слышал его разговоры про небо. Когда я был маленьким, он часто подхватывал меня на руки и шел на «боевое задание». Каждый взлет начинался с его слов: «Истребители стоят под открытым небом. Их кабины укрыты брезентом. Экипажи ждут команды!» «По масынам», – картавя, отвечал я. Отец поднимал меня еще выше, ждал, пока я расправлю руки, словно крылья, начинал меня кружить, издавая звуки, похожие на шум мотора самолета. Устав от «полета», мы падали на софу, стоящую в большой комнате. Я заливался смехом, а глаза отца наполнялись тоской.

Когда я пошел в первый класс, стал всё чаще ощущать неприятный запах алкоголя, который источал отец, возвращаясь со службы. В пьяном угаре он снимал свою форму и с остервенеем вытирал об неё ноги. Потом декламировал выдержки из инструкции по воздушному бою истребительной авиации, шатаясь, доходил до софы, падал на неё и засыпал.

Мама собирала вещи отца, разбросанные на полу, и тихонько плакала. Она просила не обижаться на него, объясняя тем, что он хороший, но несчастный человек. Через несколько лет отца перевели служить в небольшой военный городок Украинской Советской Социалистической Республики. Новое место жительства и сослуживцы на время изменили настроение отца, но вскоре он опять стал «топить» свои несбывшиеся мечты в граненом стакане с водкой. В городке мама устроилась работать уборщицей в школу, куда меня отправили учиться. Она мужественно справлялась с постоянной нехваткой денег и пьяными выпадами супруга. В деревне, откуда родители были родом, мама рассказывала об успехах супруга и убеждала многочисленную родню в своем безоблачном счастье.

Юношей я смотрел на небо и не мог понять, что может быть волшебного в этом бескрайнем голубом полотне. Мое сердце больше занимала морская стихия. Волны, готовые поглотить всё, что встретят на своём пути, гладь воды, уходящая за горизонт, отражающая солнечный свет и дарящая бесконечные мечты, не шли ни в какое сравнение с большими тучами, перистыми облаками и прочими малоинтересными явлениями, изучаемыми на уроках природоведения. Самой достойной и красивой одеждой настоящего мужчины я считал форму военно-морских офицеров. Черные как уголь брюки, тужурка и фуражка, украшенная золотистой кокардой с изображением якоря, кортик, белые перчатки приводили меня в восторг. Но отец видел во мне лишь военного летчика.

На все дни рождения отец дарил мне самолетики и солдатиков, одетых в лётную форму. Не дожидаясь моей реакции, он хватал миниатюру воздушного судна и в мельчайших подробностях рассказывал про его строение и особенности, по которым я должен был отличать модели друг от друга. Я пытался поведать отцу о своих мечтах, но мои стремления его не интересовали. Все мои осторожные разговоры о военно-морском училище отец строго пресекал, а потом начинал «включать заезженную пластинку» и поучительным тоном вещать: «Чем опытнее пилот, тем мягче и красивее его посадка. Летчика определяют именно по ней. Сынок, тебе непременно нужно «пощупать» облака». Иногда мне казалось, что я разговаривал с глухим человеком. Вскоре я замкнулся в себе и перестал искать возможность для общения с отцом. При встрече мы сухо здоровались и обменивались дежурными вопросам и ответами по типу: «Как дела?» – «Нормально».

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, отец стал хлопотать о моём поступлении на подготовительные курсы военного авиационного училища. Впервые за долгое время он вернулся домой со службы трезвым, чтобы радостно сообщить мне новость о скором получении нужного направления для моего зачисления в заветную лётную школу. Я не мог поверить своим ушам, ведь я тысячу раз объяснял ему свои планы на жизнь. Обладая таким же упрямым характером, я заявил, что сбегу из дома, но летчиком не стану.

Следующим вечером отец напился сильнее обычного и впервые ударил маму по лицу. Он кричал на неё, обвинял в плохом воспитании сына, говорил, что ненавидит всех нас за то, что мы испортили ему жизнь. Его слова ранили мою душу. За боль, причиненную маме, я чувствовал, как во мне начинают пробиваться ростки ненависти к человеку, которого я когда-то любил всем сердцем.

