АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ. ОТКРЫТИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

25 Июня 2024



Осенью этого года исполнится двенадцать лет с того дня, как в Петропавловске-Камчатском в парке Победы была торжественно открыта Аллея Героев. Теперь в пресс-релизах ПКГО она называется мемориалом «Галерея Героев Петропавловск-Камчатского городского округа». На ней установили памятные знаки из гранита Героям Советского Союза, Российской Федерации и Социалистического Труда, а также полному Кавалеру ордена Славы, которые в разное время жили на Камчатке. Прошлым летом здесь открыли еще один памятный знак – Герою Российской Федерации, участнику специальной военной операции (СВО) Александру Николаевичу Попову. Высокое звание было присвоено ему 27 июня 2022 года посмертно.

К настоящему времени в Камчатском крае, помимо Александра Попова, Золотой Звезды Героя России удостоены еще три участника СВО, о каждом из которых рассказывала газета «Вести». Напомним их имена. Это герой Донецкой Народной Республики Руслан Маркизович Курбанов, Александр Олегович Данилов (получили звания Героев России в 2022 году) и Эдуард Иванович Казымов (награжден в 2023 году), который также является Героем ДНР. Все они продолжают нести службу в 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной бригаде морской пехоты, расквартированной на Камчатке («В» № 1 от 28.02.2024 года, «В» № 5 от 01. 06. 2024 года «Наши герои»).

Надеемся, что по сложившейся традиции в их честь на Аллее Героев Петропавловска-Камчатского установят памятные знаки, без которых мемориал является неполным.

Впрочем, о полноте мемориала говорить не приходилось и раньше. В прошлом году наша газета рассказывала, что там отсутствует памятный знак в честь контр-адмирала Валерия Владимировича Варфоломеева, получившего звание Героя Российской Федерации 8 декабря 2017 года «за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга». Также там нет памятного знака капитану первого ранга Александру Николаевичу Комарову. Звание «Герой Советского Союза» ему было присвоено 14 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР № 7143 «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм». Об этом можно прочесть в публикации нашей газеты «Открытие года» от 20 декабря 2023 года. Здесь же кратко напомним, что комсорг роты морской пехоты старший краснофлотец Александр Комаров выстоял в рукопашной схватке против самураев и водрузил Красное Знамя в порту Сейсин.

В этой же публикации было указано на досадную неточность на памятном знаке, установленном в честь Героя Советского Союза адмирала Эдуарда Дмитриевича Балтина. Её заметил один из жителей Петропавловска. Он обратил внимание, что на памятнике написано воинское звание Балтина – «капитан 1 ранга», хотя на фотографии он запечатлен в звании адмирала.

Недавно, побывав на Аллее Героев, мы убедились, что фотография по-прежнему не соответствует надписи. Но это не единственная неточность. Обращает на себя внимание памятный знак Герою Советского Союза, участнику войны Вильямсону (а не Вилямсону, как сейчас написано на табличке) Александру Александровичу. Он был командиром эскадрильи 104-го гвардейского истребительного авиационного полка (9-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 6-й гвардейский истребительный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт). При открытии Аллеи Героев и несколько лет спустя на памятнике в его честь было написано «Вильянсону». На эту ошибку указала наша газета семь лет назад («В» от 25.07.2017 года «Забытые имена»). Увы, написать правильно фамилию офицера создатели мемориала не смогли даже со второй попытки.

Александр Вильямсон уроженец города Торжок. В мае 1940 года был призван в Красную Армию и по комсомольской путевке направлен в летное училище. В июне 1941 года окончил Качинскую военно-авиационную школу пилотов. Был в действующей армии с начала Великой Отечественной войны. Весь боевой путь от рядового пилота до командира эскадрильи прошел в составе 104-го гвардейского истребительного авиационного полка. Боевой счет открыл в августе 1941 года – в районе города Запорожье сбил бомбардировщик. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, 1-м, 2-м и 4-м Украинских фронтах. Сражался вместе с легендарным асом Александром Покрышкиным.

К концу войны гвардии капитан Вильямсон совершил 382 боевых вылета, в 66 воздушных боях лично сбил 18 и в составе группы 6 самолетов противника. Еще 2 самолета сжег при штурмах вражеских аэродромов. Последнюю победу одержал в небе над Берлином 28 апреля 1945 года.

За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии капитану Вильямсону присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 24 июня 1945 года он участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади в Москве.

После войны он продолжил службу в ВВС СССР. В 1953 году окончил Высшие офицерские летно-тактические курсы. Был заместителем командира, а с 1958 по 1960 годы – командиром 764-го истребительного авиационного полка ПВО. Летчики полка весной 1960 года участвовали в охоте на самолет-разведчик У-2, позднее сбитый зенитчиками. В 1960 году гвардии полковник Вильямсон по состоянию здоровья был уволен в запас. Жил в городе Симферополь Крымской области Украинской ССР, а с 1963 года работал в системе «Аэрофлота» на Камчатке.

Умер 23 февраля 1986 года. Похоронен на кладбище Абдал в Симферополе. В мае 2009 года имя Александра Вильямсона присвоено самолету МиГ-31 764-го истребительного авиационного полка в Пермском крае.

Ошибка допущена и в имени Героя Советского Союза Гавриила Григорьевича (а не Гаврила Георгиевича, как написано на памятнике) Калинина.

