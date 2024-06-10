НАШИ ГЕРОИ

10 Июня 2024



Газета «Вести» продолжает рассказывать о Героях Российской Федерации из Камчатского края. Ранее мы публиковали материалы об Александре Николаевиче Попове и Руслане Маркизовиче Курбанове. Сегодня представляем еще двух обладателей этого высокого звания: потомственного военного, гвардии капитана Александра Олеговича Данилова, а также Героя Донецкой Народной Республики гвардии капитана Эдуарда Ивановича Казымова. Оба военнослужащих награждены орденами Мужества.

Александр Данилов родился 4 сентября 1991 года в Рязани в семье ветерана воздушно-десантных войск. Решив идти по стопам отца, он поступил в Ульяновское суворовское военное училище. После его окончания в 2008 году он проходил обучение в рязанском филиале Высшего учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ».

Свою офицерскую службу Александр начал на Камчатке в 2013 году в 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной бригаде морской пехоты береговых войск Тихоокеанского флота Вооруженных сил Российской Федерации. Служил командиром взвода, затем командиром разведывательной роты. Участник военной операции против международных террористических формирований в Сирии. Награжден медалями «Участнику военной операции в Сирии» и «Участнику маневров войск (сил) Восток-2018».

С марта 2022 года командир роты гвардии капитан Александр Данилов в составе своего подразделения участвовал в специальной военной операции России на Украине. Выполняя боевую задачу в передовом отряде, его подчиненные обнаружили диверсионно-разведывательную группу украинских неонацистов численностью около 20 человек. Завязался скоротечный бой. Враг обратился в бегство в сторону командно-наблюдательного пункта Данилова. Командир вместе с еще одним офицером роты прицельным огнем и ручными гранатами сковали действия неприятеля. Более десяти диверсантов было убито. Подоспевшее подкрепление окружило остальных, но в этот момент начался массированный обстрел лесополосы, где находились позиции морских пехотинцев. Александр Данилов быстро оценил обстановку и вывел свою роту в безопасное место без потерь. Но сам он был контужен снарядом, разорвавшимся в десяти метрах от него.

Капитан Данилов почти сутки не мог разговаривать и был без памяти, но, придя в сознание, отказался ехать в тыловой госпиталь. Уже через четыре дня он вернулся в строй в должности начальника штаба батальона.

Еще в одном бою гвардии капитан Данилов координировал взаимодействие нескольких рот, танковых взводов и других подразделений. Ударной волной от взорвавшегося снаряда он был отброшен в окоп, повторно получил минно-взрывную травму, но продолжил управлять подразделением. Только убедившись, что рубеж взят нашими войсками, он согласился поехать в местный госпиталь, а затем был отправлен в Россию для дальнейшего лечения. В боевой характеристике на гвардии капитана сказано, что в ходе специальной военной операции его танковый взвод уничтожил 30 единиц техники противника, в том числе шесть БМП. На боевом счету подразделения Данилова также около 350 националистов.

В 2022 году Указом Президента Российской Федерации (закрытым) за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Александру Данилову присвоено звание Героя Российской Федерации.

Другой наш герой, Эдуард Казымов, родился 12 августа 1995 года в поселке Строитель Тамбовской области. Он окончил Тамбовский многопрофильный кадетский корпус имени Л. С. Демина. Отслужив срочную службу, поступил в Московское высшее военное командное училище, по окончании которого получил назначение на Дальний Восток, в 40-ю бригаду морской пехоты.

Эдуард Казымов принимает участие в СВО с первых дней, является командиром десантно-штурмовой роты. Звезду Героя он получил за решительное командование в ходе штурма вражеских позиций. Кроме этого, офицер лично продвинулся вглубь обороны врага и обнаружил минометный расчет ВСУ, по которому скорректировал огонь российской артиллерии. Также во главе штурмовой группы он взял в плен трех украинских боевиков.

В ходе одной из атак противника на участке боевого соприкосновения Эдуард Казымов получил контузию и осколочное ранение. Офицер отказался от эвакуации и остался со своей группой, отражая последующие атаки противника. В результате боя были уничтожены три боевые машины пехоты противника и более 50 боевиков.

В боевой характеристике гвардии капитана Казымова говорится, что в ходе СВО его взвод уничтожил 29 единиц техники противника, из них восемь БМП. На боевом счету подразделения Казымова также около 300 националистов.

8 декабря 2023 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Эдуард Казымов получил медаль «Золотая Звезда», которую ему вручил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Оба Героя России продолжают нести службу в 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной бригаде морской пехоты, расквартированной на Камчатке.

Соб. инф.

Справка «Вестей»

История 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной бригады морской пехоты ведет свой отсчет от дивизии, сформированной Василием Ивановичем Чапаевым на основе трех партизанских и двух добровольческих отрядов из рабочих Пензы и Балашова. Приказом по 4-й армии от 22 сентября 1918 года дивизии присвоили наименование 2-й Николаевской. Начдивом назначили В. И. Чапаева (командовал ею до 14 ноября 1918 года). Впоследствии дивизия была переименована в 30-ю стрелковую Николаевскую, а в феврале 1919 года – в 22-ю стрелковую.

Дивизия вела бои с уральскими белоказаками в степях Заволжья, обороняла город Уральск в апреле–июле 1919 года, затем сражалась за овладение станицами в его окрестностях.

