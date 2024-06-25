Севастополь, Махачкала, Дербент. Новые теракты

25 Июня 2024



Спустя три месяца после того, как был совершен террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл», когда погибли 145 человек и около 700 получили травмы разной степени тяжести, наша страна вновь погрузилась в траур. 23 июня, в день Святой Троицы, боевики совершили нападения в трех городах Российской Федерации: Севастополе, Дербенте и Махачкале.

Первым подвергся атаке Севастополь. Здесь около 12 часов 15 минут раздался взрыв над общественным пляжем, где в это время было много отдыхающих. По словам очевидцев, всё произошло за считанные секунды: люди не успели сообразить, что происходит, как на них с неба дождем посыпалась шрапнель.

Как впоследствии сообщило Минобороны России, киевским режимом была совершена террористическая атака поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Всего ракет по гражданской инфраструктуре города выпустили пять. Четыре ракеты системе ПВО удалось перехватить. У пятой произошел подрыв осколочной боевой части над севастопольским пляжем Учкуевка. В результате взрыва погибли четыре человека, из них двое детей в возрасте двух и девяти лет. По уточненным данным, пострадали 153 человека. В больницах находятся 82 человека с ранениями различной степени тяжести, 27 из них – несовершеннолетние. Пляж закрыли для посещений, поскольку на нём могут находиться неразорвавшиеся суббоеприпасы.

Вечером, около 18 часов, теракты были совершены в двух городах Республики Дагестан – Дербенте и Махачкале, столице республики. В Дербенте террористы открыли стрельбу из автоматов по синагоге Келе-Нумаз. Расстреляв полицейских и охранников, синагогу подожгли. Почти одновременно нападение было совершено на располагающийся неподалеку Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь террористы застрелили сторожа, а затем перерезали горло 66-летнему протоиерею Николаю Котельникову, служившему около сорока лет.

Приблизительно в то же время нападения произошли в Махачкале. Здесь боевики открыли стрельбу по синагоге, которая в результате обстрела загорелась. Подвергся обстрелу и располагающийся поблизости пост ДПС. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Во время нападения в церкви забаррикадировались 19 человек – священнослужители и прихожане. Позднее их эвакуировали сотрудники МВД. В республике ввели режим контртеррористической операции. 24 июня он был завершен.

В результате терактов в Дагестане погибли 19 человек, из которых 15 – сотрудники правоохранительных органов. Всего были нейтрализованы пятеро боевиков: двое в Дербенте, трое в Махачкале. В настоящее время в республике продолжается розыск пособников террористов.

В Севастополе 24 июня объявили днем траура. На зданиях государственных и муниципальных учреждений приспустили российские флаги. Были отменены культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На местном телевидении и радио не вышли развлекательные программы. В Дагестане днями траура были объявлены 24, 25 и 26 июня.

Люди в Севастополе, Дербенте, Махачкале и других городах страны возлагают цветы на стихийные мемориалы в знак соболезнования и скорби.

По факту нападений Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Цель терактов в Дербенте и Махачкале, разумеется, понятна: внести раскол по религиозному и национальному признаку среди населения Российской Федерации, постараться создать обстановку крайней нетерпимости. Другими словами, западные кукловоды хотят развалить Россию изнутри.

Похоже, на Камчатке проросли ядовитые побеги религиозной нетерпимости. Иначе как отнестись к тому, о чём мы ранее рассказывали в нашем издании. Речь идет о строительстве мечети в Елизовском городском поселении. На общественные слушания по этому вопросу собралось небывалое количество людей (более 400 местных жителей). Они, проживая в нашей многоконфессиональной стране, проголосовали против строительства мечети. Причину столь активного отрицания елизовчане объяснить не смогли (да и смогут ли?). Почему православные храмы в Дербенте, Махачкале, Грозном и других российских городах с преимущественным проживанием людей, исповедующих ислам, возводить можно, а мечеть на Камчатке, где проживает около сорока тысяч этнических мусульман, строить нельзя? Этот вопрос также остался без ответа.

