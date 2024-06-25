Новое прочтение мирового шедевра?

25 Июня 2024



Так анонсировали авторы спектакля «Carmen P.S.» свою фантасмагорическую постановку новеллы французского писателя Проспера Мериме, созданную им в 1845 году. Премьера спектакля состоялась в Москве 25 апреля 2022 года. Камчатским жителям удалось увидеть постановку спустя два года, 18 июня.

Автором, идейным вдохновителем и продюсером выступила легенда российской и мировой гимнастики, шестикратная победительница Кубка мира, чемпионка мира и Европы Ляйсан Утяшева, именем которой названо несколько сложнейших элементов художественной гимнастики.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте шоу (https://liasanshow.com), она является преуспевающей бизнес-леди, популярной телеведущей, моделью, послом Чемпионата мира по футболу, успешно совмещающей активную деятельность и воспитание двоих детей.

Для полного погружения в новое прочтение перед началом спектакля зрителям была предложена программка, содержащая краткое повествование основной идеи авторов и сведения об участниках, задействованных в спектакле.

В оригинальной трактовке новеллы Проспера Мериме рассказывается о страстной любви баска (народ, населяющий так называемые Баскские земли в северной Испании и юго-западной Франции. – Прим. ред.) Хосе к цыганке Карменсите. В произведении подробно описаны разбойничья жизнь, обычаи и культура испанских цыган. Влюбленный Хосе требовал от Кармен полного подчинения, однако свободолюбивая цыганка отказалась покориться, заплатив за это собственной жизнью.

Позже, в 1875 году, новелла легла в основу знаменитой оперы Жоржа Бизе. За неполные сто лет (с 1907 по 2005) новелла шестнадцать раз экранизировалась, количества постановок знаменитой оперы на мировых сценах просто не счесть. Однако ни Проспер Мериме, ни Жорж Бизе представить себе не могли, какое новое прочтение увидят свет их всемирные шедевры в первой четверти двадцать первого века…

Согласно программке (цитата): «Чтобы проникнуть к Хосе в душу, мы «снимаем» с него мундир – и вот он уже не сержант, а охранник на табачной фабрике. Молодой Хосе (Артем Хромых) – повеса. Он ведет разгульный образ жизни и без зазрения совести забавляется с работницами фабрики. Внезапно на фабрике появляется Кармен (Лейсан Утяшева). Хосе влюбляется в неё, но Кармен не отвечает взаимностью. В попытках выбросить её из головы, он пускается во все тяжкие с девушками с фабрики, которые не хотят «быть как Кармен», отчасти повторяют её судьбу… Но всё тщетно: хоть частичка Кармен и есть в каждой женщине, Хосе понимает, что такую найти больше не сможет. В отчаянии он идет на убийство Кармен, после чего оказывается в тюрьме.

Запертый в тюрьму Хосе (Сергей Липовский) – это уже, по сути, другой человек, другой образ. Он не просто лишен свободы, он заперт в тюрьму собственных воспоминаний, где рефреном (рефрен – это дословное повторение какого-либо участка текста на протяжении всего произведения. – Прим. ред.) раздается вопрос: «А как могло быть иначе?»

Воспоминания душат его, а весь мир превращается в кривое зеркало, в котором отражение обезображено страхом любить. Это отражение – третья ипостась Хосе (Олег Клевакин), олицетворение пороков героя, его тени…

А существовали ли Кармен на самом деле или она лишь вымысел воспаленного рассудка Хосе? Да, Кармен обречена. Но найдет ли душа Хосе желанное спасение? Ответы на вечные вопросы и новый чувственный опыт в спектакле «Carmen P.S».

Не будем придираться к тексту, ведь это авторский подход к извечным вопросам любви, правда, имеющий мало общего с первоисточником, и вернемся к спектаклю.

В первые минуты постановки на сцене появляются четыре девушки, одетые в плотно обтягивающие шорты и майки телесного цвета, в компании трех мужчин с голым торсом. За собой они тянут двуспальную кровать, на которой пластично изображают танец страсти. За все восемьдесят минут спектакля кровать была самой главной декорацией, на которой зрители постоянно наблюдали моральное падение Хосе со всеми «работницами фабрики», под эксклюзивные саундтреки русского композитора RyanOtter (Ростислав Пименов в миру. – Прим. ред.) в сопровождении дымовой завесы и светового шоу.

Лишь редкое появление Кармен возвращало нас к прототипу спектакля. Кастаньеты, подбитые набойками ботинки, кружевные юбки, соответствующий грим и музыка арии «Хабанера» (в русском варианте «У любви, как к у пташки, крылья») напоминало о том, что роковая красавица цыганка является героиней спектакля или, правильнее сказать, секс-шоу.

Пластичность Лейсан вызывала аплодисменты и бурные овации. Танцевальные номера, сочетающиеся с гимнастическими упражнениями, указывали на её прекрасную спортивную форму. Однако переизбыток откровенных сцен и нарочитых вульгарных движений «работниц фабрики» и троих мужчин, по замыслу, играющих одного Хосе, перебивали восторг от профессионального мастерства чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике, придавая устойчивое негативное послевкусие от увиденного.

В конце спектакля «Кармен» поблагодарила зрителей за теплый прием и поведала о тонкостях языка движений. Однако хореографическая лексика – это не только правильная осанка, выносливость, пластичность, развитая ритмичность и прекрасная координация движений, но и драматургия без слов. Помимо спецэффектов со светом, звуком и спортивной подготовки актеров, танец должен дарить зрителю впечатления, связанные с основной идеей постановки. В нашем случае высокопарный замысел авторов о новом осмыслении импульсов любви, преданности и безрассудства свалился в пошлость и откровенную безвкусицу.

От того, какими эмоциями будут питаться человеческие души, зависят их мысли и поступки. Именно поэтому люди испокон веков интуитивно тянутся к прекрасному. Только заряжаясь одухотворенной гармонией и светом, человечество способно любить и преодолевать самые тяжелые испытания. Вечерний спектакль «Carmen P.S.», состоявшийся 18 июня этого года, оставил в душах неприхотливых камчатских зрителей радость от встречи с популярной телеведущей, участниками проекта на ТНТ «Танцы» и пару фоток для украшения статусов в социальных сетях.

К сожалению, других целей авторы спектакля и не преследовали…

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