В августе 1919 года дивизия была переброшена на Южный фронт, воевала в Донской области, в 1920 году освобождала Екатеринодар (теперь Краснодар), вела бои под Новороссийском, громила белогвардейские отряды и бандитские формирования в станицах Кубани. Постановлением ВЦИК от 25 декабря 1921 года 22-й стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование «Краснодарская».

После окончания Гражданской войны 22-я Краснодарская, вошедшая в состав Северо-Кавказского военного округа, выполняла задачи по охране Черноморского побережья. В апреле 1922 года на общем собрании личного состава 195-го Ейского Краснознаменного стрелкового полка 22-й дивизии единодушно решили избрать Владимира Ильича Ленина, председателя Совета народных комиссаров РСФСР (с 2023 года – СССР), почетным красноармейцем этого полка. За ним были закреплены кровать и тумбочка в первом батальоне, первой роте, первом взводе, первом отделении. На вечерней поверке первым выкликали его, и командир первого отделения первого взвода отвечал: «Почетный красноармеец полка Ульянов (Ленин) навечно зачислен в списки полка».

Ниже мы приводим фотографию дома, где состоялось собрание. Дом просуществовал до конца 1991 года.

За героизм, проявленный в годы Гражданской войны, отличные показатели в боевой и политической подготовке Постановлением ВЦИК от 21 февраля 1931 года 22-я Краснодарская стрелковая дивизия была награждена Почетным революционным Красным Знаменем.

В связи с обострением обстановки на Дальнем Востоке в июне 1937 года дивизия перебазировалась в Приморскую группу войск. В 1938–1939 годах её бойцы участвовали в разгроме японских войск у озера Хасан, затем на Халхин-Голе.

С началом Великой Отечественной войны дивизия передислоцировалась в приграничные полосы. На её базе проводилось формирование и обучение маршевых подразделений. Только за период 1941–1943 годов 22-я Краснодарская Краснознаменная отправила на Западный фронт более шести тысяч бойцов и командиров.

8 августа 1945 года началась война с Японией. В ночь на 9 августа 22-я дивизия в составе Приморской группы войск перешла маньчжурскую границу и устремилась по направлению к городу Харбину на северо-востоке Китая.

Из очерка Александра Смышляева «Позывной «Баркас»:

«Как вспоминал участник тех событий, житель Камчатки, майор медицинской службы в отставке, ветеран войны Петр Яковлевич Яковлев, в первую ночь наступления разразился обложной проливной дождь. «Я был старшим фельдшером 460-го самоходного артиллерийского дивизиона Чапаевской дивизии. Под проливным дождем, то и дело вытаскивая забуксовавшие тяжелые самоходки СУ-152 и танки соседнего танкового полка, мы шли на Мулин. Пехота, конечно, отстала. Но японцы не ожидали нашего натиска, да еще в такую погоду. Поэтому наши танкисты и самоходчики сокрушили их с ходу. И вечером того же 9 августа наши войска вошли в Мулин, а к утру частично подошла пехота, и мы полностью его освободили. При этом захватили аэродром с самолетами. 11 августа, дождавшись остальную пехоту, пошли дальше. Главной целью чапаевцев был крупный город Харбин».

18 августа в Харбине высадился советский речной десант из моряков Амурской флотилии. В то время подавляющее число харбинцев были русскими, из эмигрантов. Они еще на подступах советских войск к городу организовали боевые группы и уничтожали японцев, помогая нашим десантникам. Главные ударные силы нескольких советских дивизий, в том числе и 22-й Чапаевской, подошли позже, 19 августа. Каково же было удивление старых русских харбинцев, когда они увидели на советских офицерах золотые погоны. «Русские пожилые люди, жители Харбина, подходили к нашим офицерам, трогали их погоны, звездочки, удивлялись и плакали», – рассказывал Петр Яковлевич Яковлев.

Харбин достался нашим войскам немалой кровью. Отдельные группы японцев, особенно смертники, сопротивлялись отчаянно. Сегодня в самом центре Харбина, в черте городского парка, находится советское воинское кладбище. Оно огорожено высокой металлической оградой. Могил много, есть и братские. В центре высится монумент с кратким пояснением на русском и китайском: «Кладбище советских воинов». Надписи на надгробьях хорошо сохранились. Среди захороненных воинов много и чапаевцев».

В двенадцать часов дня 20 августа 1945 года боевые действия в Харбине прекратились. Японцы начали массово сдаваться в плен.

После этих событий 22-я Краснодарская Краснознаменная дивизия была удостоена почетного наименования «Харбинская».

После разгрома врага части дивизии эшелонами прибыли сначала во Владивосток, а затем проследовали к новому месту назначения – в Петропавловск-Камчатский и его окрестности, где дислоцируются и поныне.

12 марта 1957 года дивизия переформирована в мотострелковую.

1 июня 2002 года дивизия переформирована в 40-ю отдельную мотострелковую бригаду и переподчинена Тихоокеанскому флоту.

Указом Президента РФ от 6 августа 2007 г. мотострелковая бригада была переформирована в 40-ю отдельную бригаду морской пехоты, которая с 1 декабря 2009 г. переформирована в 3-й отдельный полк морской пехоты. В 2013 году произошла переорганизация подразделения: полк вновь стал 40-й отдельной бригадой морской пехоты.

20 июля 2023 года Указом Президента РФ за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, отдельной Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной бригаде морской пехоты присвоено почетное наименование «гвардейская».