С тех пор жизнь в доме стала просто невыносимой. Отец пил, устраивал скандалы, требовал моего согласия на учебу в лётном училище. Но я не собирался отступать от своей мечты и не сдавался. Я просил маму развестись с отцом, обещал после поступления в военном-морское училище высылать ей всё жалование, чтобы она никогда не нуждалась в деньгах. Мама грустно улыбалась, гладила меня по голове и говорила, что отец скоро свыкнется с моим решением стать «властителем» морей и океанов, просто нужно немного подождать. Все разговоры про развод она пресекала. Считала, что должна разделить со своим супругом счастливые и горестные дни. Хотя сама понимала, что последних было гораздо больше.

Нашим спасением стали длинные командировки отца. Когда он уезжал, в доме наступала приятная тишина. Через полгода отец перестал яростно скандалить, мне даже показалось, он стал меньше пить, но благословение на поступление в военно-морское училище от него я так и не дождался. Везде и всюду мне помогала мама. За два года до окончания школы я поступил в Ленинградское Нахимовское военно-морское училище. Она не хотела отпускать меня в Северную столицу, боялась, что влажный климат будет губителен для моего здоровья. Но видя радость в моих глазах, пожелала успехов в учебе и перекрестила на прощанье.

Первый год обучения мне дался особенно тяжело. Помимо бешеной нагрузки, унылой ленинградской погоды, сдобренной постоянными осадками, мою душу убивали новости друзей-одноклассников из родного городка. В своих письмах они сообщали, что частенько видели новые синяки на лице мамы, которая продолжала работать в школе уборщицей. Она долго отнекивалась, но перед моим приездом на летние каникулы написала откровенное письмо. В нём мама подробно рассказала, как уличила отца в измене. В кармане его пиджака она случайно нашла любовное письмо женщины, жившей в городе, куда он ездил в командировки. Однако вместо извинений и раскаяний изменник жестоко избил маму, требуя прекратить лазить по его вещам. С тех пор он перестал стесняться своего нового романа и с наслаждением рассказывал своей жене подробности любовных похождений на стороне. Когда она требовала прекратить порочную связь, получала порцию гадких слов и жестоких оплеух по лицу, но теперь была готова подать документы для развода.

Когда я приехал домой, вещей отца уже не было в доме. Вместе с ними исчезло моё новое драповое пальто, которое нравилось отцу, и фотоаппарат – единственный подарок ко дню моего рождения, который не был связан с авиацией. Мама просила меня не огорчаться и предложила отпраздновать нашу встречу с размахом. За ужином она призналась, что отец не ожидал такой решительности вечно затюканной жены. Он зачем-то стал требовать отказаться от развода, шантажировал прекращением общения со мной, потом слезно умолял простить, снова напился и попытался избить маму. Однако хрупкая женщина, уставшая от мужа-тирана, схватила стеклянную вазу, в которой уже много лет не стояли цветы, и врезала мучителю по голове. Отец от неожиданности потерял равновесие и рухнул всей массой тела на пол. Мама помогать ему не стала, потребовала прекратить таскаться в её дом. Промыв рану, он нехотя собрал вещи и окончательно перебрался жить в своей женщине. Я был счастлив, что мама освободилась от этих отношений. Но через время понял, что всё равно скучаю по отцу. Свою угрозу он выполнил и прекратил со мной всякое общение.

Для получения высшего образования мне предложили остаться Ленинграде, чтобы получить профессию офицера подводного плавания. Но за два года сырая Северная столица окончательно измотала меня, поэтому я отправился учиться в Севастополь для освоения надводной специальности.

За время обучения я достиг успехов по многим направлениям. У меня появись друзья среди курсантов и уважение преподавателей. Мне захотелось многое рассказать отцу и доказать, что он был не прав, когда всем сердцем противился моей военно-морской профессии. После окончания четвертого курса я решил разыскать отца. Мама сопротивляться не стала и протянула листок с его адресом. Я удивился, откуда у неё был адрес бывшего мужа. Мама смутилась и рассказала, что еще целый год после развода он писал ей нежные письма о любви с просьбой забыть все обиды и начать жизнь сначала. Однажды её сердце дрогнуло. Но когда она узнала, что в новой семье отца родилась дочь, прекратила переписку и сожгла все письма. Когда она рассказывала эту история, в её глазах были слезы. Мне не хотелось доставлять ей боль, поэтому я решил отказаться от встречи с отцом. Но мама грустно улыбнулась и попросила наладить с ним отношения.

