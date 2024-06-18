ВМЕСТО НЕЛЕПОГО КАРИЛЬОНА ПОДАРЯТ МУРАЛ

18 Июня 2024



В последнее время жителям Петропавловска-Камчатского нет прохода от новаторов, желающих украсить их жизнь чем-нибудь «выдающимся». Креативные идеи бьют таким мощным фонтаном, что увернуться от брызг попросту невозможно. Главное, никак не угадаешь, когда местных творческих личностей осенит снова и во что выльется причудливый полет их фантазий. Не успели горожане порадоваться избавлению от нелепой металлической конструкции «Карильон Тихого», установленной на берегу бухты Завойко, как их решили осчастливить снова. На этот раз народу пообещали мурал, посвященный горной промышленности.

Слова «мурал» в русском языке нет, но зато есть слово мура, или ерунда, с каким и ассоциируется очередное новшество. С этой точки зрения название подобрано верно, тем более что появление мурала анонсировал Алексей Войтов, главный спонсор проекта упомянутого карильона и «герой» многих публикаций «Вестей». Ныне он является генеральным директором группы компаний «Золото Камчатки», а прежде руководил аппаратом губернатора и Правительства Камчатского края. Во что вылилась его инициатива с карильоном, все помнят. Эта странная инсталляция, с точки зрения создателя представлявшая собой музыкальный инструмент, отравляла своими резкими металлическими звуками жизнь жителям микрорайона Завойко, пока не сломалась под напором ветра, после чего её демонтировали к несказанной радости горожан. Сейчас от этого нагромождения металла осталось лишь несколько ржавеющих металлических шайб, как памятник дорогостоящей ерунде. Золотопромышленники заплатили за неё почти 16 миллионов рублей.

Покончив с благотворительной музыкой карильона, Алексей Войтов переключился на художественное творчество и решил усладить зрение горожан. Потому что мурал – это попросту большое панно, или масштабный рисунок на стене здания, каких в нашем городе уже немало. Но русский язык нынче не в чести, так что авторы идеи привычно заменили свое слово зарубежным и взяли английское существительное mural, что означает «фреска», или настенная роспись большого размера. Впервые в нашей стране этим словом назвали панно, нарисованное на стене Поволжского государственного колледжа в Самаре летом прошлого года. Изображение открыли в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Алексей Войтов хочет открыть мурал в Петропавловске тоже не абы как. По его словам, новый арт-объект появится у нас в ходе фестиваля, который проведут в первый раз в честь Дня горной промышленности Камчатского края. Этот день учредили на полуострове в 2019 году, определив датой празднования 11 июля и закрепив её в региональном законе «О праздничных и памятных днях Камчатского края».

Ни в 2019 году, ни сейчас так никто толком и не объяснил, почему именно 11 июля выбрали Днем горной промышленности Камчатского края. Полагаю, что меньше всего об этом знает сам инициатор будущего горнопромышленного фестиваля, который он обещает провести с большим размахом. Нельзя же принимать всерьез официальное пояснение, что «праздник приурочили к открытию на полуострове горнодобывающего комбината Агинский, которое произошло 11 июля 2006 года». По словам того же губернатора, поздравлявшего горняков прошлым летом, «деятельность в сфере недропользования на Камчатке осуществляет около семидесяти предприятий». Так почему же выбрали золотодобывающий Агинский ГОК? Если так подчеркнули важность золотодобычи для Камчатки, то не лучше было бы отмечать праздник 3 ноября? Специально для господина Войтова и ему подобных «Вести» объясняют: в этот день в 1992 году у нас в регионе было создано акционерное общество «Корякгеолдобыча», первым начавшее промышленную добычу коренного золота и платины на Камчатке. А уже через шесть лет его ведущие сотрудники получили высокие награды за заслуги перед государством согласно указу Президента РФ от 11 ноября 1998 года. Именно ЗАО «Корякгеология» в 2006 году запустило в работу успешно действующее поныне Агинское золотодобывающее предприятие с годовым объемом добычи в три тонны драгметалла. Первым же увидел знаменитое золото Аги геолог Дмитрий Анатольевич Бабушкин. И случилось это шестьдесят лет назад.

Из книги Александра Смышляева «Геологи Камчатки» (Очерки по истории геологических исследований на Камчатке):

«И вот в 1964 году на западный склон Центральной части Срединного Камчатского хребта была послана Ичинская партия Геолого-съемочной экспедиции КТГУ. Целью ее работы было комплексное геологическое изучение территории, находящейся к югу от вулкана Ичи и поиски золота, ртути и других полезных ископаемых.

В составе партии находились ее начальник Забих Абдулхакович Абдрахимов, старший геолог Дмитрий Анатольевич Бабушкин, геологи А. К. Боровцов и Виктор Александрович Кучуганов, старший техник-геолог Н. Н. Аврамова, техник-геофизик А. Ф. Рожин и 9 рабочих. 22 июня 1964 года партия в полном составе прибыла в Мильково, откуда своим ходом отправилась на место работы.