Кстати сказать, в 1997 году проект строительства мечети Первой молитвы (так она называлась) прошел государственную экспертизу. На следующий год её (мечеть) начали строить на территории нынешнего физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Верхнего Горизонта при активной поддержке тогдашнего градоначальника Петропавловска-Камчатского Александра Дудникова. Возведением мечети Первой молитвы руководил управляющий делами (мухтасиб) Камчатского отделения духовного управления мусульман азиатской части России Усман Усманов. На месте строительства был заложен памятный камень. За короткое время был возведен фундамент. Увы, тогда не удалось собрать достаточное количество средств для продолжения строительства, и оно было приостановлено. Позже пришедший к власти градоначальник Владислав Скворцов изъял данный участок, но обещал выделить иной в пределах городской черты. Но его обещание не было выполнено.

Недавно на телеграм-канале «Камчатка LIFE», где хозяйничает «красная» навальновка, член фракции КПРФ в Законодательном собрании Камчатского края Шура Новикова, была размещена видеозапись пьяной потасовки двух крупногабаритных, крепко выпивших женщин славянской наружности и двух худосочных мужчин, вероятно, выходцев из Средней Азии. Драка происходила около дома № 7 на улице Красинцев, возле кафе с говорящим названием «Мечта» (объект культурного наследия регионального значения). Камчатские представительницы слабого пола позволили себе крепкие выражения в адрес мужчин азиатской наружности. Те, судя по всему, не стали терпеть оскорбления и решили образумить разъяренных дочерей севера. Трезвеющие на ходу женщины не стали испытывать судьбу и вызвали полицию. Под этим видеороликом, вероятно, та же Шура Новикова поместила текст: «Мы будем строить мечеть на Камчатке?» Вопрос задан с явной провокацией для формирования негативного отношения к этническим мусульманам. В чрезмерно перегретом мозгу тов. Новиковой, увы, как после изрядной дозы наркотиков, видимо, возникают фантомы времен крестовых походов. Кстати сказать, депутат Заксобрания Камчатского края тов. Новикова не является христианкой в общепринятом смысле этого слова. Однако духа религиозной нетерпимости, похоже, у неё хватит на троих.

Забывчивым религиозным «ортодоксам» нашего края я напомню, что Кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы на территории Петропавловска-Камчатского в 2001 году начинал строить губернатор-коммунист, твердый ленинец, считавший (по Ленину) религию опиумом для народа. В то время градоначальником нашего города был тоже коммунист, не менее твердый ленинец Юрий Голенищев. Не следует забывать, что коммунисты (большевики) почти семьдесят лет активно боролись с религией. Как известно, советские чекисты (позже НКВД, МГБ, КГБ) были передовым отрядом в войне против православия в СССР. Однако прошло всего шестнадцать лет после смены идеологических ориентиров, и главный купол, а затем православный крест были установлены с помощью вертолетов Ми-26 и Ка-27 камчатского летного пограничного отряда ФСБ (правопреемник КГБ) России. Непосредственно при установке креста управлял вертолетом Герой России генерал-майор ФСБ РФ Николай Гаврилов. Сам же упомянутый собор вместе с немногочисленной православной братией строили сначала китайцы, затем узбеки, таджики и киргизы.

Нам всем необходимо понять, что есть главная цель – объединить общество, сосредоточив все силы для Победы над врагом. Нельзя допускать любой внутренней вражды, главным источником которой является нетерпимость в отношении друг к другу либо одной религии к другой. Речь идет о жизни и смерти нашего государства. Если завтра таксист из Киргизии станет причиной автомобильной аварии, в которой пострадает пешеход со славянскими корнями, мы запретим киргизам садиться за руль такси? Когда женщина из Дагестана пересолит приготовленный в камчатской столовой плов, мы запретим ей работать на кухне? И в наказание всем выходцам из Средней Азии и Северного Кавказа по указанным причинам запретим строить мечеть? Не будем забывать, что в Дербенте, Махачкале среди погибших полицейских большинство были мусульманами. В зоне специальной военной операции мы сражаемся плечом к плечу с аварцами, лакцами, лезгинами, чеченцами, ингушами, татарами, тувинцами, можно назвать еще около ста национальностей, против общего врага – неонацистов всех мастей.

Неужели мы позволим террористам достичь своей цели – посеять среди нас семена вражды и ненависти?

Соб. инф.