Я приехал в гости без предупреждения. К моему удивлению, отец принял меня доброжелательно. Он почти перестал пить и сильно поправился. Сначала я даже не узнал его. Всегда поджарый и моложавый отец за несколько лет разлуки превратился в рыхлого, почти полностью седого мужчину. Он накрыл стол скатертью, угостил чаем с пирожными и сказал, что военно-морская форма мне к лицу.

Он попытался объяснить, что не хотел уходить из семьи, обижать маму и жалел о своей измене. Но я попросил поменять тему разговора и показать фото сестры, которая была в детском саду. Отец немного приободрился, вытащил альбом и с нежностью в голосе стал рассказывать о своём чаде. Мне вдруг стала неприятна и эта тема. Он заметил мой напряженный вид, закрыл альбом и вдруг замолчал на несколько секунд. Потом пристально посмотрел на меня и сказал, что если бы он стал летчиком, всё в жизни сложилось бы иначе. Он откинулся на стуле и продолжил: «Я никогда не забуду свой первый полет. Эйфория – это мягко сказано. Когда я впервые увидел, что отрываюсь от земли, это было смешанное чувство: и свобода, и страх, и интерес, и ни с чем не сравнимое возбуждение. Ты отрываешься и понимаешь, что от тебя уходят все проблемы, которые мучили на земле, какие-то неурядицы. В воздухе ты – другой человек, но мои крылья сломали на взлете. Надеюсь, твоя судьба будет счастливее моей. Служи, сынок, так, чтобы я гордился тобой».

Перед расставанием я рассказал, что наше училище будет участвовать в параде на Красной площади в честь очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Отец вдруг встрепенулся, заметался по дому, потом стукнул себя по лбу, подошел к комоду и достал из него пару форменных теплых белых перчаток. Он торжественно подошел ко мне и со словами: «Возьми теплые перчатки. На тренировках к параду пригодятся. Октябрь в Москве холодный. Вы же будете целый месяц тренироваться и жить в палатках», – вручил их мне. Накопленные обиды, годы скандалов, пьянства и упреков не позволили мне тогда обнять отца. Я взял перчатки, учтиво поблагодарил за подарок и угощения, пожелал отцу здоровья и покинул его дом. Выйдя на улицу, я почувствовал щемящую тоску. Мне захотелось вернуться, чтобы высказать всё то, что копилось годами в сердце. Но к подъезду подошла женщина из его фотоальбома. Она пристально посмотрела на меня, словно мы были знакомы, подошла поближе и решилась начать разговор, но я извинился, сказал, что спешу и отправился на вокзал.

Мама не стала расспрашивать детали нашей встречи с отцом. Её интересовал лишь один вопрос: насколько была красива избранница отца. Я видел её несколько минут, но успел заметить, что в жизни женщина была значительно прекрасней, чем на фотографии. Утонченная красотка была моложе мамы и светилась от счастья. Мне даже было странно, что она могла найти в моём отце. Но расстраивать родного человека я не стал, обнял маму и обманул её. В моём рассказе новая жена отца оказалась толстой несуразной особой. Мама ловила каждое мое слово, потом облегченно вздохнула, сказала, что ей безразлична эта история и, напевая любимый романс, отправилась печь мои любимые пирожки с картошкой.

После той встречи ближе с отцом мы не стали, но иногда писали друг другу письма. Я даже сообщил дату своего выпуска и получения лейтенантских погон. Но он не приехал.

Учебу я окончил успешно. Мне удалось получить распределение на Тихоокеанский флот. Моей мечтой стала служба на крейсере.

Перед направлением к месту службы я съездил повидаться к маме. Она радостно встретила меня и сильно огорчилась моей «ссылке». Я успокаивал маму, убеждал, что получил счастливый билет, и предложил ей вскоре переехать жить на край земли. После моих слов мама перестала плакать и заявила, что никогда не покинет эту благодатную землю, согретую солнцем.