Гавриил Григорьевич Калинин родился в деревне Воскресенка ныне Калачинского района Омской области. Работал наборщиком, заместителем начальника цеха в типографии «Камчатская правда». В 1941 году переехал в город Сталинград. В Красную Армию был призван с июля 1941 года. В 1942 году окончил Сталинградское танковое училище. В боях Великой Отечественной войны участвовал с октября 1942 года. Вступил в схватку с врагом на Сталинградском фронте в качестве командира танка. Воевал на Юго-Западном, Донском, 2-м Украинском фронтах. 22 декабря 1942 года командир танка Калинин ворвался в хутор Верхнечирский Боковского района Ростовской области. Далее, преследуя противника, он и вверенный ему экипаж уничтожили две роты гитлеровцев, девять противотанковых орудий, шесть минометов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года младшему лейтенанту Гавриилу Григорьевичу Калинину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В Орловско-Курской битве под легендарной Прохоровкой, где произошло одно из величайших танковых сражений войны, он был тяжело ранен.

После войны офицер продолжил служить в армии. В 1949 году окончил Высшую офицерскую школу в Ленинграде, в 1956 году – Военную академию бронетанковых войск. Руководил Свердловским суворовским военным училищем с 1973 по 1978 год. С 1978 генерал-майор Калинин в отставке. Жил в Киеве. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени, медалями. Гавриил Григорьевич Калинин скончался 22 марта 1995 года. Похоронен на Лесном кладбище города Киева Украины.

Но и на этом промахи создателей мемориала не оканчиваются. В 2014 году была опубликована книга «Петропавловск-Камчатский – город славы на Тихом океане». В приведенном там списке Героев Советского Союза есть имя участника Великой Отечественной войны Льва Николаевича Пантелеева. На Аллее Героев нет памятного знака в его честь.

Лев Николаевич Пантелеев уроженец города Подольска. В 1930 году в возрасте двадцати лет по путевке горкома комсомола поступил в Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе в Ленинграде. После окончания училища в 1934 году был направлен на Тихоокеанский флот. С апреля 1944 года – начальник штаба 1-й бригады торпедных катеров. В августе 1945 года военным советом Тихоокеанского флота корабельным соединениям была поставлена задача по поиску и уничтожению кораблей противника и освобождению оккупированных японцами портов и баз на Корейском полуострове.

Начштаба бригады торпедных катеров Тихоокеанского флота капитан 3-го ранга Л. Н. Пантелеев и разведчики отряда Северного флота под командованием Героя Советского Союза капитана 2-го ранга В. Н. Леонова умело осуществили высадку десантных групп в корейские порты Сейсин, Расин, Гензан. В боях за овладение этими портами обеспечивали прикрытие десантов огнем с катеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм капитану 3-го ранга Льву Николаевичу Пантелееву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Лев Николаевич продолжал служить в ВМФ СССР. С февраля 1950 года был первым заместителем командующего, начальником штаба Камчатской военной флотилии. С ноября 1956 года – начальником штаба Северного флота. С 1967 года вице-адмирал Л. Н. Пантелеев в запасе. Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. Умер в 1980 году в Москве.

Аллею Героев создавали по инициативе камчатского Совета ветеранов Великой Отечественной войны. Возведение памятного объекта финансировалось из городского бюджета, откуда было выделено пять миллионов рублей, а также за счет пожертвований местных предприятий и частных лиц. Спроектировали Аллею архитекторы Геннадий Васильев и Андрей Фомин.

В пресс-релизах администрации ПКГО того времени можно прочесть, что появление этого памятного места «не только дань уважения к тем людям, которые прославились сами и прославили наш полуостров, но и одно из направлений патриотического воспитания последующих поколений». Увы, благие намерения не помогли сделать надписи на памятных знаках правильно. Напомню, что первая же проверка, которую провела редакция газеты «Вести» после открытия Аллеи Героев, обнаружила шесть грубых ляпов. Об этом подробно рассказывалось в упомянутой публикации «Забытые имена». Газета не только перечислила допущенные ошибки, но и опубликовала точные сведения о людях, удостоенных высшей государственной награды Советского Союза. После этого были исправлены огрехи в пяти фамилиях и ошибка в названии должности одного из Героев Советского Союза.

В прошлом году благодаря «Вестям» стали известны имена новых Героев Российской Федерации Валерия Владимировича Варфоломеева и Александра Николаевича Комарова, проходивших службу на Камчатке, которых не учли ранее.

2024 год не стал исключением в поисках. Мы выяснили, что нет памятного знака Герою Советского Союза Льву Николаевичу Пантелееву.

Понимая, что изменить надписи на памятных знаках – не минутное дело, а длительный процесс, требующий прохождения определенных процедур, в том числе и бюрократических, мы надеемся, что к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне эти досадные недоработки будут устранены. Газета «Вести будет следить за развитием событий.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ,

Наталья МАКСИМИШИНА

Источники:

«Петропавловск-Камчатский – город славы на Тихом океане». –Петропавловск-Камчатский: Новая книга, 2014.

Герои Отечества. – М.: Бослес, 2008.

Герои Советского Союза. – М.: 1987.

warheroes/ru

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Камчатскому краю.

Свидетельство о регистрации КИА «Вести» ИА № ТУ 41-00291 от 21 октября 2016 года.

Адрес редакции: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 37.