В одном из маршрутов Дмитрий Анатольевич Бабушкин поднялся по реке Аге до ее самого верхнего правого притока, который был тогда безымянным. В левом борту этого ручья, на пологом склоне, поросшем кустарником, им были найдены развалы жильного кварца, содержащего рудные минералы. Разглядывая образцы породы через лупу, Бабушкин заметил в них мелкую вкрапленность золота. Развалы были похожи на останки кварцевой жилы, некогда выходившей здесь на поверхность, а потому Бабушкин с помощью маршрутного рабочего очистил развалившуюся скалку от дерна и обломков и точно удостоверился, что это действительно кварцевая жила мощностью около полутора метров с пологим падением. В полевой книжке эта точка наблюдения была у него зафиксирована под номером 91, расчистке Дмитрий Анатольевич присвоил номер 34, а жила у него значилась под номером 1.

В течение полевого сезона геологи партии зафиксировали на исследуемой территории еще два десятка жил и зон измененных пород. Среди них жила №1 особо ничем не выделялась, а потому к ней в то лето больше не возвращались. Тогда еще никто не мог предположить, что жила даст начало Агинскому золоторудному месторождению».

Если же заглянуть в историю золотодобычи на Камчатке еще глубже, мы увидим, что первое промышленное золото полуострова (не рудное, а россыпное) было открыто сравнительно недалеко от Петропавловска-Камчатского: в Елизовском районе, на ручье Каменистый, правом притоке реки Вахтолки (Перевозной) в начале шестидесятых годов прошлого века. Но далось оно в руки не сразу, хотя предположения о том, что на Камчатке должно быть золото, возникали давно. Поразительнее всего, что долгие годы люди ездили по реке Перевозной из Петропавловска в село Мильково на собачьих упряжках, не подозревая, что всякий раз проезжают мимо золотых россыпей. Поначалу пропустили их даже геологи.

Из книги Александра Смышляева «Геологи Камчатки» (Очерки по истории геологических исследований на Камчатке):

«И геологам не сразу удалось поймать вожделенные россыпи. Карл Иванович Богданович (выдающийся геолог и географ. – Прим. ред.) здесь не проходил. В 1936 году по реке Правой Перевозной, то есть как раз по нартовой дороге, прошел маршрутом геолог С. Д. Харкевич, но шлиховых проб, похоже, не брал, поэтому ничего о золоте не поведал. В 1951 году Виктор Алексеевич Ярмолюк проводил в Ганальских хребтах геологическую съемку миллионного масштаба. С ним были промывальщики, в шлихах которых иногда попадались отдельные значки золота. Но масштаб работ Ярмолюка (миллионный!) не позволял производить детализацию отдельных мелких находок, и они остались неизученными. В 1954 году весь бассейн реки Авачи был затронут комплексной геолого-гидрогеологической съемкой полумиллионного масштаба. Работу проводил геолог Н. Е. Соловьев из специального 5-го управления. Ему местное золото вовсе не открылось.

И только в 1957 году геолог М. М. Лебедев, проводя государственную геологическую съемку более детального, двухсоттысячного масштаба, обратил внимание на то, что вся река Правая Перевозная «золотит».

Опираясь на эти выводы, в 1959 году Ганальская поисково-съемочная партия под руководством Г. И. Новосёлова провела на Правой Перевозной специальные работы. Но вновь не удалось «подцепить» здесь золото. Из-за сильного притока воды и крупных валунов многие шурфы не удалось пройти на всю необходимую глубину, и, сделав заключение о бесперспективности исследуемых рек на выявление промышленного золота, Новоселов не учел это обстоятельство.

Поставили точку в этих поисках геологи С. Е. Апрелков и Ф. Г. Андриевский. В 1962 году партия Апрелкова проводила в Елизовском районе геолого-съемочные работы и в шлихах из ручья Каменистого установила весовое содержание золота (до 22 г/м3). Непосредственным открывателем был Федор Андриевский – шлиховальщик божьей милостью, как о нем говорили и говорят до сих пор. Он специально отклонился от маршрута, чтобы помыть в Каменистом пробы, и его инициатива была вознаграждена открытием».

Даже два этих коротеньких отрывка из большой и насыщенной фактами книги дают представление о том, насколько обширна и богата событиями история отрасли. Значит ли это, что мы увидим в настенной росписи на тему горной промышленности изображения людей, первыми державшими на ладонях промышленное золото Камчатки? А может быть, с помощью художественного творчества и фестивальных празднеств нам сумеют рассказать о знаменитых геологоразведочных экспедициях и передать радость открытий? Чудеса, конечно, случаются. Но что-то подсказывает мне, что громкие слова, на которые сейчас так щедр главный инициатор грядущего празднества, выльются в очередную дорогостоящую концертно-развлекательную программу. Возможно, она ненадолго порадует горожан, но не будет иметь никакого отношения к действительной истории горной промышленности на Камчатке, потому что сам «главный фестивальщик» о ней ничего толком не знает. Так как же он может просветить других? Горожане, как уже бывало не раз, получат много дорогостоящей шумихи. Правда, теперь к ней добавится мурал. Так сказать, в дополнение к металлическим шайбам от карильона, ржавеющим в камнях бухты Завойко. Вот и весь фестиваль.

У меня после ознакомления с подобными фееричными планами всегда возникает вопрос: не лучше было бы потратить деньги, которые пойдут на проведение масштабного празднества, на помощь бойцам СВО и их семьям? Например, купить военное оборудование для наших солдат или финансово поддержать их детей, подарить им путевки в хорошие санатории? От этого, на мой взгляд, людям было бы гораздо больше пользы.

Наталья МАКСИМИШИНА