Добраться с Украины до города Владивостока можно было лишь с промежуточными пересадками. Транзитный авиабилет продавался военнослужащим без указания конкретного посадочного места в самолете. С таким билетом пассажир имел право идти на подсадку в том случае, если на борту было свободное место. При его отсутствии в аэропорту можно было застрять на несколько дней, но при этом получить место в гостинице, так как ожидание могло затянуться надолго. Если наплыв офицеров был огромным, то гарантированное место в гостинице оставалось пустым звуком.

В тот год в киевском аэропорту Жуляны очередь на посадку из выпускников военно-морских и сухопутных училищ составила около 60 человек. Предпочтение отдавалось семейным офицерам с маленькими детьми на руках. Зал ожидания, комната матери и ребенка в аэропорту были забиты до отказа. В этом аду, заполненном детским криками, говором людей, запахом еды, было невозможно находиться. Я решил найти другой путь, чтобы попасть на нужный рейс.

За несколько дней безуспешного получения свободного места я изучил план аэропорта, места контрольно-пропускных пунктов для личного состава экипажей самолетов, специальных помещений для прохождения инструктажа перед вылетом.

Дождавшись запланированного отлета нужного мне рейса, я отправился на контрольно-пропускной пункт, чтобы найти свой экипаж и попробовать договориться попасть на борт авиалайнера.

Увидев молодого офицера в черной форме, стюардессы стали кокетничать и хихикать. «Куда же летят такие роскошные красавицы?» – выкрикнул я. «Далеко!» – хором ответили девчата в голубой форме. «Девушки, милые, мне срочно нужно с вами», – продолжил я. Красотки засмеялись и продолжили свой путь. Лишь одна девушка задержалась и подошла ко мне. Она представилась Ольгой и с участием в голосе спросила: «Что случилось?» Включив всё своё обаяние, я в красках рассказал про транзитный билет, отсутствие свободных мест и срочную необходимость прибыть во Владивосток для прохождения службы. Девушка внимательно выслушала меня и попросила подождать несколько минут.

Ольга вернулась в автобус, который привез экипаж на контрольно-пропускной пункт, и через пять минут вернулась под ручку с высоким седым возрастным мужчиной в красивой форме. Подойдя ко мне, мужчина протянул руку и представился Николаем Васильевичем, командиром авиалайнера (пассажирского самолета ТУ-154). «Сынок, зачем ты летишь во Владик?» – спросил он. «Служить на крейсере, название которого я пока не знаю», – ответил я. «Мой сын служит на крейсере «Адмирал Зозуля» в Североморске. Я помогу тебе вырваться из Киева. Но тебе придется просидеть четыре часа на небольшом откидном стульчике в нашей кабине. А прибыв в Барнаул, думаю, мы сможет отыскать тебе местечко в салоне самолета». За годы учебы я забыл слово «комфорт», поэтому с легкостью переносил любые неудобства. Подхватив небольшой чемодан, я отправился вслед за Николаем Васильевичем.

Вместе с экипажем нас подвезли к первому трапу, расположенному рядом с кабиной летчиков, по которому мы поднялись в самолет. Мой чемодан поставили в шкафчик, предназначенный для членов экипажа, и усадили на откидное кресло в кабине самолета. Из вежливости бортинженер спросил, какое военное училище я окончил и по какой специальности. Мой ответ, что окончил я Черноморское высшее военно-морское училище и теперь являюсь специалистом по ракетному вооружению надводных кораблей, заставил его произнести глубокомысленное: «Вот это да…» Что, видимо, свидетельствовало об уважении всего экипажа к ракетам надводного флота и, полагаю, лично ко мне. Перед взлетом командир авиалайнера сказал старшей бортпроводнице, уже знакомой мне Ольге, чтобы она сделала мне кофе, как для него. По вкусу я понял, что в чашку с ароматным напитком была добавлена ложечка уссурийского или рижского бальзама либо коньяка.

ТУ-154 оторвался от земли в назначенные 22 часа 00 минут. Никогда прежде я не бывал в кабине самолета. Помимо огромного количества всевозможных приборов, я восхитился видом из кабины. Сидя на одном месте, можно было увидеть, что происходит вокруг. Сначала ты тонешь в огнях полосы, потом города, а после погружаешься в мир облаков и звезд. Тебе кажется, будто, протянув руку, ты сможешь их потрогать. Николай Васильевич, заметив восхищенное выражение моего лица, усмехнулся и сказал, что так всегда бывает в первый раз, но даже к звездам со временем привыкаешь. Я вдруг вспомнил отца. Мне впервые стало его искренне жаль. Увидев однажды эти чудеса, всем сердцем обожая небо, сложно остаться счастливым, лишившись всего.

Через час управление самолетом перевели в режим «автопилот», экипаж, кроме бортинженера, погрузился в сон. Несмотря на то, что продолжительная нервная суета в аэропорту меня изрядно утомила, сомкнуть глаза я не смог. Незнакомые ранее ощущения, волнение, воспоминания об отце, о том, как холодно с ним простился, не давали покоя. Лишь перед посадкой я немного вздремнул.

Большая часть пассажиров вышла в промежуточном аэропорту города Барнаул, и мне смогли зарезервировать место в салоне. Из Барнаула до Владивостока я уже летел в салоне вместе с остальными пассажирами.

При выходе из самолета командир подошел ко мне, пожал руку и пожелал удачи, второй пилот и бортинженер проделали то же самое. Пассажиры смотрели на меня удивленно. В их глазах читалось: «Чего это вдруг салаге лейтенанту была оказана такая честь?» Город Артем, где располагался аэропорт, встретил меня духотой и липким туманом.

Я получил распределение на крейсер «Варяг», базирующийся в бухте Абрек залива Стрелок в поселке Тихоокеанский (ныне город Фокино), в ста километрах к северу от Владивостока. Через два года я отправился в свой первый отпуск, чтобы навестить родителей. Мне хотелось повидаться с отцом, рассказать о своих ощущениях и постараться сблизиться с ним. Я купил подарки и без предупреждения отправился к отцу домой.

Всю дорогу я планировал свою речь, подбирал нужные слова и с волнением в сердце постучал в нужную дверь. Я не мог дождаться, когда она распахнется, и, услышав скрежет замка, затаил дыхание. Дверь открыла жена отца. Я радостно поприветствовал женщину и попросил позвать родителя. Она равнодушно посмотрела на меня и сообщала, что похоронила его год назад. Сначала я не поверил своим ушам, но женщина продолжила и объяснила, что сразу после нашей встречи её муж захандрил, потом впал в депрессию и пережил первый инфаркт. Третий сердечный приступ стал роковым. На вопрос, почему она скрыла эту трагедию от нас, женщина сообщила, что не обязана общаться со мной – сыном, предавшим своего отца. Я хотел возмутиться, но в коридор вышла девочка лет пяти и, посмотрев на мою форму, с восхищением в голосе сказала: «Какой красивый дядя!» «Вернись к себе», – вдруг раздраженно скомандовала женщина и расплакалась. Малышка спорить не стала и покорно вернулась в комнату. Я попросил указать место захоронения отца. Она подняла заплаканные глаза, язвительно процедила: «Тебе и твоей мамаше там делать нечего», – и потребовала убраться из квартиры. Мне оставалось лишь оставить пакеты с подарками на полу и уйти из дома. Этот приступ ревности к бывшей жене и сыну выглядел безобразно. Поступок обиженной женщины был низким и отвратительным. Но я всё же разыскал могилу отца, чтобы рассказать ему, как близко видел звезды и смог «пощупать» облака. Теперь я понимал его боль и сожалел о нашей размолвке, но изменить уже ничего не мог…

Когда родился мой сын, которого я назвал в честь отца, мама согласилась переехать жить на край земли. Она больше не вышла замуж и посвятила себя внуку, который наотрез отказался стать военным. К авиации он был равнодушен, морская стихия им рассматривалась лишь в сочетании с отдыхом. С раннего детства сынок увлекался конструкторами, потом его захватили информационные технологии. Я всегда старался слушать своего ребенка и стал для него не просто отцом, наставником, но и очень близким человеком. Как и мой отец, я высадил огромное количество деревьев, своей маме построил дом, но в отличие от родителя собственными усилиями воспитал прекрасного сына и достойного мужчину.

Никогда мне не приходило в голову ломать убеждения ребенка. Я научился разбираться в тонкостях его профессии. Но в тайне мечтаю о внуке, которого увлеку морем…

Ариша ЗИМА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."